ТУСОВОЧНЫЙ ИДИОТИЗМ ИЛИ… ?

07 Декабря 2021



На днях в городе Елизово полицейские применили силу к одному из посетителей торгового центра, который находился там без маски. Момент задержания сняла на видео одна из посетительниц ТЦ. Видеоролик, на котором видно, как посетителя укладывают на пол и заламывают ему руки, был размещен в социальных сетях.

В краевом Управлении МВД прокомментировали ситуацию: «5 декабря в ходе несения службы по обеспечению общественного порядка сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Елизовскому району в одном из торговых центров города Елизово заметили мужчину, который в нарушение постановления губернатора Камчатского края, находился без средств индивидуальной защиты. На неоднократные требования правоохранителей надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания гражданин не отреагировал, а вместо этого спровоцировал конфликт».

Представитель управления сказал, что мужчина отказывался представиться, вел себя агрессивно. Он отказался проследовать к патрульному автомобилю для установления личности и составления в отношении него протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».

В МВД отметили, что мужчина был предупрежден, что в случае неповиновения требованиям сотрудника полиции в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Однако гражданин повторно ответил отказом.

«На требование сотрудника полиции проследовать в патрульный автомобиль, мужчина 1991 года рождения оказал сопротивление, в связи с чем были приняты в соответствии с Федеральным законом «О полиции» необходимые действия. Правонарушитель доставлен в отдел полиции, где в отношении него были составлены протоколы за отсутствие средств индивидуальной защиты и неповиновение требованию сотрудника полиции», – пояснили в МВД.

В Камчатском крае, как уже отметили в МВД, масочный режим при посещении общественных мест, к которым относятся, в том числе торговые центры, установлен соответствующим постановлением губернатора Камчатского края и продлен вплоть до конца января 2022 года. Если человек сознательно идет в такой центр без маски, он должен понимать, что нарушает установленный властями порядок, и представители правоохранительных органов в силу своих служебных обязанностей будут этот порядок защищать. А в случае, когда гражданин игнорирует словесные предупреждения полицейских и продолжает «гнуть свою линию», явно провоцируя скандал, применят силу.

Скандал, как способ привлечения к себе общественного внимания, давно используется противниками любых коронавирусных ограничений. Они делают беспроигрышную ставку, ведь от запретов устали все. К тому же уверены в том, что большинство граждан их поддержат, как борцов за демократию и свободу прав человека. Но отдают ли такие люди себе отчет в том, к чему, собственно, призывают граждан? По сути, они выступают против государства, которое по определению обязано обеспечивать безопасность своих граждан доступными ему средствами.

Характерно, что большинство людей, которые видят только одну сторону проблемы, а именно недовольны тем, что их ограничивают в правах, не имеют медицинского образования и еще два года назад не знали таких слов, как «штамм» или «пандемия», слыхом не слыхивали о порядке испытаний вакцин. Теперь они на всех углах уверенно вещают о жизни вирусов, их мутациях, особенностях распространения и бесполезности ограничительных мер по недопущению распространения инфекции.

Такой способ «проявить себя» необычайно привлекателен не только для рядовых граждан, но и для политиков, блогеров и иных «активистов», которые откровенно наживаются на проблеме.

Две недели назад 11 врачей крупных ковидных больниц страны написали открытое письмо противникам вакцинации. Они адресовали его активно выступающим против прививок Г. А. Зюганову, С. М. Миронову, П. О. Толстому, М. В. Шукшиной, Е. В. Бероеву и всем другим антиваксерам. «Учитывая то, сколько людей вас читают и прислушиваются к вам, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будут умирать», – написали врачи. Никто из известных личностей, упомянутых в открытом письме, времени на такую экскурсию, увы, не нашел. Актриса Мария Шукшина в своем телеграм-канале назвала обращение медиков «подленьким лицемерием и чисто шулерским жонглированием словами».

Но группа менее именитых антипрививочников все же посетила «красную зону» городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве, главный врач которой также подписал письмо. Однако на встрече произошел конфликт: медики попросили пришедших надеть средства защиты, а те отказались, назвав это требование «фашистской» мерой. В итоге «красную зону» посетили меньше половины людей, записавшихся на экскурсию. Впоследствии главный врач больницы Валерий Вечорко с горечью констатировал: «Они [антиваксеры] совершенно не хотят знать правду, они мне рассказывали, что лечить [коронавирус] надо пенициллином». Он отметил, что, когда увидел этих людей, понял, что они пришли не за тем, чтобы увидеть обстановку в «красной зоне», а «за чем-то другим». «То ли хотят таким образом стать знаменитыми, то ли еще что-то. Но у них нет сострадания к больным, нет сочувствия. Это плохо», – констатировал Вечорко. Он дополнил, что сдержал слово о проведении экскурсии в больнице. «И… разочарован. Больше не хочу», – сказал врач.

Сейчас на Камчатке идет обсуждение поправок в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Речь идет о введении системы QR-кодов для вакцинированных и переболевших граждан на федеральном уровне, на транспорте и в общественных местах. Законопроект был внесен в Государственную думу Правительством РФ и направлен для обсуждения и выработки предложений в регионы страны. На заседании общественного экспертного совета по развитию гражданского общества свое протестное мнение по поводу поправок высказала депутат Заксобрания региона Александра Новикова. «Принятие этого закона наделит властью неуполномоченных для этого лиц проверять наши личные данные. До сих пор это было доступно только полицейским. Я не имею ничего против вакцин. У меня есть все прививки. Но у меня был неудачный опыт после прививки от гриппа в 2019 году, и поэтому я больше их не делаю. Я не против прививок как таковых, я за добровольность этого решения. Коронавирус, безусловно, существует. Это опасная болезнь. Но такие законы, на мой взгляд, никак не повлияют на распространение этого вируса», – сказала она. То есть как борец за права сограждан себя уже проявила.

Давайте представим на минуту, что государство откажется от мер, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции, и тем самым сохранить жизнь и здоровье людей, потому что такие меры ущемляют их права и свободы. Дальше, по логике вещей, следует оказаться от правил дорожного движения. Потому что они, как ни крути, ограничивают права водителей и пешеходов и вообще портят им жизнь. А там можно и другие законы начать отменять по тем же причинам. Порядка не будет, зато свободы хоть отбавляй. И бывшей телеведущей, а ныне депутату Александре Новиковой, и антипрививочникам, посетившим ковидную больницу в Москве, и посетителю, задержанному полицией в елизовском торговом центре, похоже, невдомек, что любая свобода предусматривает ответственность. И, как следствие, готовность ограничить свои личные права, если они представляют угрозу здоровью и жизни других.

Человек, особенно тот, кто наделен депутатскими полномочиями (даже коммунистка-навальновка Александра Новикова), должен отдавать себе отчет в том, к чему приведет его выбор. И когда речь идет о распространении смертельно опасной инфекции, которая передается воздушно-капельным путем, такой выбор перестает быть личным делом каждого. Думать приходится и о других. Или переезжать на необитаемый остров.

Интересно, как поборники свобод граждан относятся к тому, что в такой стране, как Франция, сейчас происходит очередное усиление антиковидных мер? Для того чтобы снизить циркуляцию COVID-19 среди молодежи, там приняли решение об ужесточении масочного режима и закрытии дискотек, ограничении в занятиях спортом в закрытых помещениях, о введении удаленной работы в течение 2–3 дней в неделю. Может, объявить Францию недемократической страной, а принимаемые ее правительством ограничительные меры ущемлением прав граждан?

По сути дела, противники антиковидных мер в нашей стране нагнетают протестные настроения в обществе, и преуспевают в этом. В той же Франции, Италии, Израиле или иной стране никому не пришло в голову назвать принятые властями коронавирусные ограничения фашизмом. Зато в России меры, направленные на борьбу с инфекцией, стараниями оппозиционеров приобрели политический окрас и выразились в недовольстве политическим устройством государства вообще. Что это, неосознанный тусовочный идиотизм или целенаправленное и последовательное расшатывание мировоззренческих основ россиян? Как можно страну, которая заплатила столь страшную цену за победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, назвать сторонницей фашизма? Это могут сделать только враги.

Наталья МАКСИМИШИНА