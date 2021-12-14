ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ

14 Декабря 2021



(Продолжение. Начало в номерах 29 (332) от 8.09.2021 года, 33 (336) от 6.10.2021 года, 34 (337) от 13.10.2021 года, 35 (338) от 20.10.2021, 36 (339) от 27.10.2021)

По многочисленным просьбам наших читателей, «Вести» продолжают описание вулканов Камчатки.

В этом выпуске мы расскажем о вулканах: Кошелева, Крашенинникова, Атласова, Оччамо.





Вулкан Кошелева

Вулкан расположен на территории Южной Камчатки, вблизи западного побережья. Представлен сложным вулканическим массивом, состоящим из пяти построек: Древне-Кошелевский щитовой вулкан, Западно-Кошелевский стратовулкан с эрозионной кальдерой, конусовидный стратовулкан Валентин с кратером, Восточно-Кошелевский стратовулкан с плоской вершиной, Центрально-Кошелевский вулкан с активным кратером. Диаметр последнего – 2–2,5 км, абсолютная высота 1 500 м.

Вулканические постройки Кошелевского вулкана сложены базальтами и более кислыми разностями пород. Возникновение вулкана относится к раннему плейстоцену, а формирование продолжается в голоцене и в современный период. На последнем этапе происходило образование шлаковых конусов и экструзий в вершинном кратере Центрально-Кошелевского вулкана. Последнее извержение произошло в конце XVII века. В юго-восточной части склона образовалась воронка взрыва размером 150×300 м. Отложения этого взрыва в виде пемз, шлаков и обломков лав покрывают склоны Восточно-Кошелевского вулкана. Мощность отложений 0,5–1,0 м.

Современная деятельность вулкана выражена в фумарольной и парогидротермальной активности и сосредоточена в основном на Верхне- и Нижне-Кошелевских термальных полях и в нескольких группах горячих источников. Верхне-Кошелевское термальное поле (Гремучие ключи) расположено в кратере Валентин, на высоте 1250 м. Площадь поля – 3,3 км². Более сорока струй перегретого пара с температурой 120–153 °С вырываются на поверхность. Они в основном расположены у подножия экструзии Фумарольной. Общий вынос тепла составляет около 50 000 ккал/сек (50 МВт). Нижне-Кошелевское поле находится в эрозионной котловине Западно-Кошелевского вулкана на высоте 750–800 м. Здесь наблюдаются многочисленные кипящие водяные и грязевые котлы с температурой воды 80–90 °С. Общий вынос тепла составляет примерно 25 000 ккал/сек (25 МВт). Состав газов фумарол несколько различен. На Верхне-Кошелевском поле больше сероводорода, а на Нижне-Кошелевском очень много метана (СН4).

В недалеком прошлом активность вулкана Кошелева проявлялась взрывами и излияниями лавы. По сообщению известного камчатского краеведа, коренного жителя Камчатки П. Т. Новограбленова (Каталог вулканов Камчатки), в конце XVII столетия произошло сильное извержение. В настоящее время наблюдается лишь интенсивная фумарольная деятельность. По своему строению вулкан представляет короткий хребтообразный массив из пяти разновозрастных вулканов – Восточного, Центрального, Валентина, Западного и Древне-Кошелевского.

Восточно-Кошелевский вулкан сам по себе имеет сложное строение. В кальдере старого вулкана вырос более молодой. Из его кратера излился на север свежий лавовый поток. Вершина Восточного вулкана является высшей точкой массива.

Центрально-Кошелевский вулкан, уже давно потухший, имеет кратер диаметром свыше 1 км. С запада кратер ограничен пестро окрашенным конусом сопки Фумарольной (пик Пестрый), с других сторон – скалистыми зубчатыми стенами. Слагающие их породы сильно обесцвечены фумарольными газами и окрашены в желтые тона. Дно кратера покрыто льдом и фирном. Из кратера начинается основной исток реки Левой Паужетки.

Вулкан Валентин представляет широкий конусообразный массив, в кратере которого расположены Верхне-Кошелевские парогидротермы.

От Западно-Кошелевского вулкана сохранился только его западный склон, на котором расположены Гремучие ключи – Нижне-Кошелевские парогидротермы. На месте вершины вулкана теперь находится кальдера – довольно глубокая котловина, из которой начинается речка Левая Шумная.

Остатки Древне-Кошелевского вулкана заметно не выделяются.

Наиболее интересным местом вулкана является кратер Валентин, диаметром около 1,5 км. Скалистые зубчатые стены, окрашенные в желтые, оранжевые и красные тона, окружают его почти со всех сторон. В северной части они прорезаны глубоким ущельем, по которому из кратера вытекает Правая Шумная. Дно кратера занято ледником, лавовыми нагромождениями. Верхний слой состоит из разложившихся до состояния вязкой глины вулканических пород. В окраске преобладают красные тона, но много светлых пятен – отложения серы, нашатыря. С шипением вырываются струйки пара, клокочут грязевые котлы, извергаются крошечные грязевые вулканчики. Мощные паровые струи перекрывают своим шумом все остальные звуки. Местами земля проваливается под ногами, и даже в высоких сапогах приходится передвигаться осторожно.

Но эта западная часть термального поля является только преддверием к месту главных термопроявлений. За невысоким обрывчиком действует несколько десятков мощных струй перегретого пара с температурой до 150 °С и скоростью истечения выше 100 м/с. Выделения пара настолько интенсивны, что видимость порой ограничивается несколькими метрами. В 1968 году моя попытка спуститься вниз и пройти вглубь площадки окончилась неудачно, так как ноги вязли в рыхлом горячем грунте. Да и находиться в атмосфере горячего насыщенного пара было неприятно и тяжело. Недаром вулканологи назвали эту часть термальной площадки «Тартарары» – преисподняя. Но в 1979 году по каким-то причинам парение было менее интенсивным, и туристы, беспрепятственно ходили по всей площадке. Несколько более мелких выходов парогазовой смеси расположены и в других местах кратера.

Общий дебит (количество) всех парогидротерм в пересчете на воду составляет 75 л/с. Парогазовая часть состоит на 99 % из водяного пара, газовая (сухая) часть состоит из углекислого газа – 68 %, метана – 17 %, сернистого газа – 5,6 %, аммония и других газов.

Вулкан Кошелева представляет значительный интерес, поскольку здесь хорошо сочетаются вулканические постройки, экструзивные купола и малоглубинные тела. Они разные по происхождению, и это дает возможность проследить распространение разноглубинных горных пород, выяснить, в каких условиях они образуются. Изучение вулкана Кошелева помогает также уяснить происхождение многочисленных выходов горячих источников. В этом отношении интересны выявленные здесь поздние кольцевые и радиальные разломы, к которым нередко приурочены парогидротермы.

Вулкан Крашенинникова

Вулкан (сопка Крашенинникова) относится к действующим, располагается в зоне Восточного вулканического пояса Камчатки, в 13 км к югу от озера Кроноцкого. Вулкан представлен двумя слившимися конусами, расположенными в кальдере обрушения, образовавшейся в результате катастрофического извержения с выбросом 50 км3 материала. Диаметр кальдеры 9 км, глубина по кальдерному сбросу 400 м. Абсолютная высота Южного конуса 1 856 м, относительная 850 м, Северного – 1 760 и 760 м соответственно. Южный конус венчается кратером диаметром 800 и глубиной 140 м. Северный конус более молодой, имеет сложное телескопическое строение, его вершина обрамляется двухкилометровой кальдерой, в которой расположен средний конус, и в его кратере – лавовый конус. Объём продуктов извержения Южного конуса – 15,5 км3, Северного (внешнего) – 10 км3. Побочные прорывы Северного конуса располагаются как на его склонах, так и в южной части кальдеры. К северу и югу от кальдеры цепочками шлаковых конусов прослеживается ослабленная региональная зона. Продукты, слагающие вулкан, варьируют от базальтов до дацитов. Преобладают базальт-андезито-базальтовые разности. Самые простые разности пород наблюдались только в кальдерных комплексах. Возраст кальдеры примерно 39 600 лет. Центральные конусы вулкана начали свою деятельность примерно 11 тысяч лет назад. Южный формировался в интервале 11–6,5 тысячи лет назад, Северный – 6,4–2 тысяч лет назад, Северный средний конус – 1300–1100 лет назад. Излияние лав и образование лавового конуса в кратере произошло в интервале примерно 600–400 лет назад. Фумарольная деятельность отмечалась в кратере среднего конуса и была приурочена к лавам в его южной части. Температура парогазовых струй равнялась 35–40 °С.

Вулкан Крашенинникова расположен в продолговатой кальдере длиной около 9 км.

Остатки древнего вулкана в виде кольцевого хребта сохранились только местами. Со дна кальдеры выросли два сросшихся конуса.

Южный конус, более высокий, имеет на вершине кратер диаметром около 750 м и глубиной около 100 м. Дно и склоны его заняты ледником.

Северный конус состоит из трех конусов, последовательно расположенных друг над другом: самый нижний имеет кратер диаметром 1,5 км; с его дна вырос средний конус с кратером диаметром 600 м; и наконец из его центра поднялся третий конус высотой около 50 м с маленьким кратером на вершине.

Вулкан относится к числу действующих, но фумарольной деятельности сейчас не наблюдается.

Вулкан Крашенинникова весьма своеобразен. Он возник на пьедестале древнего вулкана, диаметр основания которого был равен 30 км. Но это огромное сооружение было разрушено столь же могучими извержениями, в результате которых возникла впадина, или кальдера, размером до 12 км. В ней начали расти два вулканических конуса. По мере их роста они всё больше сближались между собой, и в конечном счете получилось два сросшихся конуса. Конус Южный с кратером около 800 м в поперечнике в таком виде и остался. В кратере же Северного конуса вырос еще конус, а в нем в свою очередь тоже возник конус, но уже небольшого размера.

Вулкан Крашенинникова очень массивный, хотя высота его и не столь велика. Точные даты извержений вулкана неизвестны, но, судя по лавовым потокам, имеющим относительно свежий вид, последнее из них произошло несколько сот лет назад, т. е. в историческое время.

Вулкан Атласова

Вулкан Атласова (Ныльгимелкин) располагается на западном склоне хребта, к северо-северо-западу от вулкана Хувхойтун. Абсолютная высота – 1 764 м (1 621 м на современных картах), относительная: западных склонов – 1 200 м, восточных – 350 м. В плане вулканическая постройка имеет сильно вытянутую в северо-западном направлении форму с осями 6,5×9,5 км. Площадь её около 36 км². Объём изверженного материала – 7 км³. В основании вулкана располагается пологий щит, вершинная часть которого заканчивается крупным конусом, т. е. по типу постройки вулкан относится к переходным. В строении щитовой постройки главное место занимают лавовые потоки мощностью 4–6 м. Мощность пирокластических прослоев 1–2 м, и встречаются они относительно редко. Вершинный конус имеет правильные очертания. Диаметр – его 2 км, относительная высота – около 500 м. В строении вершинного конуса преобладает пирокластический материал, мощность прослоев достигает 6–8 м. Лавовые потоки незначительной протяженности и имеют мощность 1,5–2 м. На вершине располагается кратер, который представляет собой пологую чашу размером 1,5×0,6 км. В юго-западной части внешнего большого кратера располагается еще один кратер, который имеет правильные очертания, диаметром 400 м. Из него в юго-восточном направлении излился большой лавовый поток. В северо-восточной части большого кратера располагается небольшой шлаковый конус с хорошо сохранившимся кратером. На северо-западном склоне вулкана располагаются три побочных центра извержений. Два нижних центра представляют собой пологие лавовые конусы. Верхний центр представлен шлаковым конусом (отм. 1 263 м), который имеет относительную высоту около 150 м, диаметр основания – 0,5 км и венчается правильным кратером диаметром 60 м, глубиной 25 м. На юго-восточном склоне шлакового конуса имеется трещина длиною около 50 м, из которой вылился лавовый поток.

(По материалам сайта www.kamchatsky-krai.ru/)