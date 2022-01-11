ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ

11 Января 2022



(Продолжение. Начало в номерах от 08.09.2021, от 06.10.2021, от13.10.2021, от 20.10.2021, от 27.10.2021 и от 15.12.2021)

По многочисленным просьбам наших читателей «Вести» продолжают описание вулканов Камчатки.

В этом выпуске мы расскажем об Анаунском вулканическом районе.

Анаунский вулканический район занимает водораздельный участок хребта в междуречье рек Анавгай, Тихая и Тигиль и представляет собой пологоволнистый вулканический дол или нагорье, на котором располагаются относительно небольшие щитовые вулканы. Краткое описание некоторых вулканов Анаунского района было дано Э. Н. Эрлихом (1960). Вулканический дол занимает одни из самых пониженных участков всего Срединного хребта. Четвертичный вулканизм Анаунского района приурочен к опущенному блоку пород фундамента. Форма вулканического дола близка к пологому щиту диаметром около 30 км. Рельеф всего района имеет первично-вулканический облик. На слабоволнистом вулканическом доле располагаются щитовые вулканы, вулканические гряды, шлаковые и лавовые конусы. Подобные вулканические долы многими исследователями объяснялись как результат трещинных излияний. Однако каких-либо признаков, указывающих на массовые трещинные излияния, не было обнаружено. Скорее всего, вулканический дол был сформирован в результате слияния очень пологих подножий многочисленных вулканов центрального типа.

В районе насчитывается около 100 центров излияний, из них четырнадцать образуют вулканы, остальные – шлаковые и лавовые конусы. Площадь Анаунского вулканического нагорья – 1400 км². Общий объём изверженного материала равен примерно 200 км³. Выделяются следующие вулканы: Анаун, Крайний, Бунанья, Кекурный, Геодезистов, Будули, Кулкев, Копкан, Янпат, Чавыча, Эггелла, Олька, Ветровый и Кругленький. Все вулканы по строению и составу продуктов извержений очень сходны. Это, как правило, небольшие щитовые постройки с резко выраженной эффузивной деятельностью. Исключением является вулкан Анаун, в строении которого на заключительных этапах развития возрастает роль пирокластического материала, и состав продуктов становится несколько кислее.

Взаимоотношения морен первой и второй (последней) стадии верхнеплейстоценового оледенения с вулканическими образованиями, а также нормальный знак остаточной намагниченности лав позволяют утверждать, что основная масса четвертичных излияний Анаунского района проявилась в верхнечетвертичное и современное (голоценовое) время. Возможно, что начальные излияния имели место в среднечетвертичное время (вулкан Чавыча).

Вулкан Будули (гора Будули, Buduli Volcano) располагается в западной части Анаунского района, занимая водораздельный участок междуречья рек Янпат и Балыгинган. Он является самым крупным вулканическим сооружением данного района и состоит из трех слившихся вулканических построек: Будули (1 447 м) (1 428 м по современным картам), 1 261 м и 1 184 м. В плане вулкан занимает площадь, близкую к окружности диаметром около 16 км. Абсолютная высота – 1 477 м, относительная – около 500–600 м. Площадь – 207 км², объём излившегося материала – 36 км³. Все три постройки являются щитовыми и в значительной степени перекрывают друг друга. Наиболее древней постройкой является южная с абсолютной отметкой 1 261 м. Все северные склоны этого центра излияния в значительной степени перекрываются лавовыми потоками Будули и центра излияний с отметкой 1 184 м. Южный склон постройки с отметкой 1 261 м характеризуется небольшими углами наклона, вершина плоско-выпуклая, без кратера. Центр излияния с отметкой 1 184 м располагается в северо-западной части массива и представляет собой щитовую постройку; склоны также пологие и представлены глыбовым развалом лав. Вулканическая постройка Будули является наиболее крупной. Абсолютная высота её – 1 477 м, относительная – 700 м. Она также характеризуется щитовой формой, склоны пологие, угол наклона их не превышает 12°. Отдельные лавовые потоки на склонах не выделяются, но при дешифрировании аэрофотоснимков следы течения лавы четко выражены и концентрируются вокруг вершины. Кратер отсутствует, вершина плоско-выпуклая. Пирокластический материал отсутствует. Породы, слагающие группу вулканов Будули, представлены базальтами. Возраст вулканической группы верхнечетвертичный.

