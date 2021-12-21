АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

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21 Декабря 2021



В редакцию нашей газеты обращаются читатели, которые хотят больше знать о таком виде помощи, как меры социальной поддержки на оплату жилищных и коммунальных услуг (ЖКУ) для льготных категорий граждан, проживающих в Петропавловске-Камчатском. Людей интересует, на каких условиях она предоставляется, на какой срок, какие документы требуются для ее оформления. Сегодня мы предоставляем слово исполняющей обязанности начальника юридического отдела МАУ «РКЦ» Анне Геннадьевне ИВАХОВОЙ.

Корр.: Анна Геннадьевна, что представляет собой социальная поддержка на оплату ЖКУ?

А. Г.: Это помощь определенным категориям граждан, предоставляемая из городского бюджета в виде денежных средств, покрывающих часть оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Социальная поддержка предоставляется на полгода: подается заявление, в течение шести месяцев ежемесячно рассчитывается сумма выплаты (она зависит от фактических расходов по всем квитанциям). Рассчитанная сумма каждый месяц выплачивается гражданину через почтовое отделение или перечисляется на банковский счет. Через шесть месяцев потребуется вновь подавать документы.

Корр.: Какие категории граждан имеют право на получение такой социальной поддержки?

А. Г.: Есть несколько категорий граждан, которым предоставлено такое право. Это одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, инвалиды 1 группы и совместно проживающие с ними лица, осуществляющие уход за ними, а также семьи, состоящие из пенсионеров и инвалидов, при отсутствии иных граждан, зарегистрированных совместно с ними по месту их жительства или пребывания. Также социальная поддержка положена семьям, имеющим детей-инвалидов, многодетным семьям и семьям, состоящим из одинокой матери с несовершеннолетними детьми либо обучающимися (в школе, среднем учебном заведении, вузе по очной форме обучения) до 23 лет.

Семьям, в которых один родитель воспитывает одного и более несовершеннолетних детей либо обучающихся, поддержка предоставляется, если один из родителей умер, решением суда один из родителей признан недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, объявлен умершим, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах, отбывает наказание в учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы.

Положена социальная поддержка на оплату ЖКУ и семьям, в которых один родитель, не состоящий в браке, воспитывает одного и более несовершеннолетних детей либо обучающихся, в случаях если второй родитель совместно с ними не зарегистрирован, а также семьям, состоящим из опекунов (попечителей) и несовершеннолетних подопечных.

Кроме того, право на получение социальной поддержки имеют пенсионеры, совместно проживающие с несовершеннолетними детьми или обучающимися, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающиеся при отсутствии других собственников или нанимателей жилого помещения. Также такая мера поддержки полагается семьям, состоящим из обучающихся, одиноко проживающим обучающимся, семьям неработающих инвалидов с несовершеннолетними детьми и обучающимся, несовершеннолетним детям, в отношении которых установлена опека или попечительство.

Соцподдержка предоставляется всей семье, если все члены семьи относятся к какой-то из категорий.

Корр.: Каким условиям надо соответствовать, чтобы получить социальную поддержку?

А. Г.: Социальная поддержка предоставляется гражданам России, зарегистрированным по месту постоянного жительства или месту пребывания в Петропавловске-Камчатском. Если человек снимает жилье по договору найма, но не прописан в нем, социальная поддержка не полагается. Также социальная поддержка оформляется только при отсутствии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. Это значит, что если у человека есть задолженность по оплате за ЖКУ за три последние года, но отсутствует решение суда о взыскании этой задолженности, то можно оформить социальную поддержку.

Корр.: Есть ли ограничения по площади жилья?

А. Г.: Да, социальная поддержка по общим правилам предоставляется для одиноко проживающего гражданина – на 36 кв. м жилого помещения, для одного члена семьи, состоящей из двух человек – на 23 кв. м, из трех и более человек – 18 кв. м.

Корр.: С каким уровнем дохода можно рассчитывать на получение социальной поддержки по оплате ЖКУ?

А. Г.: Размер соцподдержки зависит, скорее, не от определенного размера дохода, а от того, какую часть дохода гражданин или семья тратит на оплату коммунальных услуг. Для этого определена доля допустимых расходов на оплату ЖКУ, которая в Петропавловске-Камчатском составляет 15% от совокупного дохода семьи.

Корр.: Какие виды доходов учитываются?

А. Г.: Учитываются различные виды заработков, полученных всеми трудоспособными членами семьи, прописанными в квартире, за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. К ним относятся официальная заработная плата, пособия и социальная поддержка (как ежемесячные, так и единовременные выплаты), пенсии, стипендии, выплаты по алиментам, доходы от продажи или сдачи в наем квартиры, прибыль, полученная по договорам (если человек оказывает услуги как частное лицо), проценты по депозитам, прибыль от фермерства и садоводства и пр. Доходы учитывают до вычета налогов. Также, при исчислении совокупного дохода семьи учитываются доходы супруга (супруги), родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетних детей, даже если они не прописаны по другому адресу.

Не учитываются льготы и меры социальной поддержки, выплаты по страхованию здоровья или жизни, суммы уплаченных алиментов, опекунские выплаты, пенсии детям-инвалидам, пособия по погребению.

Корр.: Как подать заявление на получение социальной поддержки на оплату ЖКУ?

А. Г.: Заявление на социальную поддержку можно подать лично или отправить документы почтой, в том числе электронной. К заявлению необходимо приложить в общем порядке следующие документы: документы, удостоверяющие личность заявителя и членов семьи, справку о составе семьи, документы на квартиру (договор социального найма, выписка из ЕГРН и др.), сведения о доходах всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, пенсионное удостоверение, справку об инвалидности, реквизиты банковского счета.

МАУ «РКЦ» предлагает гражданам оформить меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратившись на наши расчетные участки, расположенные по следующим адресам: пр. Циолковского, 30; ул. Амурская, 3; пр. Победы, 9; ул. Океанская, 52; ул. Ак. Королева, 45/3 (ТД «Меркурий»), ул. Вольского, 11; ул. Ленинградская, 74; ул. Ленинградская, 74/1; пр. 50 лет Октября, 25а; пр. Победы, 51.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (4152) 25-23-32.

Корр.: Как долго идет оформление социальной поддержки?

А. Г.: При подаче заявления с 1 по 15 числа социальная поддержка оформляется с 1 числа этого месяца, если заявление подано с 16 по последнее число месяца – со следующего месяца.

Корр.: Спасибо за познавательную беседу.

Наталья МАКСИМИШИНА