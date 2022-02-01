ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2022

01 Февраля 2022



Как известно, XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля этого года в столице Китайской Народной Республики Пекине.

Прежде чем рассказать о нынешней Олимпиаде, вкратце вспомним предыдущую.

XXIII Зимние Олимпийские игры прошли с 9 по 25 февраля 2018 года в уезде Пхенчхан провинции Канвондо, Республика Корея; в них участвовало 92 страны. Первое место по количеству золотых медалей заняла Норвегия, на втором оказалась Германия, на третьем Канада, на четвертом – США, на пятом Нидерланды. Сборная России выступала под олимпийским, а не национальным флагом и называлась «олимпийские спортсмены из России». Наша страна из-за санкции ВАДА была отстранена от всех международных турниров.

Ниже мы печатаем с небольшими сокращениями справочный материал о нынешней Олимпиаде в Пекине по материалам спортивного телеканала Eurosport.ru:

«Страна-организатор – Китай, город – Пекин, но состязания пройдут не только в столице. Спортивные объекты Яньцина (район в 75 км к северо-западу от центра Пекина) примут горнолыжные соревнования, бобслей, скелетон и санный спорт. На лыжном курорте Чжанцзякоу (180 км к северо-западу от Пекина) состоятся старты по лыжным гонкам, лыжному двоеборью, биатлону, прыжкам с трамплина и фристайлу.

ЧТО ПО КОРОНАВИРУСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

Китайские власти заявили об усиленных мерах безопасности. Для въезда в Пекин необходимо сдать двойной тест на коронавирус: первый – не более чем за 48 часов до прибытия, второй – не позднее чем через 72 часа после. Для спортивных делегаций разработаны правила, обязательные для исполнения. Вокруг олимпийских объектов создадут замкнутое пространство, перемещаться можно будет лишь в этой области, в город выходить запрещено.

Несмотря на то, что правительством Китая признаны все вакцины, в том числе российские, спортсменам придется ежедневно проходить тестирование на коронавирус, а в специальном приложении власти будут отслеживать вероятность контактов между делегациями. Если кто-либо сдаст положительный тест, он будет госпитализирован до выздоровления.

К сожалению, хотя Игры еще не начались, но сообщения о положительных тестах у спортсменов и персонала уже начали поступать в разных видах спорта. Не смогут приехать несколько норвежских лыжников, тревожные новости приходили из российской сборной по фигурному катанию, от украинских биатлонистов, и не только. Несмотря на то, что на отмену или перенос Олимпиады организаторы не пойдут, на результаты это, безусловно, повлияет – не исключены неожиданности.

ФЛАГ И ГИМН СБОРНОЙ РОССИИ НА ОЛИМПИАДЕ В ПЕКИНЕ

Из-за санкций ВАДА у России официально продолжается отстранение от международных турниров, поэтому российские спортсмены будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), или по-английски ROC. Как и на летней Олимпиаде в Токио, на церемониях награждения гимн заменит фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Ильича Чайковского.

История тянется уже восемь лет, начиная с сочинской Олимпиады 2014 года.

СКОЛЬКО ВИДОВ СПОРТА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОИ-2022? ЕСТЬ ЛИ НОВЫЕ?

Всего представлено 15 видов: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек.

Спортсмены разыграют 327 медалей (109 комплектов). В Пекине дебютирует семь дисциплин в уже привычных видах спорта:

бобслей: монобоб / женщины;

фристайл: биг-эйр / мужчины и женщины;

фристайл: акробатика / смешанные соревнования;

прыжки на лыжах с трамплина: смешанные соревнования;

сноуборд-кросс: смешанные соревнования;

шорт-трек: смешанная эстафета.

ИМЕЕТСЯ ЛИ МЕДАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ?

По словам президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, российские спортсмены могут завоевать около 30 медалей и побороться за место в тройке. Для сравнения: в 2018 году при жестком отборе участников удалось завоевать лишь 17 медалей (2-6-9) и 13-е место.

«У нас есть своя методика по определению возможного количества медалей. К сожалению, погрешность большая при ковиде, у нас возникают проблемы из-за нестабильного календаря. Самое главное, чтобы все смогли принять участие в соревнованиях. Кубертен говорил, что само участие в Играх уже является победой, – сейчас это звучит по-новому.

Хотелось бы, чтобы все спортсмены доехали. Мы готовы бороться за 30 медалей, у нас очень хорошая сборная, готовы бороться за место в тройке. Но есть форс-мажорные обстоятельства. Например, тот же Латыпов вынужден был пропустить соревнования (сдал положительный тест на коронавирус). Я надеюсь на лучшее, что каждый спортсмен сможет реализовать свой потенциал», – заявил он.

В КАКИХ ВИДАХ СПОРТА РОССИЯ ПРЕТЕНДУЕТ НА МЕДАЛИ?

Самыми медалеёмкими видами на Олимпиаде традиционно станут биатлон (11 комплектов наград), горнолыжный спорт (11), конькобежный спорт (14), лыжные гонки (12), сноуборд (11) и фристайл (13). И если в горнолыжных дисциплинах медаль будет сродни чуду, то в остальных видах российские спортсмены способны оказать серьезную конкуренцию.

Кроме того, определенно можно надеяться на награды от фигуристов, скелетонистов, хоккеистов и других олимпийцев, за исключением разве что лыжного двоеборья и прыжков с трамплина, где успех крайне маловероятен.

Стоит отметить особенность хоккейного турнира. К сожалению, на Олимпиаду второй раз подряд не приедут игроки НХЛ. В 2018 году НХЛ не согласилась сделать паузу в чемпионате, сейчас произошло то же самое, только причиной стали многочисленные переносы матчей из-за вспышек коронавируса в командах. Международная федерация хоккея не допустит даже тех хоккеистов, которые получили индивидуальное разрешение от клубов, чтобы не портить отношения ни с НХЛ, ни с МОК.

ТАЛИСМАН И ДЕВИЗ

Официальным талисманом турнира стала панда, которую зовут Бин Дунь Дунь. Она одета в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр. Вокруг мордочки панды нарисованы разноцветные кольца, обозначающие новые арены в Пекине, построенные с помощью современных технологий. А сердечко на левой лапе Бин Дунь Дунь символизирует гостеприимство и любовь китайцев к другим олимпийцам».