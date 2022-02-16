СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Печать
PDF

15 Февраля 2022

Всё больше стран заявляет о намерении признать коронавирусную инфекцию эндемическим заболеванием и постепенно начинает снимать ограничительные меры. Хотя заболеваемость остается очень высокой, в ряде европейских государств считают, что доминирующий штамм «омикрон» переносится легче предыдущих, а высокий уровень коллективного иммунитета, в том числе благодаря вакцинации, позволяет начать возвращение к «допандемийной» жизни. Эксперты предупреждают, что новые волны коронавируса еще возможны, но считают, что для борьбы с ними такие строгие меры, как раньше, могут не понадобиться.

В России заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 74 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Согласно сообщению, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения возрос на 18,8 % по сравнению с предыдущей неделей. Снижение заболеваемости отмечено в 11 субъектах, среди них Москва – на 33,7 %, Республика Саха (Якутия) – на 28,6 %, Московская область – на 21,2 % и Санкт-Петербург – на 3,7 %.

На Камчатке по-прежнему отмечается рост заболеваемости коронавирусом. В регионе сохраняется комплекс ограничительных мер, в том числе масочный режим, требование к соблюдению социальной дистанции не менее 1,5 метра в общественных местах, действует ограничение на проведение мероприятий под открытым небом и ряд других. Введена обязательная вакцинация для граждан, занятых в социально значимых сферах. Тема по-прежнему остается актуальной, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей о развитии ситуации.

– Сколько человек болеет коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 15 февраля на Камчатке подтверждено еще 357 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии отмечено 30 886 заболевших. Выздоровели от коронавируса за сутки 85 человек, за все время пандемии – 21 238 человек. В ковидных госпиталях находятся 469 пациентов, из них 50 поступили в течение суток. 261 пациент болен пневмонией с COVID-19.

В связи с сохранением роста заболеваемости коронавирусом в регионе коечный фонд для пациентов с ковидом увеличен до 546 мест. Из них свободными остаются 77 мест.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умер 561 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

В конце прошлой недели в краевом Минздраве сообщили, что самая напряженная ситуация сохраняется в крупных населенных пунктах, постепенно заболевание распространяется в районах. Больше всего выявленных случаев заражения COVID-19 было отмечено в Мильковском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах. Наиболее спокойная ситуация в Никольском, в Соболевском районе и на севере полуострова.

В Камчатском крае фиксируется преобладание циркуляции штамма «омикрон». По словам специалистов, он распространяется быстрее, чем другие штаммы, но характеризуется более легким течением заболевания.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса в Камчатском крае?

– По информации пресс-службы краевого Минздрава, 15 февраля первым компонентом вакцины иммунизировано 141 076 человек. Закончили вакцинацию, поставив второй компонент, 95 228 человек. Ранее сообщалось, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 197 тысяч человек, что составляет 80 % взрослого населения региона.

3 февраля в крае началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет. По состоянию на 15 февраля вакцинировано 35 детей. Вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной «Спутник М», на добровольной основе с согласия родителей (законных представителей), по предварительной записи в медицинских учреждениях региона. «Спутник М» представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник V».

По словам главы краевого Минздрава Андрея Кузьмина, темпы вакцинации возросли, и в отдельные дни прививается до 400 человек. В среднем за последние недели против коронавирусной инфекции вакцинируется 263 жителя в сутки.

Медики напоминают, что сделать прививку от COVID-19 можно во всех поликлиниках полуострова и в пунктах, развернутых в торговых центрах Петропавловска-Камчатского: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход № 5), в ТЦ «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

– Слышал, что ковидным пациентам будут закрывать больничный лист по новым правилам. Расскажите об этом подробнее.

– Минздрав России внес изменения в приказ, регламентирующий выдачу больничных листов в период пандемии для пациентов с коронавирусом и контактных лиц. Такие категории граждан получили право открывать и закрывать больничный дистанционно – в поликлинику приходить не нужно. Об этом сообщили в краевом правительстве. Уточняется, что больничный лист закрывается дистанционно, если человек перенес заболевание в легкой форме или контактировал с инфицированным коронавирусом.

