СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

14 Декабря 2021



Предстоящие новогодние праздники россияне, как, впрочем, и жители других стран, будут вновь встречать в условиях коронавирусных ограничений. Несмотря на некоторое снижение заболеваемости в стране, Роспотребнадзор рекомендует гражданам отмечать праздник в кругу своих домашних и, по возможности, больше времени проводить на свежем воздухе.

Как следует из подсчетов ТАСС на основе статистики федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за последние семь дней в стране выявили на 6,9% меньше заболевших, чем за предыдущую неделю. Также число заболевших оказалось меньше количества выздоровевших: за неделю в России вылечились 238 949 человек, а заболели 215 283 человека. Эпидемическая ситуация улучшилась за прошедшую неделю в 12 регионах, в трех отмечается ухудшение: это Карачаево-Черкесия, Адыгея и Чечня.

В стране продолжается массовая вакцинация против COVID-19. Согласно данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,7%. Лидером среди регионов является Севастополь: там планка достигла 83,7%.

В Камчатском крае до конца января 2022 года действует комплекс ограничительных мер против распространения новой коронавирусной инфекции. Граждане обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. При посещении ряда учреждений и предприятий введено требование по предъявлению QR-кодов, в том числе при посещении здания правительства края и других органов государственной власти, в общепите, учреждениях культуры и спорта, на межмуниципальных маршрутах авиа- и автобусного сообщения, в бассейнах при базах отдыха.

Мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей о ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и связанных с нею изменениях в нашей жизни.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 13 декабря в крае новая коронавирусная инфекция была выявлена еще у 52 человек. Всего за время пандемии было подтверждено 23 049 случаев заражения. Выздоровели от ковида за сутки 38 человек, за все время пандемии – 17 421 человек. В стационарах находятся 196 пациентов с диагнозом COVID-19, из них 6 поступили в течение суток.

137 пациентов больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд в ковидных госпиталях составляет 270 мест, из них свободными остаются 74.

За время пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 496 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф)

– Как идет вакцинация на Камчатке?

– По данным Министерства здравоохранения Камчатского края, 13 декабря первым компонентом вакцины против COVID-19 привились 352 человека, второй компонент поставили, завершив вакцинацию, 278 человек. Всего в регионе на указанное число первым компонентом вакцины были привиты 125 863 жителя края, вторым компонентом – 86 285 жителей.

Ранее сообщалось, что для создания коллективного иммунитета в крае необходимо привить чуть более 197 тысяч взрослого населения.

«Практика показывает, что невакцинированные пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией болеют в тяжелой форме. Я настоятельно рекомендую жителям нашего региона вакцинироваться и таким образом защитить себя. Остановить эпидемию, чтобы люди перестали умирать от этого заболевания, ничем, кроме вакцинации, мы не сможем», – сказала врач-инфекционист Камчатского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Елена Рябых, чьи слова цитирует пресс-служба краевого Минздрава.

В ведомстве напоминают: привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона о в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе и в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10 км на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA», в ТЦ «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе. Вакцинацию могут пройти граждане в возрасте от 18 лет.

– Как в условиях коронавирусных ограничений будут проходить новогодние елки в детских садах и школах Петропавловска-Камчатского?

– Как сообщили в Управлении образования администрации ПКГО, в этом году новогодние утренники в дошкольных учреждениях и праздничные мероприятия в школах по-прежнему будут организованы в соответствии с требованиями санитарных правил. В дошкольных учреждениях новогодние утренники пройдут для каждой группы отдельно в соответствии с разработанными в учреждениях графиками. С целью выполнения требований по соблюдению социальной дистанции в зале на мероприятие будет приглашено по одному родителю ребенка, участвующего в утреннике. В школах праздничные мероприятия будут организованы на открытом воздухе либо для каждого класса отдельно в кабинетах в формате классных часов и чаепитий.

В ведомстве уточнили, что во всех детских образовательных учреждениях ПКГО установлены елки, украшаются группы и классы, в дошкольных учреждениях воспитатели совместно с родителями и детьми украшают прогулочные площадки.

По данным ведомства, из-за случаев заболевания коронавирусом в Петропавловске-Камчатском на карантин закрыты 2 группы в 2 детских садах. На удаленный режим обучения переведены 11 классов в 10 школах. Диагноз COVID-19 подтвердился у 11 школьников и 2 воспитанников детских садов.

Из-за ОРВИ на карантин закрыт 51 класс в 12 школах краевой столицы, в них болеют более 30% детей.

– Сколько времени действителен результат ПЦР-тестирования на коронавирус?

– Срок действия отрицательных результатов лабораторного исследования ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию сокращен в России с 72 до 48 часов. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик.

«Постановлением главного государственного санитарного врача РФ внесены изменения в основные санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Эти изменения вступили в силу с 8 декабря 2021 года. Теперь срок действия отрицательного ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию составляет 48 часов», – сообщили в ведомстве. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, Роспотребнадзор установил, что лица, имевшие контакты с больными ковидом, должны сдавать ПЦР-тест только при наличии симптомов, сходных с COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что решение о сокращении сроков действия ПЦР-тестов принято из-за риска распространения в России омикрон-штамма коронавируса. В ноябре случаи заражения омикрон-штаммом были выявлены в нескольких африканских странах и в Гонконге, позднее их зафиксировали в Великобритании, Германии, Израиле, Италии и ряде других стран. 6 декабря стало известно, что его выявили в нашей стране у двух прибывших из ЮАР россиян.

Штамм «омикрон» стал шестой по счету вариацией новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, впервые выявленной в конце 2019 года. Специалисты ВОЗ отмечают, что, по предварительным данным, пациенты, заболевшие инфекцией, вызванной «омикроном», переносят её в более легкой форме, но делать окончательные заключения пока рано, подчеркнули в организации.

– Как в крае на фоне вакцинации от коронавируса люди прививаются от гриппа?

– Более 160 тысяч жителей Камчатки, или 52% от общей численности населения полуострова, сделали в этом сезоне прививку от гриппа. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

«По итогам 48-й недели порог заболевших не превышен, но отмечается прирост заболеваемости по отношению к предыдущей, 47-й неделе. По итогам 48-й недели в Камчатском крае от гриппа вакцинировалось 51,9% населения, тем не менее уровень вакцинации от гриппа является недостаточным, потому что планка для всех субъектов России составляет не менее 60% населения. В силу того, что в регионе нет высокого уровня заболеваемости, необходимо вакцинироваться сейчас, чтобы защитить себя и своих близких», – сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик.

В ведомстве уточнили, что основной рост заболеваемости от гриппа в Камчатском крае фиксируется среди детей.

Поставить прививку от гриппа можно там же, где идет вакцинация от коронавируса – во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, открытых, в том числе, в ряде торговых центров краевой столицы.

– На какой стадии находится обсуждение федерального законопроекта о введении QR-кодов на транспорте?

– Совет Госдумы на своем заседании принял решение снять с рассмотрения законопроект, направленный на введение QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах.

По итогам заседания фракции «Единая Россия» её лидер Владимир Васильев заявил, что указанный законопроект будет дорабатываться. По словам Васильева, доработка будет происходить без спешки и с учетом того, что в стране есть отдаленные регионы.

Глава фракции добавил, что такое решение позволит обсуждать законопроект в рабочем порядке, «без тех больных ошибок, которые ударят по конкретным судьбам, по конкретным людям».

Комментируя решение снять законопроект с рассмотрения, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на нынешней стадии законопроект не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан. «Он требует очень скрупулезной экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться... Сначала нужно дождаться итогов работы экспертов – имеются в виду профильные комитеты, непосредственно фракция «Единой России» и правительство», – сказал представитель Кремля.

Ранее, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что опрометчивых решений при введении ограничений на транспорте на фоне пандемии коронавируса удастся избежать, и все риски будут тщательно взвешены.

Напомню: Правительство РФ в ноябре внесло в Госдуму два законопроекта – о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До рассмотрения законопроектов в Госдуме, они были направлены в регионы для обсуждения и внесения предложений. Хотя Госдума решила снять с рассмотрения проект о введении QR-кодов на транспорте, другой законопроект – в отношении посещения общественных мест – депутаты откладывать не собираются. Госдума назначила дату рассмотрения законопроекта о QR-кодах в общественных местах на 16 декабря. «В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения или о санитарных пропусках», – сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

– Будут ли прививать от коронавируса подростков?

– До конца нынешнего года начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, прививать подростков будут вакциной «Спутник М». Это ослабленный вариант вакцины для взрослых «Спутник V». «Спутник М» также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Если подростку еще не исполнилось 15 лет, то вакцинация будет проводиться с согласия его родителей или законных представителей. А если подростку уже 15 лет, то с согласия самого несовершеннолетнего», – пояснили в ведомстве.

Как сообщил руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, до конца этого года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тысяч доз препарата. Вакцину «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет Минздрав России зарегистрировал 24 ноября. В заявлении ведомства говорится, что во время клинических исследований препарат «показал высокую безопасность и эффективность».

Подростковый вариант вакцины представляет собой разведенный в пять раз взрослый вариант, при этом, по словам Гинцбурга, иммунный ответ у подростков на прививку лучше, чем у взрослых, несмотря на более низкую концентрацию препарата.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА