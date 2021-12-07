СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

07 Декабря 2021



Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России, выявляемых за сутки, снижается четвертую неделю подряд, следует из данных федерального оперативного штаба. Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье остаются главными очагами эпидемии. Основной прирост новых случаев заражения пришелся на Санкт-Петербург. В остальных регионах России заболеваемость продолжает постепенно снижаться.

Ранее об общем снижении заболеваемости COVID-19 в стране по итогам ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По мнению главы ведомства, это связано с вакцинацией значительного числа граждан и свидетельствует о стабилизации ситуации с заболеваемостью ковидом в стране. При этом она отличается в зависимости от региона.

Попова напомнила, что необходимо стремиться к достижению высокого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, четко соблюдать все предписанные санитарные меры. Она призвала россиян провести новогодние праздники дома, с родными людьми, посвятив максимально возможное время отдыху на свежем воздухе.

В Камчатском крае до конца января 2022 года сохраняется комплекс ограничительных мер, призванных предотвратить угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Граждане обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра в общественных местах. В регионе продолжает действовать система QR-кодов при посещении ряда учреждений и предприятий, в том числе точек общепита, учреждений государственной власти, спорта, культуры. Продолжается массовая вакцинация граждан. Вместе с тем губернатор Камчатского края подписал постановление, позволяющее смягчить ряд ограничений в муниципальных образованиях, обеспечивших высокий уровень вакцинации населения.

Коронавирус и связанные с ним ограничения остаются одной из самых обсуждаемых тем, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей в этой сфере.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 6 декабря на Камчатке выявили еще 48 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за всё время пандемии составило 22 669 человек. Выздоровели за сутки 35 жителей, с начала пандемии 17 147. В стационарах для ковидных больных находится 178 пациентов, из них 9 поступили в течение суток. 107 пациентов больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составляет 270 мест (на прошлой неделе он насчитывал 310 коек), из них свободными остаются 92 места. «На прошлой неделе в сутки госпитализировали в среднем 11 пациентов с коронавирусом, а выписывали порядка 13. Так высвободились койки», – пояснил глава краевого Минздрава Андрей Кузьмин на оперативном совещании в Правительстве Камчатского края.

От коронавируса на Камчатке за время пандемии умерли 486 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

В Камчатском крае эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции оценивается как стабильная, сообщили в краевом правительстве со ссылкой на краевой Минздрав.

– Как идет вакцинация в крае?

– По последним данным, опубликованным пресс-службой краевого Минздрава, в регионе от новой коронавирусной инфекции привиты более 122 тысяч человек.

Как сообщил глава краевого Минздрава Андрей Кузьмин на оперативном совещании в краевом правительстве, темпы вакцинации снизились. «Если на 47-й неделе в среднем мы вакцинировали 579 человек в день, то на 48-й неделе – 502 человека в день. Особенно низкими темпы вакцинации были в пятницу, субботу и воскресенье – чуть больше 240 человек в день», – сказал глава ведомства. Он отметил, что наименее активно против ковида прививаются сотрудники сферы туризма.

В Минздраве напоминают: поставить прививку от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты и в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5), в ТЦ «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе. Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет.

– Планируют ли в преддверии Нового года снять запрет на проведение массовых культурных мероприятий в помещениях?

– 3 декабря губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал постановление № 162, которое разрешает проведение культурных и спортивных мероприятий в помещениях в тех районах, где привиты не менее 100 % взрослого населения, подлежащего вакцинации.

В постановлении говорится: «В муниципальных образованиях в Камчатском крае, обеспечивших достижение уровня коллективного иммунитета не менее 100 % от взрослого населения соответствующего муниципального образования в Камчатском крае, подлежащего вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разрешается проведение культурных, спортивных и физкультурных мероприятий в закрытом помещении с одновременным присутствием в нем граждан численностью до 70 % от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований».

В краевом правительстве уточнили, что установленная планка вакцинации населения достигнута в Соболевском районе и Алеутском муниципальном округе.

Ранее на заседании регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) глава региона предложил ввести на территории полуострова зонирование районов по количеству привитого населения. Тем, кто попал в так называемую зеленую зону с высоким уровнем вакцинации населения, предлагалось смягчить либо совсем снять ограничения.

– Сколько справок о наличии антител к коронавирусу выдали на Камчатке?

– За прошлую неделю врачебными комиссиями медицинских организаций Камчатского края было выдано 52 справки о наличии антител к коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в краевом правительстве со ссылкой на главу краевого министерства здравоохранения Андрея Кузьмина.

«Справка приравнивается к сертификату о принесенном заболевании или сертификату о вакцинации против коронавирусной инфекции. В данном случае это позволяет жителям полуострова беспрепятственно посещать культурные мероприятия, кинотеатры и другие общественные места», – сказал министр.

В краевом правительстве уточнили, что по справке, выданной врачебной комиссией медицинской организации, которой подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции, можно будет воспользоваться услугами межмуниципальных перевозчиков (авиасообщение и автобусы), заселиться в гостиницу, посещать спортивные и выставочные мероприятия, организации культуры, предприятия общественного питания, спортивные организации, в том числе бассейны, фитнес-центры, пользоваться услугами массажных салонов, бань, саун, бассейнов при базах отдыха.

Ранее в краевом Минздраве сообщили, что данная услуга будет платной, так как она не предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий. Участковый врач-терапевт Петропавловск-Камчатской городской поликлиники № 2 Наталья Деева, которую цитирует пресс-служба краевого Минздрава, рассказала, что изготовление такой справки в среднем занимает сутки. Она отметила, что данная справка будет действительна один месяц.

В поликлинике № 2 пояснили, что выдача справки о наличии антител к коронавирусу будет стоить 1 510 рублей в том случае, если человек решит сдать анализ в данном лечебном учреждении, и 940 рублей, если он обратится за справкой, уже имея на руках готовый результат анализа.

Комиссии по выдаче указанных справок начали работать в медицинских организациях Камчатки с 22 ноября 2021 года.

– Сколько вакцинированных против ковида пациентов поступают в стационар с этим заболеванием?

– В пресс-службе краевого Министерства здравоохранения Камчатского края нашей газете пояснили, что такой статистики нет. В то же время главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями Ирина Давудова в ходе заседания общественного экспертного совета по вопросам здравоохранения при краевом правительстве, отметила: «Мы ведем свою статистику. Среди больных, поступающих в наш стационар, вакцинирован один процент, и болеют привитые в среднетяжелой форме. То есть на сто человек больных вакцинирован один. Статистика по смертности печальная во всем мире, и Россия не исключение. Если рассматривать группу людей в возрасте от 80 лет и старше, при ковиде это 80 % летальности. Но если люди прививаются, это сохраняет им жизнь. Все наши действия должны быть направлены на это». Об этом сообщается на сайте Заксобрания Камчатского края.

– Как будут отмечать Новый год в Петропавловске-Камчатском в условиях ограничений?

– Глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин провел рабочее совещание, посвященное подготовке празднования Нового года. В настоящее время разработан план мероприятий для горожан, которые будут организованы в декабре, в преддверии Нового года, а также в период новогодних каникул в первые дни января 2022 года. Глава города подчеркнул, что на данном этапе оргкомитет не раскрывает детали большой новогодней программы, поскольку многое зависит от ситуации с COVID-19 и действующими ограничениями.

«Но мы надеемся, что сможем полноценно и празднично встретить Новый 2022 год в Петропавловске-Камчатском», – cказал Константин Брызгин. Об этом сообщили в администрации ПКГО.

В ведомстве уточнили, что по сложившейся традиции в декабре запланирована установка и открытие новогодних елок в микрорайонах Петропавловска-Камчатского. Ближе к январю, откроется главная елка и городок в центре краевой столицы, а новогоднюю полночь украсит праздничный фейерверк.

– Живу в Петропавловске-Камчатском, хочу получить бумажный вариант сертификата с QR-кодом о вакцинации. Где это можно сделать?

– Получить документ можно в любом из офисов МФЦ, независимо от того, где прописан гражданин. Об этом сообщили в краевом правительстве со ссылкой на КГКУ «МФЦ Камчатского края». В ведомстве уточнили, что уже 2 757 жителей региона получили через офисы многофункциональных центров бумажные сертификаты о прививках против COVID-19 либо о перенесённом заболевании с QR-кодами.

«На сегодня достаточно большое количество граждан обратилось за этой услугой. По Камчатскому краю это более 2 700 человек, из них по Петропавловску-Камчатскому – более 1 200 жителей, которым необходимо было распечатать сертификат с QR-кодами переболевшего или вакцинированного. На данный момент сделать это можно двумя способами: самостоятельно через компьютеры, которые находятся в точках доступа в офисах МФЦ, либо обратившись к нашим специалистам-администраторам, которые помогут получить документ», – рассказала заместитель начальника ОРЗ Петропавловского филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края» Арина Мерц.

