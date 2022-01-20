ПОВЕСИМ СОБАК! НА КОГО? ЧАСТЬ ВТОРАЯ

18 Января 2022



17 января этого года на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа появились шесть вопросов, на которые жителям нашего города предлагается ответить коротким «да» или «нет».

Считаете ли Вы, что животные без владельцев (кошки и собаки) не должны находиться на территории населенных пунктов?

– Полагаю на этот, как и на последующие пять вопросов, ответить коротко, не получится. Конечно, бездомные кошки и собаки не должны находиться на территории населенных пунктов, т.к. несут угрозу жизни и здоровью людей, а в первую очередь детям. Разумеется, бездомные кошки не загрызут ребенка, но они могут служить переносчиками различных инфекций, а безответственная сердобольность наших жителей создает ложное ощущение гуманности у тех же самых детей. Занимаясь кормлением бездомных животных, взрослые граждане увеличивают объём проблем, создавая неудобства, т.е. дискомфорт своим соседям по дому. Сердобольцы не могут остановить бесконтрольное размножение кошек и собак. По сути дела, поощряя это размножение, они потом возмущаются плохой организацией отлова безнадзорных животных, тем самым формируют двойные стандарты морали у подрастающего поколения, воспитывая у него как минимум безответственность.

Считаете ли Вы возможным выпуск в прежнее место обитания животного без владельца (кошки и собаки), не проявляющего агрессии к человеку, после проведения стерилизации и вакцинации?

– Нельзя выпускать животное без владельца после стерилизации и вакцинации в прежнее место обитания. Во-первых, стерилизация, в т.ч. вакцинация, не дают уверенности в том, что животное, в данном случае собака, в последующем не будет агрессивна к человеку, а кошка перестанет быть переносчиком инфекционных заболеваний. Во-вторых, надо исходить из того, что эффективно ловить бездомных животных у городских служб, в данном случае Управления благоустройства, не получится, следовательно, не получится уменьшить их популяцию. Городские власти не могут приставить к каждому жилому дому наряд из благоустроителей. Допустим, что ловить бездомных животных начнут лучше, тогда возникнет другая проблема: придется строить огромные приюты для собак и кошек и содержать их надлежащим образом. Всё это ляжет дополнительным бременем на городской бюджет. Уже сегодня приюты для бездомных животных переполнены, а так называемые волонтеры не спешат на безвозмездной основе ухаживать за бездомными четвероногими. И эта ситуация не исправится в обозримом будущем.

Считаете ли Вы, что животное без владельца, укусившее человека, должно подвергаться обязательной безболезненной эвтаназии?

– На этот вопрос может быть лишь один ответ. Безусловно, таких животных нужно немедленно умерщвлять. Более того, также немедленно нужно умерщвлять животных, даже не агрессивных, а с признаками болезни.

Считаете ли Вы, что обязательный срок содержания животных без владельцев в муниципальном приюте необходимо ограничить до шести месяцев?

– Уверен, этот срок нужно сократить до двух месяцев, а затем таких животных тоже следует умерщвлять. Иначе мы никогда не решим проблему с беспризорными животными. Нам всегда будет не хватать мест в приютах и людей, которые ловят этих самых животных, а следовательно, угроза жизни и здоровью населения будет оставаться нерешенной. Мы должны создать условия для безопасного проживания людей, а не для бродячих собак и кошек.

Считаете ли Вы, что после обязательного срока передержки, в течение которого отловленные собаки и кошки возвращаются владельцам (если они являются потерянными или беглыми), животные могут быть переданы новым владельцам или общественным приютам для дальнейшего содержания, а невостребованные животные могут быть подвержены эвтаназии?

– Животное, которое потеряно или беглое, если владелец в нём заинтересован, разумеется, после обязательного срока передержки, должно ему возвращаться. Но владельцев, которые находят своих потерявшихся питомцев, единицы. Следовательно, остальные собаки должны считаться бездомными и подвергаться эвтаназии по обговоренным выше причинам.

Считаете ли Вы, что животные без владельцев (кошки и собаки), находящиеся на природных территориях (за пределами населенных пунктов), создают угрозу диким животным и птицам?