Вулкан Бунанья (сопка Бунанья, Bunan'ya Volcano) располагается в центральной части района. Абсолютная высота – 1 336 м (1 330 м по современным картам), относительная – около 600 м, диаметр сооружения – 8 км, площадь – 27 км², объём излившегося материала – 5 км³. Форма вулканической постройки – пологий щит. Склоны совершенно не расчленены и представляют собой развалы глыбовой лавы. Угол наклона склонов не превышает 12–16°. Вершина плоско-выпуклая, кратер отсутствует. Отдельные лавовые потоки не выделяются, наблюдаются только фронтальные части их, что обусловливает ступенчатое строение склонов. Лавовые потоки характеризуются значительной шириной, покрывая склоны потоками типа «плащей». Вулкан сложен исключительно лавами, без признаков пирокластического материала. И только в привершинной части заметно возрастает количество шлаковидной лавы. Породы, слагающие вулкан Бунанья, по составу очень однообразны и представлены базальтами. На склонах вулкана Бунанья располагается четыре шлаковых конуса. Возраст вулкана современный (голоценовый).

Вулкан Ветровый (Vetrovy Volcano) занимает водораздельный участок междуречья рек Левая Чавыча и Копкан. Абсолютная высота – 1 122 м (1 125 м по современным картам), относительная – 400 м. В плане сооружение имеет правильную форму с диаметром 8 км, площадь составляет 40 км², объём излившегося материала – около 5 км³. Форма вулкана – правильный пологий щит. Отдельные лавовые потоки на склонах не выделяются. Кратер отсутствует. Привершинная часть совершенно не эродирована, и только краевые части вулкана расчленены неглубокими долинами. Постройка сформирована исключительно лавовыми потоками, присутствие пирокластического материала не отмечено. Состав лав базальтовый. Возраст вулкана верхнечетвертичный.

Вулкан Геодезистов (Geodesistov Volcano) располагается в юго-западной части района, между вулканами Анаун и Будули. В плане сооружение имеет исключительно правильную форму окружности с диаметром 6 км. Абсолютная высота – 1 170 м, относительная – 370 м, площадь, занимаемая вулканом, составляет 28,5 км², объём изверженного материала – 3,5 км³. Форма вулкана – правильный пологий щит. Отдельные лавовые потоки на склонах не выделяются, склоны представляют собой развал глыб. Пирокластический материал практически отсутствует. Можно только отметить, что в привершинной части увеличивается количество шлаковидных разностей лав. Вулкан совершенно не эродирован, поэтому о структуре его судить трудно. Вызывает некоторое затруднение отнесение его к полигенным образованиям. Не исключено, что он является моногенным лавовым конусом. Но, учитывая его достаточно большой размер, мы сочли возможным отнести его к вулканам. Состав лав представлен базальтами. Возраст вулкана современный (голоценовый).

Вулкан Кекурный (Kekurny Volcano) располагается в центральной части Анаунского района, к северо-западу от вулкана Бунанья. Абсолютная высота его – 1 377 м (1 277 м по современным картам), относительная – 550 м, диаметр вулканической постройки – 10 км, площадь – 45 км², объём излившегося материала – 8 км³. Склоны вулкана также сложены громадными развалами глыб однотипной лавы, угол наклона их не превышает 12°. Форма вулкана – пологий щит. В лавах вершинной части наблюдается увеличение пористости, но присутствие пирокластического материала нигде не отмечено. Кратер на вершине также отсутствует. На юго-восточном склоне выделяется небольшой лавовый поток протяженностью 3,5 км. Лавы вулкана представлены базальтами. Возраст вулкана – голоценовый.