«Больничный лист появляется на портале госуслуг, там же будет заявка по его закрытию. В случае если больничный не появился в установленное время, нужно связаться по телефону горячей линии или поликлиники по месту жительства, где человеку предоставят информацию и помогут закрыть его дистанционно», – уточнил глава региона Владимир Солодов. Он пояснил, что новые правила позволяют снизить нагрузку на врачей и сокращают риск распространения заболевания, так как минимизирует посещение поликлиник инфицированными гражданами.

– Какие дополнительные антиковидные меры введены на Камчатке?

– В Камчатском крае детям нельзя находиться в торговых центрах без сопровождения родителей, а также следует ограничить посещение детьми общественных мест. Соответствующее требование закреплено постановлением губернатора Камчатского края от 8 февраля 2022 года № 15.

«Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в общественных местах закрытого типа, в том числе в торгово-развлекательных и торговых центрах, детей от 14 до 18 лет, за исключением нахождения таких детей в образовательных, физкультурно-спортивных организациях, организациях отдыха детей и оздоровления в Камчатском крае.

Запретить нахождение детей, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей) в торгово-развлекательных и торговых центрах», –- говорится в документе.

– В каких поликлиниках на Камчатке есть однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт»?

– Как сообщил 15 февраля нашему корреспонденту оператор единого номера по вопросам здравоохранения «122», вакцины «Спутник Лайт» в Камчатском крае нет, и в настоящее время он не владеет информацией о том, когда такая вакцина появится.

– Какой вакциной проводится ревакцинация в поликлиниках Камчатки?

Согласно новым рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации первый компонент вакцины «Спутник V» теперь может использоваться для повторного прохождения иммунизации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Минздравом России внесены изменения в инструкцию по применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Регионам рекомендовали использовать первую дозу вакцины «Спутник V», в том числе для ревакцинации жителей однократно. По использованию второго компонента пока мы рекомендаций не получили. Порядок будет доведен до субъектов позже. Поэтому сейчас согласно новым рекомендациям мы используем двухкомпонентный «Спутник V» для ревакцинации граждан первым компонентом вакцины», – пояснил министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

– Узнал, что перед тем как поставить прививку, надо подписать добровольное согласие на неё. Что это за документ?

– Добровольное информированное согласие на проведение вакцинации (или отказ от неё) в первой строке содержит наименование вакцины. Далее пациент должен указать свои имя, фамилию и отчество, дату рождения, свой адрес и местожительства.

Ниже пациент подтверждает, что проинформирован врачом: а) о том, что профилактическая вакцинация – это введение в организм человека медицинского иммунобиологического препарата для создания специфической невосприимчивости к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых. Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит из двух компонентов: компонент I и компонент II; б) о необходимости проведения профилактической вакцинации, двух этапах вакцинации и противопоказаниях к её проведению; в) возможных поствакцинальных осложнениях (общих: непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью и местных: болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность), которые могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение 3-х последующих дней; г) о необходимости обязательного медицинского осмотра перед проведением этапов вакцинации (а при необходимости – медицинское обследование); д) о выполнении предписаний медицинских работников.

Далее указано следующее: «Я имел(а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получил(а) исчерпывающие ответы. Получив полную информацию о необходимости проведения профилактической вакцинации «Гам-КОВИД-Вак», комбинированной векторной вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, возможных прививочных реакциях и поствакцинальных осложнениях, я подтверждаю, что мне понятен смысл всех терминов, и добровольно соглашаюсь на проведение вакцинации «Гам-КОВИД-Вак», комбинированной векторной вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2».

Затем вновь следует строка с указанием фамилии, имени и отчества пациента и следующим текстом: «Я, нижеподписавшийся, добровольно соглашаюсь (отказываюсь) от проведения вакцинации «Гам-КОВИД-Вак», комбинированной векторной вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2». Ниже указываются дата подписания документа, подпись пациента, фамилия, имя отчество и подпись врача.

Кроме того, предлагается заполнить анкету пациента перед вакцинацией против ковида. В ней также надо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, а также ответить на ряд вопросов о самочувствии, перенесенных ранее заболеваниях, контакте в ковидными больными в последние 14 дней, хронических заболеваниях, аллергических реакциях, принимаемых в течение последнего месяца лекарственных препаратах и т. п.

– Раньше школьный класс, где болеет коронавирусом даже один ребенок, в полном составе переводили на удаленный режим обучения. Как будет теперь?

– На Камчатке учеников школ, которые будут считаться «контактными» после выявления в классе обучения заболевшего COVID-19, больше не будут отправлять на дистанционное обучение. Как рассказали в Министерстве образования региона, такое решение принято на оперативном штабе. По словам специалистов, это связано с вступлением в силу новых правил Роспотребнадзора.

«По образовательным учреждениям ранее действовали две нормы. В первом случае на карантин уходили те классы, группы или образовательные организации, где количество заболевших превышало 20 %. Во втором случае было достаточно одного заболевшего COVID-19, чтобы весь класс или группу отправить на дистанционное обучение. Первая норма так и остается действовать. Что касается второй нормы, то в соответствии с новыми правилами Роспотребнадзора здоровые дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по коронавирусной инфекции, теперь могут приступать к очным занятиям», – добавили в министерстве.

Напомним, что с 6 февраля вступило в силу новое постановление главного государственного санитарного врача РФ, согласно которому людей, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией, более не обязывают уходить на карантин.

– Сколько бригад скорой помощи работает в Петропавловске-Камчатском?

– В столице Камчатки зафиксирован прирост вызовов скорой помощи, поэтому было принято решение об увеличении бригад для бесперебойного оказания медицинской помощи гражданам. Об этом сообщил министр здравоохранения края Андрей Кузьмин в ходе оперативного штаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

«По вызовам скорой помощи отмечается рост. Если в среднем за пятую неделю мы зарегистрировали 245 вызовов по Петропавловску-Камчатскому, то за прошедшие сутки зафиксировано 260 вызовов. В связи с этим мы увеличили количество бригад скорой помощи до 20. Ранее у нас работало 17 бригад», – отметил Андрей Кузьмин.

– Как справляются с нагрузкой врачи в ковидном госпитале краевой больницы?

– «Эта волна коронавируса характерна тем, что люди болеют преимущественно в легкой и средней степени тяжести, в том числе болеют дети. Больница открывается под моногоспиталь в четвертый раз, поэтому у нас уже выработана четкая схема действий. Мы снабжены лекарственными средствами, которые сейчас необходимы по клиническим рекомендациям для лечения коронавирусной инфекции, и средствами индивидуальной защиты. У нас также есть необходимая аппаратура медицинского назначения, например, аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы. Таким образом, всё для лечения пациентов с коронавирусом у нас есть», – сказал главный врач больницы Андрей Кисляков, чьи слова цитирует пресс-служба краевого Минздрава.

По словам Кислякова, врачи, которые не первый год работают в условиях пандемии, справляются с нагрузкой, но при необходимости будут задействованы дополнительные медицинские сотрудники для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Врачей из других больниц пока не привлекали, потому что сейчас нет надобности в этом. Доктора, которые работали непосредственно в пятиэтажном корпусе, сейчас привлечены для работы в моногоспитале. В дальнейшем, если будет такая необходимость, мы изменим штатное расписание и привлечем к работе других врачей», – отметил Андрей Кисляков.

– Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус?

– Согласно рекомендациям, размещенным на сайте краевого Роспотребнадзора, взятие мазков на ПЦР-исследование советуют проводить не раньше 3–4 часов после последнего приема пищи. Коронавирус живет внутри эпителиальных клеток (слой клеток, выстилающий поверхность (эпидермис) и полости тела, а также слизистые оболочки). Для ПЦР-исследования важно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. В момент проглатывания еды эпителиальные клетки механически снимаются пищевым комком с поверхности слизистой оболочки. Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. Вода смывает с поверхности миндалин инфицированные клетки. Также перед взятием мазков ни в коем случае нельзя использовать лекарственные средства для местного применения (капли, спреи и др.).

Снижает количество вируса в получаемом мазке и применение любых очищающих средств для полости рта. Зубная паста может содержать антисептические компоненты. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала.

На результат ПЦР-исследования также влияет прием алкоголя. Алкоголь содержит этиловый спирт (этанол), который также входит в состав многих антисептических средств. По рекомендациям Роспотребнадзора, для эффективного антисептического действия в составе дезинфицирующего средства должно быть не менее 60–80 % этилового спирта. Хотя в состав спиртных напитков (обычно) входит меньше этанола, чем необходимо для дезинфекции, но после приема алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке также может снизиться.

Таким образом, минимум за 3 часа до взятия мазков из ротоглотки (зева) нельзя: принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот/горло, использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку, курить.

Минимум за 3 часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа.

За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."