Спрашивали-отвечаем

01 Февраля 2022



Первый месяц наступившего года ознаменовался резким ростом заболеваемости коронавирусом, во многом обусловленным стремительным распространением штамма «омикрон». На этом фоне в регионах сохраняются старые и вводятся новые ограничительные меры, направленные на борьбу с инфекцией, увеличивается количество мест в ковидных госпиталях, продолжается массовая вакцинация граждан, ставшая обязательной для ряда профессий.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России остается на отметке 64,4 %. Об этом сообщила 28 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что данный показатель быстрее всего снижается в Ненецком автономном округе, Чечне и Москве. По ее словам, это связано с постепенным исчезновением иммунитета у привившихся и тех, кто переболел больше полугода назад. В связи с этим Голикова напомнила, что вакцинация защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции, в том числе при заражении штаммом «омикрон». Вместе с тем она назвала пять регионов страны, где уровень коллективного иммунитета превышает 80 %. «Это Севастополь (89,8 %,), Санкт-Петербург (85,3 %), Карелия (84,2 %), Мурманская область (80,5 %) и Чукотка (80,3 %,)», – приводит слова вице-премьера оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Тема по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей о развитии ситуации на «коронавирусном фронте».

– Как в Камчатском крае развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусом?

– В регионе по-прежнему наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 1 февраля в регионе за сутки коронавирус был выявлен еще у 238 граждан. Всего за время пандемии в Камчатском крае было зафиксировано 26 206 случаев заражения COVID-19. Выздоровели от ковида за сутки 65 человек, с начала пандемии – 20 216 человек. В стационарах находятся 296 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 32 поступили в течение суток. В связи с ростом числа граждан, заболевших коронавирусом, коечный фонд в ковидных госпиталях был увеличен до 380 мест, из них свободными остаются 84 места.

Как сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на оперативном совещании в краевом правительстве, система здравоохранения Камчатского края готова к увеличению количества выявляемых случаев заражения COVID-19. «За последние два дня ежесуточно зафиксировано более 200 случаев заболевания, но это закономерное явление, поскольку мы видим аналогичную картину по всей стране в течение трех недель. Есть основания предполагать, что на этой неделе уровень заболеваемости может возрасти, к этому нужно готовиться. К счастью, заболеваемость протекает в существенно легкой форме», – отметил глава региона.

По словам заместителя председателя краевого правительства Виктории Сивак, всего под медицинским наблюдением в амбулаторном звене находится 2 251 человек. В связи с таким ростом заболеваемости Министерством здравоохранения Камчатского края в ежедневном режиме ведется мониторинг коечного фонда. На сегодня 380 коек развернуто в пяти учреждениях здравоохранения. «Ситуация продолжает находиться на особом контроле, и есть готовность дальнейшего развертывания дополнительных коек при необходимости», – сказала Виктория Сивак.

В информации уточняется, что несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусом граждан, в Камчатском крае показатель заболеваемости почти на 20 % ниже среднероссийского. Дополним, что если сопоставить число заражений коронавирусом, выявляемое за сутки, с численностью населения, то среди 11 субъектов ДФО по этому показателю первое место с большим отрывом занимает Якутия, где 31 января зафиксировали 2 820 новых заражений при населении около 982 тысяч человек. На втором месте находится Бурятия, Камчатка занимает третье место.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса на Камчатке?

– По данным пресс-службы краевого Минздрава, 1 февраля в Камчатском крае первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции привились 310 человек. Второй компонент поставили 187 человек. Всего в крае первым компонентом вакцины привиты 137 501 человек, завершили вакцинацию, поставив второй компонент, 93 453 человека.

Ранее сообщалось, что в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80 % населения старше 18 лет.

В региональном ведомстве напоминают: в Камчатском крае развернуто 38 стационарных и мобильных прививочных пунктов. Сделать прививку от коронавируса можно во всех поликлиниках полуострова и в пунктах, развернутых в торговых центрах Петропавловска-Камчатского: в ТЦ «Шамса» на 10-м км на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5), в ТЦ «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

– Какие дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса введены на Камчатке?

