ПЕДОФИЛА ПОСАДИЛИ НА 20 ЛЕТ

14 Декабря 2021



Камчатский педофил получил 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Такой приговор преступнику вынес Петропавловск-Камчатский городской суд.

«Собранные следственным управлением СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в совершении 11 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении двух девочек 6 и 8 лет, и 8 эпизодов использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, а также в неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (п. «б» ч. 4 ст. 132, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ, ст. 156 УК РФ), – сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Особую омерзительность преступлениям придает тот факт, что жертвами подонка стали его родная дочь и её подружка, что установлено следствием и судом.

Напомню, что резонансное уголовное дело в отношении педофила было возбуждено на Камчатке в декабре 2020 года. Им оказался бывший работник природоохранной прокуратуры. После увольнения из правоохранительных органов он продолжил трудиться на предприятии «Оборонэнерго». После возбуждения уголовного дела подробная информация о нём сразу же появилась в социальных сетях и на сайтах различных информагентств. В ней были указаны не только место работы арестованного мерзавца, но и его должность, имя, отчество и фамилия, то есть почти точная выдержка из полицейской сводки. При этом журналистов, публиковавших эти сведения, не смутило, что тем самым они коверкают девочкам дальнейшую жизнь.

В начале этого года газета «Вести», ознакомившись с различными публикациями на эту тему, предположила, что произошел обычный информационный слив из силовых структур, причем со стороны полиции («В» от 13 января 2021 года, редакторская колонка). Целью было скрыть низкий профессиональный уровень своих сотрудников, призванных отслеживать преступников в Сети. Газета доказывала это, отвечая на важный вопрос: как был пойман педофил?

По одной из версий, жена преступника обнаружила чудовищные видео, случайно заглянув в ноутбук мужа. В действительности всё произошло совсем иначе. «Правдой является то, что извращенец свои сексуальные утехи снимал на видео и выкладывал в скрытую интернет-сеть, именуемую DarkNet… Войти в неё очень сложно даже для продвинутого пользователя. И самое главное, в этой Сети невозможно установить адрес пользователя. Поэтому там пасется вся педофильная шваль планеты. В сети DarkNet, к счастью, есть люди, которые охотятся за педофилами и устанавливают их фамилии, должности и даже адреса проживания. В нашем случае такой человек вычислил по программе распознавания лиц и образов место совершения преступления и затем жертв преступника. Далее были установлены его сослуживцы по прокуратуре. С одним из них Охотник (назовем его так) связался, сбросил все файлы, свидетельствующие о преступлении, и научил, как войти в DarkNet. После подтверждения всех материалов, которые предоставил Охотник, было возбуждено уголовное дело и взят под арест бывший работник природоохранной прокуратуры и предприятия «Оборонэнерго», принадлежащего МО РФ», – указывала газета. Другими словами, обнаружил преступника и установил его личность человек, не имеющий никакого отношения к правоохранительным органам, в то время как целая служба айтишников, работающих в полиции, не сделала этого.

Благодаря бдительности этого человека, мерзавец, так долго остававшийся безнаказанным, наконец-то получил по заслугам. А вот сможет ли назначенное наказание исправить преступника – большой вопрос. Всё чаще раздаются голоса медиков, которые утверждают: склонность к педофилии вылечить нельзя. И у того, кто однажды переступил черту, тяга к несовершеннолетним половым партнерам остается, даже если он отбыл срок. Никогда нельзя быть стопроцентно уверенным в том, что второй раз на такое преступление он не пойдет.

Именно поэтому в стране всё настойчивее звучат предложения о создании специального реестра педофилов для пожизненного надзора за ними. Преступники должны знать, что, даже единожды совершив преступление против половой неприкосновенности ребенка, всегда будут находиться под контролем. С такой инициативой уже не раз выступала Уполномоченная при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Согласно докладу, представленному Уполномоченной в этом году, детей, пострадавших от педофилов, становится всё больше. Официальная статистика, приведенная в документе, говорит о том, что в 2020 году в стране было совершено более 15 тысяч сексуальных преступлений против несовершеннолетних, что на 7,2% выше, чем в предыдущем, и на 79%, чем в 2012 году. Из них 47% преступлений произошли в отношении детей до 14 лет, а в 21% случаев закон преступили члены семьи ребенка.

