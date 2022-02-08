СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

08 Февраля 2022



В стране наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так оценила эпидемиологическую обстановку в России заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная. По её словам, коронавирусную инфекцию уже можно сравнивать по особенностям течения и тяжести заболевания с сезонными ОРВИ.

Роспотребнадзор отменил карантин для людей, контактировавших с больными коронавирусом. Кроме того, теперь при лечении от ковида, если оно длилось 7 дней и дольше, при выписке с больничного пациенту не нужно будет делать ПЦР-тест. По словам главного санитарного врача страны, это связано с особенностями нового штамма «омикрон» и с тем, что растет процент иммунизированных людей, как за счет вакцин, так и за счет перенесенной болезни.

Резкий подъём заболеваемости коронавирусом, связанный с распространением «омикрона», отмечается в стране со второй половины января. Особенно заражению новым штаммом подвержены дети. Эксперты Роспотребнадзора считают, что заболеваемость будет расти еще некоторое время, поскольку регионы проходят этот период по-разному. Текущий пик заболеваемости коронавирусом, по мнению специалистов ведомства, пойдет на спад к концу февраля – началу марта, после чего может наступить небольшой весенний подъём.

На Камчатке, где также растет заболеваемость COVID-19, сохраняется комплекс ограничительных антиковидных мер. Коронавирус по-прежнему остается самым обсуждаемым заболеванием, а меры, призванные остановить распространение инфекции, – одной из самых острых тем. Мы продолжаем отвечать на вопросы читателей о развитии ситуации.

– Как оценивают ситуацию с распространением коронавируса на Камчатке?

– В Камчатском крае фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 увеличен до 546 мест. На базе краевой больницы им. А. С. Лукашевского развернут моногоспиталь на 100 коек для пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона. «Несмотря на то, что в большинстве случаев заболевание коронавирусной инфекцией сейчас проходит в легких формах, в связи c резким ростом заболеваемости растет и количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, кислородной поддержке, постоянном наблюдении, есть и реанимационные случаи. Так, на базе терапевтического корпуса, ранее уже работавшего в режиме моногоспиталя для ковид-пациентов, развернуто 100 инфекционных коек», – сказал главный врач краевой больницы Андрей Кисляков.

Ранее глава региона Владимир Солодов сообщал, что в связи с появлением в регионе нового штамма коронавируса «омикрон», который, по наблюдениям экспертов, характеризуется более лёгким течением заболевания, огромная нагрузка легла на поликлиники. Для усиления амбулаторного звена привлекли студентов-медиков и врачей, работающих в стационарах дневного пребывания. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 8 февраля в Камчатском крае за сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 369 граждан. За все время пандемии было выявлено 28 395 заражений этой инфекцией. Выздоровели за сутки 64 человека, с начала пандемии – 20 669 человек. В ковидных госпиталях лечатся 393 пациента, 40 поступили в течение суток. Пневмонией с COVID-19 больны 196 пациентов. Из 546 мест для ковидных больных свободными остаются 153.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 556 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

– До какого времени продлен масочный режим на Камчатке?

– Требование к соблюдению масочного режима и социальной дистанции не менее 1,5 метра в Камчатском крае сохраняется до 28 февраля. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края от 25 января 2022 года № 8. Граждане обязаны носить маски при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек, помещений органов власти и организаций (в том числе МФЦ и центров занятости населения), предоставляющих государственные и иные услуги, иных помещений различного назначения. Дистанция до других граждан должна соблюдаться в общественных местах и общественном транспорте (за исключением перевозки пассажиров легковым такси).

– В каких возрастных группах на Камчатке самый большой рост заболеваемости коронавирусом?

– В крае отмечается высокий рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Обычно педиатры ведут по 10–12 детей в день. Сейчас количество выездов на одного врача составляет 100, иногда 120», – сказал глава региона во время прямого эфира в «инстаграме».

Накануне губернатор вместе с членами правительства посетил детскую поликлинику № 1 в Петропавловске-Камчатском, чтобы оценить работу учреждения в этот сложный период. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Нагрузка на медицинский персонал возросла, увеличилось количество вызовов. В то же время хочу отметить, что многие родители и их дети остаются дома, поэтому в поликлинике нет очередей, минимизировано оказание профилактических осмотров, что позволяет снизить темпы распространения заболеваемости», – сказал глава региона. Он отметил, что справочная служба в поликлинике усилена студентами старших курсов медицинского колледжа, которые в качестве волонтеров помогают принимать звонки и отслеживают состояние пациентов.

«Несмотря на нагрузку, поликлиника справляется. Хочется пожелать сил врачам, которые принимают весь удар на себя, и еще раз обратиться к нашим гражданам с напоминанием, что при заболевании нужно оставаться дома. Также следует минимизировать плановые осмотры и нагрузку на врачей из-за той помощи, которую можно немного отложить по времени»,– добавил Владимир Солодов.

Ранее пресс-служба краевого Минздрава сообщала, что в детской поликлинике № 1 Петропавловска-Камчатского увеличили количество бригад врачей для выезда к пациентам на дом, но из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции приостановили плановые профилактические осмотры у педиатров и узких медицинских специалистов.

Учитывая высокий риск распространения заболевания среди детей, родителям при обнаружении симптомов ОРВИ у детей необходимо оформить вызов врача на дом. Вызов оформляется через операторов колл-центра поликлиники по телефону 8 (4152) 300-704 или через дополнительный сервис «вызов врача на дом» на сайте городской детской поликлиники № 1, пояснили в Минздраве.

Дополню, что дозвониться по указанному телефону мне удалось в течение двух минут. Оператор колл-центра учреждения объяснила, что вызов педиатра к ребенку на дом осуществляется с 8:00 до 12:00, после оформления вызова врач приезжает в течение дня. Кроме того, записаться для вызова врача на дом можно на сайте поликлиники с 22:00 до 10:00. В субботу и воскресенье поликлиника не работает, поэтому в эти дни к ребенку придется вызывать скорую помощь.

– Болеют ли на Камчатке «омикроном» дети? Каковы особенности этого заболевания?

– Случаи «омикрон»-штамма в регионе у детей зафиксированы официально. Об этом рассказала заместитель главного врача Камчатской краевой детской инфекционной больницы Мери Арутюнян, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства. Врач уточнила, что «омикрон» имеет ряд особенностей: быстрое распространение, короткий инкубационный период, поражение верхних дыхательных путей. «Сейчас мы не фиксируем тяжелых форм заболевания среди детей, в основном болезнь протекает в легкой и среднетяжелой формах: поражение верхних дыхательных путей в виде фарингита, ларингита, трахеита, ларинготрахеита. Если у детей есть хронические тяжелые заболевания, то коронавирус протекает в тяжелой форме. Могу сказать, что в нашей практической работе мы наблюдали, что у грудничков заболевание в основном протекает в легкой форме или бессимптомно, но в прошлую волну коронавируса был случай, когда у одиннадцатимесячного ребенка была тяжелая форма пневмонии, с дыхательной недостаточностью малыш находился в палате интенсивной терапии. Такие случаи редки, но имеют место быть», – сказала она. Врач дополнила, что после контакта с инфицированным уже на следующий день может развиваться клиническая картина заболевания, которая похожа на другие вирусные заболевания. «Это поражение верхних дыхательных путей, высокая температура, заложенность носа, сухой кашель, першение в горле, осиплость голоса. С этих симптомов начинается заболевание коронавирусом у детей при штамме «омикрон», – пояснила она.

По словам врача, в больнице с 15 января наблюдают рост заболеваемости COVID-19 среди детей. «Раньше госпитализация детей с коронавирусом была на очень низком уровне. Два-три человека обращались к нам в неделю, но в основном эту работу на себя брала амбулаторная служба. Теперь к нам может поступить более 10 человек в день с диагнозом ОРВИ, но в ходе диагностики подтверждается коронавирусная инфекция. Диагностика у нас на хорошем уровне, поэтому время ожидание составляет не более 24 часов» – сказала она.

– Ранее сообщалось, что в России выпущена вакцина от коронавируса для подростков. Как идет вакцинация на Камчатке?

– В детских поликлиниках Петропавловска открыли предварительную запись на вакцинацию от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М» для детей в возрасте 12–17. Она проводится двухкомпонентной вакциной «Спутник М». Об этом сообщили в краевом Минздраве. По информации ведомства, поступило более 60 заявок на вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она проводится с согласия родителей или законных представителей. Запас вакцины «Спутник М» в регионе составляет 480 компонентов.

