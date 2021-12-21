СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

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21 Декабря 2021

В преддверии новогодних праздников вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы соблюдать все ограничительные меры при проведении мероприятий и нарастить темпы вакцинации, чтобы не допустить нового витка заболеваемости. По словам вице-премьера, за последнюю неделю уровень коллективного иммунитета в России в среднем вырос с 55,7 % до 58,2 %, при этом единственным регионом, который достиг коллективного иммунитета, по-прежнему остается Севастополь, где этот показатель составил 88,7 %.

Ранее вице-премьер заявила, что эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в России улучшилась в трёх регионах, ухудшение наблюдается в десяти.

В Камчатском крае до конца января 2022 года сохраняется масочный режим, требование к соблюдению социальной дистанции в общественных местах, введена система QR-кодов при посещении ряда учреждений и предприятий, в том числе органов государственной власти, учреждений культуры и спорта, предприятий общепита, бассейнов при базах отдыха.

Коронавирус и связанные с ним ограничения остаются одной из самых обсуждаемых тем, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей об изменениях в этой сфере.

– Как развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Камчатке?

– Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции на территории Камчатского края остается стабильной, но напряженной, – сообщили в краевом правительстве. По словам министра здравоохранения региона Андрея Кузьмина, за прошедшую неделю в Камчатском крае зафиксировано в среднем 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией ежедневно, на амбулаторном лечении находятся 2 047 человек.

По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, в Камчатском крае 20 декабря диагноз COVID-19 подтвердился еще у 48 человек. Всего за время пандемии в регионе было выявлено 23 402 случая заражения ковидом. Выздоровели от этого заболевания за сутки 53 человека, за всё время пандемии – 17 732 человека. В стационарах находятся 174 пациента с коронавирусом, из них 10 поступили за сутки. 133 пациента больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд в ковидных госпиталях составляет 270 мест, из них свободными остаются 96 мест.

С начала пандемии на Камчатке от коронавируса умерли 504 человека (данные опубликованы на сайте стоп.коронавирус.рф).

– Как идет вакцинация в крае?

– По информации краевого Минздрава на 20 декабря, в регионе вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли более 128 000 человек. По итогам прошедшей недели прививку поставили 2 504 человека.

Ранее в ведомстве сообщали, что в регионе создан запас вакцины от коронавируса, который составляет около 85 тысяч доз. Для стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции необходима вакцинация более 80 % населения края.

В Минздраве напоминают: прививку от COVID-19 можно сделать в любой поликлинике региона и в мобильных пунктах вакцинации. Пункты вакцинации есть в каждой поликлинике Камчатского края. Дополнительно три пункта вакцинации развернуты в торговых центрах Петропавловска-Камчатского: в ТЦ «Шамса» на 10 км на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA», в ТЦ «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе. Бесплатную вакцинацию могут пройти граждане РФ в возрасте от 18 лет.

– С какого возраста должны находиться на самоизоляции непривитые от ковида пожилые жители Камчатки?

– Постановлением губернатора Камчатского края № 169 от 15.12.2021 года возраст граждан, непривитых от коронавируса либо не переболевших им и обязанных соблюдать режим самоизоляции, снижен на пять лет.

«Установить, что с 16.12.2021 года гражданам в возрасте 60 лет и старше, невакцинированным против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (в течение последних 6 месяцев), необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением посещения ими ближайших мест реализации продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий и предметов первой необходимости, а также органов и организаций для совершения при необходимости юридически значимых действий», – говорится в документе.

Ранее, с 1 декабря, режим самоизоляции должны были соблюдать граждане в возрасте 65 лет и старше, за исключением тех, кто поставил прививку от коронавируса или перенес заболевание коронавирусом.

– Сохраняется ли на Камчатке требование к пассажирам предъявлять QR-коды в межмуниципальном транспорте?

– В Камчатском крае с 21 декабря предъявление QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании в межмуниципальном сообщении воздушным и пассажирским автомобильным транспортом отменено. Соответствующее постановление подписал глава региона.

Ранее вопрос об ограничительных мерах, введенных в межмуниципальном транспорте на территории края, рассматривался на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. «Применяемая мера по недопущению граждан к перевозкам без предъявления справок и QR-кодов имела свой эффект. Многие граждане, особенно из удаленных населенных пунктов, приняли для себя решение пройти вакцинацию от вируса. На заседании оперштаба к губернатору обратились главы нескольких муниципалитетов, находящихся в автомобильной транспортной доступности, и руководители удаленных районов. Они обратили внимание на то, что на сегодня эффективность данной меры себя исчерпала. Поэтому было принято решение о внесении изменений в нормативно-правовые акты», – сказала заместитель правительства Виктория Сивак.

– На каких условиях на Камчатке родители дошкольников могут пройти на новогодний утренник к ребенку?

– Обязательное условие – наличие у родителей законченной вакцинации от COVID-19 или документа, подтверждающего перенесенное заболевание. Об этом сообщили в краевом правительстве со ссылкой на главного санитарного врача Камчатского края Яну Господарик.

В ведомстве уточнили, что возможность присутствовать на детских праздниках родителям обсуждалась на заседании оперативного штаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

«Новогодние утренники в школах и детских садах, конечно, будут проходить. Утренник должен проходить только для одного класса или для одной группы с обязательным соблюдением ограничений. Родители присутствовать могут, но только при наличии законченной вакцинации от новой коронавирусной инфекции или документа, подтверждающего перенесенное заболевание в течение последних шести месяцев. Таким образом, прийти на праздник могут только вакцинированные и переболевшие», – сказала глава Роспотребнадзора в Камчатском крае.

Как отметила Яна Господарик, во всех дошкольных и школьных учреждениях руководители будут принимать решение о численности приглашенных с учетом соответствия площади помещений, так как это необходимо для соблюдения социальной дистанции.

Ранее в администрации ПКГО сообщили, что на утренники в дошкольные учреждения Петропавловска-Камчатского будет приглашено по одному родителю ребенка, чтобы выполнить требование к соблюдению социальной дистанции в зале.

– Как в крае обстоит дело с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ среди школьников?

– Как сообщили в краевом правительстве, на Камчатке зафиксировано снижение уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в образовательных учреждениях региона.

«На сегодня две школы находятся на карантине по острым респираторным вирусным инфекциям. Из-за новой коронавирусной инфекции закрыто 27 классов в 15 школах. На дистанционном обучении находится 561 школьник. Мы наблюдаем снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей», – сообщила заместитель председателя Правительства Камчатского края Виктория Сивак.

– Имею готовый результат анализа о наличии антител к коронавирусу. Хочу на его основании получить соответствующую справку в поликлинике. Должна ли я платить за эту справку?

– По поручению губернатора в Камчатском крае услуга по выдаче справки, которой подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции, производится бесплатно в соответствии с внесенными изменениями в приказ от 22.11.2021 № 21-898. Об этом сообщили в правительстве края 14 декабря. Анализ крови на наличие антител к вирусу остается платным для всех категорий граждан.

«Теперь гражданам необходимо оплатить только анализ крови на антитела к коронавирусной инфекции, вся документальная часть будет бесплатной. Если у пациента есть готовый результат анализа крови на наличие антител к коронавирусной инфекции, справка выдается бесплатно», – уточнил начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

В ведомстве напоминают: справка о наличии антител к новой коронавирусной инфекции будет действительна один месяц. Документ можно получить в любой поликлинике Камчатского края. По справке, выданной врачебной комиссией медицинской организации, которой подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции, на территории края можно будет воспользоваться услугами межмуниципальных перевозчиков (авиа и автобусы), заселиться в гостиницу, посещать спортивные и выставочные мероприятия, организации культуры, предприятия общественного питания, спортивные организации, в том числе бассейны, фитнес-центры, пользоваться услугами массажных салонов, бань, саун, бассейнов при базах отдыха.

Что касается платного анализа, то цены на него в медицинских учреждениях разные. Как пояснили мне 16 декабря в регистратуре краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, анализ крови на антитела с COVID-19 стоит 483 рубля, результат будет готов на следующий день.

– Состоится ли в этом году Губернаторская елка?

– Новогоднее представление для детей «Губернаторская елка» пройдет 22 декабря. Его посетят 200 ребят. Для безопасного нахождения в зале они сдадут ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в краевом правительстве со ссылкой на оргкомитет по подготовке и проведению праздника.

«Мы обязаны соблюдать требования безопасности в зале, и поэтому, к сожалению, только 200 ребятишек с сопровождающими смогут принять участие в этом мероприятии. Это будут ребята изо всех муниципалитетов Камчатского края. Все дети, которые получат такую возможность, обязательно приедут и примут участие в празднике», – сказала заместитель председателя правительства Виктория Сивак.

Участники Губернаторской елки станут зрителями премьеры, которую Камчатский театр драмы и комедии ежегодно готовит к Новому году, дополнили в оргкомитете.

В прошлом году из-за пандемии Губернаторская елка не проводилась.

– Какое решение приняли в Госдуме в отношении проекта о QR-кодах в общественных местах?

– 16 декабря Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий посещение общественных мест по QR-кодам. За принятие законопроекта проголосовали 329 депутатов, против – 87, один воздержался. К основному чтению документ было решено доработать. Законопроект перед вторым чтением повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, Правительство РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект вносит поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Изменения предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Документ депутатам представила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она заявила, что законопроект предлагает единые правила работы на всей территории страны.

«Речь идет об уже существующем и уже установленном президентом праве руководителей регионов не останавливать полностью экономическую и социальную активность граждан, а, сохраняя жизнь и здоровье людей, стабильную работу медицинских организаций, обеспечивать жизнедеятельность региона», – подчеркнула она.

Нормы носят временный характер и, как предполагается, будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом. Инициатива не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Требования не коснутся детей.

Проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих и приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.

Татьяна Голикова также сообщила, что граждане, у которых после 1 января 2021 года был положительный ПЦР-тест и есть антитела, получат сертификат на год, а если положительного теста не было и неизвестно, когда человек болел, но у него есть антитела – на полгода.

Напомню: Правительством РФ в ноябре в Госдуму было внесено два законопроекта о системе сертификатов с QR-кодами для вакцинированных и переболевших коронавирусом граждан. Согласно одному коды предлагалось ввести для посещения общественных мест. Другой проект предполагал введение QR-кодов для поездок на железнодорожном и авиатранспорте, но был снят с рассмотрения и отправлен на доработку, по совместному решению думы и правительства, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

– Сколько случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлено в России?

– Новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован в пяти регионах России. Он был выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, во всех случаях «омикрон» завезен из Южной Африки. «Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, остальные прибывшие из Южной Африки – на самоизоляции», – сказала вице-премьер. Она добавила, что «избежать нарастания этой ситуации невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников».

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

 

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."