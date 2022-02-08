Однажды перед зеркалом

08 Февраля 2022



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Мой отец всю жизнь мечтал о сыне, но судьба дарила ему только дочерей. Несмотря на всевозможные ухищрения и научный подход к зачатию мальчика, к тридцати шести годам в его доме жили четыре женщины, включая мою маму. После рождения третьей дочери, то есть меня, папа успокоился, в шутку стал называть нашу квартиру гаремом и с нетерпением ожидать внуков. Мои старшие сестры Анна и Мария рано повыскакивали замуж но, к сожалению отца, на свет произвели только девчонок. Когда у Анны родилась вторая дочь, папа окончательно потерял надежду на исполнение своей главной мечты. Новая волна желаний захлестнула отца, когда я стала совершеннолетней. На моем дне рождения его тосты звучали только за появление долгожданного внука. Тот нюанс, что я была не замужем и даже ни с кем не встречалась, папу не смущали. С того самого дня отец стал активно участвовать в моей личной жизни, подыскивая подходящую кандидатуру для роли третьего зятя. Надоедливые разговоры про скорейший брак превратились в настоящую ежедневную вечернюю пытку. Однажды я не выдержала и заявила, что при таком прессинге никогда не выйду замуж и останусь старой девой. Отец опешил от моей наглости, но на целый год отстал от меня со своей навязчивой идеей. За это время я поступила в медицинское училище, чтобы стать профессиональным массажистом и работать в одном из SPA-салонов, только-только входящим тогда в моду.

Два года учебы пролетели незаметно. Однажды моя старшая сестра Анна уличила своего супруга в неверности и решила развестись с ним. Забрав свои вещи и дочерей, она вернулась в родительский дом. Весь следующий год отец занимался судьбой своей несчастной старшей дочери, был полностью погружен в её проблемы. На последнем этапе развода сестра решила вернуться к мужу, поблагодарив родителей за участие в её судьбе, уехала к себе домой, вернув в нашу квартиру покой и тишину. Отец снова загрустил, по нему было видно, что за год совместной жизни он привязался к своим внучкам, но затеивать со мной разговор про замужество больше не решался.

Когда в моей жизни появился Эдик, я не сразу поделались с родителями этой новостью. Наш роман трудно было назвать яркой вспышкой или долгожданным подарком. Мы познакомились на вечеринке у моей подруги Ольги. Эдик был дальним родственником её мужа. Скромный интеллигентный парень был хорошо одет, пил не много, говорил уместные шутки, вечером предложил проводить меня домой. Я понимала, что вовсе не влюблена, но почему-то приняла его ухаживание. Мне было хорошо в его компании, но даже близость не стала для меня чем-то особенным, объединяющим судьбы двух людей. Эдик успешно закончил исторический факультет педагогического института и свою жизнь мечтал связать с работой в школе. Моя мечта состояла в том, чтобы стать успешной женщиной, пройти повышение квалификации у лучших мастеров массажного искусства, заниматься любимым делом и объездить весь мир. Эдик старался понравиться, в скором времени он познакомил меня со своими родителями. Они тепло встретили меня. Безошибочно чувствуя, что это не мой тип мужчины, я несколько раз пыталась прекратить наши отношения, но снова и снова испытывала жалость к нему, отвечала на звонки и проводила с ним свободное время. Однажды я встретила Эдика возле подъезда своего дома. В руках он держал простенький букетик и жалобно смотрел на меня. Немного помявшись, сделал предложение стать его женой. Он показал ключи от квартиры, которую подарили ему родители, пообещал поддерживать меня во всех начинаниях и поклялся любить вечно. Я хотела сразу отказать, но вдруг увидела отца, который решил вечером сбегать за мороженым для мамы и случайно подслушал наш разговор. Папа выскочил из подъезда, громко приветствовал Эдика и потребовал зайти к нам в гости. Сконфуженный жених какое-то время сопротивлялся, но потом сдался и зашел в нашу квартиру.

