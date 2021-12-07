«ПОМНИТЕ УШЕДШИХ В БИТВУ ЗА МОСКВУ…»

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07 Декабря 2021

(Продолжение. Начало «В» от 10.11.2021от 17.11.2021от 24.11.2021,  от 1.12,2021)

Часть V

Ноябрьское наступление советских войск на Тихвин и Волхов заставило Гитлера перебрасывать резервы, в которых так нуждался фон Бок, под осажденный Ленинград. Группа армий «Север» в ноябре и декабре получил полнокровный танковый полк, основу которого составляли 92 Т-III и Т-IV, а также четыре свежие пехотные и одну охранную дивизии, в том числе 215-ю и 81-ю ПД, переброшенные из Франции.

В число подкреплений, усиливших волховскую группировку гитлеровцев, вошла 250-я пехотная дивизия, сформированная из испанцев, больше известная в нашей исторической литературе под названием «Голубая дивизия» диктатора Франсиско Франко.

Рокоссовскому не поверили…

На центральном участке фронта в первой половине ноября Ставка осуществила несколько контрнаступательных операций. Их проведение, по поздним признаниям маршала Жукова, являлось ошибочным. Дескать, результатов удары по немцам не принесли. Но тут же Георгий Жуков делает одну существенную оговорку, касающуюся действий 49-й армии в районе Серпухова против 4-й полевой армии вермахта под командованием фельдмаршала Гюнтера фон Клюге.

Действия советской ударной группировки в составе трех стрелковых дивизий со средствами усиления оказались столь удачными, что 4-я армия немцев в ходе второго наступления гитлеровцев на Москву оказалась не в состоянии своевременно поддержать действия соседей – 2-й танковой армии и 4-й танковой группы. Клюге перешел к активным действиям только в декабре, когда исход битвы на подступах к советской столице был предрешен. Такую отдачу от частных советских контрнаступательных операций трудно не заметить.

Активность проявляли и другие объединения Западного фронта. На участке 16-й армии Константина Рокоссовского проводилась операция по ликвидации скирмановского плацдарма, вклинившегося в оборону наших войск. Здесь располагалась господствующая над местностью высота 260,4, которой в октябрьских боях немцы сумели завладеть. С неё советские тылы просматривались на десятки километров. К 14 ноября войскам Рокоссовского удалось ликвидировать скирмановский плацдарм и вернуть господствующую высоту.

Нельзя исключать, что именно активные действия Западного фронта заставили фон Бока пересмотреть перспективы относительно захвата Москвы.

30 октября командующий группой армий «Центр» подписывает директиву о продолжении операции «Тайфун». В ней уточняются прежние задачи на окружение Москвы. Но на совещании начальников штабов групп армий и армий вермахта 13 ноября в Орше, которое собрал начальник штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер, высшие офицеры группы армий «Центр» предлагают наступление на Москву приостановить.

Вот как описывает ход совещания германский историк Клаус Рейнгардт: «Командующие армиями и танковыми группами… не соглашались с целями, поставленными ОКХ. 9-я армия уже перешла к обороне и, учитывая положение, сложившееся на участке 16-й армии, не могла начать наступление. Командующий 3-й танковой группой еще до совещания высказался совершенно определенно против запланированного наступления в направлении Ярославля. Командующий 4-й танковой группой Гёпнер предостерегал от возобновления любой наступательной операции, какие бы цели она ни преследовала. Клюге высказал сомнение, что его армия сможет в ближайшее время предпринять наступление правым флангом. Поэтому он предложил на случай возобновления наступления ввести в действие только 4-ю танковую группу, находящуюся на левом фланге… Начальник штаба Гудериана подполковник Курт фон Либенштейн в ответ на требование Гальдера вести наступление силами 2-й танковой армии до района Горького заявил, что «сейчас не май, и что мы не во Франции».

На фоне всего этого трудно согласиться с выводами Георгия Жукова о нецелесообразности предпринятых контрударов в полосе Западного фронта. Вполне возможно, что негативное отношение к ним маршала обусловлено тем, что идея об их проведении исходила не от командования Западного фронта, а от Ставки и Генерального штаба РККА.

Вообще в главе «Воспоминаний и размышлений», посвященных Московской битве, при внимательном прочтении обнаруживается немало противоречий и явных натяжек. Возможно, что над автором мемуаров и его литературными обработчиками довлел партийно-социальный заказ.