– На Камчатке граждан, контактировавших в больными СOVID-19, обязали соблюдать режим изоляции сроком не менее недели. Исключение сделано для тех, кто переболел коронавирусом или вакцинировался от этого заболевания.

Соответствующее требование закреплено постановлением губернатора Камчатского края № 10 от 31.01.2022 года «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению губернатора Камчатского края от 03.07.2021 года № 94 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края).

«Граждане, контактировавшие с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), должны находиться в изоляции (обсерваторе, по месту жительства) не менее 7 календарных дней со дня последнего контакта с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или до выздоровления (в случае развития заболевания).

Граждане не подлежат изоляции в случае, если не имеют симптомов заболевания, сходного с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или переболели новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение указанного срока», – говорится в документе.

– Планируют ли на Камчатке из-за роста заболеваемости ковидом переводить школьников на дистанционное обучение?

– По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, которые приводятся на официальном правительственном сайте региона 31 января, оснований о полном переводе школ Камчатки на дистанционный формат обучения в данный момент нет. Вместе с тем он отметил необходимость обязательного тестирование детей на наличие коронавирусной инфекции при обнаружении симптомов ОРЗ, ОРВИ. «Данное решение (о полном переводе школ на дистанционный режим обучения. – Авт.) должно быть взвешенным, но пока оснований для его принятия нет. В других регионах, где ситуация с уровнем заболеваемости хуже, на такой формат обучения не переходят, и я считаю такое решение обоснованным. Ключевым решением считаю проведение тестирования детей, что позволит более быстро выявлять заболевание и избежать распространения инфекции. К сожалению, уровень заболеваемости среди детского населения высокий, и необходимо принимать адекватные решения в соответствии со складывающейся ситуацией», – подчеркнул глава региона.

На еженедельном оперативном совещании министр образования края Александра Короткова пояснила, как принимаются решения о выборе формата обучения в образовательных организациях региона в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом, ОРВИ или гриппом.

«Если в классе ОРВИ или гриппом болеет более 30 %, в соответствии с СанПиН класс уходит на карантин. При достижении такого показателя на карантин может уйти и вся школа. Так, на 31 января 2022 года в крае закрыты четыре общеобразовательные и одна дошкольная организации. Также на карантин закрыто 44 класса, которые находятся в разных школах. В случае выявления в классе хотя бы одного случая заболевания ковидом весь класс сразу же переводится на дистанционное обучение. На сегодня в крае таких классов 144, болеет 161 ребенок. На дистанционной форме обучения находится 4 235 человек. Эта цифра соответствует примерно 12 % общего количества обучающихся в регионе», – сказала Александра Короткова. Министр дополнила, что в образовательных учреждениях важно соблюдать разработанные Роспотребнадзором санитарные правила, в числе которых дезинфекция помещений, обучение школьников в пределах одного класса, веерный характер прихода в учебное заведение и организации питания, направленный на разобщение коллективов и т.д.

– Сколько случаев «омикрона» выявлено в нашем регионе?

– 29 января о первых случаях выявления штамма коронавируса «омикрон» на Камчатке сообщила пресс-службе краевого министерства здравоохранения. В информации уточняется, что до этого в крае был распространен только штамм «дельта».

«Все анализы заболевших пациентов направляются в специализированную лабораторию. Накануне на Камчатку поступили сведения о первых случаях «омикрона». Он выявлен пока у десяти пациентов. Учитывая общий рост заболеваемости населения, мы предполагаем, что вскоре таких случаев будет больше», – сказали в Минздраве.

Медики при этом отмечают, что новый штамм коронавируса видоизменен, но структура и основная клиническая картина одинаковы.

«Конечно, могут быть некоторые нюансы, такие как першение в горле, что не наблюдалось в прежней вариации вируса, которому были свойственны высокая температура и сухой кашель. Как и любой другой мутирующий вирус, новый штамм, конечно же, будет добавлять свой симптоматический комплекс», – объяснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской больницы № 2 Петропавловска-Камчатского Олег Гайдук.

Медики настаивают, что лучший способ не заразиться или перенести инфекцию в легкой форме – вакцинация.

Напомним, что «омикрон» – одна из мутаций коронавируса. Новый штамм отличает большая скорость распространения и короткий инкубационный период. Вместе с тем, по словам специалистов, «омикрон» отличается от других вариантов более редкими случаями пневмонии. Впервые «омикрон» был обнаружен в ноябре 2021 года в Южной Африке, а к концу января текущего года новый вариант выявили уже более чем в 100 странах. «Омикрон» распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и становится доминирующим.

– Поставил ли прививку от коронавируса губернатор Камчатского края?

– Губернатор Камчатки прошел ревакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Правительства Камчатского края. «В минувшую пятницу я прошел ревакцинацию в кардиодиспансере. Я уже прививался летом, но до этого переболел коронавирусной инфекцией осенью 2020 года. Прошло ровно шесть месяцев, поэтому в соответствии с рекомендациями поставил первый компонент двухкомпонентной прививки «Спутник V». Решение очевидное, потому что вакцина – это единственная действенная защита от коронавирусной инфекции. Мы видим, что привитые люди болеют гораздо реже, а в случае болезни переносят её легко. Для меня не стояло вопроса, нужно привиться или нет», – объяснил глава региона свое решение.

– Имею медицинский отвод от вакцинации от коронавируса. Где можно получить соответствующий сертификат?

– Камчатцы с медотводом от вакцинации смогут получить сертификат на портале «Госуслуги». Соответствующий документ будет доступен только при наличии медицинского отвода, подтвержденного медицинской организацией. Об этом сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

«Наличие противопоказаний подтверждает медицинская организация, в которой наблюдается пациент. Заключение дают как терапевты, так и профильные специалисты. Если отвод временный, то есть на 30 дней, то по истечении этого срока требуется новая консультация. Медучреждение вносит информацию о пациенте в единую базу на портале «Госуслуги»: фамилию, имя, отчество, диагноз, срок действия противопоказаний, название медицинской организации. На основании предоставленных данных с 1 февраля 2022 года начнут составляться сертификаты, и вопрос, дадут ли QR-код, если есть медотвод, уйдет в прошлое. Если отвод подтвержден врачами, то дадут», – пояснили в Министерстве здравоохранения Камчатского края.

В информации уточняется, что актуальный перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции утвержден приказом Министерства здравоохранения от 13.01.2022 № 8н. Там приведены все возможные основания по каждой из отечественных вакцин: и временные, и бессрочные. К последним относятся только непереносимость компонентов препарата и тяжелые аллергические реакции на предыдущие прививки. «Чтобы получить QR-код на «Госуслугах» при медотводе, подтвержденном вашим лечащим врачом, следует уточнить, загружены ли ваши данные в федеральную базу, и дождаться, когда на ЕПГУ появится сертификат», – напомнили медики.

– Какова вероятность введения локдауна в стране из-за распространения коронавируса?

– Вопрос введения всероссийского локдауна из-за коронавируса в Кремле не актуален. Об этом 31 января в ходе брифинга заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал появившуюся в ряде неподтвержденных источников информацию о возможности введения в России локдауна на фоне распространения COVID-19.

28 января первый зампред комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов пояснил, что в России не нужно вводить всеобщий локдаун на фоне распространения коронавируса, так как показатели госпитализации остаются низкими.

В тот же день зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время в России нет необходимости в введении локдауна. По его словам, в 2020 году тотальный карантин был оправдан, так как еще не было понимания, «что это такое и как с этим бороться».

24 января Дмитрий Песков заявил, что число случаев COVID-19 растет, но штамм «омикрон» не приводит к повышенному количеству госпитализаций.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА