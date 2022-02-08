В ТЕНИ «КРЕМЛЯ» «БЛАУ» НЕ ВИДНО

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08 Февраля 2022

Часть IV

(Продолжение. Начало «В» от 19.01.202226.01.202202.02.2022)

Еще один заблудившийся самолет

Вечеринка в честь предстоящего наступления, устроенная 19 июня 1942 года командиром XXXX танкового корпуса вермахта генералом Георгом Штумме, на апогей веселья не вышла. За фюрера здравицу провозгласить не успели. Неприятное известие прервало банкет после двух тостов за будущий разгром русских и победное окончание восточной кампании. Вызванный срочно к телефону оберст-лейтенант, вернувшись, доложил, что, вылетевший утром на легком разведывательном самолете физелер-шторьх для изучения театра будущих военных действий начальник оперативного отдела штаба 23-й танковой дивизии, майор Иохим Райхель исчез.

Гибель подготовленного штабного офицера всегда большая потеря, но не само по себе исчезновение майора Райхеля вызвало панику у Георга Штумме и его подчиненных.

Начальник оперативного отдела 23-й дивизии, кроме проведения рекогносцировки, намеревался посетить танковый и пехотный полки соединения и ознакомить их командиров с задачами на предстоящую операцию. Для этого он захватил с собой 11 совершенно секретных документов. В их число входили приказ генерала Штумме подчиненным ему 5-й и 23-й танковым дивизиям на предстоящее наступление с детальной регламентацией предстоящих действий, сформулированных с подчеркнутой немецкой пунктуальностью. Распоряжение в соответствии с требованиями боевых уставов ориентировало командиров соединений в задачах соседей. И прежде всего, 4-й танковой армии, которой предстояло в операции «Блау» нанести первый удар и взломать оборону советского Брянского фронта в полосе 40-й армии РККА.

Взятый в полет Райхелем портфель также содержал аэрофотоснимки, карты масштаба 1:100000 с нанесенными на них расположениями немецких частей, штабов, путями выдвижения к переднему краю и рубежами развертывания. Одним словом, генерал Штумме и его подчиненные имели веские причины паниковать.

Вечером 19 июня, когда офицеры штаба XXXX корпуса лихорадочно пытались отыскать следы пропавшего майора, военный комиссар советской 76-й стрелковой дивизии батальонный комиссар Михаил Русов направил политдонесение командованию 21-й армии, которое сообщало о дневном происшествии в полосе обороны соединения:

«Бойцы 93-го стрелкового полка сегодня огнем из пехотного оружия сбили низколетящий немецкий самолет Ме-109 (комиссар ошибается, сбили физелер-шторьх. – Авт.). Самолет упал в расположении полка. Причем один немецкий летчик разбился, другой оказал сопротивление и был убит бойцами. У летчика изъяты очень ценные оперативные документы немецкого командования.

Самолет был сбит при следующих обстоятельствах:

Днем Ме-109 появился над расположением 1-го батальона, командиром которого товарищ Скорик и военком политрук Савельев, и, вероятно, потеряв ориентировку или намереваясь бомбить или штурмовать, стал снижаться.

Военком батальона политрук Савельев и сержанты-комсомольцы Ахундов, Трегубец и Семенов открыли по нему огонь из винтовки и трех автоматов…»

Судьбы перечисленных в политдонесении младших командиров мне установить не удалось. Командир батальона старший лейтенант Михаил Скорик погибнет 17 июля 1942 года, комиссар – 30 октября того же года. Политрука представят к награждению орденом Отечественной войны I степени, но получить его Виктор Савельев не успеет… Они, скорее всего, так и не узнали о громадной ценности документов, которые им удалось получить.

Портфель майора Райхеля практически без задержек доставят в штаб 21-й армии. Там, переведя первые строчки распоряжения генерала Штумме командирам двух танковых дивизий, в буквальном смысле ахнут. Полученные документы свидетельствовали, что главный удар в летней кампании 1942 года немцы готовятся нанести всё-таки на юге, и до начала наступления остаются, если не считанные часы, то дни.

К такому выводу пришел и главнокомандующий войсками Юго-Западного направления Семен Тимошенко. Ему на стол легли несколько копий перевода документов. Одну из них вместе с оригиналами на транспортном «Дугласе» в сопровождении звена истребителей срочно отправили в Москву.

Семен Тимошенко 20 июня сообщал в Ставку по телеграфу: «Не исключена возможность, что противник может узнать о том, что самолет его сбит в расположении наших войск, и может внести кое-какие изменения или отложить по времени. Нам думается, что коренного изменения не последует, поскольку группировки противника, видимо, в основном уже сосредоточены, и направление, избранное им для удара, до сегодняшнего дня являлось выгодным…»

Далее Семен Тимошенко изложил меры, принятые им для укрепления обороны Юго-Западного фронта. Москва молчала. Стартстопный телеграфный аппарат сухо щелкал с частотой взволнованного человеческого пульса, не выдавая ленты. Тимошенко ждал. Он знал, что на том конце провода его сообщение читает Сталин. Наконец барабан дернулся, лента поползла…

… В XXXX танковом корпусе некоторые сведения о майоре Райхеле смогли получить ближе к полуночи. Из 336-й пехотной дивизии сообщили, что примерно в 10 часов 30 минут физелер-шторьх первый раз пролетел над ними. Начинался дождь, ухудшалась видимость, низкая облачность заставляла самолет прижиматься к земле. Он еще несколько раз пролетит над расположением дивизии по разным направлениям.

Пилотировал физелер-шторьх опытный летчик обер-лейтенант Дехант. Он хорошо знал местность, выполнял инструкторские полеты с молодыми коллегами. Нельзя исключать, что офицер в условиях плохой видимости излишне доверился приборам, а полет проходил в районе Курской магнитной аномалии, где компас – прибор ненадежный. В результате физелер-шторьх майора Райхеля постигла та же участь, что и ПР-5 генерала Александра Самохина.

Немецкий самолет после обстрела из автоматов и винтовки вошел носом в болотистый грунт вблизи села Сурково (ныне Белгородская область).

Той же ночью генерал Штумме просит командира неподчиненной ему 336-й пехотной дивизии с утра 20 июня организовать поиск на месте предполагаемой гибели майора Райхеля. Для решения этой задачи выделяют усиленную роту, от которой требуется найти упавший самолет, установить обстоятельства его падения, судьбу офицеров и документов, находившихся при них.

Выйти к месту недавнего происшествия гитлеровцам удается, не привлекая внимания наших войск. Самолет упал на удалении от переднего края советской обороны в овраг, дно которого не просматривалось со стороны позиций 93-го стрелкового полка. Точное место падение физелер-шторьха показал немцам один из советских перебежчиков, перешедших на сторону врага в ночь с 19 на 20 июня.

Вернувшись, командир роты доложил, что офицеров и документов они не обнаружили, с самолета советскими бойцами снято вооружение и навигационное оборудование. Рядом с местом падения найден свежий земляной холмик, вероятнее всего, могила. Командир роты получает новый приказ: с наступлением рассвета вернуться, вскрыть захоронение и, если в нём обнаружатся трупы, забрать их. И эту задачу немцы выполняют незаметно для наших войск. В доставленных трупах опознают майора Райхеля и обер-лейтенанта Деханта. Документов при них не нашли.

Гитлер, узнав о происшествии, приказал отдать под суд генерала Штумме, его начальника штаба и командира 23-й танковой дивизии генерала Ганса Фрайхерра фон Бойнебург-Ленгсфельда.

… Лента ползла. Связисты передавали её Семену Тимошенко частями, не дожидаясь конца передачи. В сухо и монотонно отбитых телеграфом буквах маршал уловил озабоченность Верховного:

«… Возможно, что перехваченный приказ вскрывает лишь один уголок оперативного плана противника. Можно полагать, что аналогичные планы имеются и по другим фронтам. Мы думаем, что немцы постараются что-нибудь выкинуть в день годовщины войны и к этой дате приурочивают свои операции…»

Далее Сталин в основном утвердил предложенный Тимошенко план усиления обороны фронта.

Ободренный ходом состоявшихся переговоров, маршал рискнул попросить у Верховного резервы. Ответ пришел незамедлительно. По тому, как дрогнуло лицо Тимошенко, присутствовавшие при разговоре начальник штаба фронта Иван Баграмян и член военного совета Никита Хрущев поняли, что Сталин раздражен:

«Если бы дивизии продавались на рынке, я бы купил для вас 5–6 дивизий, а их, к сожалению, не продают. Всё. Всего хорошего. Желаю успеха».

Эти слова Сталина дали и продолжают давать основания некоторым исследователям считать и утверждать, что Ставка не поверила документам из портфеля майора Райхеля и не выделила дополнительных резервов Юго-Западному и Брянскому фронтам.

Известный историк Алексей Исаев отмечает: «Ставка и командующие фронтами, полагая, что наступления подготовлены и на других участках фронта (направление главного удара еще не определилось), не сочли возможным произвести крупные перегруппировки сил и средств по итогам анализа информации, содержащейся в захваченных документах».

Далее приводится расстановка сил на советских фронтах к 27 июня 1942 года, призванная доказать, что Ставка не сделала должного вывода после изучения документов из портфеля майора Райхеля.

