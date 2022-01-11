«СТЭППС ИСТ» ЗАПЛАТИТ ЗОЛОТОМ? НАВРЯД ЛИ

11 Января 2022



Газета «Вести» посвятила немало публикаций золотодобыче в Камчатском крае. Недавно в поле нашего зрения попало Общество с ограниченной ответственностью Компания «СТЭППС ИСТ», владеющее лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу золота, серебра и полиметаллов Мутновского месторождения с 1998 года. Поскольку данное месторождение относится к числу перспективных, мы решили познакомиться с деятельностью компании поближе. В этом помогла статья «На Мутновское золотосеребряное месторождение готовятся прийти два крупных инвестора», опубликованная в нашей газете 8 июля 2020 года. В ней директор «СТЭППС ИСТ» Игорь Мищенко подробно сообщает о планах компании, делится перспективами на будущее, обещает новые рабочие места. Но, прежде чем перейти к его увлекательному рассказу, напомним, что Мутновское месторождение расположено в 60 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского и в 12 километрах от бухты Жировой Авачинского залива. Расстояние от морского порта Петропавловск-Камчатский до бухты Жировой составляет около 59 км. Примерно в 5 км от месторождения расположена Мутновская ГеоЭС.

Месторождение, как считается, кроме золота и серебра, в своей южной части содержит значительные запасы свинца, цинка, индия, висмута. Ведущие камчатские геологи полагают, что здесь также сконцентрированы залежи редкоземельных металлов, коммерческая ценность которых может превышать значимость запасов золота и серебра. Как пишет «Вестник золотопромышленника», на 1 января 2017 года балансовые запасы Мутновского месторождения составляли 826 тысяч тонн руды, 5,28 тонны золота и 75 тонн серебра.

Компания «СТЭППС ИСТ», имеющая право на освоение всего этого природного богатства, согласно выписке из ЕГРЮЛ, имеет уставной капитал в 80 000 рублей. Учредителями её до недавних пор являлись гражданки Российской Федерации Мазур Мария Николаевна и Терентьева Марина Владимировна (недавно в списке учредителей появилось третье лицо, но к этому мы вернемся позже). Директором, как упоминалось выше, работает Мищенко Игорь Александрович.

Итак, летом 2020 года он сообщил, что Компания «СТЭППС ИСТ» «может уже в текущем сезоне развернуть масштабные геологические работы на Мутновском золотосеребряном месторождении. На его территории запланирована реализация инвестиционного проекта «Доразведка и строительство горно-металлургического предприятия на базе руд Мутновского золотосеребряного месторождения Южной Камчатки».

Как известно, ведение масштабных работ предполагает наличие дороги, ведущей на месторождение, линии электропередачи, в данном случае, от Мутновской ГеоЭС, организации системы водоснабжения. Строительство всего этого требует финансовых вложений, причем немалых. Денег, по версии редакции, у «Стэппс Ист» нет, и никогда не было. Поэтому компания могла только обещать потенциальным строителям инфраструктуры «заплатить потом», когда придет инвестор, на что те, естественно, не соглашались. В противном случае дорога бы строилась, а доразведка производилась, к чему, как стало известно редакции, компания до сей поры не приступала.

Но вернемся к грандиозным планам «СТЭППС ИСТ». Как сообщает её директор, «на стадию промышленного производства […] инициаторы проекта планируют выйти через два года после начала инвестиционного периода. После введения всех мощностей в эксплуатацию предприятие рассчитывает ежегодно добывать около 2 тонн золота и 20 тонн серебра, и на завершающем этапе реализации инвестиционного проекта обеспечить полное извлечение всех полезных компонентов, представляющих экономический интерес. Общий объём инвестиций превышает 6 млрд рублей. С выходом на полную мощность на горно-металлургическом комбинате получат работу 736 специалистов».

Откуда взялась запредельная сумма в шесть миллиардов рублей? Логично предположить, что сюда входят стоимость техники, геолого-разведочного бурового оборудования, всех необходимых стройматериалов для возведения вахтового поселка, а также строительство самой шахты и золото-извлекательной фабрики. На всё это, как сообщил редакции компетентный сотрудник одной из компаний, имеющих опыт эксплуатации подобных месторождений (его имя и контакты в редакции имеются), потребуется около 3 млрд 200 млн рублей. Другими словами, объём инвестиций значительно завышен.

Что касается обещания предоставить 736 рабочих мест, то они появятся после выхода пока еще несуществующего комбината на полную мощность. В настоящее время в ООО Компания «СТЭППС ИСТ» на работу устроен один человек – директор Игорь Александрович Мищенко.

Но кто же эти два крупных инвестора, готовые прийти на Мутновское месторождение, о которых говорится в заголовке статьи, опубликованной в 2020 году? Как следует из текста, «… общество с ограниченной ответственностью заключило инвестиционное соглашение с голландской компанией AG GROUP. Деятельный интерес к проекту проявлял и китайский горнорудный комплекс, который на сегодняшний день является крупнейшим мировым добытчиком золота. Голландский капитал высказывал намерение вложить в реализацию деловой инициативы 74 млн евро. Эксперты из Нидерландов и Китая предметно знакомились с месторождением, неоднократно посещая его. Потенциальные инвесторы безоговорочно признавали перспективность разработки мутновских рудных залежей».

Что же помешало крупным инвесторам воплотить свои намерения в жизнь? Об этом в статье говорится следующее: «Отказаться от подписанных соглашений с ООО Компания «СТЭППС ИСТ» иностранные компании заставили трудности, связанные с формированием инфраструктуры, обслуживающей месторождение, и ряд бюрократических проволочек с решением земельных вопросов на территории лицензионной площадки, которая закреплена за инициаторами проекта».

По версии редакции, компания просто-напросто предложила потенциальным инвесторам-иностранцам неприемлемые для них условия. Как известно редакции, инвестиционный пакет должен составлять 6 млрд рублей в соотношении долей участников 50 на 50 процентов. То есть инвесторам предлагается внести 3 млрд рублей, но с оговоркой: свою долю они вносят сразу, а «СТЭППС ИСТ» внесет денежные средства при получении металлов. Как и следовало ожидать, «лохотрон» не прошел.

Читаем дальше: «На сегодняшний день ряд проблем обществу с ограниченной ответственностью собственными усилиями и при помощи корпорации («Корпорация развития Камчатки», курирующая проект. – Авт.) удалось решить. В частности, земли на территории месторождения и в полосе формирования инфраструктуры переведены в категорию, предполагающую хозяйственную деятельность».

По версии редакции, компанией до сей поры не выполнен даже землеотвод, то есть обязательный комплекс работ, связанный с определением и закреплением участка на местности и юридическим оформлением пакета документов, без которого дальнейшие работы невозможны. Для того чтобы получить землеотвод, необходимо вывезти на территорию месторождения геодезистов, топографов, лесников и других специалистов детальной проработки строительства дороги и инфраструктуры на территорию месторождения. При этом вариант строительства дороги с морской стороны требует согласования с Камчатрыбводом, так как это неоднократное пересечение нерестовой реки Жировая, что потребует строительства нескольких мостов. Услуги специалистов требуют оплаты, и немалой. Но есть ли такие средства «СТЭППС ИСТ»? Суда по тому, что на месторождении тишина, их нет. Спрашивается, о какой доразведке вообще можно вести речь, если компании нечем платить? Все надежды только на инвестора. И дальнейший текст статьи подтверждает это предположение. Читаем:

«В настоящее время к деловой инициативе Компании «СТЭППС ИСТ» проявляют интерес два крупных российских инвестора, в том числе Охотская горно-геологическая компания. Она имеет опыт эксплуатации подобных золотосеребряных месторождений и располагает собственной обогатительной фабрикой. Представители инвесторов готовы посетить месторождение, как только позволит эпидемическая ситуация в Камчатском крае. Объём инвестиций со стороны привлеченных инвесторов оценивается в 50 млн долларов». Представители Охотской горно-геологической компании побывали на Мутновском месторождении в 2021 году. На месторождение сотрудников Охотской горно-геологической компании доставили работники Камчатгеологии на собственном автотранспорте. Какое решение по итогам этой поездки примет руководство Охотской компании, пока неизвестно.

Вернемся к тексту старой статьи. Оказывается «партнеры инициатора проекта намерены профинансировать масштабные геологоразведочные работы, включающие в себя опытно-промышленную отработку, а также бурение разведочных, поисковых и оценочных скважин». В доказательство было приведено заявление директора компании: «Только на первом этапе объём бурения составит 30 тысяч погонных метров. К геологическим изысканиям планируется привлечь специализированное камчатское предприятие, хорошо знакомое с Мутновским месторождением», – сообщил Игорь Мищенко».

Напомним, данные слова были сказаны Мищенко полтора года назад. Что из вышеперечисленного было сделано с момента выхода статьи? Сколько скважин пробурено, какой объём в погонных метрах из 30 тысяч заявленных они составляют? Нетрудно догадаться, что всё это – очередные радужные мечты, не имеющие пока под собой основания.

Срок лицензии на пользование недрами в пределах Мутновского месторождения у компании заканчивается в 2023 году. Для того чтобы согласовать его освоение с различными ведомствами, а самое главное, провести публичные слушания и получить положительное заключение экспертной комиссии, требуется продолжительное время. Его у «СТЭППС ИСТ» уже в обрез. Одним только работникам Агентства лесного хозяйства Камчатского края для обозначения контуров предполагаемой дороги потребуется сначала произвести порубочные работы с оформлением соответствующих документов. Так что к хронической нехватке денег добавился еще и дефицит времени.

В настоящее время ООО Компания «СТЭППС ИСТ», ранее зарегистрированная в городе Елизово, поменяла адрес юридического лица. Теперь адрес находится в городе Москве, в территориальном городском муниципальном округе Можайский, на ул. Верейская, в доме 29, строении 151, помещении 12.

22 сентября 2021 года в состав учредителей компании вошел гражданин Канады Гогоц Виктор. Размер доли этого учредителя составляет 15 процентов. Номинальная стоимость доли в рублях составляет 12 тысяч (данные указаны в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.11.2021 года № ЮЭ9965-21-311597058). Учредители общества с ограниченной ответственностью надеются, что включение иностранного гражданина в их состав поможет еще раз продлить срок лицензии? И для чего нужно такое продление, если инвесторов так и нет?

В заключение сказанного напомню, что в район Мутновского месторождения вошел парк «Три вулкана», которому соседство горно-металлургического предприятия нежелательно, так как он рассчитан на развитие в регионе туристического кластера, предполагающего экологически чистые природные территории.

На Камчатке не раз возникали громкие скандалы, связанные с деятельностью золотодобытчиков, ради прибыли идущих на многочисленные нарушения природоохранных обязательств. В частности, такие нарушения не раз допускала компания «Тревожное зарево», сменившая название на «ТСГ Асача», отчего тревоги меньше не стало.

Так, в конце 2020 года АО «Тревожное зарево» проиграло арбитражный суд Дальневосточному межрегиональному управлению Росприроднадзора за размещение отходов производства, относящихся к четвертому (повышенному) классу опасности, в необорудованных для этого местах. Ранее компания утверждала, что отходы относятся к пятому классу опасности. За свой обман она вынуждена была заплатить около 139 миллионов рублей штрафа. И это только один пример из череды нарушений.

Получается, теперь мы планируем размещение другого золотодобывающего предприятия на территории парка, чтобы получить там очередную потенциальную экологическую бомбу. Где и как «СТЭППС ИСТ» собирается хранить неизбежно возникающие производственные отходы? На берегу бухты Жировая расположен рыбоводный завод, добыча драгметаллов неизбежно приведет к гибели рыбы. И что вообще сделали владельцы лицензии, выданной в 1998 году? Дальше пространных рассуждений, обещаний и построения воздушных замков дело не пошло.

Наталья МАКСИМИШИНА