В МФЦ отметили, что основными потребителями данной услуги являются люди старшего возраста – те, кто не умеет пользоваться компьютером, и те, у кого нет возможности дома распечатать сертификат. Выдача сертификатов о вакцинации против COVID-19 или о перенесенном заболевании с QR-кодом в бумажном виде в многофункциональных центрах «Мои документы» стартовала на Камчатке с 17 ноября. Соответствующее постановление Правительства РФ было официально опубликовано 10 ноября этого года и вступило в силу по истечении семи дней после дня его официального опубликования.

– Насколько безопасны российские вакцины против коронавируса?

– О том, почему российским вакцинам можно доверять, рассказала главный врач Камчатского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ирина Давудова, слова которой приводятся на сайте краевого правительства.

«Все отечественные вакцины безопасны и эффективны. Они прошли государственную регистрацию в Министерстве здравоохранения РФ и внесены в реестр лекарственных препаратов. Могу сказать, что у жителей страны есть возможность сделать выбор: в России зарегистрировано четыре вакцины против коронавирусной инфекции. Людям не стоит бояться, поскольку эти вакцины прошли четыре этапа клинических исследований и допущены к реализации», – объяснила Ирина Давудова.

Главврач отметила, что все это дает основания говорить о высоком уровне защиты от тяжелых форм заболевания коронавирусной инфекцией или смерти. «Скепсис по отношению к отечественным препаратам от коронавируса возникает из-за оперативной регистрации вакцины. Этого тоже не стоит бояться. Российская наука накопила достаточный опыт в производстве прививок от различных заболеваний, и именно этим объясняется быстрая разработка и регистрация отечественных вакцин», – отмечает Ирина Давудова.

«Стоит бояться не вакцины, а самого заболевания. COVID-19 – это очень серьезное инфекционное заболевание, которое приводит к тяжелым осложнениям, смертельным исходам и к отдаленным последствиям в виде тромбозов и поражения всех систем и органов», – дополнила главный врач.

– Как на Камчатке идет обсуждение проекта о поправках в закон о введении QR-кодов на федеральном уровне?

– По инициативе Законодательного собрания Камчатского края поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вначале были рассмотрены в Общественной палате региона. Затем начались обсуждения в общественных экспертных советах и в муниципальных районах.

2 декабря законопроект был представлен на заседании экспертного совета по развитию гражданского общества. Как сообщил депутат Законодательного собрания Камчатского края Владимир Агеев, главная задача законопроекта – обеспечить защиту здоровья и жизни граждан, а также унифицировать законодательство по данному вопросу в регионах РФ. Были высказаны разные мнения – как членов совета, так и жителей края, которые участвовали в обсуждении в онлайн-формате. По итогам заседания голоса членов общественного экспертного совета по развитию гражданского общества разделились. Несмотря на высказанные мнения медиков и специалистов Роспотребнадзора о необходимости вакцинации для победы над коронавирусом, семь человек высказались против законопроекта, четыре члена совета – за. Вместе с тем председатель совета Владимир Ефимов высказал свою точку зрения о необходимости вакцинации, и её важной роли в сохранении здоровья и жизней людей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Также поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» получили одобрение камчатского Общественного экспертного совета по социальной политике и вопросам демографии, Общественного экспертного совета по вопросам здравоохранения. Большинством голосов поправки подержал и Общественный экспертный совет по вопросам образования.

В краевом правительстве уточнили, что рассмотрение законопроекта о поправках продолжится на заседаниях общественных советов до 8 декабря. Все предложения будут учтены при подготовке решения, которое примут на расширенном заседании президиума Заксобрания Камчатского края 10 декабря. Свое мнение выразит также правительство края. Итоговый документ будет направлен в Государственную думу РФ.

Законопроект об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах был внесен в Госдуму Правительством РФ, далее направлен в регионы страны для обсуждения и выработки предложений. Согласно документу, до 1 февраля 2022 года граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с QR-кодом или медицинским отводом от прививки. Эта мера не коснется посещения аптек и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Планируется, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, напомнили в краевом правительстве.

– Как развивается ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон»?

– Случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» впервые выявили в России. Положительные тесты сдали двое россиян, вернувшиеся 3 декабря из ЮАР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Отмечается, что всего положительный тест на COVID-19 сдали десять россиян, прилетевших из ЮАР. «Исследования от других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле», – отметили в ведомстве.

Новый штамм коронавируса впервые был выявлен в Южной Африке. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала его как «вызывающий беспокойство» и дала ему название греческой буквы «омикрон». Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Сейчас случаи заражения штаммом «омикрон» зафиксированы в десятках стран.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что лаборатории ведомства перешли на усиленный режим работы из-за «омикрона».

С 28 ноября Россия из-за распространения «омикрона» ограничила въезд в страну для граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, а также из Гонконга, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА