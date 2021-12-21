«ЖЕЛАНИЙ ТЕРПКИХ ВОЛШЕБСТВО…»

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21 Декабря 2021

Эта история началась в Севастополе задолго до своей новогодней развязки и напоминает нам про невероятное переплетение совпадений, иногда называемых чудесами.

Крымский сентябрь уже перебрался в сады октября спелыми крепкими яблоками антоновки и шафрана. Терпкий морской ветерок всё чаще гулял по улицам приморского города, с любопытством заглядывая в каждый его уголок, словно взрослеющей осени до всего было дело. Жизнь шла своим неторопливым чередом. Личный состав высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова начал готовиться к параду в честь очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. На Стрелецком полуострове, где размещалось училище, каждый день звучали бравурные марши и разливались барабанные трели. Офицеры и курсанты печатали парадный шаг, увольнения в город ограничили, командование участило проведение строевых смотров. Комсомольский и партийный активы проводили собрания, еще больше закаляя наш идеологический дух. В общем, создавалось тревожно-предпраздничное настроение. Все понимали, в такое время, наэлектризованное революционным прошлым, лучше избегать даже мелких нарушений дисциплины. Мы ждали единственного увольнения в город как манны небесной и с благоговением рядили-гадали, как его проведем.

Разумеется, к празднику готовилось не только наше училище. Как правило, в спортивных организациях города шли отборочные соревнования к празднику торжества великих революционных идей. Севастопольские секции художественной гимнастики также откликнулись на праздничный порыв. Во дворце спорта проводились турниры по художественной гимнастике между юными спортсменками в возрасте 12–14 лет. Зрителей на подобные мероприятия собиралось мало: кому, кроме родителей, хотелось глазеть на юных девчонок-спортсменок? Поэтому соревнования проходили без густого наплыва зрителей, и лишь редкие хлопки родственников пытались разорвать тягучую тишину зала. К тому же проигравшие гимнастки не стеснялись лить слезы и громко хлюпать носом, нагоняя на болельщиков еще большую тоску.

На счастье, для художественной гимнастики, папа одной из спортсменок оказался вторым секретарем городского комитета Коммунистической партии Советского Союза, другими словами, вторым человеком во властной иерархии Севастополя. Он дружил с начальником нашего училища и попросил его в воскресенье на выступление гимнасток прислать десяток–другой курсантов. Проводить единственное увольнение, глазея, как крутят обруч маленькие девчонки, добровольцев не нашлось. Тогда заместитель начальника факультета по политической части принял простое и мудрое решение: «В «прорыв» пойдут комсомольские активисты». Секретарь комсомольской организации факультета лейтенант Сергей Фролов собрал подчиненных секретарей всех курсов, учебных классов и поставил задачу: «Всем идти на спортивный праздник, захватив с собой трех человек из комсомольского бюро». В то время я возглавлял комсомольскую организацию второго курса и должен был снарядить в поход не менее двенадцати комсомольских активистов во главе с собой.

Свою норму мне удалось выполнить, другие комсомольские вожаки оказались менее удачливыми. За это меня ожидала нежданная награда. Секретарь комсомольской организации факультета, прибыв во дворец спорта во главе двадцати пяти комсомольских активистов, пошел о чем-то шушукаться с главным судьей соревнований. Затем, вернувшись, обратился ко мне со словами:

- Валера, тебе, как самому организованному комсомольцу, выпала честь поздравить победительницу соревнований, зовут ее Елена, – и указал на девчонку лет четырнадцати от роду с туго заплетенной гулькой на голове.

- Товарищ лейтенант, так соревнования еще не начинались, откуда Вы знаете, что она победит?

- Был бы у тебя отец вторым секретарем горкома партии и мать главным администратором гостиницы «Крым», ты бы тоже смог стать чемпионом по художественной гимнастике.

- Нет, я бы предпочел пораньше окончить училище.

- А вот это, Валера, не получилось бы. Можно окончить только позже.

- Это как?

- Да вот так. Например, тебя отчислили за какие-то серьезные дисциплинарные проступки. Твои высокопоставленные родители не смогли купировать скандал. Однако спустя полгода они сумели восстановить тебя в курсантских рядах, только на год позже. То есть в училище ты будешь учиться не пять, а шесть лет. На моей памяти таких «шестилеток» наберется человека три.