Вулкан Копкан (Kopkan Volcano) располагается в центральной части Анаунского района, в верховьях рек Янпат и Копкан. Абсолютная высота – 1 120 м (1 098 м по современным картам), относительная – 400 м. В плане вулкан имеет вытянутую форму с осями 8×16 км, площадь – 107 км², объём излившегося материала – около 11 км³. Форма вулканической постройки – пологий лавовый щит. По типу вулкан Копкан относится к столово-щитовым. Вулканическое сооружение представляет собой исключительно пологий щит с плоской вершиной. Углы наклона склонов не более 3–5°. На склонах вулкана и на его плоской вершине «насажена» группа мелких шлаковых и лавовых конусов. Насчитывается около девяти моногенных образований, которые располагаются довольно узкой полосой северо-восточного направления. Вулкан сложен исключительно напластованием лавовых потоков. Состав продуктов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана верхнечетвертичный.

Вулкан Крайний (Krainy Volcano) располагается в восточной части района, на правобережье реки Анавгай. В плане сооружение имеет несколько вытянутую в меридиональном направлении форму с осями 8×13 км. Абсолютная высота вулкана – 1 567 м (1 554 м по другим данным), относительная – 750 м. Площадь составляет 100 км², объём изверженного материала – 25 км³. Форма вулкана – пологий щит, угол наклона склонов не превышает 10°. Склоны имеют ступенчатое строение и представляют собой развал глыбовой лавы. Конус вулкана заканчивается двумя плоско-выпуклыми вершинами; западная с абсолютной отметкой 1 365 м, восточная более высокая. На восточном склоне последней вершины располагаются две шлаковые постройки, одна из которых имеет наивысшую абсолютную отметку – 1 567 м. Лавовые потоки концентрируются вокруг обеих вершин вулкана, но кратеры отсутствуют. Взаимоотношение лавовых потоков показывает, что излияния происходили одновременно из обеих вершин вулкана. Вулканическое сооружение пересекают в северо-восточном направлении два небольших разлома, которые фиксируются по смещению лавовых потоков, а также хорошо просматриваются на аэрофотоснимках. Разломы прослеживаются и за пределами вулканической постройки. Вулкан сложен однотипными лавами базальтового состава без пирокластического материала. На юго-западном склоне четко выделяется небольшой лавовый поток, длина которого достигает 400 м, ширина 100 м. Он приурочен к разлому, который хорошо прослеживается на расстоянии 18 км. Вулкан Крайний является типичным щитовым вулканом. Породы шлаковых конусов, как и породы вулкана, представлены исключительно базальтами. Возраст всех шлаковых конусов голоценовый. Возраст вулкана – верхнечетвертичный-голоценовый.

Вулкан Кругленький (Kruglen'ky Volcano) располагается в северо-восточной части Анаунского района, на левобережье среднего течения реки Копкан. Абсолютная высота вулкана 1 036 м, относительная – около 400 м. В плане сооружение имеет форму, близкую к окружности диаметром 6 км, площадь – 13 км², объём изверженного материала примерно равен 3,5 км³. Форма вулканической постройки – пологий правильный щит, увенчанный двумя небольшими вершинами. Склоны вулкана эродированы слабо, и большая часть их залесена. Продукты извержений представлены базальтами. Возраст вулкана верхнечетвертичный.

Вулкан Кулкев (гора Кулкев, Kulkev Volcano) располагается в западной части района. Абсолютная высота – 915 м, относительная – 400 м. В плане сооружение занимает площадь, близкую к окружности с диаметром 7 км. Объём изверженного материала составляет 4,5 км3. Форма вулкана – правильный пологий щит. Отдельные лавовые потоки не выделяются. Склоны вулкана совершенно не эродированы. На них отмечается незначительное количество пирокластического материала. Состав продуктов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана – современный (голоценовый).

Вулкан Олька (сопка Олька, Ol'ka Volcano) располагается в северной части района, в междуречье рек Чавыча и Левая Чавыча. В плане сооружение имеет несколько вытянутую в северо-западном направлении форму с осями 5,5×7 км. Абсолютная высота 1 100 м (1 102 м на современных картах), относительная – 400 м, площадь, занимаемая вулканом, равна 40 км², объём изверженного материала – 5 км³. Форма вулкана – плоский щит, вершина которого заканчивается небольшой шлаковой постройкой. На северо-восточном склоне располагаются два шлаковых конуса, один из которых имеет небольшой лавовый поток. Подножие вулкана задерновано, привершинная часть представляет собой развал глыб, отдельные лавовые потоки не выделяются. Состав продуктов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана верхнечетвертичный.

Вулкан Чавыча (гора Чавыча, Chavycha Volcano) располагается в северо-западной части района, занимая водораздельный участок междуречья рек Янпат и Чавыча. Абсолютная высота – 1 190 м (873 м на современных картах), относительная – 500 м. В плане вулкан имеет вытянутую в широтном направлении форму с осями 16×10 км, площадь – 144 км², объём излившегося материала около 30 км³. Форма вулканического сооружения – пологий вытянутый щит, склоны которого сильно эродированы троговыми долинами. Пологий щит венчается тремя вершинами. Абсолютные высоты вершин близки друг к другу и составляют 1 161 м, 1 190 м и 1 153 м. Три вершины являются центрами излияния лавы, что подтверждается радиальным расположением лавовых полей. Нижняя часть этого вулканического сооружения частично задернована, южные склоны характеризуются наибольшим уклоном и наибольшей расчлененностью. Долина реки Янпат имеет троговый характер, трог частично захватил и вулканическое сооружение. Северные склоны вулканического сооружения менее эродированы и пологие. Вся вершинная часть представлена развалами глыбовой лавы. Пирокластический материал в разрезе сооружения почти полностью отсутствует. Состав продуктов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана среднечетвертичный.

Вулкан Эггелла (сопка Эггелла, Eggella Volcano) располагается на междуречье рек Эггелла (приток реки Тихой) и Чавыча. В плане сооружение имеет несколько вытянутую в северо-восточном направлении форму с осями 6×9 км. Абсолютная высота – 1 046 м (1 052 м на современных картах), относительная – 250 м, площадь его составляет 38 км², объём изверженного материала – 3,5 км³. Форма вулкана – очень пологий щит, вершина которого заканчивается двумя небольшими шлаковыми конусами. На восточном склоне располагается пять шлаковых конусов, вытянутых цепочкой в северо-восточном направлении, которые дали небольшой лавовый поток. Всю эту группу шлаковых конусов можно рассматривать как расположенную на одной трещине длиной 3 км. Шлаковые конусы своими основаниями соприкасаются, подобно Юбилейному прорыву на вулкане Ключевском. Подножие вулкана задерновано, крупные врезы отсутствуют, привершинная часть представляет собой развал глыб. Пирокластического материала очень мало. Состав продуктов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана верхнечетвертичный – современный.

Вулкан Янпат (гора Янпат, Yanpat Volcano) располагается в северной части Анаунского района в истоках рек Копкан и Чавыча Левая. Абсолютная высота вулкана – 1 205,6 м (1 205 м по современным картам), относительная – около 400 м. В плане вулканическое сооружение занимает площадь, близкую к окружности с диаметром 6 км, площадь – 25 км², объём изверженного материала – 3 км³. Форма вулканической постройки – пологий щит. Склоны эродированы небольшими промоинами. Вулкан сложен исключительно напластованием лавовых потоков. Кратер на вершине отсутствует, склоны вулкана представляют собой развал глыб и имеют ступенчатое строение. Вершина плоско-выпуклая, и на ней наблюдается незначительное увеличение шлаковидной лавы. На северо-западном склоне располагается небольшой шлаковый конус – отметка 901 м. Состав продуктов извержений представлен базальтами. Возраст вулкана верхнечетвертичный.

(По материалам сайта www.kamchatsky-krai.ru/)