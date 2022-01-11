ДОРОГОЙ ПОДАРОК

11 Января 2022



Последний день года у Ларисы Павловны не задался с самого утра. Сначала сбежало на плиту молоко, потом в ванной перегорела лампочка, снова отключили горячую воду… В довершение всех бед позвонила подруга, с которой сегодня собирались в магазин, и сообщила, что ей страшно некогда: дочь решила привезти в гости внучку, надо готовиться. Несмотря на занятость, она еще минут пять щебетала о том, какая у неё чудо-внучка: беленькая, пухленькая, умненькая – словом, лучшая девочка в мире. Слушая подругу, Лариса чувствовала, как внутри нарастает раздражение. Всё это она слышала много раз и даже видела ребенка: обычный годовалый малыш, ничего особенного. Впрочем, свое мнение она благоразумно держала при себе. У самой Ларисы внуков не было, хотя сыну исполнилось тридцать. С тех пор как он ушел в армию, а потом уехал в областной центр учиться, она жила одна.

Ее тихая маленькая квартирка оживала только с появлением сына. Он, хоть и вернулся после учебы обратно, поселился на другом конце города и нечасто навещал мать. Звонить, правда, звонил, как по графику, дважды в неделю, а вот видела она его всё реже. А одной много ли надо? И женщина незаметно для себя погрузилась в серые будни, постепенно вытеснившие праздники из её жизни.

Вот и сегодня в доме о наступающем Новом годе напоминал только отрывной календарь с последним сиротливым листочком, на котором было жирно отпечатано: 31 декабря. Посмотрев на дату, Лариса Павловна не спеша натянула пальто, сапоги и, потеплее закутавшись шарфом, вышла на улицу.

По всему – оживленным прохожим с разрумяненными морозом лицами, магазинам, щедро украшенным гирляндами, заиндевевшей, укутанной серебристым дождем елочке во дворе, горам ярких душистых мандаринов на прилавках – чувствовалось приближение Нового года. С неба тихо падали снежинки и, кружась в безветренном воздухе, белым пухом укутывали головы и плечи людей. Мимо прошла пара: красивые, высокие парень с девушкой смеялись чему-то, а потом, взявшись за руки, легко заскользили по ледяной дорожке.

Она вспомнила, как три года назад сын познакомил её со своей невестой. Они вошли в дом такие же заснеженные, раскрасневшиеся с мороза, как эта пара на улице, вручили ей покупной торт, долго шептались о чем-то в прихожей. «Не хозяйка», – сразу решила Лариса Павловна, принимая из рук избранницы сына коробку с кондитерским изделием. За тот час, что длилось чаепитие, она окончательно утвердилась во мнении, что эта девчонка её сыну не пара. Совсем юная, в бесформенном свитере, с какой-то дикой разноцветной прической, неулыбчивая и односложно отвечающая на вопросы, она показалась ей глупой и плохо воспитанной. Было непонятно, что нашел её ребенок в этой буке.

Через месяц она получила от них приглашение на свадьбу. И хотя всю церемонию бракосочетания в загсе отстояла исправно, в ресторан не пошла, сославшись на нездоровье. Было обидно, что на её мнение сыну наплевать. Несколько раз молодые навещали её, приглашали к себе в гости. Но неприязнь к невестке не проходила, теплых отношений не возникало, и сын стал приходить к ней один. Сейчас она с удивлением поняла, что не видела его жену с прошлой зимы.

Воспоминание о невестке, обычно неприятное, сегодня почему-то не расстроило её. Более того, испорченное с утра настроение стало улучшаться. И тут она услышала музыку – звучал любимый ею «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». Это распахнулись двери музыкального училища, возле которого она проходила, оттуда выпорхнула стайка студенток, а вместе с ними вырвались на воздух знакомые с детства чудесные звуки. И всё это вместе – бессмертный шедевр Чайковского, тихо падающий снег, смех девушек и мигающие в окнах училища огоньки гирлянд – вдруг наполнили её давно забытым ожиданием праздника и верой в чудо.

Через два часа, нагруженная свертками и пакетами, с кедровыми ветками в руках, она пыталась отпереть двери квартиры и не растерять при этом покупки. Праздничное настроение не покидало её. К вечеру квартира преобразилась. Накрытый парадной льняной скатертью стол сиял хрусталем, в ведерке во льду запотевало шампанское, в вазе темного стекла игольчато распушились хвойные ветки. Сама хозяйка развешивала на окне гирлянду, которую с трудом отыскала в коробке на антресолях.

Сейчас у неё, как и у всех, был стандартный пластиковый стеклопакет, а много лет назад, когда она въехала в эту квартиру с пятилетним сыном, рама была двойной, деревянной, щелястой и закрывалась на шпингалеты. Ругаясь, она затыкала щели ватой, заклеивала полосками бумаги, и всё же в разгар зимы окно пришлось открыть. В тот год сын осваивал печатные буквы, и они вместе решили написать письмо Деду Морозу. В письме ребенок старательно вывел свое имя и фамилию и попросил принести ему подарок. Послание было запечатано в конверт, надписан адресат и даже наклеена марка. Конверт они вместе положили в комнате на подоконник, а вечером она проснулась от шума и сквозняка. Сын, стоя на подоконнике, тянул на себя створку рамы, которую заклинило. Выяснилось, что он решил положить письмо на окно снаружи, чтобы Деду Морозу было удобно его забрать. Её объяснения, что волшебнику легко взять письмо и из комнаты, сына не убедили. Он и тогда отличался упрямством и упорно стоял на своём. Сбросить ценное послание в форточку отказался наотрез, боялся, что соскользнет. Окно отворили, конверт аккуратно положили снаружи, закрепив пластилином, и, конечно же, ночью бравый Дед Мороз в лице Ларисы Павловны забрал его. Первого января с раннего утра долгожданный подарок стоял под елкой. С тех пор несколько лет подряд накануне Нового года письма появлялись на подоконнике, ровно на том же месте, что и в первый раз. В их маленькой семье это стало таким же обязательным атрибутом праздника, как елка и мандарины.

Развесив гирлянду, Лариса Павловна отошла от окна и довольно осмотрела свою работу. В квартиру позвонили. Удивляясь, кто бы это мог быть, она открыла и засветилась улыбкой, в дверях стоял сын. Он обнял мать, заглянул в комнату и сказал: «Всё совсем как раньше». Потом они долго сидели рядышком за столом и разговаривали. Только сейчас она заметила, как он осунулся и похудел, под глазами появились круги… Сын рассказал, что они с женой ждут ребенка, который должен появиться на свет со дня на день. Беременность жена переносит тяжело, и неделю назад он, по совету врача, отвез её в больницу, чтобы она находилась под наблюдением медиков. Каждый день навещал её, приносил домашнюю еду, переживал, постоянно звонил, писал ей и совсем потерял покой. Наконец сегодня к нему вышел доктор и сказал, что он извел и себя, и жену, заверил, что её здоровье в порядке, советовал успокоиться и приходить уже в новом году. Потом позвонила жена, просила не волноваться и ехать домой, а лучше пойти встречать праздник к маме. Тут сын спохватился и вышел в прихожую, откуда вернулся с небольшим аккуратным свертком. Он протянул его матери со словами: «Подарок от нас. Жена связала, она у меня мастерица. У меня тоже есть». В свертке лежали нарядные пушистые варежки.

Потом они проводили старый год, а в двенадцать часов вместе поздравили будущую маму с Новым годом. Она уверяла, что чувствует себя хорошо и просила не переживать за неё. Почти сразу после звонка сын уснул. Лариса Петровна укрыла его стареньким пледом и подошла к окну. За ним сверкали фейерверки, во всех домах горел свет, люди стояли на балконах и выглядывали из окон, любуясь салютом. На душе у неё было так ясно и спокойно, как не бывало уже давно. Вдруг она заметила, что на подоконнике снаружи что-то белеет. Открыв створку окна, она достала сложенный вчетверо листок из блокнота. На нём рукой сына было написано: «Пусть в эту ночь у меня родится сын».

Утром Лариса Павловна проснулась от того, что трезвонил телефон, потом сын влетел в комнату и, счастливо улыбаясь, провозгласил: «Бабушка, просыпайся. У тебя внук родился!» Он то порывался бежать в больницу, то начинал сметать со стола в сумку фрукты и конфеты, то хватал телефон, чтобы звонить кому-то и тут же начинал искать свои ботинки… Насилу она его успокоила, заверив, что гостинцы молодой маме соберет сама и в больницу они поедут вместе, а ему хорошо бы уняться, купить цветы и вообще поменьше путаться под ногами.

Когда Лариса Павловна уже стояла в прихожей в полной боевой готовности и с туго набитым пакетом, а сын ждал её внизу в машине, снова загудел телефон. С поздравлениями звонила подруга, как всегда многословно и восторженно перечисляя все те блага, которые она желает ей в наступившем году. Не дослушав, Лариса прервала её излияния, сказав, что ей долго разговаривать некогда, пора к внуку. «Ну да, мой внук… Заметь, в новогоднюю ночь… Отличный, крепкий малыш… Конечно, похож… И, скажу я тебе, редко когда увидишь такого чудесного мальчика!» – победно завершила она разговор и твердым шагом вышла из дома, навстречу новому дню и новой жизни. В кармане пальто у неё лежал заветный листочек с подоконника.

Наталья МАКСИМИШИНА