СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

21 Декабря 2021



В преддверии новогодних праздников вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы соблюдать все ограничительные меры при проведении мероприятий и нарастить темпы вакцинации, чтобы не допустить нового витка заболеваемости. По словам вице-премьера, за последнюю неделю уровень коллективного иммунитета в России в среднем вырос с 55,7 % до 58,2 %, при этом единственным регионом, который достиг коллективного иммунитета, по-прежнему остается Севастополь, где этот показатель составил 88,7 %.

Ранее вице-премьер заявила, что эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в России улучшилась в трёх регионах, ухудшение наблюдается в десяти.

В Камчатском крае до конца января 2022 года сохраняется масочный режим, требование к соблюдению социальной дистанции в общественных местах, введена система QR-кодов при посещении ряда учреждений и предприятий, в том числе органов государственной власти, учреждений культуры и спорта, предприятий общепита, бассейнов при базах отдыха.

Коронавирус и связанные с ним ограничения остаются одной из самых обсуждаемых тем, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей об изменениях в этой сфере.

– Как развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Камчатке?

– Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции на территории Камчатского края остается стабильной, но напряженной, – сообщили в краевом правительстве. По словам министра здравоохранения региона Андрея Кузьмина, за прошедшую неделю в Камчатском крае зафиксировано в среднем 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией ежедневно, на амбулаторном лечении находятся 2 047 человек.

По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, в Камчатском крае 20 декабря диагноз COVID-19 подтвердился еще у 48 человек. Всего за время пандемии в регионе было выявлено 23 402 случая заражения ковидом. Выздоровели от этого заболевания за сутки 53 человека, за всё время пандемии – 17 732 человека. В стационарах находятся 174 пациента с коронавирусом, из них 10 поступили за сутки. 133 пациента больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд в ковидных госпиталях составляет 270 мест, из них свободными остаются 96 мест.

С начала пандемии на Камчатке от коронавируса умерли 504 человека (данные опубликованы на сайте стоп.коронавирус.рф).

– Как идет вакцинация в крае?

– По информации краевого Минздрава на 20 декабря, в регионе вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли более 128 000 человек. По итогам прошедшей недели прививку поставили 2 504 человека.

Ранее в ведомстве сообщали, что в регионе создан запас вакцины от коронавируса, который составляет около 85 тысяч доз. Для стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции необходима вакцинация более 80 % населения края.

В Минздраве напоминают: прививку от COVID-19 можно сделать в любой поликлинике региона и в мобильных пунктах вакцинации. Пункты вакцинации есть в каждой поликлинике Камчатского края. Дополнительно три пункта вакцинации развернуты в торговых центрах Петропавловска-Камчатского: в ТЦ «Шамса» на 10 км на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA», в ТЦ «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе. Бесплатную вакцинацию могут пройти граждане РФ в возрасте от 18 лет.

– С какого возраста должны находиться на самоизоляции непривитые от ковида пожилые жители Камчатки?

– Постановлением губернатора Камчатского края № 169 от 15.12.2021 года возраст граждан, непривитых от коронавируса либо не переболевших им и обязанных соблюдать режим самоизоляции, снижен на пять лет.

«Установить, что с 16.12.2021 года гражданам в возрасте 60 лет и старше, невакцинированным против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (в течение последних 6 месяцев), необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением посещения ими ближайших мест реализации продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий и предметов первой необходимости, а также органов и организаций для совершения при необходимости юридически значимых действий», – говорится в документе.

Ранее, с 1 декабря, режим самоизоляции должны были соблюдать граждане в возрасте 65 лет и старше, за исключением тех, кто поставил прививку от коронавируса или перенес заболевание коронавирусом.

– Сохраняется ли на Камчатке требование к пассажирам предъявлять QR-коды в межмуниципальном транспорте?

– В Камчатском крае с 21 декабря предъявление QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании в межмуниципальном сообщении воздушным и пассажирским автомобильным транспортом отменено. Соответствующее постановление подписал глава региона.

Ранее вопрос об ограничительных мерах, введенных в межмуниципальном транспорте на территории края, рассматривался на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. «Применяемая мера по недопущению граждан к перевозкам без предъявления справок и QR-кодов имела свой эффект. Многие граждане, особенно из удаленных населенных пунктов, приняли для себя решение пройти вакцинацию от вируса. На заседании оперштаба к губернатору обратились главы нескольких муниципалитетов, находящихся в автомобильной транспортной доступности, и руководители удаленных районов. Они обратили внимание на то, что на сегодня эффективность данной меры себя исчерпала. Поэтому было принято решение о внесении изменений в нормативно-правовые акты», – сказала заместитель правительства Виктория Сивак.

– На каких условиях на Камчатке родители дошкольников могут пройти на новогодний утренник к ребенку?

– Обязательное условие – наличие у родителей законченной вакцинации от COVID-19 или документа, подтверждающего перенесенное заболевание. Об этом сообщили в краевом правительстве со ссылкой на главного санитарного врача Камчатского края Яну Господарик.

В ведомстве уточнили, что возможность присутствовать на детских праздниках родителям обсуждалась на заседании оперативного штаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

«Новогодние утренники в школах и детских садах, конечно, будут проходить. Утренник должен проходить только для одного класса или для одной группы с обязательным соблюдением ограничений. Родители присутствовать могут, но только при наличии законченной вакцинации от новой коронавирусной инфекции или документа, подтверждающего перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев. Таким образом, прийти на праздник могут только вакцинированные и переболевшие», – сказала глава Роспотребнадзора в Камчатском крае.

Как отметила Яна Господарик, во всех дошкольных и школьных учреждениях руководители будут принимать решение о численности приглашенных с учетом соответствия площади помещений, так как это необходимо для соблюдения социальной дистанции.

Ранее в администрации ПКГО сообщили, что на утренники в дошкольные учреждения Петропавловска-Камчатского будет приглашено по одному родителю ребенка, чтобы выполнить требование к соблюдению социальной дистанции в зале.

– Как в крае обстоит дело с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ среди школьников?

– Как сообщили в краевом правительстве, на Камчатке зафиксировано снижение уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в образовательных учреждениях региона.

«На сегодня две школы находятся на карантине по острым респираторным вирусным инфекциям. Из-за новой коронавирусной инфекции закрыто 27 классов в 15 школах. На дистанционном обучении находится 561 школьник. Мы наблюдаем снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей», – сообщила заместитель председателя Правительства Камчатского края Виктория Сивак.

– Имею готовый результат анализа о наличии антител к коронавирусу. Хочу на его основании получить соответствующую справку в поликлинике. Должна ли я платить за эту справку?

– По поручению губернатора в Камчатском крае услуга по выдаче справки, которой подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции, производится бесплатно в соответствии с внесенными изменениями в приказ от 22.11.2021 № 21-898. Об этом сообщили в правительстве края 14 декабря. Анализ крови на наличие антител к вирусу остается платным для всех категорий граждан.

«Теперь гражданам необходимо оплатить только анализ крови на антитела к коронавирусной инфекции, вся документальная часть будет бесплатной. Если у пациента есть готовый результат анализа крови на наличие антител к коронавирусной инфекции, справка выдается бесплатно», – уточнил начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

В ведомстве напоминают: справка о наличии антител к новой коронавирусной инфекции будет действительна один месяц. Документ можно получить в любой поликлинике Камчатского края. По справке, выданной врачебной комиссией медицинской организации, которой подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции, на территории края можно будет воспользоваться услугами межмуниципальных перевозчиков (авиа и автобусы), заселиться в гостиницу, посещать спортивные и выставочные мероприятия, организации культуры, предприятия общественного питания, спортивные организации, в том числе бассейны, фитнес-центры, пользоваться услугами массажных салонов, бань, саун, бассейнов при базах отдыха.

Что касается платного анализа, то цены на него в медицинских учреждениях разные. Как пояснили мне 16 декабря в регистратуре краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, анализ крови на антитела с COVID-19 стоит 483 рубля, результат будет готов на следующий день.

– Состоится ли в этом году Губернаторская елка?

– Новогоднее представление для детей «Губернаторская елка» пройдет 22 декабря. Его посетят 200 ребят. Для безопасного нахождения в зале они сдадут ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в краевом правительстве со ссылкой на оргкомитет по подготовке и проведению праздника.

«Мы обязаны соблюдать требования безопасности в зале, и поэтому, к сожалению, только 200 ребятишек с сопровождающими смогут принять участие в этом мероприятии. Это будут ребята изо всех муниципалитетов Камчатского края. Все дети, которые получат такую возможность, обязательно приедут и примут участие в празднике», – сказала заместитель председателя правительства Виктория Сивак.

Участники Губернаторской елки станут зрителями премьеры, которую Камчатский театр драмы и комедии ежегодно готовит к Новому году, дополнили в оргкомитете.

В прошлом году из-за пандемии Губернаторская елка не проводилась.

– Какое решение приняли в Госдуме в отношении проекта о QR-кодах в общественных местах?

– 16 декабря Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий посещение общественных мест по QR-кодам. За принятие законопроекта проголосовали 329 депутатов, против – 87, один воздержался. К основному чтению документ было решено доработать. Законопроект перед вторым чтением повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, Правительство РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект вносит поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Изменения предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Документ депутатам представила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она заявила, что законопроект предлагает единые правила работы на всей территории страны.

«Речь идет об уже существующем и уже установленном президентом праве руководителей регионов не останавливать полностью экономическую и социальную активность граждан, а, сохраняя жизнь и здоровье людей, стабильную работу медицинских организаций, обеспечивать жизнедеятельность региона», – подчеркнула она.

Нормы носят временный характер и, как предполагается, будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом. Инициатива не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Требования не коснутся детей.

Проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих и приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.

Татьяна Голикова также сообщила, что граждане, у которых после 1 января 2021 года был положительный ПЦР-тест и есть антитела, получат сертификат на год, а если положительного теста не было и неизвестно, когда человек болел, но у него есть антитела – на полгода.

Напомню: Правительством РФ в ноябре в Госдуму было внесено два законопроекта о системе сертификатов с QR-кодами для вакцинированных и переболевших коронавирусом граждан. Согласно одному коды предлагалось ввести для посещения общественных мест. Другой проект предполагал введение QR-кодов для поездок на железнодорожном и авиатранспорте, но был снят с рассмотрения и отправлен на доработку, по совместному решению думы и правительства, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

– Сколько случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлено в России?

– Новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован в пяти регионах России. Он был выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, во всех случаях «омикрон» завезен из Южной Африки. «Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, остальные прибывшие из Южной Африки – на самоизоляции», – сказала вице-премьер. Она добавила, что «избежать нарастания этой ситуации невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников».

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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