Наш диалог прервал наконец начавшийся отборочный турнир. Два часа гибкие, худосочные и угловатые гимнастки прыгали по ковру, кидали булавы, мячи, крутили обручами и лентами. Пришло время определять победителя. Главная претендентка на победу – дочь второго секретаря горкома КПСС Елена, во время выступления дважды не поймала булаву, и один раз от нее укатился обруч. Еще она немного запуталась в ленте. Даже мне, неискушенному в вопросах художественной гимнастики болельщику, было понятно, что не видать сановной дочери призового места как собственной гульки. Судьи совещались долго. За это время мы даже успели поспорить с лейтенантом Фроловым.

- Вот увидишь, она победит, – не унимался главный комсомольский вожак факультета. – Другие выступили еще хуже.

- Товарищ лейтенант, другие гимнастки тоже совершали ошибки, но меньше, чем она.

- Валера, ты что-нибудь понимаешь в художественной гимнастике? Нет?! Вот и не рассуждай, без тебя тошно.

- Вы хотите сказать, когда обруч укатился ко мне, а булавами она чуть себя не покалечила, так было задумано изначально?

Мой оппонент ничего не успел ответить, его перебил главный судья, объявив победителей.

Лена заняла третье место. Это обстоятельство не смутило моего комсомольского начальника. Он дал знак, и мы хлопали ей громче всех.

- Валера, вот тебе букет гладиолусов, иди, поздравь её и скажи что-нибудь приятное.

- Что сказать? Спасибо за обруч?!

- Валера, хватит умничать. Тебе сказали – иди и делай.

- Товарищ лейтенант, как-то нелепо вручать цветы за третье место. Ведь первым двум цветы не вручали.

- Слушай, Рудницкий (пребывая в сильном расстройстве, лейтенант всегда переходил с имен на фамилии), хватит выносить мне мозги. Всё, иди, поздравляй.

Лена оказалась девчонкой на удивление скромной, общительной и, похоже, неглупой. Она очень удивилась, получив цветы. Поблагодарив меня, она поинтересовалась, давно ли я увлекаюсь художественной гимнастикой и почему именно она заслужила цветы. Мне пришлось сострить, мол, цветы дарю за то, что спортсменка не попала в меня булавой. Лена парировала:

- С Вас было достаточно и обруча.

Мы пожелали друг другу удачи, и каждый заторопился по своим делам.

На следующий день после строевого смотра лейтенант Фролов отозвал меня в сторонку и спросил, что я такого наговорил девочке, что ее отец просил начальника училища поощрить всех курсантов, присутствующих на соревнованиях.

- Валера, гимнастки к Новому году готовят показательные выступления, нам придется снова съездить во Дворец спорта.

Увидев мой взгляд, лейтенант Фролов осекся.

- Хорошо, цветы можешь не дарить… – пошел на попятную главный факультетский комсомолец, – ладно, и в ладоши тоже не хлопай.

Я не мог понять, он издевается надо мной или так шутит.

28 декабря Дворец спорта был по-праздничному украшен. В углу зала стояла наряженная елка. Комсомольский актив нашего училища во главе с лейтенантом Сергеем Фроловым толпился возле новогодней красавицы. На показательных выступлениях Лена заняла первое место. Мы снова громче всех аплодировали дочери второго секретаря горкома партии. Букет красных роз ей вручил наш главный комсомолец. Следующим зимним утром он был приглашен на ковер к замполиту факультета, где ему целый час, прибегая к ненормативной лексике, объясняли, что он «завалил» эпизод с поздравлением победительницы, был неучтив, небрежен в общении и т.п.

Еще три года наш комсомольский актив поддерживал выступления местных спортсменок по художественной гимнастике. За это время Сергей Фролов успел получить звание старшего лейтенанта. На всех соревнования он вручал цветы Елене и постоянно получал выговоры: не так подошел, не то сказал…

Я уже учился на пятом курсе, когда он попросил:

- Валера, съезди вместо меня на этот чертов гимнастический праздник и вручи этой стерве букет цветов.

- В ладоши можно не хлопать?

- Слушай, хватит острить. Мне надоело получать за неё выволочку.

- Так, может, ты цветы не те покупаешь, и вместо роз (на пятом курсе обучения я перешел с ним на «ты») надо дарить ромашки?

- Я прошу тебя, Валера, выручи.

- Ладно, съезжу, поздравлю свою старую знакомую.

Купив огромный букет ромашек, я отправился на гимнастический турнир, посвященный новому, 1982 году. Кое-что я уже понимал в художественной гимнастике. Лена выступала очень хорошо и заняла заслуженное первое место. После вручения цветов я похвалил её, сказав, что на этот раз папе можно было не вмешиваться. После моих слов Лена посмурнела, сказав, что её отец недавно умер от инфаркта, мама занимается устройством своей личной жизни, и ей нет дела до дочери. Она пригласила меня на день рождения 31 декабря. Ей исполнялось 18 лет. Я принял приглашение, пообещав обязательно прийти.

Всё было как в новогодней сказке: бой курантов, звон хрустальных бокалов, салют из хлопушек, загадывание желаний и робкий поцелуй после поздравлений. Мы потянулись друг к другу, почувствовав притягательное тепло, но не стали близки. Для любви, горячей, завораживающей, когда мурашки бегут к кончикам пальцев и сердце болезненно сжимается даже от коротких разлук, мне не хватило решимости. Лена была еще слишком неопытна и робка для откровенных любовных порывов. Меня же не прельщала семейная жизнь в начале карьерного пути. На проигрывателе крутилась пластинка и лилась песня сладкозвучного Валерия Ободзинского: «Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба на-а-с…» На последнем куплете Лена внимательно посмотрела в мои глаза и воскликнула:

- Они же у тебя темно-зеленые, такие бывают только у магов и чародеев! Я в них не утону?

- Нет, я тебя спасу.

«Только не отведи, только не отведи, только не отведи глаз», – подсказывал мне Ободзинский.

С того памятного новогоднего вечера прошло четырнадцать лет.

Конец декабря в Севастополе выдался ветреным и дождливым. Внезапная служебная командировка подходила к концу. Мой друг капитан второго ранга Сергей Фролов начальник Дома офицеров флота, тот самый бывший комсомольский вожак, чтобы скрасить мои скучные будни, вручил мне билет на новогоднюю елку 31 декабря. К тому времени я уже расстался со своей второй женой. Устав от постоянных сцен ревности, семейных скандалов, я с удовольствием наслаждался душевным покоем и возможностью распоряжаться свободным временем, не опасаясь последствий. Так что приглашение на праздник оказалось очень кстати. В пригласительном билете был указан номер столика и дан банальный совет: иметь при себе хорошее настроение и чаще улыбаться. Внутреннее убранство Дома офицеров флота было по-новогоднему ослепительно. Из огромного зала лилась грустная мелодия. Струнный квартет играл что-то из Вивальди, а затем исполнил «Маленькую ночную серенаду» Моцарта.

Усевшись за стол, я с интересом стал озираться по сторонам. Столики были рассчитаны на двоих человек, и половина из них еще пустовала. Вскоре напротив меня села женщина, которой, на мой взгляд, было совсем немного за тридцать. Ее лицо мне показалось знакомым. Она была хорошо сложена, вела себя без жеманства и пошлого кокетства, одета со вкусом. Бордовое вечернее платье с открытыми плечами выгодно подчеркивало ухоженные, словно точеные, руки, темные длинные волосы были модно уложены в роскошную прическу. Ее изящную шею обвивало дорогое колье, на пальце сияло роскошное золотое кольцо с крупным бриллиантом, серьги и золотые часы говорили сами за себя. Сразу бросалось в глаза отсутствие обручального кольца, но это было понятно, вряд ли замужняя женщина отправилась бы на подобную вечеринку. Моя незнакомка знала себе цену. Она едва скользнула глазами по мне и кивнула кому-то из зала. Я встал из-за стола и старомодно представился. В ответ услышал мелодичное: «Очень приятно, Лена». Через полчаса квартет сменил местный ансамбль, и вокалист поставленным голосом исполнил песню Ободзинского «Эти глаза напротив».

Что-то кольнуло мою память. Длинным и внимательным взглядом я впился в лицо соседке. Неужели это та самая гимнастка Лена из моей курсантской молодости? Она упредила мой вопрос, сказав, что сразу узнала меня. Мы разговорились. Я поздравил её с днем рождения, коротко рассказал о себе и попросил Лену об ответной любезности – вкратце поведать о своей жизни. Выяснилось, что она была замужем, разведена, у неё десятилетняя дочка, которая на каникулы уехала в Москву к бабушке. Мы смеялись, шутили, говорили и не могли наговориться. Вдруг я вспомнил, что когда-то, вместе празднуя Новый год, загадали желания.

- Какое желание ты загадала в ту новогоднюю ночь?

- Встретиться с тобой снова.

- Вот видишь, через четырнадцать лет сбылось, – воскликнул я.

- Валера, а что загадал ты? – улыбнувшись, спросила моя собеседница.

- Мне почему-то хотелось всю жизнь прожить возле моря.

- И как, ты живешь возле моря?

- Да, море называется Баренцевым.

- Это же на севере?

- На севере, на севере, – закивал я головой. – Повезло попасть туда служить по распределению, а потом прижился. Наверное, нужно точнее формулировать свои желания. Получается, Господь исполнил наши мечты. Ты хотела со мной увидеться – пожалуйста, получите встречу через 14 лет. Я хотел жить у моря – на, живи возле Баренцева. Кстати, Лена, а где ты взяла пригласительный билет на этот вечер?

- Мне подарил его Сергей Фролов. Помнишь, у вас в училище был такой самый главный комсомольский секретарь? Сейчас он здесь руководит Домом офицеров флота.

- Конечно, помню. А ты что, с тех пор поддерживаешь с ним отношения?

- Сергей служил с моим бывшим мужем на одном корабле. На каком-то общем празднике познакомились во второй раз. Он часто вспоминал тебя, хвалил. После развода я рассказала ему про новогоднее желание, загаданное на свое восемнадцатилетние. Тогда Сергей со своей женой пригласили меня на Новый год и уговорили снова загадать желание. Я артачилась и говорила, что всё это глупости. Но под их двойным напором сдалась.

- И что же ты загадала?

- Хочу снова влюбиться и быть счастливой.

- Супруги Фроловы знали о твоем желании?

- Нет. Думаю, они догадывались. После развода с мужем я была морально надломлена, и это читалось на моем лице. И вообще, я не верю во все эти новогодние чудеса.

- Ты не представляешь, как много раз я это слышал. Знаешь, в прошлом году мне пришлось встречать Новый год в поезде. Во всем купейном вагоне нас было шестеро мужиков, среди них два бортпроводника, тоже мужчины. Изрядно выпив, мы перешли к знакомым всем мужским разговорам типа: «Ты меня уважаешь? Значит, пей!» Я вслух произнес желание: «Не хочу встречать Новый год под стук колес!» Тут проводник-волшебник заявляет: «У тебя сейчас всё сбудется», – вышел из купе и дернул стоп-кран. Поезд со страшным визгом затормозил, и наступила мертвая тишина. Проводник вернулся в купе и объявил, что желание исполнено. Через несколько минут по радио мы услышали бой курантов. Ты говоришь, чудес не бывает. Главное, правильно сформулировать желание.

- А давай снова загадаем желание, – предложила Елена.

- Давай!

Я продекламировал ей стихи одного малоизвестного поэта. Мне они показались уместными.

Пройдет декабрь, синь вплетая

В морозный кружев за окном.

Снежинки хрупкие, летая,

Ложатся белым полотном.

 

Январь-кудесник рассыпает

Загадки, песни, баловство

И шлет, устало засыпая,

Желаний терпких волшебство…

Лена внимательно посмотрела в мои глаза, и слегка понизив голос, произнесла:

- Цвет твоих глаз не изменился. Они у тебя по-прежнему темно-зеленые.

- Ты опять боишься в них утонуть?

- Нет, потому что знаю, ты меня спасешь.

Запах её духов кружил мне голову, хотелось зарыться лицом в её густые длинные волосы, целовать её губы, нежную шею. Ничего в мире я не хотел больше, чем обладать этой женщиной.

- По-моему, мы здесь задержались? Поехали ко мне, – полуспросила, полупредлождила моя искусительница.

В её квартире приятно пахло свежестью. Такой запах остается после хорошей уборки. Мы набросились друг на друга, как изголодавшиеся волк и волчица. Уже находясь в сладкой неге, я прошептал свей Елене: «Моё желание исполнилось». Её ответ утонул в моем поцелуе.

Мелкий дождь за окном сменился на крупные хлопья мокрого снега. Занималось робкое зимнее утро. Любимая женщина была со мною рядом. Я лежал, зарывшись лицом в копну её волос, и был счастлив.

- Слушай, а кто тебе дал пригласительный билет на елку? – вдруг вскинулась Елена.

- Еще один волшебник, – усмехнувшись, ответил я, – везет мне на них.

Новогодняя сказка продолжалась.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."