На центральном направлении, от Холма до Орла, Москва сосредоточила 36 % стрелковых и кавалерийских, а также 51,6 % танковых соединений. На северо-западном направлении (от Онежского озера до Холма) – 31 % стрелковых и кавалерийских дивизий и 11,1 % танковых соединений. На юго-западном направлении (от Орла до Азовского моря) – 22,6 % стрелковых дивизий и 33,3 % танковых бригад.

Цифры абсолютно достоверные, но, как часто случается, статистика, опираясь на точные данные, объективной картины все-таки не дает. Лукавство в данном случае заключается в том, что Брянский фронт прикрывал как московское, так и воронежское направления. Его пять общевойсковых армий и формирующаяся танковая армия занимали полосу обороны протяженностью 350 километров, от Белева – на севере до Ржавы – на юге.

Мне же кажется, что Ставка в тех условиях сделала всё возможное для усиления южного направления. В июне 1942 года перед ней стояло много сложных задач. Генеральный штаб едва успел закрыть резервами брешь на фронте, образовавшуюся после неудачной Харьковской операции. Погибла в окружении 2-я ударная армия Волховского фронта. Ставка начала накапливать резервы для наступления на ржевском направлении и для очередной попытки деблокировать Ленинград. Она вновь окажется неудачной, но сорвет план захвата гитлеровцами города силами 11-й армии Эриха фон Манштейна, которую перебросят на север после захвата ею Севастополя.

О реакции Ставки на сведения, полученные из портфеля майора Райхеля, в послевоенных мемуарах рассказывает маршал Иван Баграмян, на тот момент начальник штаба Юго-Западного фронта: «Ставка проявила исключительную оперативность. Для срыва ожидающегося наступления на стыке двух наших правофланговых армий (21-й и 28-й. – Авт.) она передала с Брянского фронта в наше распоряжение 4-й танковый корпус и потребовала использовать его с севера, а с юга наши танковые корпуса быть готовы в случае перехода в наступление волчанской группировки противника разгромить её фланговыми ударами. В целях усиления нашего фронта срочно по железной дороге перебрасывались на станцию Новый Оскол из резервов Ставки 21-я и 159-я танковые бригады. Командующий ВВС Красной Армии генерал А. А. Новиков и командующий Авиации дальнего действия генерал А. Е. Голованов получили приказ организовать массированный удар авиацией фронта и дальних бомбардировщиков по району сосредоточения противника на стыке 21-й и 28-й армий».

Получил Тимошенко и свежую стрелковую дивизию, о которой просил Сталина.

Левофланговая 40-я армия Брянского фронта под командованием генерала Михаила Парсегова, по которой придется первый удар в операции «Блау», получила две танковые бригады к уже имеющимся двум. Также ей передали две стрелковые бригады. В тылу объединения заняла оборону подчиненная фронту 284-я стрелковая дивизия, усиленная отдельным артиллерийским полком и истребительно-противотанковой артбригадой.

При этом и до усиления армия Парсегова по численности превосходила другие объединения фронта. К моменту описываемых событий в её состав входили 6 стрелковых дивизий, 3 стрелковые бригады, 2 танковые бригады. Их общая численность составляла 80 427 человек. В полосе обороны армии начали развертывание еще две танковые бригады – 115-я и 116-я. С началом операции «Блау» сюда для организации контрудара по прорвавшимся немцам перебросят три танковых корпуса – 4-й, 17-й и 24-й, который выведут из состава Юго-Западного фронта.

Многие считают его передачу накануне операции «Блау» вначале от Голикова к Тимошенко, а потом обратно, ошибкой. Соглашусь, не самое оптимальное решение. Однако следует знать, что и после передачи 24-го ТК Юго-Западному фронту в составе Брянского оставалось громадное количество танков – больше, чем во всей немецкой группе армий. В состав Брянского фронта входило самое мощное на тот момент советское танковое соединение – 1-й ТК, на вооружение которого поступили Т-34, оснащенные новой башней с улучшенным обзором и командирской башенкой. Здесь завершала формирование 5-я танковая армия под командованием генерала Александра Лизюкова в составе трех танковых корпусов.

Но при всем этом следует признать, что Ставка резервов с центрального направления не снимала. Благодаря успешной дезинформационной операции «Кремль», проведенной немцами, советское верховное командование, даже в первые дни наступления немцев на Воронеж, продолжало считать, что главный удар в летней кампании 1942 года противник нанесет на московском направлении.

(Продолжение следует)

Константин КОРОТОВ,

генеральный директор

«Корпорации развития Камчатки»

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."