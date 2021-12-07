Однажды на рок-концерте

07 Декабря 2021



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

С будущим мужем Володей мы вместе учились в одном классе. Сначала он мне вовсе не нравился, казался страшненьким и вредным, но когда в старших классах нам вместе поручили подготовить сценарий праздника осени, мы подружились. Вскоре Володя стал за мной ухаживать, приглашать в кино, предложил встречаться. Наши чувства не были вспышкой, их возникновение напоминало долгий медленный путь друг к другу. Мы вместе познавали мир новых ощущений, нежности и любви. Заметив наше влечение, мои родители запаниковали. Мама стала проводить со мной разъяснительную работу о правилах предохранения и последствиях первых абортов. Отец пригласил Володю на серьезный мужской разговор и предупредил, что может сделать с ним, если тот посмеет меня обидеть. Отца у Володи не было, он умер почти сразу после его рождения от сердечного приступа. Моего возлюбленного воспитывала мама вместе со старшим сыном по имени Константин, который был как две кали похожим на Володю, но на двенадцать лет старше него. Будучи знакомым с мамой моего одноклассника, папа решил поговорить с ней по поводу нашего романа. Мама Володеньки (тетя Зина) работала поваром в нашей школе. Была доброй, отзывчивой, но очень впечатлительной женщиной. Выслушав угрозы заботливого отца, она запретила Володе приближаться ко мне, но доводы любимого сына успокоили встревоженную мать, она сдалась и одобрила наш роман. Вскоре все привыкли, что мы всегда были вместе…

Окончив школу, мы решили поступить в один вуз, только я пошла на педагогический факультет, чтобы стать учителем, а Володя решил связать свою судьбу с точными науками, сдав документы для углубленного изучения информационных технологий. Расставались мы только на ночь, что безумно расстраивало нас обоих. Жить с родителями мы не хотели и в тайне мечтали заработать денег, чтобы хватило хотя бы на аренду жилья. После окончания первого курса мы оба отправились работать на рынок. Я продавала колготки, Володя стал грузчиком в камере хранения. Заработок давал возможность баловать друг друга, но этих денег все равно не хватало для самостоятельной жизни. Но мы смело строили планы на будущее и точно знали, что эти временные трудности скоро преодолеем.

После второго курса тяжело заболела бабушка по линии отца. Она была суровой, даже иногда жестокой женщиной. Невестку, то есть мою маму, она терпеть не могла, со мной не любила проводить время, многие годы жила в одиночестве и обидах, природу которых уже никто не помнил. Узнав об инсульте бабушки, отец бросился ей помогать без лишних рассуждений, после выписки из больницы забрал к нам в квартиру для ухода. Внутренняя неприязнь бабы Зои ко мне и маме не позволили старушке прожить долго. Через несколько месяцев она умерла, оставив в наследство двухкомнатную квартиру в центре города. Это было единственное светлое пятно в наших с ней отношениях.

Всем сердцем я любила родителей мамы, которые жили в пригородном поселке и часто забирали меня на лето погостить. Бабушка Нюра, по паспорту Анна Александровна, очень вкусно готовила, была хохотушкой, певуньей и просто очень теплой и жизнерадостной женщиной. Дедушка Федя любил читать книги, возился с домашними птицами и скотинкой, был мастеровым мужчиной. Он научил меня стрелять из ружья, забивать гвозди, доить козу. В их доме мне всегда было уютно и хорошо.

После похорон бабы Зои, отец объявил, что оформит квартиру, полученную в дар, на мое имя, и дал согласие на наш гражданский брак. Нашему с Володей счастью не было границ. Через несколько дней начался первый совместный ремонт. Прежняя хозяйка квартиры была директором когда-то самого известного и огромного ресторана, в её доме до сих пор угадывались признаки благополучия и достатка, но после выхода на заслуженный отдых, она нигде не работала, кроме пенсии не имела другого дохода. Жила скромно, в дом много лет ничего не покупала. Когда мы разобрали старый шкаф с антресолью, обнаружили сверток с золотыми ювелирными изделиями в общей массе граммов на пятьдесят, саквояж с деньгами, выпущенными до денежной реформы 1991 года, и конверт с кругленькой суммой в долларах США. Все были в шоке. Я видела, как расстроился отец, который в конце восьмидесятых годов прошлого столетия просил у бабушки одолжить денег на покупку кооперативной квартиры, но та отказала, сославшись на полное отсутствие средств. Чтобы переехать из коммунальной квартиры в собственное жилье, родителям пришлось многое преодолеть, отец даже временно работал на укладке асфальта, где получил тяжелую травму спины. С тех пор многое изменилось, но в глазах отца я все равно увидела горечь и досаду из-за поступка своенравной матери, ведь в саквояже лежала сумма, позволяющая купить в те времена две приличные квартиры. Я обняла папу и просила не грустить, пыталась рассказать, что бабушка дорого заплатила за свою скупость, поскольку денег вскоре лишилась, не успев их вовремя обменять. Он поцеловал меня в лоб, обещал не принимать эту находку близко к сердцу, но я видела, как папа еще некоторое время перебирал руками эту кучу когда-то нужных, но теперь бесполезных бумажек, словно пытаясь найти оправдание поступку матери.

Через несколько месяцев мы с Володенькой стали жить вместе, но сюрпризы судьбы нас не покидали. В августе того же года, когда вся страна переживала «черную пятницу», наша семья прыгала от счастья. Найденные доллары отец спрятал в укромном месте, они должны были стать подспорьем в трудную жизненную минуту, но в одночасье сделали нас богатыми людьми. Курс доллара за ночь увеличился почти в пять раз. Отец долго сомневался, производить обмен или нет, но, пригласив нас с Володей на ужин, объявил, что обменяет деньги только при одном условии: если мы наконец-то поженимся и устроим настоящую свадьбу. Ссылаясь на отсутствие средств, Володя не хотел проводить пышное торжество, но теперь причин отказывать себе в этой радости не было. Мы сыграли шикарную свадьбу, я была самой красивой невестой на свете…

Когда мы окончили институт, я устроилась в центр дополнительного образования детей и вела курсы по подготовке ребятишек к школе. Володя получил предложение трудиться в компании по установке и настройке компьютеров. Началось лучшее время в нашей жизни. Не нужно было готовиться к лекциям, появились свободные деньги и планы на их использование. Через год мы съездили отдохнуть на Средиземное море, по возвращении поняли, что скоро станем родителями. Беременность проходила в обычном режиме. Вскоре у нас родилась дочка, которую мы назвали Аннушкой в честь моей горячо любимой бабушки. Наш дом был полная чаша, в котором главное место занимали любовь и забота друг о друге. Конечно, с Володей бывали ссоры, но родство наших душ не позволяло долго дуться друг на друга. Просыпаясь каждое утро, я была уверена, что проживу с моим Володей всю жизнь, вместе с ним увижу многие страны, через время рожу сыночка и тихо состарюсь вместе со своим любимым мужем. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Когда Анечке исполнилось два года, Володя умер…

С детства Володя мучился головными болями, но в институте практически забыл о них. Медицинские комиссии никогда не выявляли у него проблем со здоровьем. Мы перестали тревожиться и вскоре совсем забыли о необходимости дополнительных обследований. Однажды мы решили сделать перестановку в нашей спальне и сами стали двигать мебель. От моей помощи супруг оказался, дернул шкаф, потом резко побледнел, сел на кровать и, успев сказать: «Мне что-то не хорошо», – рухнул замертво на пол. Сначала я подумала, что Володя шутит, у него была странная привычка меня пугать, но когда я поняла, что он не дышит, вызвала скорую помощь. Врачи приехали очень быстро, но успели лишь зафиксировать время смерти.

Ошеломленная случившимся, я не знала, как сообщить тете Зине о смерти её сына. Она много лет была вдовой, сама говорила, что привыкла к своему одиночеству, но известие о страшной утрате могло привести к непоправимым последствиям. Мне хватило сил только для звонка Константину. Он примчался через четверть часа. С братом мужа мы общались крайне редко, он работал старшим помощником капитана на рыбодобывающем судне. Часто находился в рейсах, редко бывал на семейных застольях. Его личная жизнь складывалась менее удачно, чем у Володи. Костик был несколько раз женат, но брошен своими ветреными избранницами вследствие пребывания его в длительных рейсах. За время работы он смог приобрети хорошую квартиру, крутую машину, но так и оставался одиноким. Увидев мой растерянный и заплаканный вид, Костик обнял меня и попытался утешить. Потом собрался и сказал, что хлопоты, связанные с похоронами, возьмет на себя. Перед уходом взял обещание связаться с родителями и ни в коем случае не оставаться одной. Почти сразу я позвонила маме и, рыдая в трубку телефона, кое-как объяснила, что произошло, в сущности, не понимая, как жить дальше.

После вскрытия у Володи обнаружили аневризмы сосудов головного мозга. Врачи объяснили, что спасти моего мужа было невозможно. Они говорили слова соболезнования, но уверяли, что без развернутого обследования сосудов эту трагедию предвосхитить было сложно. У тети Зины случился инфаркт, она попала в реанимацию и на похоронах не присутствовала. Несчастная мать не видела своего сына мертвым, отчего еще долго говорила, что Вова просто уехал в длительную командировку. Костик выполнил своё обещание и сделал всё, что нужно в таких случаях. После завершения ритуальных панихид и поминальных обедов он отправился в очередной рейс. Но, уезжая, пообещал матери списаться с корабля для поиска работы на берегу. Тетя Зина после инфаркта так и не восстановилась, она получила инвалидность и нуждалась в постоянном уходе. С Костиком мы договорились, что в его отсутствие роль сиделки я возьму на себя. Три месяца подряд мне приходилось слушать от тети Зины всякий бред про ошибку врачей и насильственную смерть сына, заговор и проклятье её давних родственников. Когда Костик вернулся, заботу о свекрови я передала старшему сыну, и наконец-то смогла побыть одна, чтобы привести мысли в порядок и понять, как жить, чтобы не умереть от горя. Аннушку на всё лето я отправила к своей бабушке, чтобы она немного развеялась, подзагорела и от души полакомилась дарами огорода и сада.

Днем на работе я писала отчеты, готовила новые планы занятий, а вечерами погружалась в тоску и горе. Володя иногда приходил ко мне во сне. Он говорил со мной, обещал вернуться. Однажды я проснулась оттого, что он обнимал меня. Спросонок мне показалось, что похороны были ночным кошмаром. Лихорадочно я стала искать мужа руками на холодной стороне кровати, но, осознав происходящее, снова горько заплакала. Омут уныния обволакивал мою душу, забирая все крепче в свой плен. Я перестала отвечать на звонки друзей, с родителями общалась через силу. От еды не испытывала удовольствия и вскоре решила свести счеты с жизнью. Поточив любимый кухонный нож, я налила ванну горячей воды, чтобы распарить руки и вскрыть себе вены. Не задумываясь о последствиях, я сделала надрез вдоль левой руки, начиная от запястья. Кровь брызнула из раны, окрасив горячую воду в красный цвет. Резкая боль привела меня в чувство. На мгновение я представила себя в гробу, увидела несчастную маму, сошедшего от горя с ума отца, дочь, ставшую сиротой. Мне стало стыдно за свое малодушие. Выскочив из ванной, зажимая рану рукой, я побежала в спальню в поисках бинта и перекиси водорода. Обработав разрез, убедилась, что не смогла глубоко вонзить лезвие. Перемотав руку, вернулась в санузел, чтобы уничтожить следы своего безрассудного поступка. Когда чистота и порядок были восстановлены, я услышала телефонный звонок. В трубке рыдала мама. Она утверждала, что почувствовала какую-то беду. Я попыталась успокоить её, сказала, чтобы она перестала так реагировать на глупости, хотя в глубине души знала, что материнское сердце никогда не ошибается. Мама предложила встретиться в кафе, чтобы немного развеяться и поболтать. Я согласилась и на следующий день, надев кофту с длинными рукавами, отправилась на встречу с мамой.

Увидев её, я ужасно корила себя за малодушие. Моей слабости не было названия и оправдания. Тогда я пообещала себе остаться в живых, но мне не хватало сил снова научиться дышать. Видя мой измученный вид, мама пыталась шутить, рассказывать истории из жизни наших странных соседей и её коллег. Потом вдруг замолчала и, будто подбирая темы для диалога со мной, больше похожей на мумию, чем на молодую красивую женщину, предложила сходить на какой-нибудь концерт. Я вяло согласилась, но, учитывая полную потерю связи с внешним миром, мне не были знакомы новости о культурных мероприятиях нашего города. В гардеробе кафе мы обнаружили рекламные контрамарки на рок-концерт в исполнении неизвестной мне ранее группы. Мы решили рискнуть и послушать новые для себя песни, пообещав друг другу уйти из зала в случае неудачного выбора. Папа нас отпустил без лишних вопросов, он знал, что мне жизненно необходимы были хоть какие-то перемены. Одевшись поярче, мы отправились на встречу новым впечатлениям.

Зал оказался полным. Фанаты были разного возраста. Половина зала в руках держала огромные букеты роз. Когда свет погас, все стали свистеть и аплодировать. Через мгновение кулисы распахнулись, и сцену озарил яркий луч. Началась динамичная музыка, которая повергла в экстаз зрителей. Солисткой группы оказалась маленького роста худенькая молодая женщина в черной одежде, с невероятным количеством татуировок на руках. Первая песня была про любовь и розы, которые дарила ей возлюбленная перед расставанием. Девчонки толпой ринулись, чтобы засыпать солистку цветами. Никогда прежде я не слышала песни о женской любви друг к другу. Я не была ханжой, но подобные откровения для меня звучали дико. Мы переглянулись с мамой, но решили остаться. Следом одна за другой были песни про потери, разбитое сердце, предательство и боль, пронизывающую всю жизнь молодой рок-певицы. Её слова сразу попадали в душу, вызывая у меня приступы слез. Хорошие откровенные тексты сопровождались прекрасной музыкой. Команда отработала концерт на одном дыхании. Два с половиной часа пронеслись незаметно. Энергия этой внешне вовсе неинтересной женщины оказалась сумасшедшей, она заряжала своим боевым духом и лозунгами про борьбу за любовь. Я поняла, что хочу лучше узнать о творчестве этой команды и купить диск с их музыкой. Оглушенные новыми ощущениями после концерта, мы с мамой решили заглянуть в кафе и выпить по бокалу вина. Впервые после смерти мужа я почувствовала себя живой. Я поняла, что соскучилась по Анютке и решила в конце следующей недели отправиться в деревню к родным, чтобы немного погостить и забрать ребенка домой. Теперь я не помню, о чем говорила с мамой в тот вечер, в памяти остался лишь восторг от этого рок-концерта и музыки, вселившей в мое сердце надежду на то, что я когда-нибудь смогу оправиться от этого удара судьбы…

(Продолжение следует)

Ариша ЗИМА