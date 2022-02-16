СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

15 Февраля 2022



Всё больше стран заявляет о намерении признать коронавирусную инфекцию эндемическим заболеванием и постепенно начинает снимать ограничительные меры. Хотя заболеваемость остается очень высокой, в ряде европейских государств считают, что доминирующий штамм «омикрон» переносится легче предыдущих, а высокий уровень коллективного иммунитета, в том числе благодаря вакцинации, позволяет начать возвращение к «допандемийной» жизни. Эксперты предупреждают, что новые волны коронавируса еще возможны, но считают, что для борьбы с ними такие строгие меры, как раньше, могут не понадобиться.

В России заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 74 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Согласно сообщению, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения возрос на 18,8 % по сравнению с предыдущей неделей. Снижение заболеваемости отмечено в 11 субъектах, среди них Москва – на 33,7 %, Республика Саха (Якутия) – на 28,6 %, Московская область – на 21,2 % и Санкт-Петербург – на 3,7 %.

На Камчатке по-прежнему отмечается рост заболеваемости коронавирусом. В регионе сохраняется комплекс ограничительных мер, в том числе масочный режим, требование к соблюдению социальной дистанции не менее 1,5 метра в общественных местах, действует ограничение на проведение мероприятий под открытым небом и ряд других. Введена обязательная вакцинация для граждан, занятых в социально значимых сферах. Тема по-прежнему остается актуальной, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей о развитии ситуации.

– Сколько человек болеет коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 15 февраля на Камчатке подтверждено еще 357 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии отмечено 30 886 заболевших. Выздоровели от коронавируса за сутки 85 человек, за все время пандемии – 21 238 человек. В ковидных госпиталях находятся 469 пациентов, из них 50 поступили в течение суток. 261 пациент болен пневмонией с COVID-19.

В связи с сохранением роста заболеваемости коронавирусом в регионе коечный фонд для пациентов с ковидом увеличен до 546 мест. Из них свободными остаются 77 мест.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умер 561 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

В конце прошлой недели в краевом Минздраве сообщили, что самая напряженная ситуация сохраняется в крупных населенных пунктах, постепенно заболевание распространяется в районах. Больше всего выявленных случаев заражения COVID-19 было отмечено в Мильковском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах. Наиболее спокойная ситуация в Никольском, в Соболевском районе и на севере полуострова.

В Камчатском крае фиксируется преобладание циркуляции штамма «омикрон». По словам специалистов, он распространяется быстрее, чем другие штаммы, но характеризуется более легким течением заболевания.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса в Камчатском крае?

– По информации пресс-службы краевого Минздрава, 15 февраля первым компонентом вакцины иммунизировано 141 076 человек. Закончили вакцинацию, поставив второй компонент, 95 228 человек. Ранее сообщалось, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 197 тысяч человек, что составляет 80 % взрослого населения региона.

3 февраля в крае началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет. По состоянию на 15 февраля вакцинировано 35 детей. Вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной «Спутник М», на добровольной основе с согласия родителей (законных представителей), по предварительной записи в медицинских учреждениях региона. «Спутник М» представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник V».

По словам главы краевого Минздрава Андрея Кузьмина, темпы вакцинации возросли, и в отдельные дни прививается до 400 человек. В среднем за последние недели против коронавирусной инфекции вакцинируется 263 жителя в сутки.

Медики напоминают, что сделать прививку от COVID-19 можно во всех поликлиниках полуострова и в пунктах, развернутых в торговых центрах Петропавловска-Камчатского: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5), в ТЦ «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

– Слышал, что ковидным пациентам будут закрывать больничный лист по новым правилам. Расскажите об этом подробнее.

– Минздрав России внес изменения в приказ, регламентирующий выдачу больничных листов в период пандемии для пациентов с коронавирусом и контактных лиц. Такие категории граждан получили право открывать и закрывать больничный дистанционно – в поликлинику приходить не нужно. Об этом сообщили в краевом правительстве. Уточняется, что больничный лист закрывается дистанционно, если человек перенес заболевание в легкой форме или контактировал с инфицированным коронавирусом.

