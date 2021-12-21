НЕЛЕПОСТЬ ГОДА

21 Декабря 2021



Наша газета регулярно проводит конкурс на звание «Нелепость года». Этой номинации удостаиваются политики и чиновники Камчатского края, которые, на наш взгляд, допускают высказывания либо действия, попадающие под определение «нелепые».

В этом году этого звания удостоился сенатор, назначенный губернатором Камчатского края, Борис Невзоров, который в конце ноября этого года категорически высказался против вручения грамоты Совета Федерации директору ВНИРО, главному руководителю рыбохозяйственной науки Российской Федерации Кириллу Викторовичу Колончину, имеющему приоритетное право в решении вопросов по сохранению водных биологических ресурсов страны. В народе это называется пилить сук, на котором сидишь. На это должны быть веские причины, т.е. такие, после которых становится нечего терять. Однако Борису Невзорову есть что терять, разумеется, это деньги. И за последние три года он теряет их возмутительно много и неуклонно. Думаю, это обстоятельство не просто злит нашего сенатора, оно его бесит и, возможно, лишает последних крупиц здравого смысла.

К своему демаршу господин Невзоров привлек рыбаков из подконтрольных ему компаний, которые написали жалобу на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Главным содержанием жалобы был посыл, направленный против конкурирующей фирмы ООО «Дельта Фиш ЛТД», с которой у «КамчатНИРО» (подведомственная организация Кирилла Колончина) заключен договор на ведение промысла в целях мониторинга на речном рыболовном участке № 832. Большинство из подписантов, думаю, даже не понимали значение приведенных в письме слов.

Для того чтобы ответить на вопрос, почему Борис Невзоров считает виновным в своих финансовых провалах директора ВНИРО Кирилла Колончина, обратимся к статье Сергея Вахрина «Когда боги гневаются, они теряют разум…», опубликованной на сайте fishkamchatka.ru (приводим с сокращениями):

«Когда боги гневаются, они теряют разум…

Ответить на этот вопрос нам поможет письмо в Генеральную прокуратуру, которое подписали начальники отдела добычи и заведующие производством, рыбаки и матросы компаний «Устькамчатрыба», «Восток-рыба» и «Энергия».

Итак, внимательно слушаем мнение простых рыбаков и матросов.

«Начиная с 2018 года в Усть-Камчатском районе отраслевая наука в лице «КамчатНИРО» целенаправленно препятствует нормальной работе рыбопромышленных предприятий района по добыче водных биоресурсов в море. Постоянно останавливается промысел по надуманным причинам…»

Прервемся, и еще раз обратим внимание, что это письмо пишут рыбаки и матросы, начальники отдела добычи и завпроизводствами.

И продолжим:

«[…] по надуманным причинам, подтасовывая все факты, саботируя исследования и просто скрывая реальную обстановку с состоянием рыбных запасов. Так, из 90 дней основной путины мы работали в 2019 году 38 дней, в 2020 году – 42 дня, в 2021 году – 56 дней. Эти действия привели к падению реальных наших заработков в 1,5–2 раза (и это при ежегодном повышении тарифных ставок рыбаков и рыбообработчиков)».

Вот этот факт очень важный, и мы не можем обойти его стороной: тарифные ставки утверждаются внутри компании, и их повышение – это одна из форм эксплуатации рыбаков и матросов тех самых компаний, от лица которых они сейчас ратуют за справедливость. Вот в чем парадокс.

Но вернемся к письму, тем более что матросы и рыбаки, как и заведующие производством и начальники отделов добычи раскрывают Генеральной прокуратуре страшную тайну прежнего триединства усть-камчатского бизнеса, рыбохозяйственной науки и рыбоохраны:

«[…] до этого времени на протяжении многих десятилетий промысел в море никогда не останавливался, а регулирование заполнения нерестилищ происходило с помощью проходных дней в реке и этой меры всегда хватало для нормального заполнения нерестилищ».

Промысел речных рыбалок в бассейне реки Камчатки – это капля в море по сравнению с теми объёмами вылова, которые достигались и достигаются на морских ставных неводах.

Промысел речных рыбалок позволяет осуществлять мониторинг продвижения тихоокеанских лососей к местам их традиционного нереста. В случае с неркой – в бассейны озер Ажабачьего (ближнего нерестилища нерки) и озер бассейна реки Еловка (дальние нерестилища нерки).

Да, промысел речных рыбалок позволяет осуществить регулирование этого промысла, но только в том случае, когда ставные морские невода НЕ РАБОТАЮТ.