Наша газета поинтересовалась, как в этом отношении обстоят дела на Камчатке. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Ильина, в регионе с 2017 года по текущий момент в суд по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних), было направлено 54 дела. Потерпевшими в них являлись 74 несовершеннолетних, в том числе малолетние в возрасте до 14 лет. На вопрос, как осуществляется контроль за теми, кто вышел из тюрьмы, отсидев по статьям за педофилию, Елена Ильина пояснила, что такие преступники, выйдя из мест лишения свободы, находятся под административным надзором. Как правило, таким лицам на определенный срок устанавливается ряд ограничений по решению суда. Например, от них требуется не уходить из мест постоянного проживания в определенное судом время суток, не посещать определенные судом места, не выезжать за пределы территории муниципального образования без уведомления об этом полиции.

Дополню, что согласно Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», надзор вводится по решению суда на основании заявления исправительного учреждения на 1–3 года (но не свыше срока для погашения судимости), а в отношении совершивших преступления против несовершеннолетних и при опасном рецидиве – на период погашения судимости. Этот срок могут продлить, если поднадзорный систематически нарушает общественный порядок. А могут и сократить при добросовестном поведении. Поднадзорный обязан периодически (1–4 раза в месяц) являться в орган внутренних дел для регистрации.

О неэффективности существующего надзора за педофилами начинают говорить всякий раз, как совершается резонансное преступление в отношении детей. А таких преступлений, увы, немало. Вот только несколько примеров. В сентябре этого года произошла трагедия в городе Киселевске Кемеровской области, где 41-летний местный житель изнасиловал и убил двух 10-летних школьниц. Летом в Тюмени пропала 8-летняя девочка. Ее тело нашли спустя полтора месяца. По версии следствия, преступник надругался над ребенком, после чего задушил. В 2020-м году в городе Рыбинске Ярославской области изнасиловал и убил двух сестренок 8 и 13 лет сожитель их матери. Годом ранее в Саратове от рук педофила погибла 9-летняя девочка: преступник затащил её в гаражи, когда она шла в школу. Все преступления вызвали широкий общественный резонанс, в Саратове люди вышли на стихийный митинг.

Я перечислила наиболее громкие дела, когда маленькие жертвы преступников погибали. Но и тогда, когда жизнь детей вне опасности, психологическая травма, нанесенная ребенку взрослым мерзавцем, остается навсегда.

В этом году Уполномоченная по правам ребенка, кроме создания реестра, предложила дополнить пункт 5 постановления Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина РФ...» строкой о внесении в паспорт педофилов, находящихся под административным надзором, специального штампа. В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о пожизненном лишении свободы для преступников, надругавшихся над двумя и более несовершеннолетними, а также ранее судимых за изнасилование детей.

Судя по комментариям в соцсетях, нашлись люди, кто посчитал предложенные меры слишком жесткими. Предположу, что дети, внуки и другие несовершеннолетние родственники таких комментаторов никогда не становились жертвами взрослых подонков. В противном случае они сразу же изменили бы свою позицию.

На мой взгляд, система пожизненного отслеживания лиц, склонных к педофилии, на фоне резко возросшего числа преступлений против половой неприкосновенности детей необходима. Подобные меры уже давно применяются в ряде стран, например в США. Там в некоторых штатах людям, совершившим преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, запрещено селиться вблизи школ. А родителей несовершеннолетних детей уведомляют специальным сообщением, если в их районе поселился ранее судимый педофил.

В то же время нельзя не видеть, что создание реестра само по себе проблемы решить не может. Её нужно решать в комплексе. И прежде всего дать четкий ответ на вопрос, каким образом государство будет контролировать вышедшего на свободу педофила? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу? Как исключить ошибки? Пока эти вопросы остаются без ответа.

А тем временем градус возмущения в обществе растет. И если одни говорят о введении системы постоянного контроля за освободившимися из мест заключения педофилами, то другие считают необходимым вернуть в качестве высшей меры наказания смертную казнь. Такой меры обычно требуют те, чьи дети стали жертвами насильников, считая этот метод самым действенным лекарством против педофилии.

Наталья МАКСИМИШИНА