«Больничный лист появляется на портале госуслуг, там же будет заявка по его закрытию. В случае если больничный не появился в установленное время, нужно связаться по телефону горячей линии или поликлиники по месту жительства, где человеку предоставят информацию и помогут закрыть его дистанционно», – уточнил глава региона Владимир Солодов. Он пояснил, что новые правила позволяют снизить нагрузку на врачей и сокращают риск распространения заболевания, так как минимизирует посещение поликлиник инфицированными гражданами.

– Какие дополнительные антиковидные меры введены на Камчатке?

– В Камчатском крае детям нельзя находиться в торговых центрах без сопровождения родителей, а также следует ограничить посещение детьми общественных мест. Соответствующее требование закреплено постановлением губернатора Камчатского края от 8 февраля 2022 года № 15.

«Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в общественных местах закрытого типа, в том числе в торгово-развлекательных и торговых центрах, детей от 14 до 18 лет, за исключением нахождения таких детей в образовательных, физкультурно-спортивных организациях, организациях отдыха детей и оздоровления в Камчатском крае.

Запретить нахождение детей, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей) в торгово-развлекательных и торговых центрах», –- говорится в документе.

– В каких поликлиниках на Камчатке есть однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт»?

– Как сообщил 15 февраля нашему корреспонденту оператор единого номера по вопросам здравоохранения «122», вакцины «Спутник Лайт» в Камчатском крае нет, и в настоящее время он не владеет информацией о том, когда такая вакцина появится.

– Какой вакциной проводится ревакцинация в поликлиниках Камчатки?

– Согласно новым рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации первый компонент вакцины «Спутник V» теперь может использоваться для повторного прохождения иммунизации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Минздравом России внесены изменения в инструкцию по применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Регионам рекомендовали использовать первую дозу вакцины «Спутник V», в том числе для ревакцинации жителей однократно. По использованию второго компонента пока мы рекомендаций не получили. Порядок будет доведен до субъектов позже. Поэтому сейчас согласно новым рекомендациям мы используем двухкомпонентный «Спутник V» для ревакцинации граждан первым компонентом вакцины», – пояснил министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

– Узнал, что перед тем как поставить прививку, надо подписать добровольное согласие на неё. Что это за документ?

– Добровольное информированное согласие на проведение вакцинации (или отказ от неё) в первой строке содержит наименование вакцины. Далее пациент должен указать свои имя, фамилию и отчество, дату рождения, свой адрес и местожительства.

Ниже пациент подтверждает, что проинформирован врачом: а) о том, что профилактическая вакцинация – это введение в организм человека медицинского иммунобиологического препарата для создания специфической невосприимчивости к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых. Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит из двух компонентов: компонент I и компонент II; б) о необходимости проведения профилактической вакцинации, двух этапах вакцинации и противопоказаниях к её проведению; в) возможных поствакцинальных осложнениях (общих: непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью и местных: болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность), которые могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение 3-х последующих дней; г) о необходимости обязательного медицинского осмотра перед проведением этапов вакцинации (а при необходимости – медицинское обследование); д) о выполнении предписаний медицинских работников.

Далее указано следующее: «Я имел(а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получил(а) исчерпывающие ответы. Получив полную информацию о необходимости проведения профилактической вакцинации «Гам-КОВИД-Вак», комбинированной векторной вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, возможных прививочных реакциях и поствакцинальных осложнениях, я подтверждаю, что мне понятен смысл всех терминов, и добровольно соглашаюсь на проведение вакцинации «Гам-КОВИД-Вак», комбинированной векторной вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2».

Затем вновь следует строка с указанием фамилии, имени и отчества пациента и следующим текстом: «Я, нижеподписавшийся, добровольно соглашаюсь (отказываюсь) от проведения вакцинации «Гам-КОВИД-Вак», комбинированной векторной вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2». Ниже указываются дата подписания документа, подпись пациента, фамилия, имя отчество и подпись врача.

Кроме того, предлагается заполнить анкету пациента перед вакцинацией против ковида. В ней также надо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, а также ответить на ряд вопросов о самочувствии, перенесенных ранее заболеваниях, контакте в ковидными больными в последние 14 дней, хронических заболеваниях, аллергических реакциях, принимаемых в течение последнего месяца лекарственных препаратах и т. п.

– Раньше школьный класс, где болеет коронавирусом даже один ребенок, в полном составе переводили на удаленный режим обучения. Как будет теперь?

– На Камчатке учеников школ, которые будут считаться «контактными» после выявления в классе обучения заболевшего COVID-19, больше не будут отправлять на дистанционное обучение. Как рассказали в Министерстве образования региона, такое решение принято на оперативном штабе. По словам специалистов, это связано с вступлением в силу новых правил Роспотребнадзора.

«По образовательным учреждениям ранее действовали две нормы. В первом случае на карантин уходили те классы, группы или образовательные организации, где количество заболевших превышало 20 %. Во втором случае было достаточно одного заболевшего COVID-19, чтобы весь класс или группу отправить на дистанционное обучение. Первая норма так и остается действовать. Что касается второй нормы, то в соответствии с новыми правилами Роспотребнадзора здоровые дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по коронавирусной инфекции, теперь могут приступать к очным занятиям», – добавили в министерстве.

Напомним, что с 6 февраля вступило в силу новое постановление главного государственного санитарного врача РФ, согласно которому людей, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией, более не обязывают уходить на карантин.

– Сколько бригад скорой помощи работает в Петропавловске-Камчатском?

– В столице Камчатки зафиксирован прирост вызовов скорой помощи, поэтому было принято решение об увеличении бригад для бесперебойного оказания медицинской помощи гражданам. Об этом сообщил министр здравоохранения края Андрей Кузьмин в ходе оперативного штаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

«По вызовам скорой помощи отмечается рост. Если в среднем за пятую неделю мы зарегистрировали 245 вызовов по Петропавловску-Камчатскому, то за прошедшие сутки зафиксировано 260 вызовов. В связи с этим мы увеличили количество бригад скорой помощи до 20. Ранее у нас работало 17 бригад», – отметил Андрей Кузьмин.

– Как справляются с нагрузкой врачи в ковидном госпитале краевой больницы?

– «Эта волна коронавируса характерна тем, что люди болеют преимущественно в легкой и средней степени тяжести, в том числе болеют дети. Больница открывается под моногоспиталь в четвертый раз, поэтому у нас уже выработана четкая схема действий. Мы снабжены лекарственными средствами, которые сейчас необходимы по клиническим рекомендациям для лечения коронавирусной инфекции, и средствами индивидуальной защиты. У нас также есть необходимая аппаратура медицинского назначения, например, аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы. Таким образом, всё для лечения пациентов с коронавирусом у нас есть», – сказал главный врач больницы Андрей Кисляков, чьи слова цитирует пресс-служба краевого Минздрава.

По словам Кислякова, врачи, которые не первый год работают в условиях пандемии, справляются с нагрузкой, но при необходимости будут задействованы дополнительные медицинские сотрудники для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Врачей из других больниц пока не привлекали, потому что сейчас нет надобности в этом. Доктора, которые работали непосредственно в пятиэтажном корпусе, сейчас привлечены для работы в моногоспитале. В дальнейшем, если будет такая необходимость, мы изменим штатное расписание и привлечем к работе других врачей», – отметил Андрей Кисляков.

– Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус?

– Согласно рекомендациям, размещенным на сайте краевого Роспотребнадзора, взятие мазков на ПЦР-исследование советуют проводить не раньше 3–4 часов после последнего приема пищи. Коронавирус живет внутри эпителиальных клеток (слой клеток, выстилающий поверхность (эпидермис) и полости тела, а также слизистые оболочки). Для ПЦР-исследования важно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. В момент проглатывания еды эпителиальные клетки механически снимаются пищевым комком с поверхности слизистой оболочки. Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. Вода смывает с поверхности миндалин инфицированные клетки. Также перед взятием мазков ни в коем случае нельзя использовать лекарственные средства для местного применения (капли, спреи и др.).

Снижает количество вируса в получаемом мазке и применение любых очищающих средств для полости рта. Зубная паста может содержать антисептические компоненты. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала.

На результат ПЦР-исследования также влияет прием алкоголя. Алкоголь содержит этиловый спирт (этанол), который также входит в состав многих антисептических средств. По рекомендациям Роспотребнадзора, для эффективного антисептического действия в составе дезинфицирующего средства должно быть не менее 60–80 % этилового спирта. Хотя в состав спиртных напитков (обычно) входит меньше этанола, чем необходимо для дезинфекции, но после приема алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке также может снизиться.

Таким образом, минимум за 3 часа до взятия мазков из ротоглотки (зева) нельзя: принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот/горло, использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку, курить.

Минимум за 3 часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа.

За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА