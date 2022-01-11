КАЗАХСТАН В ОГНЕ. У НАС ЭТО НЕВОЗМОЖНО?

11 Января 2022



Попытка насильственного свержения власти в Казахстане в начале января этого года не сходит с первых полос центральных газет и информационных агентств. Как известно, всё началось 2 января, когда возмущенные жители республики вышли на митинги против роста цен на сжиженный газ. Буквально через два дня мирные протесты переросли в кровавые беспорядки. Вооруженные бандформирования пошли на штурм административных зданий, стали грабить и убивать простых жителей, а также защитников правопорядка. Запылали правительственные здания, полицейские и другие личные автомобили граждан, кареты скорой помощи, пожарные машины. По заявлению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, около 20 тысяч погромщиков вместе с группами террористов пытались ввергнуть страну в хаос кровавой бойни. За время террористических атак погибло 16 военнослужащих внутренних войск и около 400 были ранены. Точные данные о жертвах среди мирного населения пока неизвестны, но официальные лица называют цифру более 100 человек.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью для ликвидации террористической угрозы. Незамедлительно в Казахстан были отправлены миротворцы из России, Армении, Белоруссии и Таджикистана. Прибывшие воинские контингенты взяли под охрану стратегические объекты на территории Казахстана. Основу миротворческих сил, направленных в Республику Казахстан, составили подразделения российских Воздушно-десантных войск. Они взяли под охрану аэропорт в Алма-Ате и другие стратегически важные объекты. Общее количество миротворческого контингента насчитывает около трех тысяч человек.

Первый вопрос, который возник у представителей большинства средств массовой информации, звучит примерно так: почему казахские силовики не заметили столь масштабной подготовки к насильственному свержению власти в стране? Сегодня известно, что боевики проходили подготовку как на территории Казахстана, так и в других странах. Военнослужащих внутренних войск террористы убивали с особой жестокостью, троим из них отрубили голову.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил высшее руководство Комитета национальной безопасности (КНБ) республики в государственной измене и распорядился взять под арест более десятка руководителей этого силового ведомства во главе с его председателем Каримом Масимовым. Напомню, в КНБ входят: Служба внутренней безопасности, Военная контрразведка, Пограничная служба и Служба внешней разведки.

Официально было заявлено об аресте около восьми тысяч участников уличных протестов и погромов. На всей территории республики объявлено чрезвычайное положение и действует комендантский час. Силы правопорядка Казахстана совместно с миротворцами продолжают антитеррористическую операцию.

В целом вышеприведенная информация находится в открытом доступе и активно обсуждается журналистами. Мы же поговорим о том, чего нет в репортажах наших коллег. Для начала приведу короткую справку.

Казахстан – это государство, находящееся в центре Евразии с населением около 19 миллионов человек, из которых пятую часть составляют русскоязычные. По занимаемой площади Казахстан является девятым в мире и вторым среди стран бывшего Советского Союза. Среди стран Средней Азии Казахстан имеет самую динамично развивающуюся экономику, в основном ориентированную на сырьевые ресурсы (нефть, газ, уголь, черные металлы, урановая руда и т.д.).

Вооруженные силы Казахстана составляют около 100 тысяч человек, плюс к этому нужно добавить около 100 тысяч военнослужащих внутренних войск. К сожалению, данные о вооруженных силах Казахстана в разных источниках существенно отличаются друг от друга, поэтому мы приводим средние, наиболее часто встречающиеся цифры. На вооружении армии Казахстана и внутренних войск состоит в подавляющем большинстве техника еще советских времен, вполне пригодная для надлежащего отпора террористам. Итак, начнем задавать вопросы.

Как оценить этническую ситуацию на территории Республики Казахстан? Большинством политологов она оценивается как благополучная. Однако начиная с конца 50-х годов прошлого века до настоящего времени произошло около двадцати кровавых столкновений на этнической почве. Начиная с 1991 года русскоязычное население выдавливалось из Казахстана, и его доля уменьшилась более чем в два раза. Знаменем титульной казахской нации постепенно становился национализм, что само по себе создавало взрывоопасную социальную ситуацию.

Почему, имея столь многочисленную армию и внутренние войска (Национальную гвардию), президент Токаев решил обратиться за помощью в ОДКБ? Полагаю, он просто не доверял своим силовым структурам, которые на время погромов были деморализованы, т.е. не готовы дать надлежащий отпор террористам. Три с половиной тысячи наших миротворцев, прилетев в Казахстан, в одночасье отрезвили многотысячную армию террористов, прошедших серьезную школу военной подготовки, имеющих за плечами опыт боевых действий, и те побежали из страны? Командование вооруженных сил и внутренних войск Казахстана не сумели организовать защиту стратегически важных объектов, хотя сил для этого у них было достаточно. Не смогли или не захотели? Полагаю, ситуацию во многом изменило заявление самого президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, отдавшего приказ армии и внутренним войскам уничтожать террористов. Он не повторил ошибку бывшего президента Украины Виктора Януковича, который своим бездействием и нерешительностью дал возможность неонацистам совершить государственный переворот на Украине в конце февраля 2014 года.

Еще один вопрос вертится на языке у многих: в России возможен такой вариант развития событий? Готова ли наша власть к подавлению беспорядков в нашей стране с помощью силы? Хватит ли у неё на это решимости, или они до последнего будут заигрывать с так называемой оппозицией, оглядываясь, как на это посмотрит западная демократия? Надеюсь, что у руководства нашей страны хватит духу подавить беспорядки в зародыше.

В Казахстане на сегодняшний день в СМИ озвучены стратегические объекты, взятые под усиленную охрану. Однако некоторые из них не попали в поле зрения средств массовой информации. Первым среди них нужно назвать космодром Байконур. (На протяжении многих лет он сохранял лидирующее место в мире по числу пусков ракет.) В настоящее время Байконур арендуется руководством Правительства Российской Федерации у Правительства Казахстана. Наша страна заключила договор аренды до 2050 года. Космодром занимает площадь 6 717 квадратных километров. Там размещаются технические сооружения, состоящие из 15 стартовых комплексов для запуска ракет-носителей, четырех пусковых установок для испытания межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов и другая инфраструктура. Байконур – это город с особым статусом, где проживает более 30 тысяч наших соотечественников. Космодром охраняет наша бригада ПВО и не менее одного усиленного батальона внутренних войск РФ. Разумеется, наши десантники одновременно высадились как в Алма-Ате, так и на Байконуре, который имеет собственный аэродром. Более важного стратегического объекта на территории Казахстана, пожалуй, нет.

Еще один объект, который взяли под защиту наши десантники, находится на берегу озера Балхаш. Небольшой военный городок под названием Балхаш-9 (город Приозерск) с населением около тысячи человек. В городке располагается российская войсковая часть, несущая боевое дежурство на РЛС (радиолокационная станция) дальнего обнаружения «Днепр». Она является одним из структурных подразделений Космических войск России, входящих в состав системы предупреждения о ракетном нападении. Уйдут ли наши десантники с этих стратегических объектов, даже если уровень террористической угрозы станет ниже, сомневаюсь. И повод для сомнений существует.

Я вспоминаю рассказ своей матери, которая встречалась в Ленинграде с женщиной, едва не потерявшей своего мужа во время венгерского мятежа 1956 года. Её муж тогда служил под Будапештом на одном из военных аэродромов. Когда мятежники пошли на штурм военного городка, один из военно-транспортных самолетов как раз выруливал на взлетную полосу. Экипаж едва успел взять на борт нескольких гражданских – жен и детей военнослужащих, как вооруженная толпа мятежников расстреляла жидкое оцепление военнослужащих из военного городка и учинила настоящую бойню на его территории. Её муж тогда чудом остался жив. Озверевшие мадьяры не жалели ни женщин, ни детей.

Также я помню рассказ своего отца, офицера, служившего в Закавказском округе в конце 50-х – начале 60-х годов в первой ракетной части Закавказья. В те времена воинская часть, в которой он служил, в полном составе выезжала на полигон в Капустин Яр под Астраханью для проведения учебных стрельб. В военном городке оставался лишь взвод охраны и рота материально-технического обеспечения. В последнем подразделении проходили службу в основном грузины и армяне, там было всего шестеро русских: командир роты, два командира взвода, повар и двое военнослужащих сверхсрочной службы. В помощниках у повара было два военнослужащих грузина. Когда личный состав воинской части вместе с техникой отправился в город Шулавери для погрузки в железнодорожные эшелоны, случилась беда. Русский повар обматерил грузинского помощника, послав его по матери. За это взбешенный грузин зарезал его. Второй помощник уговорил его подбить на бунт своих земляков. Грузины и армяне роты материально-технического обеспечения связали командира роты, командиров взводов и сверхсрочников, разоружили офицеров, затем дежурного по части, проникли в оружейную комнату и завладели оружием. В то время в воинской части работало немало гражданских из местного населения, которые поддержали бунтовщиков и решили вместе с ними идти в военный городок, чтобы взять заложников. В этот момент отец со своим другом на ГАЗике (военный легковой автомобиль) вернулись в городок попрощаться со своими женами перед длинной разлукой. Они стояли в наряде, когда объявили тревогу для следования в район учений и поэтому не успели зайти домой. Наткнувшись на толпу вооруженных людей – солдат вперемешку с местным населением, которые перегородили им дорогу, отец вместе с другом вышли из машины. Офицеры пытались узнать, в чем дело, когда их тут же вместе с водителем ГАЗика разоружили. Зачинщики бунта начали совещаться, как им поступить дальше, они никак не ожидали встретить неожиданно вернувшихся на автомобиле офицеров. Отец, воспользовавшись замешательством, вступил с ними в переговоры. Он пояснил, что командир части отправил их назад с определенным заданием и будет ждать возвращения. Если они не вернутся, то за ними пришлют следующую группу солдат и офицеров. Это был блеф, отец схулиганил, никто об их отъезде не знал. Безусловно, пропавших офицеров хватились бы, но не так быстро. Когда гражданские служащие поняли, что дело пахнет жареным, они стали расходиться. Тогда отец обратился к солдатам с требованием выдать зачинщика в обмен на то, что наказания не последует. Он еще не знал, что один из грузин убил русского повара. Солдаты согласились вернуться в казарму и сдать оружие. Двое зачинщиков бунта, включая убийцу, сбежали в горы. Никто не знает, как бы закончилась эта история, если бы мой отец в молодости не был столь бесшабашным офицером.

Возвращаясь к ситуации в Казахстане, пусть каждый ответит для себя на вопрос: если вооруженная толпа озверевших выродков, какой бы национальности они ни были, накачавшие себя водкой либо наркотиками, пойдут на штурм Приозерска, который будет оборонять сотня солдат и с десяток офицеров, сможет ли Приозерск отбиться? А если нет, мы снова будем объявлять траур по своим безвинно погибшим соотечественникам, военнослужащим, старикам, женщинам и детям? Сдается мне, что будет правильнее уложить в могилы тысячу подонков, чем допустить, чтобы пролилась кровь хотя бы одного безвинного россиянина. Лучше принимать упреки в несоразмерном применении силы, чем оплакивать убитых друзей, родственников и сослуживцев.

И, пожалуй, нужно задать последний неудобный вопрос: а где разместили восемь тысяч арестованных участников госпереворота? Или эта цифра взята с потолка? Примерно столько людей проживает в микрорайоне Рыбачий города Вилючинска.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