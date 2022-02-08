СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

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08 Февраля 2022

В стране наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так оценила эпидемиологическую обстановку в России заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная. По её словам, коронавирусную инфекцию уже можно сравнивать по особенностям течения и тяжести заболевания с сезонными ОРВИ.

Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными коронавирусом. Кроме того, теперь при лечении от ковида, если оно длилось 7 дней и дольше, при выписке с больничного пациенту не нужно будет делать ПЦР-тест. По словам главного санитарного врача страны, это связано с особенностями нового штамма «омикрон» и с тем, что растет процент иммунизированных людей, как за счет вакцин, так и за счет перенесенной болезни.

Резкий подъём заболеваемости коронавирусом, связанный с распространением «омикрона», отмечается в стране со второй половины января. Особенно заражению новым штаммом подвержены дети. Эксперты Роспотребнадзора считают, что заболеваемость будет расти еще некоторое время, поскольку регионы проходят этот период по-разному. Текущий пик заболеваемости коронавирусом, по мнению специалистов ведомства, пойдет на спад к концу февраля – началу марта, после чего может наступить небольшой весенний подъём.

На Камчатке, где также растет заболеваемость COVID-19, сохраняется комплекс ограничительных антиковидных мер. Коронавирус по-прежнему остается самым обсуждаемым заболеванием, а меры, призванные остановить распространение инфекции, – одной из самых острых тем. Мы продолжаем отвечать на вопросы читателей о развитии ситуации.

– Как оценивают ситуацию с распространением коронавируса на Камчатке?

– В Камчатском крае фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 увеличен до 546 мест. На базе краевой больницы им. А. С. Лукашевского развернут моногоспиталь на 100 коек для пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона. «Несмотря на то, что в большинстве случаев заболевание коронавирусной инфекцией сейчас проходит в легких формах, в связи c резким ростом заболеваемости растет и количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, кислородной поддержке, постоянном наблюдении, есть и реанимационные случаи. Так, на базе терапевтического корпуса, ранее уже работавшего в режиме моногоспиталя для ковид-пациентов, развернуто 100 инфекционных коек», – сказал главный врач краевой больницы Андрей Кисляков.

Ранее глава региона Владимир Солодов сообщал, что в связи с появлением в регионе нового штамма коронавируса «омикрон», который, по наблюдениям экспертов, характеризуется более лёгким течением заболевания, огромная нагрузка легла на поликлиники. Для усиления амбулаторного звена привлекли студентов-медиков и врачей, работающих в стационарах дневного пребывания. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 8 февраля в Камчатском крае за сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 369 граждан. За все время пандемии было выявлено 28 395 заражений этой инфекцией. Выздоровели за сутки 64 человека, с начала пандемии – 20 669 человек. В ковидных госпиталях лечатся 393 пациента, 40 поступили в течение суток. Пневмонией с COVID-19 больны 196 пациентов. Из 546 мест для ковидных больных свободными остаются 153.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 556 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

– До какого времени продлен масочный режим на Камчатке?

– Требование к соблюдению масочного режима и социальной дистанции не менее 1,5 метра в Камчатском крае сохраняется до 28 февраля. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края от 25 января 2022 года № 8. Граждане обязаны носить маски при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек, помещений органов власти и организаций (в том числе МФЦ и центров занятости населения), предоставляющих государственные и иные услуги, иных помещений различного назначения. Дистанция до других граждан должна соблюдаться в общественных местах и общественном транспорте (за исключением перевозки пассажиров легковым такси).

– В каких возрастных группах на Камчатке самый большой рост заболеваемости коронавирусом?

– В крае отмечается высокий рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Обычно педиатры ведут по 10–12 детей в день. Сейчас количество выездов на одного врача составляет 100, иногда 120», – сказал глава региона во время прямого эфира в «инстаграме».

Накануне губернатор вместе с членами правительства посетил детскую поликлинику № 1 в Петропавловске-Камчатском, чтобы оценить работу учреждения в этот сложный период. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Нагрузка на медицинский персонал возросла, увеличилось количество вызовов. В то же время хочу отметить, что многие родители и их дети остаются дома, поэтому в поликлинике нет очередей, минимизировано оказание профилактических осмотров, что позволяет снизить темпы распространения заболеваемости», – сказал глава региона. Он отметил, что справочная служба в поликлинике усилена студентами старших курсов медицинского колледжа, которые в качестве волонтеров помогают принимать звонки и отслеживают состояние пациентов.

«Несмотря на нагрузку, поликлиника справляется. Хочется пожелать сил врачам, которые принимают весь удар на себя, и еще раз обратиться к нашим гражданам с напоминанием, что при заболевании нужно оставаться дома. Также следует минимизировать плановые осмотры и нагрузку на врачей из-за той помощи, которую можно немного отложить по времени»,– добавил Владимир Солодов.

Ранее пресс-служба краевого Минздрава сообщала, что в детской поликлинике № 1 Петропавловска-Камчатского увеличили количество бригад врачей для выезда к пациентам на дом, но из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции приостановили плановые профилактические осмотры у педиатров и узких медицинских специалистов.

Учитывая высокий риск распространения заболевания среди детей, родителям при обнаружении симптомов ОРВИ у детей необходимо оформить вызов врача на дом. Вызов оформляется через операторов колл-центра поликлиники по телефону 8 (4152) 300-704 или через дополнительный сервис «вызов врача на дом» на сайте городской детской поликлиники № 1, пояснили в Минздраве.

Дополню, что дозвониться по указанному телефону мне удалось в течение двух минут. Оператор колл-центра учреждения объяснила, что вызов педиатра к ребенку на дом осуществляется с 8:00 до 12:00, после оформления вызова врач приезжает в течение дня. Кроме того, записаться для вызова врача на дом можно на сайте поликлиники с 22:00 до 10:00. В субботу и воскресенье поликлиника не работает, поэтому в эти дни к ребенку придется вызывать скорую помощь.

– Болеют ли на Камчатке «омикроном» дети? Каковы особенности этого заболевания?

– Случаи «омикрон»-штамма в регионе у детей зафиксированы официально. Об этом рассказала заместитель главного врача Камчатской краевой детской инфекционной больницы Мери Арутюнян, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства. Врач уточнила, что «омикрон» имеет ряд особенностей: быстрое распространение, короткий инкубационный период, поражение верхних дыхательных путей. «Сейчас мы не фиксируем тяжелых форм заболевания среди детей, в основном болезнь протекает в легкой и среднетяжелой формах: поражение верхних дыхательных путей в виде фарингита, ларингита, трахеита, ларинготрахеита. Если у детей есть хронические тяжелые заболевания, то коронавирус протекает в тяжелой форме. Могу сказать, что в нашей практической работе мы наблюдали, что у грудничков заболевание в основном протекает в легкой форме или бессимптомно, но в прошлую волну коронавируса был случай, когда у одиннадцатимесячного ребенка была тяжелая форма пневмонии, с дыхательной недостаточностью малыш находился в палате интенсивной терапии. Такие случаи редки, но имеют место быть», – сказала она. Врач дополнила, что после контакта с инфицированным уже на следующий день может развиваться клиническая картина заболевания, которая похожа на другие вирусные заболевания. «Это поражение верхних дыхательных путей, высокая температура, заложенность носа, сухой кашель, першение в горле, осиплость голоса. С этих симптомов начинается заболевание коронавирусом у детей при штамме «омикрон», – пояснила она.

По словам врача, в больнице с 15 января наблюдают рост заболеваемости COVID-19 среди детей. «Раньше госпитализация детей с коронавирусом была на очень низком уровне. Два-три человека обращались к нам в неделю, но в основном эту работу на себя брала амбулаторная служба. Теперь к нам может поступить более 10 человек в день с диагнозом ОРВИ, но в ходе диагностики подтверждается коронавирусная инфекция. Диагностика у нас на хорошем уровне, поэтому время ожидание составляет не более 24 часов» – сказала она.

– Ранее сообщалось, что в России выпущена вакцина от коронавируса для подростков. Как идет вакцинация на Камчатке?

– В детских поликлиниках Петропавловска открыли предварительную запись на вакцинацию от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М» для детей в возрасте 12–17. Она проводится двухкомпонентной вакциной «Спутник М». Об этом сообщили в краевом Минздраве. По информации ведомства, поступило более 60 заявок на вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она проводится с согласия родителей или законных представителей. Запас вакцины «Спутник М» в регионе составляет 480 компонентов.

«Вакцинация детского населения проводится по предварительной записи. Чтобы пройти курс, необходимо письменное заявление одного из родителей, составленное в произвольной форме. После этого поликлиника связывается с родителями и назначает удобное для вакцинации время. Перед прививкой каждый пациент обязательно проходит медицинский осмотр. Вакцина «Спутник М» двухкомпонентная и проходит в два этапа через 21 день», – пояснили в краевом Минздраве.

Там добавили, что вакцинация подростков проходит исключительно на добровольной основе и только в медицинских учреждениях региона. Записаться на вакцинацию можно дистанционно через официальный сайт поликлиники либо по телефону учреждения.

О поступлении вакцины для подростков на Камчатку в краевом Минздраве сообщили 26 января. В ведомстве уточнили, что двухкомпонентная вакцина «Спутник М» представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник V». Данной концентрации достаточно для выработки необходимого для защиты уровня антител. По словам разработчиков, иммунный ответ у подростков на прививку лучше, чем у взрослых.

– Как медики оценивают эффективность вакцинации от коронавируса для людей с хроническими заболеваниями?

– Коронавирус особо тяжело переносят люди с хроническими заболеваниями, поэтому, чтобы обезопасить себя и сохранить здоровье, необходимо пройти вакцинацию против коронавируса. Об этом рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской больницы № 2 Петропавловска-Камчатского Олег Гайдук, чьи слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Хочу отметить, что вакцинация не может гарантировать стопроцентно, что человек не заболеет. Человек может заболеть после вакцинации, но заболевание пройдет в легкой форме и не приведет к летальному исходу. У нас были пациенты с серьезной патологией. Самая распространенная – ожирение. Такие пациенты находятся в особой группе риска, но благодаря вакцинации им удалось благополучно пойти на поправку. Если бы они не были вакцинированы, то это могло привести к печальным последствиям», – сказал врач.

«Масочный режим и вакцинация – самые эффективные меры предосторожности, но на первое место я бы поставил вакцинацию. Прививаться нужно обязательно. До тех пор, пока большинство из нас не вакцинируется, коронавирусная инфекция никуда не исчезнет», – дополнил Олег Гайдук.

– Ранее гражданам, контактирующим с больными коронавирусом, требовалось находиться на недельном карантине. Понадобится ли карантин теперь?

– Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова отменила карантин для контактировавших с больными COVID-19. Об этом говорится в опубликованном ведомством постановлении. В документе (вступил в силу 6 февраля) указано, что пункт, предписывающий таким гражданам находиться на семидневном карантине, утратил силу. Кроме того, в ведомстве сообщили, что переболевших коронавирусом начнут выписывать с больничного без подтверждающего отрицательного теста. Это будет касаться случаев, когда граждане находились на лечении более семи дней. Если срок лечения менее семи дней, то отрицательный тест нужен при закрытии больничного.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что карантин для контактировавших с коронавирусными больными при доминирующем штамме «омикрон» потерял смысл. По её словам, изоляцию важно соблюдать при инфекциях, которые вызывают другой эпидпроцесс, как, например, при кори, при паротите (свинке). При этом Попова добавила, что «омикрон» крайне быстро передается и зачастую сама болезнь протекает бессимптомно. Она уточнила, что в России около 17–20 % граждан болеют бессимптомно, в Москве – 40 %. (Напомню, что «омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Глава Роспотребнадзора заявила, что заразность «омикрона» от трех до пяти раз выше по сравнению с другими штаммами коронавируса).

Кроме того, в ведомстве признали неэффективным для сдерживания пандемии ношение перчаток. А вот требования носить маски в транспорте и помещениях, чаще мыть руки и пользоваться по необходимости антисептиками, а также сохранять социальную дистанцию до других граждан остаются в силе.

Наша газета публикует текст соответствующего постановления Главного государственного санитарного врача страны, так как у наших читателей возникло множество вопросов в отношении нововведений, установленных документом. В частности, людям непонятно, зачем столько времени в этом ведомстве призывали носить перчатки, если сейчас они признаны бесполезными, почему больше не нужен отрицательный ПЦР-тест при выписке и так далее. Поскольку мы не являемся специалистами в этой области, а камчатский Роспотребнадзор и камчатский Минздрав комментариев не дают, редакция решила полностью опубликовать документ.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА



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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."