Когда эти невода безостановочно РАБОТАЮТ, то есть поглощают рыбу в свои ненасытные садки, регулирование с помощью речных рыбалок БЕССМЫСЛЕННО. Они могут осуществлять только МОНИТОРИНГОВУЮ деятельность, предоставляя информацию о том, что рыба все-таки прошла в реку, минуя садки, и движется к местам нереста.

Но вот, что пишут далее рыбаки с морских ставных неводов, матросы с катеров, обслуживающих эти невода, мастера добычи и заведующие производством:

«С 2020 года в угоду науки рыбаками района добровольно принято решение прекратить промышленное рыболовство на речных участках и дать свободный проход рыбы к нерестилищам, но это осталось практически незамеченным ”КамчатНИРО”. И даже наоборот, после принятия этого решения они уже два года открывают путину на неделю позже, что приводит к большому недолову, так как в это время проходит основная рыбы».

Итак, рыбопромышленники Усть-Камчатского района добровольно отказались от речных рыбалок. То есть добровольно отказались от мониторинга прохождения стада нерки до нерестилищ.

Прежде, еще в колхозные времена, существовала целая сеть речных рыбалок: «Усть-Камчатск», «Николаевка», «Сергучиха», «Черный Яр», «Хваленка», «Нижнекамчатск», «Нижние Щеки» и «Верхние Щеки».

Теперь здесь пусто. И первый сигнал, который можно получить о том, что рыба достигла ближнего нерестилища, это собственными глазами увидеть нерку, зашедшую в Ажабачье озеро.

То есть рыбопромышленники Усть-Камчатска, посчитав, что речные рыбалки не приносят им реального дохода по сравнению с морскими ставными неводами, решили их упразднить. Но скупой ведь, как справедливо утверждает народная мудрость, платит дважды. Первый раз за скупость, а второй раз – за скудоумие.

Вот и получили недельный перерыв с получением мониторинговых данных. И ушла желанная прибыль с доходов от добытой рыбы. А нерка – рыба не простая, у неё один из мощнейших стадных инстинктов и потому поймать пик её заходов – это поймать рыбацкую удачу.

Чем руководствовались рыбопромышленники района, закрывая речные рыбалки, кроме того, что эти рыбалки малорентабельные? Усть-камчатские рыбаки испокон веку были еще и «расхитителями социалистической», а теперь уже «капиталистической» собственности. Речные рыбаки снабжали рыбой все окрестное население. Не бесплатно, конечно. Так было и в годы моего детства, когда в 1958 году был запрещен лов лососей для местного населения Камчатки в связи с их малыми подходами (нерку даже в план по добыче не вводили), и это местное население, чтобы выжить в суровых условиях Крайнего Севера, покупало рыбу у местных рыбаков. Сегодня ситуация в Усть-Камчатске не лучше той, что была в 1960-х годах: в магазинах свежей рыбы практически не бывает, а лицензионный сетной участок в Усть-Камчатске один, и принадлежит он всё той же компании «Устькамчатрыба», которая сама определяет стоимость лицензии и количество рыбы, которую можно, согласно этой лицензии, выловить. Так вот, стоимость этой «бумажки», вроде как, не меняется, а количество выловленной рыбы – снижается (было десять, потом восемь, потом пять, а в этом году уже три рыбины на одну лицензию).

Поэтому естественно, что «левый» промысел на речных рыбалках из года в год возрастал пропорционально «народному запросу» и аппетитам людей, распоряжавшихся лицензиями.

И рыбопромышленники решили этот «народный запрос» отсечь.

Казалось бы, сэкономили. Как выяснилось, наоборот, пролетели по деньгам…

А теперь вернемся к коварным действиям рыбохозяйственной науки. Читаем обращение в Генеральную прокуратуру:

«[…] ”КамчатНИРО” на протяжении более 5 лет всячески лоббирует ведение так называемого промысла в целях мониторинга на речном рыболовном участке № 832, принадлежащем ООО “Дельта Фиш ЛТД”, и, нам кажется, что задержка промысла на неделю в 2020 и 2021 годах сделана для того, чтобы только одно предприятие района в это время могло осуществлять промысел».

Для тех, кто не ведает, о чём идет речь: это рыболовный участок «Хваленка», который стоит непосредственно перед озером Ажабачьем – главным нерестилищем нерки. Нерке в реке нужно проплыть порядка сорока километров, чтобы достичь озера. А рыбаки на «Хваленке», осуществляя строго по часовым графикам сплавы по реке, фиксируют динамику численности нерки в своих уловах и дают сигнал о начале путины: нерка подошла к озеру, значит можно её ловить в море.

Вроде бы всё логично.

Но вот неожиданно за текстом этого обращения в Генеральную прокуратуру появляются «уши» человека, который не может смириться с потерей своих личных доходов, и в письме, подписанном матросами и рыбаками, завпроизводствами и начальниками добычи, открывается ГЛАВНОЕ.

Читаем:

«В 2021 году вылов на этом участке составил 436 тонн только по официальным данным, что по среднерыночным ценам на продукцию в этом году составляет около 3 миллионов долларов США. Такое предпочтение одному единственному предприятию в районе, на наш взгляд, является коррупционной составляющей и приводит к мысли, что заработанные при этом деньги делятся с заинтересованными лицами».

Но это еще не всё. Матросы и рыбаки, завы и начальники добычи знают и другое:

«Также надо отметить, что 436 тонн рыбы, это около 200 тысяч особей рыбы, изъятой из среды обитания и недошедшей до нерестилища, при том что оптимальное заполнение, например, нерестилища оз. Ажабачье, составляет до 200 тысяч рыб, то есть в контрольных целях изъято полностью заполнение одного из самых важных нерестилищ района, что является промышленным рыболовством, завуалированным под научный лов».

И что же предлагается?

Предлагается, чтобы научная организация сама ловила эти 436 тонн, а не отдавала их ловить компании «Дельта Фиш ЛТД».

То есть суть этого обращения не в том, что добывается 436 тонн рыбы в целях научного мониторинга, а в том, что эту рыбу ловит конкурент.

И последний пункт обращения в Генеральную прокуратуру гласит:

«Просим […]

Повлиять на чиновников рыбохозяйственной науки, чтобы они честно и беспристрастно исполняли свои обязанности, и дать возможность вести эффективно промысел».

И поэтому мы возвращаемся к теме, с которой и начали: почему сенатор от Камчатки Борис Невзоров призвал своих коллег отказать в грамоте от Совета Федерации директору Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

СМИ не расшифровали нам причины гнева сенатора Невзорова.

Как нам известно, и мы об этом уже говорили, ни администрация, ни Законодательное собрание Камчатского края не высказывали в адрес директора ВНИРО каких-либо резких критических замечаний.

А вот в обращении работников компания «Устькамчатрыба», «Восток-рыба», «Энергия» раскрываются причины гнева нашего камчатского сенатора:

«[…] несколько лет назад ВНИРО (директор Колончин Кирилл Викторович) преобразовали все отраслевые институты в регионах в свои филиалы и начали полностью управлять промыслом из Москвы, а с 2021 года даже текущие рекомендации по ведению промысла в ходе путины утверждает только ВНИРО Москвы.

[…] – созданные комиссии по регулированию промысла, которые возглавляются губернаторами, лишены свободы принятия решений […], так как могут принимать решения только на основании рекомендаций науки, то есть ВНИРО Москвы, также в их состав включены в большинстве сотрудники федеральных органов, которые во многом не могут свободно выражать своё мнение».

Мы не готовы сейчас вступать в дискуссию о том, какое на самом деле благо или какой вред ожидает нас всех от проводимой центром реформы в отношении рыбохозяйственной науки и подчинения региональных научных центров Москве.

Мы сейчас говорим о том, что в силу своих личных (и очевидно, весьма корыстных) амбиций сенатор от Правительства Камчатского края Борис Невзоров втянул рыбохозяйственный комплекс Камчатки в серьезный конфликт с руководством рыбохозяйственной науки страны, имеющим приоритетное право в вопросах регулирования промысла и сохранения водных биологических ресурсов.

В этом обращении в Генеральную прокуратуру, которое, безусловно, инициировал Борис Александрович, отсутствует главное – здравая и логичная аргументация.

Я не знаю, как прореагируют коллеги Невзорова по рыболовному бизнесу на эти его действия.

Я не знаю, как прореагируют на его действия в Правительстве Камчатского края.

Но, на мой взгляд, они НЕ ДОСТОЙНЫ статуса человека, представляющего в Совете Федерации Камчатский край. Сергей ВАХРИН».

Мы присоединяемся к мнению Сергея Вахрина. И еще, думаю, в отношении Бориса Невзорова уместно вспомнить одну русскую пословицу: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».