Вот что пишет Георгий Константинович о втором этапе битвы за Москву: «В начале ноября нам удалось своевременно установить сосредоточение ударных группировок противника на флангах нашего фронта обороны. В результате было правильно определено направление главных ударов врага. Ударному кулаку противника мы противопоставили глубоко эшелонированную оборону, оснащенную достаточным количеством противотанковых и инженерных средств. Здесь же, на самых опасных направлениях, сосредоточились все наши основные танковые части».

Это утверждение верно лишь отчасти, а именно в отношении только левого фланга Западного фронта. Но на южном фасе и не требовалось особого предвидения, чтобы предугадать действия Гудериана, изготовившегося вновь ударить на Тульском направлении. А вот в том, что касается севера, правого фланга, то здесь действия немцев для советского командования вновь стали неприятным сюрпризом.

Второе наступление гитлеровцев на Москву началось 15 ноября с удара переброшенных из-под Калинина двух танковых и одной моторизованной дивизии 3-й ТГр. по 107-й мотострелковой дивизии полковника Порфирия Чанчибадзе. Соединение, входившее в состав 30-й армии Калининского фронта, насчитывало всего 2 тысячи человек, 7 орудий, 20 пулеметов и 13 танков, в том числе один Т-34 и один КВ. Участок обороны дивизии составлял 30 километров. Какие уж тут «определение направления главных ударов» и «глубоко эшелонированная оборона».

Неготовая к бешеному напору немцев 30-я армия начала отходить, обнажая правый фланг армии Константина Рокоссовского. А против самой 16-й армии перешла в наступление 4-я танковая группа немцев. Вновь на волоколамском направлении возникла угроза широкого прорыва фронта. Фланги 30-й и 16-й армий расходились, освобождая немцам путь на Москву. Сам Георгий Жуков в воспоминаниях сообщает, что для того чтобы закрыть брешь, на угрожающее направление перебрасывали отдельные группы танков, солдат с противотанковыми ружьями, артиллерию и т.д. Но они, конечно, не смогли бы остановить немцев, если бы Ставка вовремя не озаботилась формированием на этом направлении 1-й ударной армии, которая и начала выдвижение к линии фронта. Параллельно шло усиление 16-й и 30-й армий. Последняя с 17 ноября вошла в состав Западного фронта.

О том, что командование Западного фронта оказалось не на высоте, подтверждает и Константин Рокоссовский в мемуарах «Солдатский долг».

Он пишет: «К началу вражеского наступления у нас были собраны довольно точные данные о группировке немецко-фашистских войск. Против 16-й армии немцы сосредоточили 5-й армейский, 46-й и 40-й моторизованные корпуса 4-й танковой группы. Севернее Волоколамска занимали исходное положение 106-я и 35-я пехотные дивизии. На участке западнее и юго-восточнее Волоколамска против левого фланга нашей армии развернулись четыре танковые дивизии – 2-я, 11-я, 5-я и 10-я – и моторизованная дивизия СС под названием «Рейх». Об этом неоднократно докладывалось в штаб фронта. Там, видимо, склонны были считать, что наши донесения преувеличивают силы противника. Мы, конечно, понимали товарищей. Им хотелось, чтобы сил у противника было меньше. Да ведь и мы не возражали бы против этого. Но пленные, взятые под Скирманово и на других участках, подтверждали наши сведения. Приходилось считаться с фактами и готовиться к худшему. Успокаивать себя и войска мы не имели права».

Как мы убедились, Константин Рокоссовский оказался прав. Мощный бронированный кулак немцев в очередной раз ударил там, где не ждали…

Фронт двинулся на запад

В ноябрьских боях немцы пытались использовать те преимущества, которые давала скованная морозом почва. Танки противника теперь имели возможность двигаться вне дорог, а поэтому механизированные соединения активно маневрировали, обходя населенные пункты и опорные узлы обороны наших войск. В ответ в 16-й армии стали применять тактику кочующих батарей, танковых групп и небольших стрелково-саперных подразделений, подготовленных к борьбе с бронетехникой противника. Мобильные группы перехватывали вражеские танки, и, по мере возможности, уничтожали их, или оказывались уничтоженными сами. Потери противника возросли, но его движение на восток продолжалось.

