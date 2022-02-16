ОДНАЖДЫ НА ЮБИЛЕЕ

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15 Февраля 2022

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

История моей семьи началась с рождения прабабушки Анны Степановны. Она появилась на свет в 1920 году и воспитывалась в детском доме города, расположенного на берегу реки Ангара. Своих родителей она не знала, по настоянию воспитателей искать не стремилась, родных и близких не имела. Анна Степановна закончила только четыре класса и с тринадцати лет бралась за любую работу. Она научилась запрягать лошадей, в соседнем совхозе весной развозила на телеге навоз, а летом и осенью собирала там урожай. На очередной посевной встретила бравого комсомольца Ефима Егоровича и отправилась за своим мужем жить в Брянскую область, где вскоре родила сына Никиту и дочь Нину, которая со временем стала мамой моей мамы. Страшные годы войны надолго разлучили молодых возлюбленных. Прабабушка Анюта осталась одна с двумя детьми на оккупированных немцами территории. Её деревня в скором времени превратилась в руины, залитые кровью односельчан и партизан, но она чудом смогла сохранить жизнь себе и своим детям. Ефим Егорович вернулся с войны в конце 1945 года, был изранен, искалечен и контужен. Он прожил без малого один год и умер на руках у любящей жены. Так прабабушка Анюта снова осталась одна. Через несколько лет молодая вдова смогла завербоваться на работу на Дальний Восток.

Я часто слышала истории про переезд семьи на новое место жительства, но еще долго удивлялась мужеству и оптимизму моей родной прабабули, которая одна с маленькими детьми целый месяц тряслась в холодном товарном вагоне, обогреваемом хилой буржуйкой. Но наша путешественница в конце всех рассказов говорила: «Милая правнучка, за этот месяц я увидела столько красивых мест! И поняла, какая у нас красивая и большая страна». Тогда для неё чудом был хлеб без плесени, сгнившая капуста не выбрасывалась, а шла на солянку, картошка считалась лакомством. Вспоминая жуткий голод, прабабушка Анюта до конца своих дней никогда не выбрасывала черствый хлеб, сушила его на сухари и хранила в ситцевой наволочке, на балконе держала запас консервов, никогда не курила, но папиросы и спички хранила в ящике со специями. Она умела радоваться мелочам и всегда говорила, что страшнее голода бывает только смерть близких людей, на которую прабабушке пришлось насмотреться во время войны и после неё.

Сын прабабушки Анюты Никита, отучившись семь классов и получив водительское удостоверение, устроился работать в леспромхоз шофером, но из-за несчастного случая не дожил до двадцатилетнего возраста. Он не успел жениться и не оставил после себя потомство. Так женщины снова остались без мужского плеча. Дочь Нина (моя бабушка) закончила десятилетку, отправилась работать на жестянобаночную фабрику в бригаду к матери, где трудилась порой в две смены. Женщины работы не боялись, вместе жили в общежитии барачного типа и мечтали когда-нибудь оказаться в Москве и увидеть Красную площадь. Когда Нина из гадкого утенка превратилась в прекрасную девушку, за ней стал ухаживать выпускник морского рыбопромышленного техникума. Красивый перспективный парень по имени Борис сразу приглянулся Александре Степановне. Однако этот союз семья Бориса не признала. Сама мысль, что их единственный сын может связать судьбу с какой-то лимитой, вызывала у мамы Бориса, чопорной секретарши районо (районное отделение исполнительного комитета), гнев и возмущение. Чтобы не ударить в грязь лицом, для знакомства с родителями будущего жениха Анна Степановна на сэкономленные деньги купила отрез черного кримплена и, заплатив соседке по общежитию приличные деньги, заказала для дочери пошив платья. Для торжественности наряда сама связала белые кружева крючком, пришила их вокруг горловины изделия и на манжеты. Такое платье подходило для любого случая: если снять кружева, оно становилось повседневным, если пришить вновь изящный плетеный акцент, можно было отправиться на торжественное мероприятие. Платье оказалось впору и безумно понравилось будущей невесте. В качестве последнего украшения Анна Степановна подарила дочери нитку белого жемчуга. Она объяснила, что смогла сохранить эти бусы, подаренные отцом Нины. Разодетая невеста очаровала родителей жениха, вскоре они дали свое благословение на брак. На свадьбе бабушка Нина надела то самое украшение, которое осталось от отца, и всю свою жизнь хранила этот достойный подарок. Родив дочь Татьяну (мою маму), бабушка Нина решила подарить жемчуг ей. Когда на свет появилась я, всем стало понятным имя будущей обладательницы семейного украшения. Не дожидаясь совершеннолетия, я тайком пробиралась в комнату мамы и примеряла бусы на себя. Когда долгожданное время настало, я с трудом скрывала радость, что наконец-то имею право открыто носить любимое украшение…

У бабушки Нины и дедушки Бориса родилось двое детей. Первой на свет появилась моя мама Татьяна, через три года родился её брат Евгений. Когда ребятишки были еще маленькими, деда Бориса не стало. Судно, на котором он работал, перевернулось. Стихия забрала с собой нескольких моряков, включая моего деда. Единственным мужчиной остался мой дядя Женя, которому тоже была уготована трагичная судьба. Он умер от туберкулеза легких в возрасте шестнадцати лет.

Мой отец, услышав историю семьи своей невесты, почувствовал какое-то проклятье и, не став дожидаться рокового стечения обстоятельств, просто исчез, когда мама была на третьем месяце беременности мной. Так с самого рождения меня окружали только женщины, которых я любила всем сердцем, а они без ума любили меня. К моменту моего появления на свет ударницам жестянобаночной фабрики, где трудилась моя мама, выделили большую просторную квартиру. Мама получила должность бригадира, а прабабушка Анюта решила уйти на заслуженный отдых, чтобы сполна насладиться воспитанием и образованием своей правнучки. С ранних лет я ходила в музыкальную и художественную школы, занималась танцами. Раньше всех в классе научилась читать и писать, наизусть «шпарила» огромные поэмы, с легкостью познавала новые науки и окончила школу с золотой медалью. В семье все городились мной. Медаль висела на почетном месте в гостиной, дипломы и кубки украшали огромный сервант чехословацкого происхождения. Всё самое вкусненькое отдавалось только мне, на одежде не экономили, хлопоты по дому делили между собой, уберегали от уборки и прочего труда, негативно влияющего на руки талантливой пианистки. Но мои подружки жили по-другому: дома они мыли посуду, выносили мусор, чистили картошку, ходили в детский сад за своими младшими братьями и сестрами, при этом обязаны были хорошо учиться, чтобы избежать родительской ругани и подзатыльников. Иногда я хотела, чтобы в моей жизни появился братик или сестренка, но я понимала, что тогда перестану быть единственным цветочком в доме, ради которого крутится всё вокруг.

Замуж мама так и не вышла, но по новым украшениям в её шкатулке и вечерним задержкам с работы я понимала, что мужчины в её жизни всё же присутствуют. Прабабушка Анюта и бабушка Нина никогда не стремились обрести своих половинок. Каждая из них утверждала, что повторить былое счастье просто невозможно, а принимать кого попало сил уже больше не было. Мне нравилось наше женское царство, но со временем я стала мечтать о создании семьи и рождении дочери, которой бы передала фамильное украшение. Однако учеба в университете порой не давала времени даже на сон, не говоря о флиртах или романах. Я хотела встретить того самого единственного мужчину, с которым должна была прожить всю жизнь и закончить её в глубокой старости на лавочке своего дома, но несерьезные студенты моего экономического факультета на эту роль вовсе не годились. На дискотеки я не ходила, по вечерам занималась музыкой либо учебой. Мне нравилось играть классические произведения в компании своих любимых женщин, которые всегда спорили, с какой композиции начать очередной импровизированный концерт. Иногда мы смотрели старые фотографии. Я заслушивалась историями о традициях, устоях страны, которой к тому времени уже не существовало, и ясно представляла жизни людей, оставшихся в памяти рассказчиц молодыми. Однажды мне вдруг захотелось заняться поиском родни прабабушки Анюты. Анна Степановна, услышав мою затею, посмеялась и рассказала, что детский дом расформировали еще до войны, а после неё здание было уничтожено, архивы утеряны. Она поцеловала меня в щеку и попросила не заниматься ерундой, поскольку вся моя семья помещалась в этой квартире. Я сделала вид, будто успокоилась, но, обладая упрямым характером, решила спустя время вернуться к этой теме.

Через несколько месяцев прабабушка Анюта должна была отпраздновать свое восьмидесятилетие. Каждый из нас хотел преподнести какой-нибудь сюрприз имениннице. Спрашивать про подарок было бессмысленным занятием: Анна Степановна наотрез отказывалась произнести вслух свои пожелания. Поэтому мы были вынуждены ломать голову над подарком самостоятельно. Не посоветовавшись с родней, от себя я купила красивую шаль с кистями, а для праздничного стола решила надеть черное кримпленовое платье с белыми кружевами, которое купила на очередной распродаже. Оно было как две капли похоже на то, в котором бабушка Нина была почти на всех черно-белых фотографиях. Надев любимую нитку белого жемчуга, я мечтала погрузить моих бабуль в атмосферу того времени, когда они были молодыми. Едва не выдав свой замысел, я с трудом дождалась праздничного ужина. Когда все расселись по местам, я последняя зашла в гостиную, встала в самом центре и стала ждать комплиментов и слов умиления, но вместо этого бабушка Нина и прабабушка Анюта, словно по команде, расплакались. Мы с мамой ничего не поняли и перепугались. Я разрывалась между бабулями и не знала, что делать. Когда волна переживаний схлынула, мне наконец-то удалось выяснить причину столь ярких эмоций…

Первой успокоилась бабушка Нина. Она рассказала, как любила то черное платье, которое получила в дар от своей мамы, но надевала его лишь потому, что другого платья у неё не было. Весь гардероб женщины состоял из рабочей одежды и трикотажного спортивного костюма. Денег катастрофически не хватало на детей, о себе ей думать не приходилось. Раннее вдовство и куча проблем многие годы не позволяли покупать обновки. На вопрос, сколько оно прослужило хозяйке, бабушка Нина снова всплакнула и сказала, что была вынуждена отдать любимое платье заведующей детским садом, куда нужно было устроить детей. Свободных мест в саду не было, заведующая намекнула на вознаграждение. Денег на взятку семья не имела – оставались долги за похороны деда Бориса, а детей оставлять было не с кем. Так заветное платье попало к другой хозяйке, оставив в сердце бабушки горькие воспоминания. Я пожала плечами и толком не поняла: разве стоит так убиваться из-за шмоток. Потом посмотрела на прабабушку Анюту, которая, успокоившись, бездумно смотрела в одну точку, покачивая головой, и просто молчала. Я погладила её по спине и предложила вернуться к главной теме нашего вечера. Посмотрев на меня, она сказала, что готова открыть самую главную тайну своей жизни. Усмехнувшись в душе, я подумала, что буду слушать очередную историю о ворованной муке в послевоенные годы, но сделала вид, будто заинтригована будущим признанием.

Прабабушка Анюта глубоко вздохнула и снова стала вспоминать про брянские леса, каторжный труд, массовые расстрелы, пожары, бесконечный голод и болезнь легких своего старшего сына. Она описала, как боялась немецких иродов, способных на любую низость и жестокость. Но, видя, как сын тает на глазах, ночью решила пробраться в дом, где немцы организовали лазарет, и попытаться украсть хоть какие-то лекарства, а может, просто еды. Дождавшись, пока очередная попойка фашистов закончилась, она обмотала голову платком и почти ползком отправилась за добычей. Обойдя вокруг дома, она, не увидев свет в окнах, тихонько вошла в сени, оглядевшись, обнаружила шкаф, в котором, судя по всему, хранились лекарства. Оглядев содержимое бутылочек, Анна Степановна поняла, что не может прочесть надписи на чужом языке, стала трясти их, и вдруг за спиной услышала мужской голос. Ужас сковал её тело, она боялась даже пошевелиться, но мужчина резко схватил её за руку и повернул лицом к себе. На ломаном русском он спросил, что ей было нужно. Прабабушка Анюта, понимая, что сейчас может лишиться жизни, стала умолять не стрелять. Она говорила про больного сына и лекарства, которые были ему необходимы. Мужчина потребовал проводить его к ребенку. Анна Степановна понимала, что может получить пулю в лоб, но, приняв безысходность своей судьбы, подчинилась и привела врага в свой сарай. Мужчина стал щупать сына, послушал его легкие и сказал, чтобы она сидела тихо. Вернулся через четверть часа и напоил малыша какой-то микстурой. Потом обратился к измученной женщине и предупредил, что завтра ночью придет проведать маленького пациента. Он стал приходить каждую ночь, и через неделю Никитке полегчало, через две он окончательно поправился. Лекарем оказался немецкий доктор Генрих, который тайком от своих солдат и офицеров решил помочь русской женщине и её безнадежно больному ребенку. В знак благодарности Анна Степановна стала его любовницей и вскоре забеременела. Фашисты в обязательном порядке делали аборты русским женщинам, за исключением тех, кто беременел от немцев. Генрих объяснил, что приходится отцом ребенка русской женщины, поэтому её не тронули, даже освободили от части работы в поле и давали небольшой паек. В назначенное время родилась девочка. Прабабушка Анюта посмотрела на бабушку Нину и, глядя в глаза, сказала: «Ниночка, это родилась ты…» Мы все были в шоке и некоторое время не могли прийти в себя. «Этого не может быть!» – вдруг вскрикнула бабушка Нина. Стала упрекать Анну Степановну в старческом маразме, сбегала за паспортом и, тыкая в раздел «год рождения», требовала объяснения этой глупой истории. Прабабушка Анюта попросила успокоиться и продолжила, что дочку родила не в 1941 году, как указано в паспорте, а в1943 году. Бабушка Нина не унималась и стала спорить и кричать, что просто не может быть дочерью фашиста, потому что с рождения похожа только на своего отца Ефима Егоровича, она уверяла, что помнила его, потому что к моменту окончания войны ей было четыре года, а не два. Мы с мамой попросили успокоиться разгневанную бабушку Нину, чтобы дослушать историю до конца.

