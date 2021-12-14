ОДНАЖДЫ НА РОК-КОНЦЕРТЕ

14 Декабря 2021



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

(Продолжение. Начало «В» от 08.12.2021)

Впервые после смерти мужа я почувствовала себя живой. Я поняла, что соскучилась по Анютке и решила в конце следующей недели отправиться в деревню к родным, чтобы немного погостить и забрать ребенка домой. Уже и не помню, о чем говорила с мамой в тот вечер, в памяти остался лишь восторг от этого рок-концерта и музыки, вселившей в мое сердце надежду на то, что я когда-нибудь смогу оправиться от страшного удара судьбы…

В назначенное время я отправилась деревню. Увидев меня возле забора, Анечка, словно поплавок, стала подпрыгивать на месте громко крича: «Мама, мама приехала!» Я открыла калитку и побежала навстречу своей крошке. Мы крепко обнялись и поцеловались. Анечка заметно подтянулась за это лето, стала лучше говорить. Её светленькие волосы окончательно выгорели и приобрели белоснежный цвет, красиво подчеркивая синие глаза, доставшиеся ей от отца. Аннушка вдруг отстранилась от меня и спросила про папу. Сразу после смерти Володи я сказала дочери про его длительную командировку на Северный полюс. Как и тогда, мне не хватило сил объяснить ребенку, что такое смерть, поэтому легенду о долгом отъезде отца я решила сохранить. Анютка с понимающим видом махнула головой и предложила показать грядки, которые полола от сорняков вместе с бабушкой…

Вечером состоялся праздничный ужин и вручение подарков моим родным людям. Отдых в доме, наполненном детскими приятными воспоминаниями, любовью и заботой, позволил развеяться и немного зарядиться для нового учебного года.

В сентябре Анечка вновь отправилась в детский садик, я набрала новую группу ребятишек, нуждающихся в дополнительной подготовке для учёбы в школе. Со временем мы привыкли обходиться без мужчины в доме. Я всерьёз увлекалась творчеством недавно полюбившейся мне рок-группы: купила все их альбомы, стала следить за судьбами новых кумиров. Чем больше я узнавала жизненные истории рок-исполнителей, тем сильней удивлялась, как достойно они переносили свои испытания. Гитарист потерял дочь, она выпала из окна в годовалом возрасте. Клавишник родился в тюрьме и вырос в детском доме, ударник потерял родителей в автокатастрофе, солист с рождения видел только одним глазом. Можно было предположить, что эти истории были легендами, созданными для привлечения особого внимания к малоизвестным музыкантам. Но тексты их песен были реалистичными и глубокими, написанными людьми, действительно пережившими настоящие драмы. Лишь спустя несколько лет я узнала, что участники группы не являлись авторами своих произведений, но эта новость не смогла оттолкнуть меня от творчества прекрасной рок-группы.

Когда Анютка пошла в старшую группу, тетя Зина умерла. Об этом мне сообщил Костик, который к тому времени так и не женился. Он позвонил на домашний телефон, на звонок ответила Анечка. Она обескуражено передала мне трубку и сказала, что звонит мужчина с голосом папы. Мне показалось странным, как спустя два года дочка помнила голос отца, но, услышав Костика, поняла, что она не ошиблась, мне и самой на секундочку показалось, будто звонил Володя. С Костиком мы встретились через полчаса в квартире тети Зины. После смерти мужа со свекровью мы практически не виделись. Со временем она стала винить меня в этой трагедии. Анечку видеть отказывалась и стала напоминать бабушку Зою, обиженную на весь мир.

В квартире я заметила свежий ремонт и похвалила Костика за умение проявлять заботу даже в самых сложных обстоятельствах. Я знала, как ему было нелегко после потери брата терпеть сумасшествие матери, но, как и прежде, он был собран и сосредоточен. Мой деверь сменил прическу, стиль одежды и выглядел значительно моложе своих лет. Мы прошли на кухню, чтобы обсудить детали похорон. Костик, как всегда, всё грамотно продумал, меня просил лишь подстраховать в кафе на поминальном обеде. Несмотря на внешнее сходство с Володей, Костик по характеру сильно от него отличался. Был очень дисциплинированным и ответственным. Всегда сам принимал решения и доводил начатое до конца. Мой супруг с детства походил на весеннюю погоду, был рассеян, впечатлителен и вспыльчив. Со временем я привыкла к особенностям нрава любимого мужа, но значительно позже узнала, что такие качества только портят мужчину. Я смотрела на повзрослевшую мудрую копию моего мужа и понимала, что до сих пор скучаю по своему Володеньке. Костик завершил свой диалог и спросил про мою личную жизнь. Я грустно улыбнулась и ответила, что до сих пор одна…