– Считаю этот вопрос излишним. Собаки и кошки, живущие за пределами населенных пунктов, не выживают, поэтому они и называются домашними животными. Одичавшие собаки, сбиваясь в стаи, всё равно идут кормиться на помойки в населенные пункты, они же не охотятся на кабанов, лосей, оленей, лисиц или зайцев. Кто-нибудь слышал хотя бы раз, что собаки съели корову или загрызли лошадь? Значит, эти так называемые лесные собаки всё равно придут к людям и будут представлять для них угрозу.

В свою очередь наша газета провела опрос среди нескольких депутатов Законодательного собрания Камчатского края и городской думы ПКГО. Им было задано три вопроса.

Вопрос первый. Если бы собака покусала Вашего ребенка, Вы бы её убили?

Ответ был однозначный: «Да».

Вопрос второй. Каким бы образом Вы это сделали?

Здесь мнения разделились. Самым популярным оказался ответ – застрелить из травматического пистолета или охотничьего ружья. Нашлись и те, которые ответили «не знаю».

Вопрос третий. Если бы собака Вашего соседа постоянно гадила в подъезде, где Вы живете, и выла по ночам, мешая Вам спать, что бы Вы сделали с соседом и с собакой?

Всё депутаты, за исключением одного, призвали бы к ответу хозяина, правда, не сказали, каким образом они бы это сделали. И лишь один был готов отравить собаку.

Наверное, стоит погрузиться в наше не такое уж далекое прошлое, где стояли точно такие же проблемы, связанные с бездомными животными.

Я очень хорошо помню, когда в детстве жил в военном городке рядом с поселком Шаумяни (Грузинская ССР). Бездомных собак вокруг военного городка было много, и когда они несколько раз покусали меня и моих сверстников, я не говорю о том, что они сильно нас напугали, мой отец с сослуживцами взяли охотничьи ружья и решили эту проблему раз и навсегда. Ни у кого из женской половины населения нашего городка не повернулся язык даже воспротивиться этому. Да, наши родители отстреливали таких собак без нашего присутствия, но с тех пор бездомные животные даже близко не подходили к жилым домам. Бывали случаи, когда даже не бездомные собаки проявляли агрессию и кидались на людей без видимой на то причины, в основном это были дети. Таких собак тоже отстреливали, и никакое возмущение хозяев не помогало. Если в ближайшее время не будет принят закон, позволяющий проводить эвтаназию бездомным животным по вышеперечисленным причинам, то я не исключаю, что родители пострадавших детей возьмутся за оружие и решат эту проблему. Разумеется, не каждый готов к таким радикальным мерам, но такие люди есть. Представьте на минуту, что бездомные собаки напали на Вашего ребенка, сильно напугали и, не дай бог, покалечили его. Вы обратитесь в суд на какое-либо должностное лицо? Каковы перспективы того, что суд будет Вами выигран, и даже если он будет выигран, что изменится?

Вернемся к комментариям исполняющего обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю Александру Соловьеву, данные корреспонденту нашей газеты в конце апреля прошлого года по поводу гибели восьмилетнего жителя ПКГО Михаила Толстого. Напомню, что ребенок погиб 4 ноября 2020 года в результате нападения стаи бродячих собак в районе прибрежного участка Красной сопки. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела санитарного контроля Муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Юлии Лопатиной было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).

Александр Соловьев рассказал следующее: «В вечернее время 3 ноября 2020 года 8-летний Михаил вышел из своего дома, расположенного в районе Красная сопка г. Петропавловска-Камчатского и бесследно пропал. Родители после самостоятельных поисков в районе 20 часов обратились в органы полиции, после чего следственным отделом СК России по г. Петропавловску-Камчатскому было возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и организованы поиски ребенка. В ходе проведения поисковых мероприятий на следующий день в 12 часов на участке местности вблизи ул. Кольцевая было обнаружено тело мальчика с многочисленными телесными повреждениями. Рядом с местом происшествия находилось не менее 11 агрессивных собак без владельцев, в связи с чем следствием, с учетом характера повреждений на теле ребенка, была выдвинута версия о его смерти в результате укусов животных.

Стая собак в тот же день была отловлена представителями организаций, занимающихся отловом бездомных животных.

В целях установления истинной причины смерти ребенка следственным органом были назначены экспертные исследования, которые подтвердили, что мальчик погиб от укусов собак.