Анна Степановна немного помолчала и продолжила. После освобождения Брянщины от фашистской оккупации Генрих был расстрелян партизанами. Буквально перед смертью он поблагодарил Анну Степановну за дочку и подарил ту самую нитку жемчуга, которую женщина смогла сохранить, невзирая на голод и трудности жизни после войны. Оказывается, это украшение принадлежало роду семьи Генриха, и перед началом войны было передано его матерью как талисман, предназначенный для сохранения жизни молодого врача.

После окончательного освобождения деревни оставшимся в живых жителям пришлось с нуля восстанавливать свои жилища, заниматься сбором дикоросов, распахивать земли для выращивания хоть каких-нибудь сельскохозяйственных культур. Несмотря на тяжкий труд, соседям хватало времени на сплетни, пересуды и даже расправы. Первыми, кто попал под гнев освобожденных жителей, стали те, кто работал переводчиками в комендатуре у фашистов, следом шли любовницы немецких солдат. Анну Степановну снова спасло чудо. Тот факт, что Генрих не участвовал в пытках и казнях, рискуя жизнью, иногда выхаживал безнадежно больных русских детей, позволило сохранить ей жизнь. Однако, чтобы уязвить маленькую Ниночку, соседи стали звать её немецкой байстрючкой. Но Анне Степановне были безразличны «уколы» односельчан, ей нужно было жить дальше и думать, как объясняться с мужем.

Долгожданная Победа стала для всех жителей Советского Союза не просто выдающимся мировым событием, но и главным праздником каждой семьи. Все ликовали, плакали, поздравляли друг друга и верили, что вскоре снова обретут свое счастье. Когда вернулся Ефим Егорович, прабабушка Анюта, зная про пересуды соседей, решила сама рассказать всё, что случилось с ней в годы разлуки. До войны прадедушка был собранным и сдержанным человеком, после таких испытаний, получив столько увечий, он стал замкнутым молчаливым мужчиной. Всю ночь он курил в сенях, а после поблагодарил жену за спасение сына и предложил изменить дату рождения дочери, чтобы никто и никогда не смог усомниться в том, что Нина была его ребенком. После потери архивов, многим пришлось восстанавливать документы на себя и своих детей. Работа загсов только восстанавливалась, само учреждение находилось в районном центре, записи делали со слов. Так в первой метрике у бабушки Нины годом рождения стал 1941, вместо 1943 года. Дату рождения решили оставить настоящую 20 апреля. Вскоре Ефим Егорович окончательно занемог и осенью следующего года умер, забрав с собой в могилу эту тайну.

