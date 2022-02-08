Однажды перед зеркалом

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08 Февраля 2022

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Мой отец всю жизнь мечтал о сыне, но судьба дарила ему только дочерей. Несмотря на всевозможные ухищрения и научный подход к зачатию мальчика, к тридцати шести годам в его доме жили четыре женщины, включая мою маму. После рождения третьей дочери, то есть меня, папа успокоился, в шутку стал называть нашу квартиру гаремом и с нетерпением ожидать внуков. Мои старшие сестры Анна и Мария рано повыскакивали замуж но, к сожалению отца, на свет произвели только девчонок. Когда у Анны родилась вторая дочь, папа окончательно потерял надежду на исполнение своей главной мечты. Новая волна желаний захлестнула отца, когда я стала совершеннолетней. На моем дне рождения его тосты звучали только за появление долгожданного внука. Тот нюанс, что я была не замужем и даже ни с кем не встречалась, папу не смущали. С того самого дня отец стал активно участвовать в моей личной жизни, подыскивая подходящую кандидатуру для роли третьего зятя. Надоедливые разговоры про скорейший брак превратились в настоящую ежедневную вечернюю пытку. Однажды я не выдержала и заявила, что при таком прессинге никогда не выйду замуж и останусь старой девой. Отец опешил от моей наглости, но на целый год отстал от меня со своей навязчивой идеей. За это время я поступила в медицинское училище, чтобы стать профессиональным массажистом и работать в одном из SPA-салонов, только-только входящим тогда в моду.

Два года учебы пролетели незаметно. Однажды моя старшая сестра Анна уличила своего супруга в неверности и решила развестись с ним. Забрав свои вещи и дочерей, она вернулась в родительский дом. Весь следующий год отец занимался судьбой своей несчастной старшей дочери, был полностью погружен в её проблемы. На последнем этапе развода сестра решила вернуться к мужу, поблагодарив родителей за участие в её судьбе, уехала к себе домой, вернув в нашу квартиру покой и тишину. Отец снова загрустил, по нему было видно, что за год совместной жизни он привязался к своим внучкам, но затеивать со мной разговор про замужество больше не решался.

Когда в моей жизни появился Эдик, я не сразу поделались с родителями этой новостью. Наш роман трудно было назвать яркой вспышкой или долгожданным подарком. Мы познакомились на вечеринке у моей подруги Ольги. Эдик был дальним родственником её мужа. Скромный интеллигентный парень был хорошо одет, пил не много, говорил уместные шутки, вечером предложил проводить меня домой. Я понимала, что вовсе не влюблена, но почему-то приняла его ухаживание. Мне было хорошо в его компании, но даже близость не стала для меня чем-то особенным, объединяющим судьбы двух людей. Эдик успешно закончил исторический факультет педагогического института и свою жизнь мечтал связать с работой в школе. Моя мечта состояла в том, чтобы стать успешной женщиной, пройти повышение квалификации у лучших мастеров массажного искусства, заниматься любимым делом и объездить весь мир. Эдик старался понравиться, в скором времени он познакомил меня со своими родителями. Они тепло встретили меня. Безошибочно чувствуя, что это не мой тип мужчины, я несколько раз пыталась прекратить наши отношения, но снова и снова испытывала жалость к нему, отвечала на звонки и проводила с ним свободное время. Однажды я встретила Эдика возле подъезда своего дома. В руках он держал простенький букетик и жалобно смотрел на меня. Немного помявшись, сделал предложение стать его женой. Он показал ключи от квартиры, которую подарили ему родители, пообещал поддерживать меня во всех начинаниях и поклялся любить вечно. Я хотела сразу отказать, но вдруг увидела отца, который решил вечером сбегать за мороженым для мамы и случайно подслушал наш разговор. Папа выскочил из подъезда, громко приветствовал Эдика и потребовал зайти к нам в гости. Сконфуженный жених какое-то время сопротивлялся, но потом сдался и зашел в нашу квартиру.

