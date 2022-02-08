РЕНОВАЦИОННЫЙ МАСТЕР-ПЛАН ОКАЗАЛСЯ НЕ МАСТЕРСКИМ

08 Февраля 2022



В конце прошлой недели прошло заседание штаба под руководством председателя Правительства Камчатского края Алексея Чекункова по вопросу создания стратегического мастер-плана пространственного и социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского круга. Штаб вкратце объяснил значение этих мудреных слов (цитирую): «Итоговая проектная работа будет включать в себя перспективное видение развития города в целом, основанное на комплексном социально-экономическом исследовании, а также детальную проработку планов по реконструкции и благоустройству отдельных элементов планировочной структуры, в том числе центральной части города». Проще говоря, мы стоим на пороге очередных изменений в генеральный план развития Петропавловск-Камчатского городского округа. Не корректно ставить вопрос: хорошо, что у нас есть мысль по поводу изменения генплана, или плохо? Правильнее сказать: это неизбежно. Как известно, без генерального плана невозможно развиваться любому, в том числе и нашему городу. Правда, у нас, как всегда, есть своя изюминка – непростая история ваяния генплана за последние десять лет.

Начну с того, что в конце 2012 года ООО «АрхПроект» по государственному контракту, заключенному с Департаментом градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа, подготовил проект реконструкции центра города Петропавловска-Камчатского, предусматривающий обустройство трех зон: исторической, центральной и спортивной. Вначале проект был представлен на заседании Научно-методического Совета по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия Камчатского края 7 ноября 2012 года, и был одобрен. Затем успешно прошел публичные слушания. После этого увидело свет постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 18 декабря 2012 года № 3437 «Об утверждении проекта планировки территории «Реконструкция застройки исторической части (центра) в г. Петропавловске-Камчатском».

Не буду утомлять читателей перечислением всего, что нужно было сделать во исполнение этого постановления, о масштабах запланированных работ свидетельствует объём времени, необходимый для решения поставленной задачи: работы планировалось окончить до 2035 года. Тогда администрация не учла, что столь существенные изменения в застройке краевого центра повлекут изменения в генеральный план. Городская прокуратура подправила течение мыслей руководства города, и они (мысли) в конце концов потекли в правильном направлении. Лишь спустя шесть лет увидело свет новое постановление главы Петропавловск-Камчатского городского округа от 14 сентября 2018 № 70 «О подготовке предложений о внесении в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа изменений». Позже был утвержден «План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа». 25 декабря 2019 года городская дума ПКГО решила (цитирую): «Принять Решение о внесении изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденный решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2009 № 697-р». Временной разрыв (больше года) между двумя документами возник из-за казуса в законе Камчатской области от 20.10.2004 № 220 «О наделении Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования статусом городского округа и об установлении границ Петропавловск-Камчатского городского округа». Другими словами, закон был принят без установления границ, т.е. на карте они были обозначены, но понять, где конкретно проходят границы, не представлялось возможным: не были определены поворотные точки, не описана сама граница. То есть предлагать внести изменения в генеральный план, не зная границ территории, на которой этот генплан нужно реализовывать, было юридическим нонсенсом. Поэтому 17 сентября 2019 года Законодательным собранием Камчатского края были внесены изменения в закон Камчатской области, и границы были установлены надлежащим образом. Лишь после этого состоялась вышеупомянутая сессия городской думы ПКГО. Но администрация краевого центра поторопилась. Она заключила муниципальный контракт с ООО «Корпус» (г. Новосибирск) для выполнения научно-исследовательской работы «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа, включая стратегию пространственного развития, правила землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа, архитектурно-градостроительные концепции для зон активного градостроительного развития» еще до определения границ ПКГО. Прокуратура почему-то не заметила эту маленькую юридическую шалость. В апреле 2021 года у нас, слава богу, появилась «Стратегия пространственного развития Петропавловск-Камчатского городского округа», разработанная ООО «Корпус», которая обошлась городской казне в 11 миллионов 500 тысяч рублей.

Казалось бы, вот оно счастье… Но не тут-то было. В своих драгоценных разработках новосибирцы не учли границ охранных зон объектов культурного наследия как федерального, так и регионального значения в так называемом историческом центре нашего города, потому что их (границ) не существует. Служба охраны объектов культурного наследия во главе с Ириной Заиграевой, к сожалению, до сих пор не соизволила решить проблему с определением границ охранных зон объектов культурного наследия. Подозреваю, причиной тому служит отсутствие историко-культурной экспертизы для их (границ) установления.

Перечислю объекты культурного наследия находящиеся в историческом центре:

- памятник В. И. Ленину, 1978 г.

- памятник английскому мореплавателю Клерку Чарльзу, 1913 г.

- памятник Берингу Витусу (1681–1741 гг.), 1826 г.

- памятник воинам Советской Армии – освободителям Курильских островов в 1945 г.

- памятник Лаперузу Жану-Франсуа (1741–1788 гг.), 1892 г.

- памятник «Слава» в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г. Установлен в 1881 г.

- памятник III батарее лейтенанта Максутова в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г. Установлен в 1954 г.

- братская могила защитников г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г. Захоронение 1854 г.

- памятник-часовня, сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г. Установлен в 1912 г.

- интернат при городском училище. 1910 г. Ул. Красинцев, д. 1.

- дом деревянный (дом купца Подпругина), 1909–1912 гг. Ул. Красинцев, д. 4.

- здание бывшего почтово-телеграфного ведомства (дом Притча), 1909–1912 гг. Ул. Красинцев, д. 7.

- дом деревянный (дом казначейства с квартирами для служащих), 1909–1912 гг. Ул. Красинцев, д. 11.

- дом деревянный (дом жилой для служащих), 1909–1912 гг. Ул. Красинцев, д. 13.

- дом деревянный (дом жилой для служащих казначейства), 1909–1912 гг. Ул. Красинцев, д. 15.

- дом деревянный (дом жилой для служащих казначейства), 1909–1912 гг. Ул. Красинцев, д. 19.

- здание губернской канцелярии, 1909–1915 гг. Ул. Ленинская, д. 20.

- дом жилой для служащих канцелярии, 1909–1912 гг. Ул. Ленинская, д. 24.

- дом вице-губернатора с канцелярией, 1910–1912 гг. Ул. Ленинская, д. 26.

- дом жилой для служащих канцелярии, 1910–1912 гг. Ул. Ленинская, д. 28.

- пять деревянных домов (номер 6, 8, 10, 12, 14) на улице Красноармейской.

Отсутствие границ охранных зон делает невозможной реализацию нового стратегического мастер-плана пространственного и социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, уже третьего по счету. Любопытно узнать, известно ли новому Правительству Камчатского края о существовании предыдущей «Стратегии пространственного развития Петропавловск-Камчатского городского круга», или это один и тот же мастер-план, только с измененным названием?

Для справки нелишне вспомнить п. 2 ст. 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Итак, привожу дословно:

«Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия».

Еще следует напомнить, что Никольская сопка является памятником природы. Так что у нас, куда не кинь – всюду клин. Может, стоит разработать еще одну, суперскорректированную, стратегию пространственного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа с учетом в третий раз не замеченных «граблей»?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