«Зачем же ты ее открыла?» – вдруг прокричала бабушка Нина. Прабабушка Анюта ответила, что хочет уйти из жизни с чистой совестью и свободным сердцем. Еще несколько минут в нашей комнате стояла звенящая тишина. Я тихонько прикасалась к бусам и не могла поверить, что на мне украшение с огромной историей немецкой рода, и в моих жилах течет их кровь. Бабушка Нина не справилась со своим гневом и обидой, встала из-за стола и пошла к себе в комнату, мама отправилась за ней. С прабабушкой Анютой мы остались вдвоем. Мне сложно было представить тот уровень ненависти к немцам, который присутствовал в каждом советском ребенке, изучающем уроки истории Великой Отечественной войны, не ясна причина вспышки гнева и ненависти бабушки Нины за свое происхождение. Мое знакомство с этим страшным периодом для страны происходило через кадры старых фильмов и рассказы прабабушки Анюты. Но её героизм для спасения сына вызывал у меня невероятное уважение. Её простил даже собственный муж, который все четыре года самоотверженно боролся с врагами русской земли, приняв как родную дочь, появившуюся на свет от порочной преступной связи, поэтому обсуждать и осуждать поступки этой сильной женщины я просто не имела права, мне хотелось поддержать прабабушку, вручить шаль и выпить за юбилей этого светлого человека.

Прабабушка пила редко, но из всех горячительных напитков предпочитала только водочку. Наполнив бокалы, я произнесла трогательный тост за крепкое здоровье своей любимой юбилярши. Пригубив напитки, мы немного перекусили. После я решила задать вопрос, который мучил меня с начала этого рассказа: «Бабушка Анюта, а ты любила его?» Она вдруг засмущалась и ответила, что, когда выходила замуж за Ефима Егоровича, была совсем девчонкой, про жизнь между мужчиной и женщиной ничего не знала. Всегда испытывала стеснение и неловкость, когда ложилась в постель. Почти сразу забеременела, после родов долго восстанавливалась, потом проводила мужа на фронт и вовсе забыла, что рождена женщиной. Немецкий врач, спасая больного сына, разглядел в ней прекрасную женщину, окружил мужским теплом и нежностью, которые смогли наполнить восторгом неопытную женщину, измотанную трудом и проблемами. Она понимала, что поступала неправильно, но отказать себе в этой радости не смогла.

Вернувшись домой, весь израненный Ефим Егорович не смог подарить счастье, о котором мечтала каждая женщина, но дочь он принял как свою, любил всем сердцем и никогда ни в чём не упрекнул жену. Анна Александровна была благодарна мужу, его благородство придавало ей сил искать в жизни иные радости. Когда Анна Степановна овдовела, поняла, что теперь должна думать только о своих детях. К сожалению, сохранить смогла только дочку достойного красивого врача Генриха, который перед смертью сказал, что будет любить своего ангела и на небесах.

Мы обнялись с прабабушкой, по моим щекам катились слезы. Из соседней комнаты вернулись мама и бабушка Нина. В открытую дверь они слышали рассказ Анны Степановны и решили поддержать её. Без лишних уговоров и слов женщины сели на свои места и предложили выпить за виновницу торжества. Вечер прошел в приятной атмосфере, без взаимных упреков, обид и разборок. Женщины пели народные песни, прабабушка вспомнила частушки с матерком, все смеялись, наконец-то похвалили моё платье, просили сохранить нитку жемчуга и старинные фотографии нашей немногочисленной женской семьи.

Это был последний вечер, когда мы все вместе сидели за одним столом. Через несколько месяцев после юбилея у прабабушка Анюты случился обширный инфаркт, после которого она прожила несколько дней и умерла в своей постели. Возможно, её сердце, всю жизнь запертое в темном чулане, не выдержало воспоминаний, нахлынувших в день собственного юбилея, быть может, оно просто устало биться без любви, но его тепла и нежности мне не хватает до сих пор…

Прошло еще какое-то время, прежде чем мы научились жить без главы нашей женской семьи. Бабушка Нина так и не признала родство с немцами, отцом до конца своих дней считала только Ефима Егоровича и в доме категорически пресекала разговоры о поисках германских корней. Вскоре я перестала спорить и погрузилась в процесс трудоустройства. Учитывая отсутствие опыта, приличную работу я смогла найти спустя несколько лет, по той же причине встретила достойного мужчину только с четвертого раза. Нашего первенца я назвала в честь немецкого прадедушки Генриха, который сохранил жизнь моей любимой Анны Степановны и дал возможность продлить свой род совсем в другой стране. Чтобы не обижать бабушку Нину, нашего сына мы назвали на русский манер Андреем. Надеюсь, череда потерь мужской половины нашей семьи минует меня, и я буду счастлива до конца своих дней, но моя душа всё еще неспокойна, ведь на свет пока не появилась новая обладательница семейного украшения. Я убеждена, что смогу родить дочь, ведь у неё уже есть имя – Анна, черное кримпленовое платье с белыми кружевами и нитка роскошного жемчуга…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."