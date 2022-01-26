Однажды в мегаполисе

25 Января 2022



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Десять лет назад моя семья решила переехать в другой город. Отец был талантливым инженером, но с работой ему долго не везло. Случайные заработки не давали возможности моей семье жить полноценной жизнью, мы едва сводили концы с концами. Мама была учителем начальных классов. Работу свою она очень любила и для маленьких воспитанников была настоящей второй мамой. Но её талант тоже не приносил дохода в наш дом. Когда я окончила школу, отцу предложили хорошую работу в большом городе. Взвесив все за и против, отец решил изменить нашу жизнь навсегда.

Собрав немного денег, мы отправились пытать счастье в мегаполис. Отец взял кредит, и мы купили новую квартиру. Мама устроилась в частный лицей, я поступила в престижный вуз. Мы с мамой всегда благодарили отца за это правильное решение, за то, что он смог вырваться из той полосы неудач, которая так долго нас преследовала. Он радовался своим успехам, тому, что наконец-то чувствовал себя настоящим мужчиной. Так мы прожили целый год.

Однажды я проспала в институт. Первой парой стоял новый предмет, опаздывать на который было недопустимо. Да и, по слухам, преподаватель его был зверем, ненавидящим опаздывающих студентов. Одевшись на бегу, я схватила сумку с конспектами и выскочила из дома как ошпаренная. По закону подлости я попала в пробку и, конечно, опоздала. Постучав в двери аудитории, я скромно заглянула и спросила, могу ли войти. У доски стоял горбатый страшный мужчина в жутких очках. Увидев меня, он разозлился и пригласил сразу к доске. Я положила конспекты на стол и подошла к преподавателю. Он публично стал громко ругать меня. Говорил, что преподает самый главный предмет в институте и не потерпит безалаберного отношения от молодой особы. Но мои сокурсники почему-то хихикали. Смех в аудитории нарастал и после моих слов: «Извините, я проспала, этого больше не повторится», ребята моего курса стали заливаться смехом. В разгар этой неловкой ситуации зашел еще один незнакомый мужчина. Он спросил: «Что здесь происходит?» – и сразу воцарилась тишина. Горбатый мужчина быстро снял серый пиджак, нелепые очки, выпрямился и сказал, что подменял преподавателя, чтобы аудитория не разошлась. Оказалось, этот студент перевелся с другого вуза. С утра он решил повеселить новых приятелей и разыграть тех, кто опаздывает. Бросив слово «придурок» в его сторону, я пошла за свою парту. После занятий этот весельчак подошел ко мне и попытался извиниться. Его поступок мне показался гадким, поэтому я даже не удостоила его ответом и постаралась придать своему взгляду как можно больше презрения.

Но мы учились в одной группе, поэтому виделись каждый день. Этот парень производил впечатление легкого веселого человека. Очень быстро он завоевал сердца половины моих однокурсниц. Его манеры иногда шокировали, но я стала замечать в нем что-то притягательное. Судя по всему, он был из состоятельной семьи. Его жизненным девизом были слова: «Жить нужно легко и непринужденно!». Он, конечно, отличался от всех других парней, но связать себя с этим «ветром» я совсем не собиралась. «Ветер» решил всё за меня. Внезапно он окружил меня такой нежностью и вниманием, что я растаяла и поняла, что первый раз в своей жизни влюбилась. Мы стали близки. Через полгода безумной и счастливой жизни я поняла, что беременна. Мой парень радостно принял эту новость и предложил стать его женой. Мне казалось, я вижу самый прекрасный сон в своей жизни.

Мои родители приняли парня в семью. Пришло время познакомить меня с его родными. Семейный ужин прошел в напряженной обстановке. Каждый жест, каждое слово выдавало в родителях негодование за такой выбор. Особенно старалась его мама. Она считала что, у её чада должна быть другая судьба, другая карьера, и наконец другая женщина, из более состоятельной семьи. Внуки совсем не входили в её планы. Но мой возлюбленный повел себя очень достойно. Он объявил, что любит меня, и свадьба состоится в ближайшее время. Так и случилось. Праздник оказался прекрасным. Даже его родители говорили хорошие слова, веселились на славу и предложили поселиться вместе с ними в большом доме. Это предложение было неожиданным, но я не хотела ссорить моего, теперь уже мужа, с его родителями. Мы переехали в их роскошный дом.

Свекор оказался очень интересным человеком. Он много читал, рассказывал о своем детстве, детстве сына. Мне было легко и приятно в его обществе. Однако со свекровью отношения у меня так и не наладились. Она старалась уединиться со своим сыном. Часто шепталась с ним по углам, регулярно просила погулять с ней, только без меня. Собирала в доме большие компании друзей олигархов. Сын с легкостью исполнял её просьбы, с радостью общался с местной «элитой». На все мои расспросы он только отмахивался. Через два месяца я поняла, что в этом огромном доме чувствую себя очень одиноко.

В один из таких приступов депрессии я почувствовала резкую боль внизу живота. Мне стало страшно за моё будущее дитя. Я вызвала скорую помощь. Доктор осмотрел меня и настоял на госпитализации. В машине скорой помощи я потеряла сознание. Очнулась уже в палате. Всюду были трубочки, капельницы и какие-то аппараты. Рядом сидел доктор. Было ощущение, будто меня раскрутили на карусели. Во рту всё пересохло, и я не сразу смогла произнести слова: «Доктор, что случилось?» Доктор, прежде чем ответить, попросил выйти медицинский персонал из палаты. Он подсел ко мне и сказал, что я потеряла ребенка. Это были такие страшные слова, что их смысл до меня дошел не сразу. Доктор опустил глаза и стал продолжать: «В вашей крови обнаружено вещество синтетического происхождения, которое спровоцировало выкидыш. Это значит, на протяжении продолжительного времени вы принимали какое-то лекарство, чтобы избавиться от ребенка. Или вам его кто-то подсыпал нарочно…» В моей голове всё перемешалось. Боль, горе, отчаяние. А главное: кто мог такое сотворить?! Последние слова доктора уничтожили меня окончательно: «Ваш организм настолько пострадал, что мы не знаем, сможете ли вы когда-нибудь стать матерью». В тот момент я подумала, что сама умерла. Слезы катились по щекам. Мне хотелось закричать, но сил хватило только на хрип. А потом всё было как в тумане. Капельницы, врачи, уколы, анализы. В промежутках между бредом и сном я видела родителей, которые плакали и просили выкарабкаться. На вопрос, где мой муж, родители ответили, что он подал на развод и вернул все мои вещи в родительский дом.

После трехмесячного лечения я наконец-то вышла из больницы. Худая, измученная и опустошенная я села в такси и отправилась домой к родителям. Мама рассказала мне, что свекровь убедила моего мужа, будто я сама убила нашего дитя. Вариант, что мне кто-то навредил, он даже не рассматривал. Город, который подарил мне столько счастливого времени, всё забрал, став чужим и холодным. После окончания вуза я решила вернуться в свой небольшой областной центр, где провела детство. Эта мысль даже немного окрылила меня.

До отъезда оставалось меньше месяца, когда в дом родителей постучала моя бывшая свекровь. Я открыла дверь и на пороге увидела изрядно постаревшую заплаканную женщину. Она жалобно попросила разрешения войти. Переступив порог, она встала на колени и стала просить прощения. Она призналась, что сама подсыпала этот гадкий порошок, в надежде, что сын, оставив меня, будет жить жизнью, которую мать для него спланировала. Но всё пошло не так. Она все-таки потеряла сына. Мой бывший муж бросил институт и ушел из дома. По повесткам, счетам и исполнительным листам родители моего мужа знали, что он ведет праздный образ жизни. Свекровь плача просила вернуть сына. Ненависть охватила мое сердце. Я вдруг поняла, что очень хочу убить эту женщину. Собравшись с мыслями, я сказала, что меня больше не интересует жизнь её семьи. И если мать хочет вернуть своего сына, пускай сама его ищет и признается во всех бедах, которые сотворила «во имя любви». Женщина еще несколько раз попыталась меня переубедить, но потом удалилась из нашего дома. Когда она ушла, я медленно присела в кресло. Родителя знали, что я не смогла бы причинить вреда своему ребенку. Они мне сразу сказали об этом еще в больнице. Мне стало легко и одновременно больно от признания свекрови. Вечером я поделилась услышанным с родителями. Отец был взбешен. Он даже собирался убить злую ведьму. Мы с мамой обнимали его, плакали и просили больше не приносить в дом беды. Решение свое я менять не стала и в назначенное время уехала в город, в котором хотела начать всё сначала.

На вокзале летнее солнышко поприветствовало меня. Встретившись со старинными приятелями, надышавшись ароматами цветов, я вселилась в свою старую квартиру. Родственники помогли мне найти более-менее приличную работу, и жизнь продолжалась. Дважды я безуспешно пыталась связать свою жизнь с другими мужчинами. Но как только отношения принимали серьезный оборот, я пасовала, боялась, что снова буду страдать. Так прошло два года. Однажды вечером мне позвонила мама. Она сказала, что моя бывшая свекровь скончалась от сердечного приступа. Мама была на похоронах и видела моего бывшего мужа. Перед смертью свекровь призналась ему в содеянном. Я онемела от неожиданности. Тут в разговор включился отец и рассказал, что он потребовал у бывшего мужа объяснений со мной. Отец дал ему мой адрес и взял честное слово, что он не уклонится от встречи. Мне казалось, что это плохая идея, столько воды утекло. Но папа был непримирим, и мне оставалось лишь подчиниться его воле.

Через неделю после этого разговора около моего подъезда я увидела два мужских силуэта. Подойдя поближе, я узнала в них бывшего мужа и его отца. У каждого из них в руках были цветы. Поздоровавшись, вошли в дом. Весь вечер мы проговорили. Мужчины просили прощения. Свекор за то, что не смог меня защитить, хотя знал о коварстве своей супруги, бывший муж за то, что подверг таким мукам, за то, что был слаб и только после смерти матери нашел в себе силы поговорить со мной и посмотреть мне в глаза. Вечер подходил к концу. Неловкая пауза возникла в воздухе. Мужчины собрались и поспешили в гостиницу, где заранее забронировали места.

На душе у меня было горько и одновременно спокойно от этой встречи. Лежа в кровати, я вспоминала лицо моего бывшего мужа. Он практически не изменился, только во взгляде появилась тоска и печаль, словно мой «ветер» повзрослел на несколько десятков лет. Я вспоминала, как мы узнавали друг друга, как погружались наши души в любовь, а тела – в наслаждение. Вспоминала шумную свадьбу и жаркие поцелуи. Как мой мужчина замучился расстегивать сорок пуговиц на моем свадебном платье. А потом всё вдруг стало черным: вспомнилось злое лицо его матери, её язвительные речи. Слезы поневоле покатились по моим щекам. И вдруг я услышала легкий стук в дверь. Было очень поздно, я спросила кто там, и услышала ЕГО голос. Мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Всё было решено – я открыла дверь. Он молча обнял меня и поцеловал. Я поняла, как сильно соскучилась по этим крепким объятьям и горячим губам. Лежа рядом с любимым мужчиной, я понимала, что не могу жить без него и в то же время мучилась от того, что однажды он уже предал меня. В голове крутился один и тот же вопрос: «Простить или нет?» Он, словно услышав мои сомнения, сказал: «Прости меня. Я больше никуда тебя не отпущу. Ты моя жена. Я всегда любил только тебя», – и обнял меня еще крепче.

Так мой сильный «ветер» снова всё решил за меня. Мы снова поженились и после длительного лечения ждем нашего первенца. Я снова летаю, но одно новое правило появилось в нашей семье: мы никогда не нанимаем кухарок, я пью и ем только то, что сама готовлю, или иногда доверяю стоять у плиты мужу.

Ариша ЗИМА