Интересно, что в мемуарах наших военачальников много рассказывается о действиях авиации противника. В свою очередь немецкие авторы упирают на активность советских ВВС. Известно, что в ходе второго наступления на Москву Гитлер, выполняя обещание, данное Муссолини, перебросил воздушный флот фельдмаршала Альберта Кессельринга из России на Средиземное море. После этого советская авиация сумела добиться определенного господства в воздухе, чем немало помогла наземным войскам, избавленным от постоянного присутствия в небе ударных самолетов немцев. Но такое соотношение ВВС Красной Армии и Люфтваффе сложилось только на московском направлении. В целом германское господство в воздухе на Восточном фронте сохранится едва ли не до лета 1944 года…

К 18 ноября на левом фланге К. Рокоссовского с вводом противником свежих сил возникла угрожающая ситуация. Немцы, продвигаясь по шоссе Волоколамск – Москва, получили реальный шанс оказаться глубоко в тылу 16-й армии. Чтобы нейтрализовать возникшую угрозу К. Рокоссовский предпринял контрудар силами 78-й стрелковой дивизии Афанасия Белобородова. Решительный удар соединения во фланг противника спас положение. Дивизия, которой предстоит стать 9-й гвардейской, и в дальнейшем будет отважно сражаться. На последнем этапе немецкого наступления на Москву, 2–3 декабря ей предстоит вести жестокие бои в районе деревни Селиваниха, где, как утверждает наша историческая литература, немцы понесут потери большие, чем при штурме Парижа.

Но и после успешных действий дивизии А. Белобородова положение и в полосе обороны 16-й армии и по всему Западному фронту оставалось критическим. Возникла угроза выхода немцев на оперативный простор.

Однако Ставка успела сформировать в районе Москвы три резервные армии, о которых рассказано выше. Именно они и остановили немцев на участке Западного фронта, а потом позволили ему перейти в контрнаступление, спланированное Ставкой и Генеральным штабом во главе с Б. Шапошниковым. Кстати, в ходе зимнего наступления Красной Армии наибольших успехов добился Северо-Западный фронт генерал-лейтенанта Павла Курочкина. Его войска наряду с существенным продвижением к западу сумели окружить в районе Демянска около 95 тысяч гитлеровцев, что для начального периода войны прецедентов не имеет.

Ноябрьские дни 1941 года стали новым страшным испытанием для Красной Армии. О сложности ситуации можно судить и по предсмертной записке застрелившегося 20 ноября командира переброшенной из Приморья 58-й танковой дивизии генерал-майора Александра Котлярова: «Общая дезорганизация и потеря управления. Виновны высшие штабы. Не хочу нести ответственность за общий бардак. Отходите на Ямуга (река в Московской области. – Авт.) за противотанковые препятствия, спасайте Москву».

Немцы, несмотря на немыслимые потери с их стороны, рвались к столице Советского Союза. Знай гитлеровцы, что впереди их ожидают свежие дивизии и бригады Красной Армии, они, скорее бы всего, перешли к обороне, но захватчикам казалось, что достаточно еще одной атаки, еще одного введенного в бой батальона, и фронт русских рухнет.

К 30 ноября 2-я танковая дивизия вермахта заняла Красную Поляну, расположенную в 17 километрах от границы Москвы. Ближе всего к столице подошли мотоциклисты 62-го саперного батальона. На какое-то время им удалось ворваться на станцию Химки, которую от Москвы отделяли 16 километров.

И это большее, чего смогли добиться гитлеровцы. Кроме введения в бой свежих армий, Ставка усиливала и объединения, которые в ноябрьских боях понесли громадные потери. Рокоссовский получил в свое распоряжение 354-ю СД. Три свежих стрелковых дивизии пополнили состав 30-й армии. Западный фронт в конце ноября получил 15 отдельных танковых батальонов и дополнительно 100 единиц бронетехники для восполнения потерь в бригадах.

К началу декабря немецкие танковые группы, действующие на правом фланге Западного фронта, выдохлись, и тут решил, что ему пора переходить в наступление командующий 4-й полевой армией Г. Клюге.

1 декабря его соединения северо-западнее Наро-Фоминска прорвали оборону 222-й стрелковой дивизии 33-й советской армии. Дальнейшее наступление немцев вдоль шоссе Минск – Москва почти не встречало сопротивления советских войск в течение двух суток. Беспрепятственное продвижение на восток 258-й дивизии в очередной раз породило у немцев иллюзию близкой победы. 2 декабря фон Бок отмечал, что оборона противника близка к кризису и потребовал от Клюге «максимальным напряжением сил использовать эту проявляющуюся слабость противника». Но уже вечером 3 декабря резервы 33-й советской армии нанесли по гитлеровцам чувствительный удар у деревни Юшково. Чуть позже, обнаружив у себя перед фронтом свежие соединения Красной Армии, Клюге запросил у Бока разрешения на отход, а, получив отказ, начал самостоятельно отводить 20-й и 57-й корпуса.

На южном участке Западного фронта немцы также не смогли добиться успехов, которые бы смогли переломить общую тенденцию к угасанию гитлеровского наступления.

Второй танковой армии немцев 24 ноября удалось внезапным ударом занять Венев и Михайлов, далее Гудериан попытался захватить Каширу, взятие которой позволяла гитлеровцам перехватить переправу через Оку, а также лишить Тулу электроэнергии.

Г. Жуков для нанесения под Каширой контрудара передал командующему 50-й армией кавалерийский корпус П. Белова, последний, в свою очередь, получил мощную авиационную поддержку.

Наши войска перешли в наступление против 17-й танковой дивизии немцев, которая не ожидала активных действий советской стороны. Гитлеровцы отступили. 27 ноября в журнале боевых действий армий «Центр» появилась лаконичная и малоприятная для немцев запись: «Сопротивление противника в районе Каширы заметно усилилось. 17-я танковая дивизия и группа «Эбербах» вынуждены южнее Каширы перейти к обороне. Непрерывные налеты вражеской авиации причиняют значительный урон».

Гудериан предпринял также несколько попыток окружить Тулу. Самой успешной из них стала операция, которая началась 2 декабря. Уже в первый день гитлеровцам удалось перерезать дорогу Москва – Тула. Теперь город оружейников с Большой землей связывала лишь узкая полоса земли шириной 15–20 километров, которую обороняли бойцы и командиры 50-й армии.

Наметившийся успех Гудериана Ставка сумела быстро нейтрализовать. 340-я стрелковая и 112-я танковая дивизии ликвидировали угрозу окружения Тулы. 5 декабря 2-я танковая армия вермахта отказались от активных действий.

Уже упоминавшийся мной германский историк Клаус Рейнгардт так оценивает сложившуюся у немцев к началу декабря ситуацию: «Стало особенно заметно, что ни командование группы армий, ни ОКХ не предусмотрели никаких мер на случай, если наступление окончится неудачей. Бок даже не был проинформирован о дальнейших намерениях ОКХ. Он не знал, как его группа армий должна подготовиться к обороне в зимних условиях, будут ли для неё подтянуты резервы и не следует ли войска отвести на рубеж, сокращающий линию фронта. Тем не менее командование группы армий, несмотря на прекращение операций, не усматривало в сложившейся обстановке никакой серьезной опасности, так как, по его мнению и по мнению ОКХ, противник был обескровлен и не мог перейти в контрнаступление».

Майор вермахта фон Винсковски достаточно поэтично выразил настроения гитлеровских офицеров в декабре 1941 года: «Мы все думали тогда, что наступил период зимней спячки». Красная Армия между тем перешла в контрнаступление. Фронт начал откатываться на запад.

Вопрос, на который пока нет ответа?

Соотношение потерь в ходе Московской битвы оценивается приблизительно как 1 к 5 не в пользу Красной Армии. Безвозвратные и санитарные потери противника учтены по его собственным данным. Но не слишком ли мы доверяемся немецким источникам?

В уже многократно цитируемых мной дневниках Гальдера регулярно приводятся данные о потерях гитлеровских войск, в том числе в период Московской битвы и последовавших за ней зимних наступательных операциях Красной Армии. Если верить Гальдеру, потери растут незначительно в сравнении с предыдущими боями. Но тут же начальник германского генерального штаба рассказывает о лихорадочных поисках уже в декабре резервов для восточного фронта.

Для пополнения пехотных дивизий вермахта использовали даже строительные батальоны, солдаты которых до сего дня не держали в руках оружия. Расформировывали школы унтер-офицеров, сокращая срок обучения в них до года. Для сравнения напомню, что у нас лейтенантов военного времени готовили за шесть месяцев: «полугодичный ускоренный выпуск – и на петлицы по два «кубаря». Если верить цифрам о потерях Гальдера, то откуда возникла у вермахта необходимость в столь экстренном поиске резервов?

Гитлеровцы сумеют преодолеть возникший у них кризис, и к апрелю 1942 года линия фронта стабилизируется на удалении 100–250 километров от Москвы. Противоборствующие стороны замрут в ожидании летней кампании, стратегическую инициативу в которой вернет себе вермахт.

Для Красной Армии 1942-й станет годом несбывшихся надежд и новых тяжких потерь. О том, почему это произошло, постараемся поразмышлять в одной из следующих наших публикаций…

Константин КОРОТОВ, генеральный директор «Корпорации развития Камчатки»

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."