Деятельность по обращению с животными без владельцев регулируется федеральным законодательством, которое предусматривает отлов бесхозных животных с немедленной передачей их в соответствующие приюты, содержание животных в этих приютах и возврат животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения необходимых мероприятий. Исполнителем мероприятий по обращению с бесхозными животными на территории Петропавловска является Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», которое в целях реализации своих функций по отлову и содержанию животных без владельцев заключает необходимые муниципальные контракты на оказание подобных услуг с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Таким образом, в ходе проведения следственных действий по уголовному делу были получены сведения о том, что неустановленные должностные лица Службы благоустройства ПКГО ненадлежащим образом исполнили свои обязанности вследствие небрежного отношения к службе, что повлекло по неосторожности причинение смерти ребенку. По данному факту следственным органом выделены материалы проверки, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, а также существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Предварительное расследование по уголовному делу было поручено следственной группе в составе 11 следователей. Руководителем следственной группы был назначен заместитель руководителя следственного отдела по городу Петропавловск-Камчатский, имеющий опыт расследования аналогичных уголовных дел. В ходе проведенных первоначальных следственных действий было установлено, что 6.08.2020, 3.09.2020 и 6.10.2020 представители организаций, расположенных вблизи места происшествия, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье других граждан, неоднократно письменно обращались в Службу благоустройства ПКГО с требованием организовать отлов бесконтрольно перемещающейся в районе морского порта стаи агрессивных собак. В дальнейшем было установлено, что эти обращения в силу специального полномочия должны были исполняться и контролироваться начальником отдела контроля санитарного и технического состояния объектов внешнего благоустройства и территории Петропавловск-Камчатского городского округа Службы благоустройства. Указанную должность до 10.09.2020 замещала обвиняемая, которая в период с 11.09.2020 по 04.11.2020 состояла в должности заместителя начальника Службы благоустройства, но до 20.10.2020 обеспечивала организацию работы по указанному направлению деятельности. Таким образом, непосредственно обвиняемая должна была рассмотреть поступившие обращения, дать на них обоснованный ответ, направить в соответствующую организацию заявку на оказание услуг по отлову и изоляции вышеуказанных собак с целью предотвращения их нападения на людей и обеспечения безопасности жителей и гостей городского округа, после чего лично контролировать процесс оказания услуг и осуществить их приемку. Однако, ознакомившись с обращением граждан от 6.08.2020, обвиняемая необоснованно решила, что агрессивные собаки не создают угрозу жизни и здоровью жителей города, проигнорировала исполнение своих прямых обязанностей и заявки на отлов животных уполномоченному индивидуальному предпринимателю не направила. Две другие заявки должностным лицом были рассмотрены, однако ошибочно направлены индивидуальному предпринимателю, который отловом агрессивных собак по условиям контракта не занимается, в связи с чем необходимые мероприятия по изоляции таких животных произведены не были.

В результате отсутствия должного контроля за исполнением поручения со стороны обвиняемой факт нарушения соответствующих требований при направлении заявки своевременно установлен не был.

Соответственно обвиняемая, имея реальную возможность исполнить возложенные на неё обязанности, надлежащим образом этого не сделала, что по неосторожности повлекло смерть ребенка в результате нападения на него стаи агрессивных собак… Расследование завершено. Дело передано в суд. Первое судебное заседание назначено на 4 мая 2021 года».

До настоящего времени обвиняемая Юлия Лопатина свою вину не признала. Прошло уже 23 заседания суда. Скорее всего, госпожа Лопатина получит мягкое наказание, т.к. у неё на иждивении два несовершеннолетних ребенка и даны отличные характеристики с места работы. Даже если Юлию Лопатину отправят за решетку, это решит проблему с бездомными животными в нашем городе? Разумеется, нет.

Поэтому, уверен, в срочном порядке нужно менять федеральное законодательство в отношении бездомных животных. Одно лишь удивляет: почему инициаторами этих изменений не хотят быть депутаты городской думы ПКГО, ведь решение подобных вопросов относится к их полномочиям? Разумеется, они не могут изменить федеральное законодательство, но они могут обратиться с подобной инициативой к депутатам Законодательного собрания Камчатского края, а те в свою очередь обратиться за поддержкой к региональным парламентам субъектов Российской Федерации. Чего мы ждем? Когда загрызут еще одного ребенка, и жители начнут решать проблему самостоятельно, без помощи властей?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