«Океанрыбфлот» – время обновления

25 Января 2022



18 января 2022 года на виду у всего города красавец-супертраулер «Георгий Мещеряков» вошел в Авачинскую бухту и пришвартовался у пирса.

Промысловое судно нового поколения, современное, высокоэффективное, по всем характеристикам затмевает прежние БАТМы советской постройки. В 2015 году руководство «Океанрыбфлота» приняло решение о поэтапной замене главных добытчиков компании – больших морозильных рыболовных траулеров, построенных в 1980-х. Хотя предприятие вложило миллиарды рублей в их ремонты и модернизацию, но моральное и техническое старение этого флота уже не остановить. Изначально речь шла не о покупке относительно молодых, но уже побывавших в чьей-то собственности кораблей. «Океанрыбфлот» сразу сделал ставку на новострой. Большая часть проекта была разработана специалистами «Океанрыбфлота»: они создали корабль, учитывающий все запросы и пожелания камчатских рыбаков, от высокотехнологического оборудования до комфортных условий для проживания экипажа. Создать макет траулера доверили норвежской компании-проектировщику «Скипстехник». Когда задуманное судно воплотилось в чертежи, и был нарисован его макет, руководство «Океанрыбфлота» подписало контракт на строительство супертраулера с турецкой судоверфью «Терсан». Это историческое событие произошло 22 июня 2018 года, и с того момента обратной дороги уже не было.

В турецком городе Ялова, где находится судоверфь «Терсан», создали отдел судостроения, который поручили возглавить капитану-флагману компании Сергею Кислову. Вместе с ним туда отправилась бригада специалистов, которые на протяжении почти трех лет тщательно контролировали процесс строительства, начиная с закладки киля и заканчивая ходовыми испытаниями.

Супертраулер «Георгий Мещеряков» впечатляет. Его длина 108,2 и ширина 20 метров, осадка 8,5 метра, мощность двигателей в два раза выше, чем на БМРТ – 11 тысяч лошадиных сил, максимальная скорость – 16 узлов, автономность плавания – 70 суток, экипаж 150 человек. Полное водоизмещение – 13 070 тонн, морозильные мощности в два раза выше, чем на больших морозильных траулерах советской постройки.

«Георгий Мещеряков» – судно ледового класса, которое может работать в арктических водах. Учитывая сложные климатические условия севера, после недолгих споров было решено поставить два главных двигателя. Как говорит генеральный директор компании «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов, супертраулер будет работать в северных морях в довольно суровых условиях, и на один двигатель полагаться нельзя, ведь если один выйдет из строя, на втором можно спокойно дойти до порта. Безопасность мореплавания – главный приоритет компании.

Удивительно и то, что такая махина управляется довольно просто – через компьютер.

«Все судно – это один большой компьютер, – говорит начальник отдела судостроения Сергей Кислов. – И главный двигатель, и траловый комплекс, и рыбный цех, и туковарка – всё завязано на широкополосный Интернет, для того чтобы в случае необходимости производитель смог внести свои коррективы, не покидая мостик. Но нужно, чтобы всё это оборудование в комплексе заработало. Каждый механизм сам по себе превосходен, самый лучший в мире, и надо, чтобы вся система механизмов работала как единое целое».

На новом судне созданы все условия для работы и отдыха: спортзал, сауна, киноцентр, солярий, удобная и просторная столовая, каждая каюта оснащена собственным санузлом. Экипаж набирали тоже самый лучший, из профессионалов высшего класса. Во время перехода они изучали новый пароход, приспосабливались к нему, и через два месяца освоили все его программы.

Супетраулер назван в честь прославленного капитана Героя Социалистического Труда, первого директора «Океанрыбфлота» Георгия Васильевича Мещерякова – человека, который ставил мировые рекорды по вылову рыбы, был безусловным лидером и яркой личностью, отлично ладил с коллективом и душой болел за свое дело.

«Этот человек своей работой показывал очень высокие результаты на промысле, эффективно работал и всю свою жизнь отдал развитию рыбной отрасли Советского Союза, – говорит генеральный директор рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов. – Мы надеемся и верим, что судно с таким именем будет показывать высокие результаты добычи и станет флагманом рыбодобычи на Камчатке».

14 ноября 2021 года супертраулер «Георгий Мещеряков» отправился через полмира на свою новую родину – Камчатку.

Переход, как говорилось выше, длился два месяца, и 18 января нового, 2022 года он вошел в порт приписки Петропавловск-Камчатский.

На причале «Георгия Мещерякова» ждала торжественная встреча. Евгений Новоселов поблагодарил своих коллег, участвовавших в воплощении этого проекта в жизнь, и экипаж, который благополучно привел судно в родную гавань.

Губернатор Владимир Солодов поздравил коллектив компании и всех земляков с историческим событием: «По итогам 2021 года на Камчатке зафиксирован рекордный улов в 1 млн 659 тысяч тонн. Это новый уровень, который достигнут во многом при участии «Океанрыбфлота». В основе наших успехов – люди. Благодаря вашему труду, уважаемые рыбаки, развивается экономика, прирастают уловы, создаются рабочие места и процветает край. Хочу пожелать, чтобы с вводом в строй нового судна повышалась привлекательность отрасли для молодежи».

Среди встречавших была дочь легендарного капитана Георгия Мещерякова, в честь которого назван супертраулер, Наталья. Она поблагодарила руководство компании за то, что на Камчатке хранят память о её отце.

«Он считал, что его успех обеспечивала команда единомышленников. Поэтому он всегда знал свою команду от и до. Хочу пожелать экипажу нового судна стать командой и вместе стремиться к одной цели», – пожелала Наталья Мещерякова рыбакам.

Первый промысловый рейс супертраулера покажет, на что он способен. На него возлагают большие надежды, ведь это долгожданный первенец, и он просто обязан оправдать имя своего великого капитана.

«Георгия Мещерякова» ждет много работы. Он будет добывать как пелагические, так и донные виды рыб, принимать на переработку лосося. Поэтому календарный план промысла достаточно широк. Обширной будет и его география: характеристики судна и автономность позволяют ему трудиться в самых сложных районах, вплоть до Арктики.

Тем временем на верфи «Терсан» уже завершают работу над вторым судном этой серии, которое названо в честь другого выдающегося работника рыбной отрасли Камчатки – Владимира Бирюкова. Траулер должен быть спущен на воду в июне 2021 года.

Соб. инф.