«Вакцинация детского населения проводится по предварительной записи. Чтобы пройти курс, необходимо письменное заявление одного из родителей, составленное в произвольной форме. После этого поликлиника связывается с родителями и назначает удобное для вакцинации время. Перед прививкой каждый пациент обязательно проходит медицинский осмотр. Вакцина «Спутник М» двухкомпонентная и проходит в два этапа через 21 день», – пояснили в краевом Минздраве.

Там добавили, что вакцинация подростков проходит исключительно на добровольной основе и только в медицинских учреждениях региона. Записаться на вакцинацию можно дистанционно через официальный сайт поликлиники либо по телефону учреждения.

О поступлении вакцины для подростков на Камчатку в краевом Минздраве сообщили 26 января. В ведомстве уточнили, что двухкомпонентная вакцина «Спутник М» представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник V». Данной концентрации достаточно для выработки необходимого для защиты уровня антител. По словам разработчиков, иммунный ответ у подростков на прививку лучше, чем у взрослых.

– Как медики оценивают эффективность вакцинации от коронавируса для людей с хроническими заболеваниями?

– Коронавирус особо тяжело переносят люди с хроническими заболеваниями, поэтому, чтобы обезопасить себя и сохранить здоровье, необходимо пройти вакцинацию против коронавируса. Об этом рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской больницы № 2 Петропавловска-Камчатского Олег Гайдук, чьи слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Хочу отметить, что вакцинация не может гарантировать стопроцентно, что человек не заболеет. Человек может заболеть после вакцинации, но заболевание пройдет в легкой форме и не приведет к летальному исходу. У нас были пациенты с серьезной патологией. Самая распространенная – ожирение. Такие пациенты находятся в особой группе риска, но благодаря вакцинации им удалось благополучно пойти на поправку. Если бы они не были вакцинированы, то это могло привести к печальным последствиям», – сказал врач.

«Масочный режим и вакцинация – самые эффективные меры предосторожности, но на первое место я бы поставил вакцинацию. Прививаться нужно обязательно. До тех пор, пока большинство из нас не вакцинируется, коронавирусная инфекция никуда не исчезнет», – дополнил Олег Гайдук.

– Ранее гражданам, контактирующим с больными коронавирусом, требовалось находиться на недельном карантине. Понадобится ли карантин теперь?

– Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова отменила карантин для контактировавших с больными COVID-19. Об этом говорится в опубликованном ведомством постановлении. В документе (вступил в силу 6 февраля) указано, что пункт, предписывающий таким гражданам находиться на семидневном карантине, утратил силу. Кроме того, в ведомстве сообщили, что переболевших коронавирусом начнут выписывать с больничного без подтверждающего отрицательного теста. Это будет касаться случаев, когда граждане находились на лечении более семи дней. Если срок лечения менее семи дней, то отрицательный тест нужен при закрытии больничного.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что карантин для контактировавших с коронавирусными больными при доминирующем штамме «омикрон» потерял смысл. По её словам, изоляцию важно соблюдать при инфекциях, которые вызывают другой эпидпроцесс, как, например, при кори, при паротите (свинке). При этом Попова добавила, что «омикрон» крайне быстро передается и зачастую сама болезнь протекает бессимптомно. Она уточнила, что в России около 17–20 % граждан болеют бессимптомно, в Москве – 40 %. (Напомню, что «омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Глава Роспотребнадзора заявила, что заразность «омикрона» от трех до пяти раз выше по сравнению с другими штаммами коронавируса).

Кроме того, в ведомстве признали неэффективным для сдерживания пандемии ношение перчаток. А вот требования носить маски в транспорте и помещениях, чаще мыть руки и пользоваться по необходимости антисептиками, а также сохранять социальную дистанцию до других граждан остаются в силе.

Наша газета публикует текст соответствующего постановления Главного государственного санитарного врача страны, так как у наших читателей возникло множество вопросов в отношении нововведений, установленных документом. В частности, людям непонятно, зачем столько времени в этом ведомстве призывали носить перчатки, если сейчас они признаны бесполезными, почему больше не нужен отрицательный ПЦР-тест при выписке и так далее. Поскольку мы не являемся специалистами в этой области, а камчатский Роспотребнадзор и камчатский Минздрав комментариев не дают, редакция решила полностью опубликовать документ.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА