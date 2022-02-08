КАМЧАТСКАЯ ПОЧТА: НЕ НАДО ТОРОПИТЬСЯ!

08 Февраля 2022



Барак главного камчатского почтамта

Время – ресурс невосполнимый и оттого наиболее ценный. Особенно хорошо понимаешь эту истину, когда надо доставить посылку по назначению как можно быстрее. Для этого существует такой способ, как «EMS» (аббревиатура расшифровывается как «Express Mail Service», то есть «Служба экпресс-почты»). Другими словами, «EMS» – это почтовый сервис, работающий в режиме быстрой доставки посылок и корреспонденции.

Выбрал такой способ доставки и наш читатель (его имя и контактный телефон есть в редакции). 27 января из отделения почтовой связи, расположенного в Петропавловске-Камчатском на проспекте Карла Маркса, 23, он отправил две посылки: одну на другой конец страны – в Севастополь, а другую в поселок Эссо Быстринского района. Севастопольцам через трое суток посылку благополучно принесли на дом, как и полагается, а вот друзьям в Эссо она пришла только 4 февраля, и забирали её они сами. Такая особенность работы почты в Камчатском крае вызвала закономерный вопрос и у читателя, и у нашей редакции: в чем причина задержки? Для получения ответа на этот вопрос мы обратились к начальнику почтового отделения в п. Эссо Ирине Костиковой и директору УФПС Камчатского края Григорию Юрьевичу Журавелю. Но, прежде чем привести их ответы, напомню, что село Эссо расположено от Петропавловска-Камчатского на расстоянии 480 км по воздуху и приблизительно в 520 км по автодорогам. На автобусе до Эссо можно добраться за 9 часов. В воскресенье и в понедельник в отделении почтовой связи выходной, и если почта приходит в субботу после обеда, то разбирать её начнут, скорее всего, во вторник. В лучшем случае, при наличии всех почтовых работников, клиент должен получить посылку в среду.

Начальник почтового отделения в Эссо Ирина Костикова пояснила, что посылки поступают в отделение дважды в неделю: по средам и субботам. Разобрать поступившую почту сразу зачастую не хватает времени: Ирина вот уже несколько дней работает в отделении одна. По штату, кроме начальника, положено еще два почтовых работника, но оператор находится в декретном отпуске, а почтальон «на больничном». «Временно, на период выдачи пенсий, отделение работает до обеда, во второй половине дня я развожу пенсию людям. Почту разбираю в нерабочее время, насколько хватает сил», – сказала она.

Сортировщика почтовому отделению в Эссо не полагается. Как пояснила Ирина, эти полставки убрали еще в 2016 году. «В Москве посчитали, что наш поселок небольшой, всего-то 2 тысячи населения, сортировщик тут не нужен. При этом я, как работник почты, сталкиваюсь с тем, что количество почтовой корреспонденции увеличивается, с каждым годом всё больше становится не только различных писем из учреждений, но и посылок, бандеролей. Сказывается возросшая популярность интернет-магазинов, особенно китайских. Нередко нам в отделение доставляют большой мешок, доверху наполненный мелкими пакетами-бандеролями. Каждую надо «пробить» через компьютер и положить на полку, напечатать на них извещения. Это долгий и кропотливый труд. А когда ты одна, просто физически не успеваешь всё сделать, ведь приходится выполнять и другую текущую работу», – пояснила Ирина. К этой проблеме, по её словам, добавляется другая: программы нередко «зависают», что отнимает и время, и нервы. «К счастью, клиенты у нас терпеливые, неконфликтные, относятся к возникающим в обслуживании заминкам с пониманием, спасибо им», – добавила она.

Главную проблему в работе своего отделения Ирина видит в том, что заменять заболевших или ушедших в декрет сотрудников некому. «Кадры нам подобрать очень сложно, молодежь на почте работать не хочет. Те, кто всё же приходит, быстро увольняются: чуть-чуть поработали, и нет их. Сейчас подала заявку одна девушка, но ей еще надо пройти медкомиссию. Потом будем обучать», – поделилась она своими планами. На вопрос о зарплате сразу же ответила, что это самая больная тема всех почтовиков. Хотелось бы, чтобы зарплату подняли. Сама Ирина, по её словам, в прошлом году получала чуть больше «минималки» (с учетом районного коэффициента и северных процентных надбавок МРОТ на Камчатке в 2021 году составлял 33 259 рублей. – Авт.). С января этого года оплату подняли, но какую зарплату получит, Ирина еще не знает.

А вот об условиях, созданных в помещении, отозвалась положительно, отметив, что, по её мнению, работает в одном из лучших в этом отношении почтовых отделений в крае. «Пожаловаться не могу: у нас тепло, светло, комфортно, есть всё необходимое. Несколько лет назад здесь сделали хороший ремонт, порядок и чистоту мы поддерживаем», – дополнила она.

Почтовое отделение в Эссо – одно из множества на полуострове. Для того чтобы представить себе, как работает система почтовой доставки в крае, особенно в отдаленных районах, с какими проблемами сталкивается, мы задали начальнику УФПС в Камчатском крае Григорию Юрьевичу Журавелю ряд вопросов, на которые он с готовностью ответил. Приводим беседу полностью.

Корр.: Григорий Юрьевич, наш читатель рассказал о долгом сроке доставки его посылки в Эссо. Как поступает почта в это село и как часто бывают задержки?

Г. Ю.: Почту в Эссо мы доставляем автомобильным транспортом, задержек при этом, как правило, не бывает. Просим клиента, отправившего посылку в Эссо, проверить актуальный статус её доставки по трек-номеру на сайте или в мобильном приложении.

Корр.: Хватает ли почтовых работников?

Г. Ю.: В виду масштабности компании мы ведем постоянный набор сотрудников на вакансии основного производства: операторов, почтальонов, начальников почтовых отделений. В отдаленных и небольших населенных пунктах найти сотрудника сложнее – меньше потенциальных соискателей работы.

Корр.: Какова средняя заработная плата работника почты на Камчатке?

Г. Ю.: Заработная плата сотрудников почтовых отделений соответствует уровню среднерыночной оплаты по сопоставимым профессиям и составляет 45 500 рублей. В некоторых сельских отделениях сотрудники работают на неполные ставки, поэтому и заработная плата начисляется исходя из отработанного времени.

Корр.: Сколько вакансий в почтовых отделениях края?

Г. Ю.: Мы предлагаем рабочие места почтальонов и операторов. Больше всего сотрудников мы готовы принять в Петропавловске-Камчатском. Укомплектованность штата в целом выше 90 %, но тем не менее мы активно подбираем сотрудников. Отметим, в Камчатском крае на почте работают больше 850 сотрудников в 117 отделениях почтовой связи, магистральном сортировочном центре, на вспомогательных производствах и в административных подразделениях. При этом чаще всего сотрудники работают в компании несколько лет.

Корр.: Как осуществляется доставка посылок в отдаленные поселки в Быстринском, Соболевском районах и в Корякском округе, например, в сёла Аянка и Парень Пенжинского района?

Г. Ю.: Почта доставляется вертолетом в Аянку, Ачайваям, Манилы и другие удаленные села из сельского поселения Тиличики (аэропорт Корф). Рейсы выполняются 2–3 раза в месяц. Так, при благоприятных метеоусловиях срок доставки почты из Москвы до села Аянка Пенжинского района составляет 19 дней, при неблагоприятных метеоусловиях или приоритетной посадке пассажиров срок доставки может увеличиться. Что касается села Парень – в самом селе почтового отделения нет, мы ведем выездное обслуживание из села Манилы, рейсы вертолета – 1 раз в месяц.

Хочу дополнить, что в части участка обмена и обработки почты (УООП) в с. Корф при участии Правительства Камчатского края, УФПС Камчатского края, совместно с ФГП «Аэропорты Камчатки» и АО «Камчатское авиационное предприятие» ведет анализ эффективности работы участка и вырабатывает пути его совершенствования. В планах на 2022–2023 годы ремонт здания УООП, оптимизация логистики. На данный момент мы увеличили пропускную способность канала связи, дооснастили участок средствами автоматизации и в ближайшее время запустим сортировку в обновленном формате. Эти мероприятия позволят нам ускорить доставку почты до отдаленных районов края и улучшить качество отслеживание почты.

Корр.: Сколько почтовых отделений работает в отдаленных районах, куда нельзя доехать по автомобильным дорогам? Сколько из них нуждаются в переводе в новые здания?

Г. Ю.: В 6 из 11 районов края доставка возможна только авиатранспортом или вездеходным транспортом. Это Пенжинский, Олюторский, Алеутский, Тигильский, Карагинский и Соболевский районы. В последнем доставка комбинированная: и автомобильным транспортом, и воздушным сообщением.

В этих отдаленных районах работают 29 почтовых отделений. Мы переводим почтовые отделения из ветхих зданий при содействии краевого правительства, глав районов, органов местного самоуправления. По возможности власти региона подбирают подходящие помещения в каждом населенном пункте и предлагают нам релокацию. В 2021 году мы перевели либо капитально отремонтировали 8 отделений, расположенных в Ключах, Усть-Камчатске, Козыревске, Пионерском, два в Елизовском районе и два в Петропавловске-Камчатском. В ближайшие два-три года планируем перевести еще более 10 отделений, адресная программа формируется.

Корр.: Почтовое отделение в центре Петропавловска на ул. Ленина, на мой взгляд, находится в аварийном состоянии: оно безобразно выглядит и разваливается на глазах. Есть ли в планах построить новое?

Г.Ю.: Почтовое отделение № 1 Петропавловска-Камчатского находится в доме 60 на ул. Ленинская, в отремонтированном помещении. Здание на ул. Ленинская, 65, о котором идет речь, аварийным не является, в качестве площадки для размещения сотрудников или обслуживания клиентов не используется. В нем расположены технологические помещения. На летний период 2022 года мы запланировали косметический ремонт фасада этого здания.

Корр.: В сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение между руководством края и «Почтой России», направленное на обновление инфраструктуры почтовой связи и повышение доступности почтовых услуг в сёлах, сроком на три года. Уточнялось, что «Почта России» направит на развитие почтовых отделений связи в Камчатском крае более 70 млн рублей в течение трех лет. Сообщалось также, что, еще до подписания соглашения, с 2019 по 2021 годы «Почта России» модернизировала в Камчатском крае четыре отделения и адаптировала шесть для обслуживания маломобильных клиентов по программе «Доступная среда». Где расположены эти отделения, какие работы были произведены?

Г. Ю.: По программе «Доступная среда» адаптированы почтовые отделения Петропавловска-Камчатского 683015 (ул. Индустриальная, 9), 683024 (пр. Рыбаков, 2), а также 684000 (город Елизово, ул. Завойко, 9), 684350 (село Эссо, ул. Советская, 3), 684036 (пгт. Вулканный, ул. Центральная, 6); 684032 (село Николаевка, ул. Советская, 24). Комплексный ремонт выполнен в отделениях Елизово 684000 (ул. Завойко, 9) и Петропавловска-Камчатского: 683004 (ул. Рябиковская, 24), 683011 (ул. Невского, 1), 683002 (ул. Виталия Кручины, 8).

Корр.: Сколько отделений почтовой связи было отремонтировано в Камчатском крае в 2021 году, и какие именно?

Г. Ю.: В 2021 году «Почта России» за счет собственных средств выполнила комплексный ремонт почтовых отделений в Усть-Камчатском районе, в поселке Пионерский Елизовского района и в краевом центре. Почтовое отделение 683030 открылось по новому адресу: ул. Лермонтова, д. 18, обновленное отделение 683001 работает на ул. Ленинская, д. 60, – всего 8 отделений.

Корр.: Какие работы предполагается выполнить в рамках подписанного соглашения, в том числе в течение этого года?

Г. Ю.: В 2022 году мы полностью отремонтируем 10 почтовых отделений. Предполагается их ремонт в поселке Сокоч, селе Коряки, в Палане, Мильково, остальные – в Петропавловске-Камчатском. В процессе реализации программы возможны изменения.

Корр.: Спасибо за интересную беседу.

Дополню к вышесказанному, что, по мнению нашей редакции, ремонт и перевод отделений почтовой связи в подходящие помещения дело хорошее и, безусловно, необходимое, но само по себе погоды не сделает. Кто будет работать в красивых отремонтированных отделениях за такую зарплату? Мнение Ирины Костиковой, на наш взгляд, является абсолютно верным, и не её вина, что она не может привлечь сотрудников. Даже в Эссо, где рабочих мест не так много, желающих трудиться на почте не находится. Людей понять можно: ответственность здесь большая, нагрузка значительная, обязанностей много, к тому же постоянно надо осваивать что-то новое. А зарплата при этом остается низкой. Кто согласится на такие условия? Даже если придет человек, он будет постоянно искать лучшее место и вряд ли задержится надолго, что и подтверждают слова Ирины. Пока те, от кого зависит политика работы АО «Почта России» с кадрами, не изменят положения вещей в корне, мечты о повышении доступности почтовых услуг в сёлах так и останутся мечтами.

И еще: представим, что кто-то выбрал услугу экспресс-почты при отправке бандероли или посылки в село Аянка. Можно ли назвать быстрой доставку при сроке в 19 дней и более? Не говоря уже о селе Парень, где вертолет бывает раз в месяц, и то только при благоприятной погоде, которой может и не быть. И не абсурдна ли ситуация, когда время доставки посылки до Севастополя в разы меньше, чем до села Эссо?

Наталья МАКСИМИШИНА