Его визит был недолгим, продолжительным потом стал мой разговор с родителями. Впервые в жизни мама заступилась за меня, что безумно всех удивило. Она утверждала, что выйти замуж без любви, значит обречь себя на вечную каторгу. Стала вспоминать историю их романа с папой. В свою очередь отец напомнил про несчастные судьбы старших дочерей, которые любили своих избранников и сломя голову носились на свидания. Теперь муж Анны окончательно потерял стыд и изменял жене напропалую, супруг Марии уже два года нигде не работал, потому как устал трудиться на «дядю», превратившись в альфонса. Папа снова и снова говорил о безответственности мужчин нынешнего поколения и явных достоинствах положительного Эдуарда. Я помнила счастье и слезы своих сестер, видела, во что превратились их «принцы», и решила принять предложение.

Свадьбу сыграли через три месяца. Тем же летом я окончила медицинское училище и устроилась на работу в небольшой салон. Эдик работал в школе, я пыталась «зацепиться» в мире косметологии и осваивала новые технологии «бегства» от старости. По выходным мы ходили в кино, иногда приезжали в гости к родителям. Я знала, как начнется каждый мой день, и была уверена, чем он закончится. Отец перестал вести разговоры про внуков, мама почему-то при встрече тяжело вздыхала и отводила глаза. Она до сих пор корила себя за то, что не смогла помешать нашей свадьбе, хотя я изо всех сил пыталась убедить её, что у нас всё в порядке. Так мы прожили несколько лет.

За это время наш салон красоты стал значительно больше, я смогла повысить квалификацию у приезжих мастеров высшего класса, привлекла большое количество клиентов, пользовалась уважением у коллег. Эдик всё так же работал в школе, пытался писать какие-то научные труды, стал всерьез увлекаться шахматами. Учитывая мой график работы, мы практически перестали видеться. Выходные дни проводили порознь. Я стала замечать, что в редкие часы встреч мой муж начал меня раздражать. Домом я практически не занималась, еду покупала из кулинарного магазина напротив, от близости уклонялась и осознавала, что стала очень плохой женой. Тем временем Анна влюбилась в электрика, обслуживающего торговый центр, где она работала, забрала детей и переехала жить к любовнику. Маша увлеклась директором рынка, отбила его у семьи, выгнала мужа к свекрови и начала новую жизнь. Только я напоминала мумию, лишенную желаний и самой жизни. Я смотрела на своё отражение в зеркале и не понимала, что со мной происходит. Красивое ухоженное лицо напоминало маску, безжизненные глаза выдавали одиночество и душевную пустоту. Вглядываясь в себя, я хотела понять, как жить дальше. Ответ пришел спустя несколько дней.

Моими клиентами были разные по социальному статуту и достатку женщины. Делая массаж, я была сосредоточена на своих руках и движениях. Во время процедур многие рассказывали о своей судьбе, постоянные клиенты делились последними новостями из их жизни. Моя работа нередко напоминала просмотр многосерийного сериала, который иногда утомлял. Однажды ко мне записалась женщина средних лет, которая мучилась головными болями и, перепробовав разное лечение, решилась избавиться от недуга с помощью массажа. Выслушав все симптомы клиентки, я уложила её на кушетку и принялась делать свою работу. На моё удивление, сеанс прошел без разговоров под приятную тихую музыку для души. Женщина почти сразу заснула, закончив процедуру, я накрыла её дополнительным пледом и решила не будить. Села за стол и стала дописывать необходимые сведения в карту пациентки. Женщина проспала еще несколько минут, а когда проснулась, стала извиняться за привычку спать, когда тихонько играет музыка и притушен свет. Я улыбнулась, предложила не спешить, поскольку могло возникнуть головокружение. Клиентка попыталась встать, но по внешнему виду я поняла, что ей стало нехорошо. Женщина уверяла, что у меня волшебные руки, но согласилась еще немного посидеть в удобном кресле, чтобы прийти в себя. Она внимательно посмотрела на меня и сказала, что испытала облегчение, будто боль оставила её. За мой талант и помощь она решила открыть тайну исполнения любых желаний. Я засмеялась в голос, поблагодарила за доверие, но предупредила, что не верю в чудеса. Женщина не обратила внимания на мою иронию и продолжила. Один случай заставил её начать изучение мифов, легенд и основы магии зеркал. Посмотрев на журнал посещений, я поняла, что эта клиентка была последней на сегодня, домой идти, как всегда, не хотелось, и я предложила своей собеседнице сходить в соседнее кафе выпить вкусного чая и поговорить про исполнение желаний.

Женщину звали Александра Ильинична, на вид ей было не больше сорока лет, но на самом деле ей недавно исполнилось пятьдесят. Она производила впечатление уравновешенного приятного человека. Одета Александра Ильинична была со вкусом, голосом обладала тихим и очень приятным. Мне захотелось узнать про судьбу такой необычной женщины, но моя собеседница говорить о себе категорически отказывалась. Когда нам принесли заказ, таинственная клиентка рассказала, что на самом деле очень немногие знают истинную силу зеркала. Она поведала о главной легенде, связанной с Дианой де Пуатье, которая в сердцах разбила зеркало, что отразило первые морщины, появившиеся на её прекрасном лице. К счастью для француженки, вся эта сцена развернулась на глазах Бенвенуто Челлини, известного мастера и, как поговаривали, даже колдуна. Подобрав один из осколков разбитого зеркала, он сделал к нему простую деревянную рамку, но наделил необыкновенными свойствами. Получив его, Диана узнала, что её молодость будет сохраняться при каждом взгляде в это зеркало. Правда ли всё было так, неизвестно, но красавица де Пуатье вскоре стала фавориткой самого короля, а зеркальце с ней было до самой смерти Генриха Второго. Однако после кончины короля его любовнице пришлось покинуть дворец, а любимая вещица была оставлена в хранилище как государственное имущество. Впоследствии зеркало меняло хозяек, каждая из которых славилась своей красотой. Есть и реалистическая версия того, как зеркало Дианы де Пуатье могло приобрести такие свойства. Итальянские мастера часто добавляли в зеркала различные сплавы металлов, которые могли повлиять на изображение. Видя себя в отражении свежей и помолодевшей, женщина приобретала уверенность в себе, что являлось главной притягательной чертой для мужчин.

Я, открыв рот, слушала свою собеседницу, и представляла происходящее, будто наяву. «Порой зеркала даже становились необходимым атрибутом врачевателей», – продолжала Александра Ильинична. Она упомянула об известном медике Парацельсе, нередко прибегающем к помощи зеркал во время лечения. Когда он читал определенные врачебные заклинания, пациент дышал на зеркало, которое, как он считал, впитывало всю негативную энергию организма, а значит и хворь. Многие эзотерики говорят, что зеркала напоминают губку, которая принимает в себя весь негатив. Однако в любой момент зеркальная поверхность может «выплеснуть» накопленное обратно. Именно поэтому Александра Ильинична предупредила, что смотреть в зеркала в период раздражения или отчаяния категорически запрещено. Потом был рассказ о том, что если в зеркале отразится чье-то убийство или насилие, то смотреться в него вовсе нельзя. А для того, чтобы стать счастливой, нужно найти старинное зеркало, в которое смотрелась влюбленная женщина, и загадать желание. Но желание должно исходить от самого сердца, только тогда оно исполнится.

Раньше я слышала примету о том, что нельзя смотреться в треснувшее зеркало, но теперь Александра Ильинична объяснила, что, глядя на разломы своего отражения, мы притягиваем несчастье к своей судьбе. На вопрос, почему же зеркала не избавят её от головной боли, женщина ответила, что это наказание, от которого нет избавления. Потом немного помолчала и продолжила, что однажды, когда она была молодой и встречалась с мужчиной своей мечты, на званом ужине по случаю помолвки затеяла спор в доме его родителей, который дорого стоил всем его участникам. Я попросила рассказать подробности этой истории. Моя собеседница немного помолчала, а после рассказала, что тоже окончила медицинское училище и мечтала свою жизнь связать с акушерством. Находясь на последнем курсе, она влюбилась в интересного мужчину, выпускника политехнического университета, и вскоре с радостью приняла его ухаживание, а после предложение стать женой. На том злосчастном ужине будущая свекровь затеяла непринужденный разговор о её обучении. Молодая невеста рассказала про выпускные экзамены, на которых мечтает получить билет с вопросом про группы крови, её совместимость и прочие нюансы этой загадочной жидкости. Отец жениха вдруг спросил о её группе крови, она ответила и спросила про его. Потом уточнила группу крови у матери возлюбленного. Услышав эти цифры она поняла, что возлюбленный не мог быть сыном этой пары, равно как и его старшие братья. Вместо того чтобы промолчать, Александра Ильинична стала настаивать, будто мать возлюбленного всех водит за нос. Разразился скандал, взбешенная лгунья толкнула невесту, та ударилась головой об угол стола, отчего получила сотрясение мозга и трещину основания черепа. Пока Александра Ильинична была в больнице, отец жениха сделал необходимые анализы и выяснил, что всегда был бесплоден. В итоге семья распалась, жених бросил мою собеседницу, а она навсегда приобрела головные боли, которые мучали её более четверти века…

От изумления мне казалось, что я даже не дышала. Этот глупый диалог на медицинские темы, который закончился трагедией для всех, выглядел как злая шутка судьбы. Александра Ильинична глубоко вздохнула и продолжила, что с тех пор старается не спорить. Чувство вины еще долго гнездилось в сердце моей собеседницы и не позволяло стать счастливой. Лишь через десять лет с ней случилось настоящее чудо. Повышая квалификацию в старинном городе, она посетила дворец его основателя, где старенькая экскурсовод рассказала о его жителях, счастливой крепкой семье. Посетителям бабушка предложила заглянуть в роскошное старинное зеркало, чтобы приобрести своё счастье. Экскурсионная группа стала смеяться и обвинять бабулю в глупых трюках для туристов, но Александра Ильинична, уставшая от одиночества, подошла к заветному зеркалу. Шикарная рама произвела впечатление. Несмотря на то, что зеркало было мутным, своё изображение она видела очень четко, подошла поближе и почти в голос сказала: «Я хочу быть счастливой». Бабушка-экскурсовод заметила отстающую посетительницу, мило улыбнулась и перед расставанием тихонько сказала: «Так и будет». Александра Ильинична смутилась, она не думала, что её кто-то слышал, но, уходя, поблагодарила псевдоволшебницу за надежду.

По возвращении домой авиакомпания потеряла багаж Александры Ильиничны. Такое же недоразумение случилось еще с одним пассажиром этого рейса – мужчиной, который впоследствии стал её мужем, второй половинкой. «Правда, я до сих пор не знаю его группу крови», – улыбаясь, подытожила она. С тех пор Александра Ильинична всерьез увлеклась зеркалами и была абсолютно уверена в их магии. Мы еще немного поболтали о планах на будущее и засобирались по домам. На крыльце кафе мы поблагодарили друг друга за проведенный вместе вечер, перед расставанием Александра Ильинична настоятельно рекомендовала найти нужное старинное зеркало и загадать главное желание всей жизни. «Александра Ильинична, а почему именно мне Вы решили рассказать эту историю?» – спросила я при расставании. «Мне показалось, Вам нужна была моя помощь», – ответила собеседница и села на переднее сиденье авто, за рулем которого, судя по жаркому поцелую, сидел тот самый мужчина, украсивший жизнь этой необычной женщины.

Домой я пришла позже обычного, но моему мужу это было безразлично. Он читал какую-то книгу и не сразу заметил, что я дома. После душа я легла спать и еще долго думала над историей, услышанной сегодня. Конечно, я не поверила в волшебную чепуху про злые чары колдуньи, развеянные каким-то зеркалом, но смеха ради утром решила найти музей, где может храниться какое-нибудь старинное зеркало…

Всю ночь мне снились кошмары, будто меня мучали в какой-то темнице. Я проснулась раньше будильника от собственного крика. Рядом мирно спал Эдик. Его невозмутимое лицо освещалось лунным светом. Он лежал под своим одеялом, во сне немного улыбался и производил впечатление счастливого человека. Глядя на его невозмутимый вид, я почему-то пришла в ярость. Впервые в жизни я хотела ударить своего мужа, сделать ему так же больно, как он делал мне все эти годы пустоты и безразличия. Испугавшись своей вспышки агрессии, я вскочила с кровати и пошла на кухню. За окном было тихо и безлюдно, я села на стул и тихонько заплакала. Будто услышав тоску моей души, во дворе завыли бездомные собаки, мне вдруг захотелось открыть окно и составить компанию четвероногим. Представив эту картину, я грустно улыбнулась, вытерла слезы и наконец-то поняла, что хочу развестись.

Моё решение Эдуард принял спокойно и легко, мне даже показалось – с облегчением, что снова повергло меня в гнев. Я была в бешенстве от его спокойствия, но собралась и отправилась на работу, где коллеги уже целых полчаса боролись с последствиями прорыва батареи отопления. Девчонки бегали с тазами и тряпками, пытались спасти мебель и оборудование. Аварийная служба лишь закрыла контрольный кран и предложила найти хорошего сантехника для установки новой батареи. Несколько часов мы собирали воду, перетаскивали кушетки и столы, «на закуску» решили вытащить огромный трельяж, ножки которого от горячей воды стали расслаиваться. Когда этот гигант был перенесен в безопасное место, я решила протереть зеркала от грязи и наших отпечатков. Потом вспомнила слова Александры Ильиничны, посмотрела на свой растрепанный, но веселый вид и почти в голос произнесла: «Я хочу любить и быть любимой, я хочу быть счастливой». Никогда прежде я не разговаривала сама с собой через зеркало, это выглядело странным, поэтому я была рада, что меня никто не услышал. Через секунду я рассмеялась, ведь зеркало не было старинным, в это трюмо смотрелись все наши клиентки перед уходом, судя по их рассказам, счастливы из них были единицы. Поправив прическу, я чмокнула свое отражение, стерла отпечаток и пошла помогать администратору в поисках сантехника.

Тем же вечером я переехала жить к родителям, чему они были безумно рады. Про Эдика ничего плохого они не говорили, но точно знали, что он никогда не сможет сделать меня счастливой, поэтому без лишних слов поддержали моё решение. Проснувшись утром в своей девичьей постели, я испытала прилив энергии, радости и счастья. Мои щечки приобрели розоватый оттенок, в глазах появился блеск, который вскоре стал притягивать мужчин. Самым активным из них оказался мастер по установке мебели, которую пришлось заменить после затопления. Сорокалетний кареглазый Марат не был красавцем, но обладал невероятной притягательной энергетикой. Его сильные руки, рациональный ум, бархатистый голос производили впечатление. Когда он впервые поцеловал меня, я сошла с ума от возбуждения. Не желая ждать другой возможности, мы стали близки на той самой кушетке, где мои клиентки каждый день изливали душу в процессе массажа. Я даже не знала, женат Марат или нет, свободен от отношений или связан обязательствами, понимала только одно: он мне очень нужен! Остальное не имело значения. О своей личной жизни Марат не распространялся, но через неделю мы стали жить вместе в его квартире, где не было ни намека на присутствие других женщин. На званом ужине по случаю знакомства родители попросили рассказать историю нашего знакомства. Я рассказала всё, начиная с магии зеркал. Папа вдруг вскочил со стула, стал требовать пудреницу мамы, с трудом открыл защелку и, глядя на своё отражение в зеркале, во весь голос закричал: «Я хочу внуков!!!» За столом все стали смеяться заливистым смехом. Просили папу поберечь себя и свое здоровье для внучек. Но папа не унимался, ему так понравилась эта легенда, что до конца вечера он улыбался во весь рот и был уверен, что теперь его мечта обязательно сбудется, ведь он смотрелся в зеркало счастливой женщины – своей жены…

Через полгода мы с Маратом поженились, еще через год у нас родился сын. С трех месяцев беременности мы знали пол ребенка, но не говорили папе, чтобы не расстроить его в случае ошибки врача. Когда наш малыш появился на свет, отец плакал от восторга. Для полного счастья сына мы назвали в честь деда, который больше всех на свете ждал появления этого мальчишечки.

В течение следующих нескольких лет Анна и Мария тоже подарили деду по внуку, полностью исполнив заветную мечту папы, но иногда мне кажется, что нашего с Маратом сына дедушка любит немного больше…

Теперь я снова беременна, но до рождения ребенка категорически отказываюсь узнавать его пол. В случае рождения сына мы назовем его в честь отца Марата, который умер, не дождавшись появления внуков, а если родится девочка, о которой теперь мечтаю я, она будет зваться Александрой, в память о той самой хранительнице мифов про зеркала, с которой мы больше не встречались никогда. Моей главной мечтой остается, чтобы ребеночек родился здоровеньким, но на всякий случай перед зеркалом нашей с Маратом спальни пожелала, чтобы родилась девочка. Остается дождаться назначенного времени и узнать, чье желание сильнее: моё или счастливого дедушки…

Ариша ЗИМА