С тетей Зиной пришли проститься все сотрудники школы, и даже её ученики. Вместе с Костиком мы смогли достойно проводить маму в последний путь. Ее похоронили рядом с сыном. Вечером Костя подошел ко мне, обнял и поблагодарил меня за помощь. Я прижалась к нему, а потом тихонько спросила о том, как он будет жить дальше. На минуту броня вечно собранного мужчины с Константина слетела, он глубоко вздохнул и ответил: «Не знаю, родная, еще не думал об этом». Эти несложные слова были одновременно наполнены грустью и нежностью. Я поцеловала Константина в щеку и предложила увидеться с племянницей. Деверь обрадовался и пообещал купить Анютке самую красивую куклу.

Мы встретились в парке через неделю. Несмотря на то, что доченька хорошо выговаривала все звуки, своего дядю Анютка по-прежнему называла Кофтей. Увидев его, она выдернула ручонку из моей руки и бросилась в его объятия. Костик подбросил Анютку к небесам. Потом поставил на ножки и сказал, что она сильно выросла. Племяшка начала без умолку рассказывать о своих поделках в детском саду, но, получив куклу в подарок, замерла от изумления. Вместе мы немного погуляли, сходили в кинотеатр, поужинали в кафе. Перед расставанием пообещали друг другу чаще встречаться. Так и случилось. Кофтя заваливал подарками юную модницу, водил нас в лучшие кафе, везде и всегда рассчитывался сам. Через несколько месяцев мы не могли представить наши выходные без любимого дяди. Эти встречи преобразили меня. Я стала эффектней одеваться, сделала модную стрижку, чем начала привлекать внимание других мужчин. Со мной пытались знакомиться даже в общественном транспорте, и вскоре я встретила молодого красавца, который вскружил мне голову.

Наша встреча была, словно в кино. Я возвращалась с работы домой, как вдруг на небе налетела огромная туча, и начался ливень. Не успев придумать, где спрятаться от стихии, я вдруг увидела огромный зонт над моей головой. Его распахнул для меня незнакомец. Он представился, пригласил в кафе. После третьего свидания мы стали близки. Кирилл работал руководителем туристической фирмы, был разведен и находился в поисках своей половины. Знакомить ребенка с новым избранником я не спешила, наш роман держала в тайне даже от мамы. Но счастье в моих глазах тут же отметил Константин. Он вдруг сказал, что любовь меня украшает. Мне было неловко от его наблюдательности, словно я изменяю своему Володе. Костик, будто прочитав мои мысли, сказал, что я никому ничего не должна объяснять или стыдиться желания снова быть счастливой. Ему было непонятно, как такая красотка, как я до сих пор оставалась одна. Поблагодарив Костика за понимание, я вдруг заметила грусть в его глазах. Он немного помолчал, а потом сказал, что серьезно болен. Эта новость была громом среди ясного неба. В воздухе повисло неловкое молчание. Потом Костик продолжил, что сразу после смерти матери у него случился сердечный приступ. Тогда он не придал значения этой ерунде, но когда резкая боль в груди повторилась, обратился к врачу. Проведя полное обследование, врачи настоятельно рекомендовали сделать операцию. В нашем городе с передовыми технологиями в области кардиологии лекари были незнакомы. Учитывая достаточное количество денег, Костик смог договориться о прохождении операции в Южной Корее. Он купил билеты на самолет, но перед отъездом он попросил зарегистрировать наш брак…

По его мнению, этот союз должен был фиктивным, но крайне необходимым. В случае неудачной операции имущество и сбережения должны были достаться Анечке и мне – единственным родным ему людям. Кроме того, забрать тело из-за границы смогла бы только законная жена. Чужим женщинам он не доверял, был убежден, что может рассчитывать на меня. В практичности Константина я никогда не сомневалась, но выходить замуж без любви не планировала. Костик прервал мои мысли и пообещал, что если все закончится благополучно, мы разведемся сразу после его возращения. Он предложил моим родителям ничего не говорить, а самой продолжать жить своей жизнью. В ответ я сказала, что готова ехать с ним в больницу, чтобы помочь и поддержать. Но Костик наотрез отказался, для него было недопустимым показаться передо мной в больничном халате и разбитом виде. Я попросила дать время подумать, но сразу услышала дату и время встречи в загсе.

До этого в моей душе начинали зарождаться новые чувства, которые должны были перерасти в крепкие отношения. Я снова начала мечтать о свадьбе, но с моим Кирюшей, как вдруг судьба преподнесла мне такой тяжелый выбор. За последнее время мы с Костиком стали родными людьми. Я видела, как тянулась к нему Анютка, и понимала, что должна пойти на этот шаг, хотя не знала, как отреагирует мой возлюбленный на этот поступок. В конце концов я решила воспользоваться советом Костика и ничего никому не говорить. Я была уверена в благополучном исходе операции, знала, что после возвращения брак будет аннулирован, но на душе все равно почему-то было грустно. Весь вечер я думала о своей жизни, смотрела свадебные фотографии, спрятанные в дальний угол шкафа, вспоминала тетю Зину и её трагедии, думала о Костике, знала, как невыносимо одиночество, но никак не могла придумать, чем помочь такому далекому, но все же родному человеку. Не выдержала и позвонила маме. Про фиктивный брак я говорить ничего не стала, объяснила, что Костик уезжает на операцию и попросила дать совет, как ему помочь. Мама немного помолчала и сказала: «Подари ему плеер с музыкой нашей любимой рок-группы! Вряд ли после операции он захочет читать книги, телевизор в палате будет вещать на корейском языке, музыка будет в самый раз». «А вдруг Костику не понравится этот репертуар?» – уточнила я. «Это вряд ли, тексты песен должны его поддержать!» – ответила мама. Я поблагодарила её за помощь и побежала делать сборник для плеера.

Через несколько дней Костик ждал возле загса. Он поблагодарил меня за этот поступок, поскольку переживал, что я не приду. «Жених» взял меня за руку и поцеловал её, чем очень удивил. Никогда раньше он не проявлял ко мне ничего подобного, но теперь был невероятно милым и приятным мужчиной. Нас расписали без лишних слов и клятв. Выходя, Костик предложил вместе поужинать, я согласилась.

Он пригласил меня в лучший ресторан, где заранее забронированный столик был уже накрыт. Я удивилась такой предусмотрительности своего псевдомужа. В голове крутился только один вопрос: «Как у него получается все предугадать наперед?» – и тут же услышала ответ Константина вслух: «Не получается, просто, мне кажется, я немного знаю тебя». От этого совпадения по моим рукам побежали мурашки. Я не знала, что сказать, но Костик снова заполнил наше молчание предложением выпить хорошего вина. Этот вечер пролетел на одном дыхании. Мы говорили обо всякой ерунде, при этом я испытывала невероятную легкость в общении. Он рассказывал про работу в морском торговом порту, я о ребятишках, которых учила. Перед расставанием я предложила проводить Костика в аэропорт, он сопротивляться не стал. Через несколько дней он улетел, получив от меня заветный плеер с нужной музыкой, оставив все необходимые документы и ключи на сохранение…

В моей душе что-то изменилось, воспоминания о нашем ужине и расставании в аэропорту не выходили из моей головы. Горячие руки Костика и аромат дорогого одеколона волновали мое сердце. Кирилл, который совсем недавно сводил меня с ума, стал раздражать. Мне не нравилось, как он жует, как сидит за столом, о чём шутит, что говорит. После того как я случайно услышала его разговор с бывшей женой, поняла, что рядом со мной неуравновешенный истерик. На свою дочь он кричал, словно потерпевший, за двойку по алгебре, с родной матерью говорил только с использованием нецензурной брани. Кирилл объяснял, что его жена и дочь полные дуры, а мать алкоголичка, но я вдруг осознала, что не хочу продолжать отношения с этим человеком и, объявив, что замужем, вычеркнула его из своей жизни навсегда.

Когда наступили следующие выходные, Анютка задала вопрос про Кофтю и горько расплакалась, узнав, что он уехал в командировку. Со временем она поняла, что её папа умер и никогда не вернется, теперь, услышав про отъезд еще одного любимого человека, расценила это как очередную потерю. Я обняла свою крошечку, объяснила, что Кофтя обязательно вернется, зная, что мы его так ждем. «А когда он вернется, он будет жить с нами?» – вдруг спросила моя дочь. Этот вопрос поставил меня в тупик. Я отшутилась, а сама вдруг задумалась. Однажды я слышала про традицию восточных семей, потерявших сына, оставлять невестку в доме брата, но никогда не задумывалась о её мудрости: ведь тогда детей погибшего отца воспитывает не чужой мужчина, а родной дядя. Но мне так хотелось жить в окружении любви, и эти мысли я гнала от себя прочь.

Через несколько дней в нашем доме зазвенел телефон. Анютка бросилась отвечать и, услышав родной голос в трубке, стала кричать: «Кофтя, Кофтя звонит!!!» Я попыталась отнять трубку, но маленькие сильные ручки не сдавались. «Кофтя, ты когда приедешь? – кричала в телефон Аннушка. – Мы тебя с мамой ждем. Она сказала, что ты будешь жить с нами!» После последней фразы мне пришлось применить силу и выхватить трубку из рук юной интриганки. «Бусинка, скоро, конечно, буду», – приятным голосом сказал Константин. Я пыталась перевести разговор на тему здоровья, но связь внезапно оборвалась, в трубке послышались короткие гудки.

Следующий звонок раздался только через три недели. За это время я часто слушала мои любимые песни. Мне казалось, что так я ближе к Костику, хотя сама не знала, включает он плеер или сразу отправил эту безделушку в мусор. Он сообщил, что операция прошла успешно, без осложнений и патологий. В разговоре Костик был сдержан и напряжен, он сообщил, что прилетает на следующей неделе. Почувствовав его холод, я вдруг осознала, что нафантазировала этот несостоявшийся роман. Костик шел на поправку, сиделка или наследница ему больше была не нужна.

Собрав документы и ключи, оставленные мне на хранение, я отправилась в аэропорт, чтобы встретить своего родственника. Костя немного осунулся, но в целом выглядел очень хорошо, даже немного помолодел. Мы поздоровались, в воздухе снова повисло неловкое молчание. Я собиралась спросить про его здоровье, но Костик подошел ближе, крепко обнял меня и прошептал на ухо: «Спасибо, родная, ты спасла мою жизнь, теперь мое сердце принадлежит тебе». Он стал осыпать поцелуями мое лицо, а потом поцеловал в губы. Я прижалась к этому сильному надежному мужчине и еще некоторое время не могла от него оторваться…

Костик рассказал, как тяжело пережил операцию, а по телефону просто соврал, чтобы не пугать меня. Только благодаря музыке, преодолевая боль, он брал себя в руки и смог восстановиться, её он слушал по ночам, когда особенно сильно саднили швы, и мучило удушье. Включая сборник через наушники, он часами гулял по огромным коридорам больницы для восстановления тонуса мышц сердца. Рассказал, что всегда испытывал симпатию ко мне, но, почувствовав такую необычную заботу и настоящую поддержку, осознал, что полюбил. Никогда прежде он не слышал этих песен, но его «раненое сердце» отозвалось на каждое слово этих талантливых текстов. Он мысленно был всё время рядом со мной и точно понял, что не собирается аннулировать брак. Его целью, позволившей встать на ноги, стало – завоевание моего сердца. Наступление началось прямо в аэропорту.

Эти слова, нежные объятия и поцелуи захватили мою душу, с тех пор мы больше не расставались.

Когда мы объявили родственникам о нашем союзе, все облегченно вздохнули, поскольку сильно тревожились за мою судьбу и крепко уважали Костика, но потребовали проведения настоящей свадьбы. Супруг не дал мне времени подумать и вскоре заказал шикарный банкет в ресторане, на котором надел мне на палец роскошное обручальное кольцо.

Став настоящей женой этого закрытого, сдержанного, сурового и всегда собранного человека, я поняла, что на самом деле имею дело с трогательным заботливым романтиком, который волею судьбы стал главной опорой своей матери, а потом нашей семьи. Совсем скоро Анютка стала называть Кофтю папой, через несколько лет попросила родить ей сестренку или братика, но судьбе не было угодно подарить нам общих детей. Возможно, наш союз не одобрен небесами, но для себя мы решили подчиниться воле верхних сил.

Иногда, просыпаясь ночью, я смотрю на своего мужа и благодарю Бога за то, что тогда оставил его в живых, вернув смысл моей жизни. Теперь мне даже страшно подумать, что случилось бы со мной, если бы его не стало. Он всегда рядом, что придает огромные силы и желание жить.

Когда в наш город с гастролями снова приехала любимая рок-группа, на концерт мы отправились вместе. На нем звучали старые песни, и новые композиции. Я, как все сумасшедшие фанаты, подбежала к сцене, чтобы подарить розы, о которых пела исполнительница. Эта была небольшая благодарность за тот самый рок-концерт, который сначала спас меня, а потом помог сохранить жизнь мужчине, подарившему мне свое сердце навсегда…

Ариша ЗИМА