Его визит был недолгим, продолжительным потом стал мой разговор с родителями. Впервые в жизни мама заступилась за меня, что безумно всех удивило. Она утверждала, что выйти замуж без любви, значит обречь себя на вечную каторгу. Стала вспоминать историю их романа с папой. В свою очередь отец напомнил про несчастные судьбы старших дочерей, которые любили своих избранников и сломя голову носились на свидания. Теперь муж Анны окончательно потерял стыд и изменял жене напропалую, супруг Марии уже два года нигде не работал, потому как устал трудиться на «дядю», превратившись в альфонса. Папа снова и снова говорил о безответственности мужчин нынешнего поколения и явных достоинствах положительного Эдуарда. Я помнила счастье и слезы своих сестер, видела, во что превратились их «принцы», и решила принять предложение.

Свадьбу сыграли через три месяца. Тем же летом я окончила медицинское училище и устроилась на работу в небольшой салон. Эдик работал в школе, я пыталась «зацепиться» в мире косметологии и осваивала новые технологии «бегства» от старости. По выходным мы ходили в кино, иногда приезжали в гости к родителям. Я знала, как начнется каждый мой день, и была уверена, чем он закончится. Отец перестал вести разговоры про внуков, мама почему-то при встрече тяжело вздыхала и отводила глаза. Она до сих пор корила себя за то, что не смогла помешать нашей свадьбе, хотя я изо всех сил пыталась убедить её, что у нас всё в порядке. Так мы прожили несколько лет.

За это время наш салон красоты стал значительно больше, я смогла повысить квалификацию у приезжих мастеров высшего класса, привлекла большое количество клиентов, пользовалась уважением у коллег. Эдик всё так же работал в школе, пытался писать какие-то научные труды, стал всерьез увлекаться шахматами. Учитывая мой график работы, мы практически перестали видеться. Выходные дни проводили порознь. Я стала замечать, что в редкие часы встреч мой муж начал меня раздражать. Домом я практически не занималась, еду покупала из кулинарного магазина напротив, от близости уклонялась и осознавала, что стала очень плохой женой. Тем временем Анна влюбилась в электрика, обслуживающего торговый центр, где она работала, забрала детей и переехала жить к любовнику. Маша увлеклась директором рынка, отбила его у семьи, выгнала мужа к свекрови и начала новую жизнь. Только я напоминала мумию, лишенную желаний и самой жизни. Я смотрела на своё отражение в зеркале и не понимала, что со мной происходит. Красивое ухоженное лицо напоминало маску, безжизненные глаза выдавали одиночество и душевную пустоту. Вглядываясь в себя, я хотела понять, как жить дальше. Ответ пришел спустя несколько дней.

Моими клиентами были разные по социальному статуту и достатку женщины. Делая массаж, я была сосредоточена на своих руках и движениях. Во время процедур многие рассказывали о своей судьбе, постоянные клиенты делились последними новостями из их жизни. Моя работа нередко напоминала просмотр многосерийного сериала, который иногда утомлял. Однажды ко мне записалась женщина средних лет, которая мучилась головными болями и, перепробовав разное лечение, решилась избавиться от недуга с помощью массажа. Выслушав все симптомы клиентки, я уложила её на кушетку и принялась делать свою работу. На моё удивление, сеанс прошел без разговоров под приятную тихую музыку для души. Женщина почти сразу заснула, закончив процедуру, я накрыла её дополнительным пледом и решила не будить. Села за стол и стала дописывать необходимые сведения в карту пациентки. Женщина проспала еще несколько минут, а когда проснулась, стала извиняться за привычку спать, когда тихонько играет музыка и притушен свет. Я улыбнулась, предложила не спешить, поскольку могло возникнуть головокружение. Клиентка попыталась встать, но по внешнему виду я поняла, что ей стало нехорошо. Женщина уверяла, что у меня волшебные руки, но согласилась еще немного посидеть в удобном кресле, чтобы прийти в себя. Она внимательно посмотрела на меня и сказала, что испытала облегчение, будто боль оставила её. За мой талант и помощь она решила открыть тайну исполнения любых желаний. Я засмеялась в голос, поблагодарила за доверие, но предупредила, что не верю в чудеса. Женщина не обратила внимания на мою иронию и продолжила. Один случай заставил её начать изучение мифов, легенд и основы магии зеркал. Посмотрев на журнал посещений, я поняла, что эта клиентка была последней на сегодня, домой идти, как всегда, не хотелось, и я предложила своей собеседнице сходить в соседнее кафе выпить вкусного чая и поговорить про исполнение желаний.

Женщину звали Александра Ильинична, на вид ей было не больше сорока лет, но на самом деле ей недавно исполнилось пятьдесят. Она производила впечатление уравновешенного приятного человека. Одета Александра Ильинична была со вкусом, голосом обладала тихим и очень приятным. Мне захотелось узнать про судьбу такой необычной женщины, но моя собеседница говорить о себе категорически отказывалась. Когда нам принесли заказ, таинственная клиентка рассказала, что на самом деле очень немногие знают истинную силу зеркала. Она поведала о главной легенде, связанной с Дианой де Пуатье, которая в сердцах разбила зеркало, что отразило первые морщины, появившиеся на её прекрасном лице. К счастью для француженки, вся эта сцена развернулась на глазах Бенвенуто Челлини, известного мастера и, как поговаривали, даже колдуна. Подобрав один из осколков разбитого зеркала, он сделал к нему простую деревянную рамку, но наделил необыкновенными свойствами. Получив его, Диана узнала, что её молодость будет сохраняться при каждом взгляде в это зеркало. Правда ли всё было так, неизвестно, но красавица де Пуатье вскоре стала фавориткой самого короля, а зеркальце с ней было до самой смерти Генриха Второго. Однако после кончины короля его любовнице пришлось покинуть дворец, а любимая вещица была оставлена в хранилище как государственное имущество. Впоследствии зеркало меняло хозяек, каждая из которых славилась своей красотой. Есть и реалистическая версия того, как зеркало Дианы де Пуатье могло приобрести такие свойства. Итальянские мастера часто добавляли в зеркала различные сплавы металлов, которые могли повлиять на изображение. Видя себя в отражении свежей и помолодевшей, женщина приобретала уверенность в себе, что являлось главной притягательной чертой для мужчин.

Я, открыв рот, слушала свою собеседницу, и представляла происходящее, будто наяву. «Порой зеркала даже становились необходимым атрибутом врачевателей», – продолжала Александра Ильинична. Она упомянула об известном медике Парацельсе, нередко прибегающем к помощи зеркал во время лечения. Когда он читал определенные врачебные заклинания, пациент дышал на зеркало, которое, как он считал, впитывало всю негативную энергию организма, а значит и хворь. Многие эзотерики говорят, что зеркала напоминают губку, которая принимает в себя весь негатив. Однако в любой момент зеркальная поверхность может «выплеснуть» накопленное обратно. Именно поэтому Александра Ильинична предупредила, что смотреть в зеркала в период раздражения или отчаяния категорически запрещено. Потом был рассказ о том, что если в зеркале отразится чье-то убийство или насилие, то смотреться в него вовсе нельзя. А для того, чтобы стать счастливой, нужно найти старинное зеркало, в которое смотрелась влюбленная женщина, и загадать желание. Но желание должно исходить от самого сердца, только тогда оно исполнится.

Раньше я слышала примету о том, что нельзя смотреться в треснувшее зеркало, но теперь Александра Ильинична объяснила, что, глядя на разломы своего отражения, мы притягиваем несчастье к своей судьбе. На вопрос, почему же зеркала не избавят её от головной боли, женщина ответила, что это наказание, от которого нет избавления. Потом немного помолчала и продолжила, что однажды, когда она была молодой и встречалась с мужчиной своей мечты, на званом ужине по случаю помолвки затеяла спор в доме его родителей, который дорого стоил всем его участникам. Я попросила рассказать подробности этой истории. Моя собеседница немного помолчала, а после рассказала, что тоже окончила медицинское училище и мечтала свою жизнь связать с акушерством. Находясь на последнем курсе, она влюбилась в интересного мужчину, выпускника политехнического университета, и вскоре с радостью приняла его ухаживание, а после предложение стать женой. На том злосчастном ужине будущая свекровь затеяла непринужденный разговор о её обучении. Молодая невеста рассказала про выпускные экзамены, на которых мечтает получить билет с вопросом про группы крови, её совместимость и прочие нюансы этой загадочной жидкости. Отец жениха вдруг спросил о её группе крови, она ответила и спросила про его. Потом уточнила группу крови у матери возлюбленного. Услышав эти цифры она поняла, что возлюбленный не мог быть сыном этой пары, равно как и его старшие братья. Вместо того чтобы промолчать, Александра Ильинична стала настаивать, будто мать возлюбленного всех водит за нос. Разразился скандал, взбешенная лгунья толкнула невесту, та ударилась головой об угол стола, отчего получила сотрясение мозга и трещину основания черепа. Пока Александра Ильинична была в больнице, отец жениха сделал необходимые анализы и выяснил, что всегда был бесплоден. В итоге семья распалась, жених бросил мою собеседницу, а она навсегда приобрела головные боли, которые мучали её более четверти века…

