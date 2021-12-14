ОНИ ГОВОРЯТ «ДА», ПОДРАЗУМЕВАЮТ «НЕТ»

14 Декабря 2021



Нет ничего интереснее, чем наблюдать за мимикрией представителей камчатской доморощенной оппозиции. Они умудрились запутать сами себя, не говоря уже о тех людях, которые их поддерживают. Чтобы распутать клубок бесшабашных оппозиционных интриг, придется вернуться в совсем недавнее прошлое.

Итак, пятая внеочередная сессия Законодательного собрания Камчатского края состоялась еще 10 декабря, а страсти вокруг принятого на сессии решения продолжают кипеть до сих пор. Народные избранники обсуждали всего один вопрос: рассмотрение проекта Федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Напомним, что законодательный проект, внесенный Правительством Российской Федерации в Госдуму, предусматривает изменения, направленные на урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также порядка уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя этой инфекции, в целях предупреждения COVID-19 на территории Российской Федерации. Правительство РФ предлагает дополнить федеральный закон статьей, предусматривающей установление перечня мероприятий и объектов, а также порядка допуска граждан на эти объекты с учетом наличия медицинской документации, подтверждающей наличие профилактической прививки против COVID-19, медицинского противопоказания к проведению профилактической прививки и (или) перенесенное заболевание этой инфекцией, а также документа, удостоверяющего их личность.

Согласно этим дополнениям (цитирую): «Граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

При этом предлагается также возможность посещения гражданами массовых мероприятий и объектов в случае отсутствия указанной медицинской документации, при предъявлении гражданами отрицательного ПЦР-теста до 1 февраля 2022 года. Данная мера не будет распространяться на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций.

Также этой статьей предусмотрен отдельный порядок допуска на мероприятия и объекты военнослужащих, иностранных граждан, привитых незарегистрированными в Российской Федерации вакцинами и порядок посещения мероприятий и объектов при отсутствии у граждан соответствующей медицинской документации, который будет определяться органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно. Одновременно предлагается установить и порядок допуска граждан на федеральные объекты.

Кроме того, предлагается дополнить федеральный закон статьей 331, предусматривающей порядок и сроки передачи сведений о результатах исследований на наличие возбудителя (COVID-19) методом ПЦР-теста от лаборатории, проводящей такие исследования, в личный кабинет гражданина в «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Также законопроект предусматривает дополнение статьи 35 Федерального закона положением, согласно которому финансовое обеспечение проведения профилактических прививок против (COVID-19) осуществляется за счет средств федерального бюджета. Это положение очень важно для нашего высокодотационного бюджета.

При этом статью 51 Федерального закона предлагается дополнить положением, в соответствии с которым органы исполнительной власти регионов и органы местного самоуправления при получении предложений главных государственных санитарных врачей и их заместителей обязаны в трехдневный срок принять меры, указанные в данных предложениях, или направить Главному государственному санитарному врачу Российской Федерации свою позицию по полученным предложениям. В этом случае главный государственный санитарный врач Российской Федерации принимает необходимые меры реагирования.

Действие по основным положениям статей этого закона предлагается установить до 1 июня 2022 года. Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации».

Вышеприведенные объяснения были представлены на суд пяти общественных экспертных советов Камчатского края, четыре из которых поддержали внесение изменений в обсуждаемый закон, один проголосовал против. После чего обсуждение поправок вынесли на заседание постоянного комитета Законодательного собрания Камчатского края по социальной политике.

8 декабря этого года в малом зале правительства края на площади Ленина собрались пятнадцать депутатов Законодательного собрания Камчатского края и другие официальные лица, начиная с министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края, заканчивая руководителем проекта «Камчатский репортер». Среди приглашенных особенно много было представителей общественных советов и здравоохранения нашего края. После выступления основных докладчиков, а их было десять, слово взяла депутат в Заксобрания от КПРФ, камчатская навальновка Александра Новикова. Она огорошила присутствующих вопросом: «Вы что, слабоумные?! Не можете сложить два плюс два?!», и дальше, как говорится, Остапа понесло. «Красная» навальновка Шура вспомнила Нюрнбергский процесс, намекая, что обсуждаемые поправки в закон не что иное как фашизм, предполагающий сегрегацию. Она долго и горячо доказывала, что предлагаемые поправки нарушают конституционные и гражданские права народа России и перечислила их:

Право на свободу передвижения. Право на жизнь. Право на охрану здоровья. Право на участие в культурной жизни. Право на отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции.

и так далее.

Правда, перечисленные права были изложены в заявлении, которое навальновка Александра Новикова, депутат Заксобрания от КПРФ подала на имя председателя Законодательного собрания Камчатского края Ирины Унтиловой. К этому заявлению она приложила лист с двумя подписями. Затем достала большую коробку с полутора тысячами подписных листов. На них были подписи более десяти тысяч наших сограждан. Сограждане требовали разрешить свободный вход в учреждения на территории Камчатского края, т.е. отменить Постановления Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 и от 25.10.2021 № 147 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского края» и о проведении прокурорской проверки Генеральным прокурором РФ и прокурором Камчатского края. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что подписавшиеся граждане обратились к прокурору Камчатского края Дмитрию Рычагову и губернатору Камчатского края Владимиру Солодову, т.е. никакого отношения к заявлению Александры Новиковой на имя председателя Законодательного собрания Камчатского края они не имеют. Более того, задаваемые в заявлении вопросы от «красной» Шуры отличаются от тех, которые есть в подписных листах.

Александру Новикову уличили в подлоге. После сокрушительного фиаско «красная» навальновка Шура уткнулась в планшет и больше не проронила ни звука.

Предположу, что, озвучивая некоторые понятия в своем выступлении, тов. Новикова не вполне понимала их значение. Например, фашизм – это политическое течение крайне правой направленности, характеризующееся открытой диктатурой, применяющей крайние формы насилия, исповедующей воинственный антикоммунизм, крайний национализм, антисемитизм, шовинизм и расизм. Депутату Заксобрания от КПРФ следовало бы знать, что первыми под нож фашисты пускали коммунистов, которых в настоящее время она представляет.

На заре своей политической карьеры Алексей Навальный – идеологический кумир Шуры Новиковой, как раз исповедовал идеи крайнего национализма, плавно переросшие в русофобию.

Далее поговорим о сегрегации. Как известно, сегрегация – это вид расовой дискриминации, заключающийся в различных формах отделения «цветного» населения от белых. В государствах, где господствовала фашистская идеология, сегрегации подвергались в первую очередь евреи и цыгане. Интересно узнать, «красная» навальновка Шура Новикова к какой категории людей, подвергающихся сегрегации, себя относит: неграм, латиноамериканцам, евреям или всё же цыганам? Судя по внешнему виду, тов. Новикова точно не латинос, не негритянка, не еврейка, остается – цыганка. Есть что-то в ней от старых цыганских гадалок, умеет она привораживать к себе крикливых оппозиционеров.

Настала пора разобраться, кто был слабоумным на заседании постоянного комитета Законодательного собрания Камчатского края по социальной политике 8 декабря этого года, кто был «самым слабым звеном, чей интеллектуальный уровень ниже плинтуса»? На этот вопрос из популярной программы «Слабое звено», полагаю, можно ответить – Шура Новикова.

Камчатской «красной» навальновке нужно больше читать художественной и популярной научной литературы, а не злоупотреблять социальной сетью «Инстаграм».

В заключение заседания комитета по социальной политике, как и положено по регламенту, депутаты перешли к голосованию за поправки в закон. Дословно это звучало так: «Рекомендовать пятой внеочередной сессии Законодательного Собрания Камчатского края поддержать проект Федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) с учетом предложений Общественной палаты Камчатского края, Общественных экспертных советов по вопросам здравоохранения, социальной политике и вопросам демографии, развитию гражданского общества, образованию». Из присутствующих восьми членов комитета, семь, включая Александру Новикову, проголосовали за внесение изменений. Воздержалась одна лишь Екатерина Зайцева, депутат Заксобрания от политической партии «Новые люди».

Активистка-инстаграмщица тов. Новикова очень удивила присутствующих столь быстрой сменой своих идеологических предпочтений. После бурного протестного выступления на комитете она вдруг продемонстрировала полную лояльность к исполнительным органам власти. Переменчивая позиция «красной» Шуры, понятное дело, не понравилась членам фракции КПРФ, и они объяснили ей, что нельзя быть немного беременной: либо ты с нами, либо ты против нас. Поэтому к вышеупомянутой сессии Законодательного собрания Камчатского края Александра Новикова вновь изменила свою позицию и проголосовала против предложенных Правительством РФ поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Если кто-то заподозрит Шуру Новикову в слабоумии, мы не станем его переубеждать, ведь у каждого психа своя психология. Наверное, беда Александры Новиковой состоит в том, что она любой ценой хочет быть в центре внимания, даже изображая из себя полную дуру. Может, она берет пример с Ксении Собчак?

Хорошую компанию собрало местное отделение КПРФ под своё знамя. Тов. Быков за получение взятки, по версии следствия, считай, одной ногой находится в тюрьме, бывший ярый единорос тов. Милованов вдруг прозрел и перешел в стан оппозиции, приняв умом и сердцем идеи КПРФ, активистка-навальновка тов. Новикова занялась строительством коммунизма и прислоняется то к партии власти, то к оппозиции.

Этим людям можно верить? Их можно считать оппозицией? Думаю – нет.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