От изумления мне казалось, что я даже не дышала. Этот глупый диалог на медицинские темы, который закончился трагедией для всех, выглядел как злая шутка судьбы. Александра Ильинична глубоко вздохнула и продолжила, что с тех пор старается не спорить. Чувство вины еще долго гнездилось в сердце моей собеседницы и не позволяло стать счастливой. Лишь через десять лет с ней случилось настоящее чудо. Повышая квалификацию в старинном городе, она посетила дворец его основателя, где старенькая экскурсовод рассказала о его жителях, счастливой крепкой семье. Посетителям бабушка предложила заглянуть в роскошное старинное зеркало, чтобы приобрести своё счастье. Экскурсионная группа стала смеяться и обвинять бабулю в глупых трюках для туристов, но Александра Ильинична, уставшая от одиночества, подошла к заветному зеркалу. Шикарная рама произвела впечатление. Несмотря на то, что зеркало было мутным, своё изображение она видела очень четко, подошла поближе и почти в голос сказала: «Я хочу быть счастливой». Бабушка-экскурсовод заметила отстающую посетительницу, мило улыбнулась и перед расставанием тихонько сказала: «Так и будет». Александра Ильинична смутилась, она не думала, что её кто-то слышал, но, уходя, поблагодарила псевдоволшебницу за надежду.

По возвращении домой авиакомпания потеряла багаж Александры Ильиничны. Такое же недоразумение случилось еще с одним пассажиром этого рейса – мужчиной, который впоследствии стал её мужем, второй половинкой. «Правда, я до сих пор не знаю его группу крови», – улыбаясь, подытожила она. С тех пор Александра Ильинична всерьез увлеклась зеркалами и была абсолютно уверена в их магии. Мы еще немного поболтали о планах на будущее и засобирались по домам. На крыльце кафе мы поблагодарили друг друга за проведенный вместе вечер, перед расставанием Александра Ильинична настоятельно рекомендовала найти нужное старинное зеркало и загадать главное желание всей жизни. «Александра Ильинична, а почему именно мне Вы решили рассказать эту историю?» – спросила я при расставании. «Мне показалось, Вам нужна была моя помощь», – ответила собеседница и села на переднее сиденье авто, за рулем которого, судя по жаркому поцелую, сидел тот самый мужчина, украсивший жизнь этой необычной женщины.

Домой я пришла позже обычного, но моему мужу это было безразлично. Он читал какую-то книгу и не сразу заметил, что я дома. После душа я легла спать и еще долго думала над историей, услышанной сегодня. Конечно, я не поверила в волшебную чепуху про злые чары колдуньи, развеянные каким-то зеркалом, но смеха ради утром решила найти музей, где может храниться какое-нибудь старинное зеркало…

Всю ночь мне снились кошмары, будто меня мучали в какой-то темнице. Я проснулась раньше будильника от собственного крика. Рядом мирно спал Эдик. Его невозмутимое лицо освещалось лунным светом. Он лежал под своим одеялом, во сне немного улыбался и производил впечатление счастливого человека. Глядя на его невозмутимый вид, я почему-то пришла в ярость. Впервые в жизни я хотела ударить своего мужа, сделать ему так же больно, как он делал мне все эти годы пустоты и безразличия. Испугавшись своей вспышки агрессии, я вскочила с кровати и пошла на кухню. За окном было тихо и безлюдно, я села на стул и тихонько заплакала. Будто услышав тоску моей души, во дворе завыли бездомные собаки, мне вдруг захотелось открыть окно и составить компанию четвероногим. Представив эту картину, я грустно улыбнулась, вытерла слезы и наконец-то поняла, что хочу развестись.

Моё решение Эдуард принял спокойно и легко, мне даже показалось – с облегчением, что снова повергло меня в гнев. Я была в бешенстве от его спокойствия, но собралась и отправилась на работу, где коллеги уже целых полчаса боролись с последствиями прорыва батареи отопления. Девчонки бегали с тазами и тряпками, пытались спасти мебель и оборудование. Аварийная служба лишь закрыла контрольный кран и предложила найти хорошего сантехника для установки новой батареи. Несколько часов мы собирали воду, перетаскивали кушетки и столы, «на закуску» решили вытащить огромный трельяж, ножки которого от горячей воды стали расслаиваться. Когда этот гигант был перенесен в безопасное место, я решила протереть зеркала от грязи и наших отпечатков. Потом вспомнила слова Александры Ильиничны, посмотрела на свой растрепанный, но веселый вид и почти в голос произнесла: «Я хочу любить и быть любимой, я хочу быть счастливой». Никогда прежде я не разговаривала сама с собой через зеркало, это выглядело странным, поэтому я была рада, что меня никто не услышал. Через секунду я рассмеялась, ведь зеркало не было старинным, в это трюмо смотрелись все наши клиентки перед уходом, судя по их рассказам, счастливы из них были единицы. Поправив прическу, я чмокнула свое отражение, стерла отпечаток и пошла помогать администратору в поисках сантехника.

Тем же вечером я переехала жить к родителям, чему они были безумно рады. Про Эдика ничего плохого они не говорили, но точно знали, что он никогда не сможет сделать меня счастливой, поэтому без лишних слов поддержали моё решение. Проснувшись утром в своей девичьей постели, я испытала прилив энергии, радости и счастья. Мои щечки приобрели розоватый оттенок, в глазах появился блеск, который вскоре стал притягивать мужчин. Самым активным из них оказался мастер по установке мебели, которую пришлось заменить после затопления. Сорокалетний кареглазый Марат не был красавцем, но обладал невероятной притягательной энергетикой. Его сильные руки, рациональный ум, бархатистый голос производили впечатление. Когда он впервые поцеловал меня, я сошла с ума от возбуждения. Не желая ждать другой возможности, мы стали близки на той самой кушетке, где мои клиентки каждый день изливали душу в процессе массажа. Я даже не знала, женат Марат или нет, свободен от отношений или связан обязательствами, понимала только одно: он мне очень нужен! Остальное не имело значения. О своей личной жизни Марат не распространялся, но через неделю мы стали жить вместе в его квартире, где не было ни намека на присутствие других женщин. На званом ужине по случаю знакомства родители попросили рассказать историю нашего знакомства. Я рассказала всё, начиная с магии зеркал. Папа вдруг вскочил со стула, стал требовать пудреницу мамы, с трудом открыл защелку и, глядя на своё отражение в зеркале, во весь голос закричал: «Я хочу внуков!!!» За столом все стали смеяться заливистым смехом. Просили папу поберечь себя и свое здоровье для внучек. Но папа не унимался, ему так понравилась эта легенда, что до конца вечера он улыбался во весь рот и был уверен, что теперь его мечта обязательно сбудется, ведь он смотрелся в зеркало счастливой женщины – своей жены…

Через полгода мы с Маратом поженились, еще через год у нас родился сын. С трех месяцев беременности мы знали пол ребенка, но не говорили папе, чтобы не расстроить его в случае ошибки врача. Когда наш малыш появился на свет, отец плакал от восторга. Для полного счастья сына мы назвали в честь деда, который больше всех на свете ждал появления этого мальчишечки.

В течение следующих нескольких лет Анна и Мария тоже подарили деду по внуку, полностью исполнив заветную мечту папы, но иногда мне кажется, что нашего с Маратом сына дедушка любит немного больше…

Теперь я снова беременна, но до рождения ребенка категорически отказываюсь узнавать его пол. В случае рождения сына мы назовем его в честь отца Марата, который умер, не дождавшись появления внуков, а если родится девочка, о которой теперь мечтаю я, она будет зваться Александрой, в память о той самой хранительнице мифов про зеркала, с которой мы больше не встречались никогда. Моей главной мечтой остается, чтобы ребеночек родился здоровеньким, но на всякий случай перед зеркалом нашей с Маратом спальни пожелала, чтобы родилась девочка. Остается дождаться назначенного времени и узнать, чье желание сильнее: моё или счастливого дедушки…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."