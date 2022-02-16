ПОВЕСИМ СОБАК! НА КОГО? ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

15 Февраля 2022



Газета «Вести» посвятила множество публикаций теме нападения безнадзорных собак на людей в Камчатском крае. Последняя из них, под названием «Повесим собак! На кого? Часть вторая», опубликованная 19 января текущего года, обосновывала необходимость изменения федерального законодательства в отношении бездомных животных и заканчивалась словами: «Чего мы ждем? Когда загрызут еще одного ребенка, и жители Камчатского края начнут решать проблему самостоятельно, без помощи властей?»

Ждать долго не пришлось. 8 февраля в поселке Нагорный Елизовского района бездомная собака напала на двухлетнюю девочку. Ребенок с укусами был доставлен в больницу. По предварительной информации, размещенной на сайтах краевого правительства, прокуратуры, Следственного управления СК России по Камчатскому краю, нападение произошло в промышленной зоне, расположенной на территории поселка, в дневное время. Девочка находилась вместе с отцом и дедушкой у сторожки. Пока взрослые были заняты заготовкой дров, на девочку напала ранее прикормленная дедушкой собака и причинила ребенку множественные укушенные раны головы и шеи. На месте происшествия скорая помощь оказала ребенку необходимую медицинскую помощь. Девочку увезли в детскую краевую больницу, сейчас её жизни ничего не угрожает.

В администрации Елизовского района уточнили, что четыре собаки, которые находились в промзоне, отловлены и помещены в приют.

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств нападения собаки на ребенка. В Елизовской городской прокуратуре поставили на контроль ход и результаты проверок, организованных территориальными подразделениями УМВД и СК.

Во взаимодействии с региональными органами власти прокуратура края в настоящее время ведет работу по разработке изменений в федеральное законодательство об отлове и содержании бродячих животных.

Поселок Нагорный, где проживает около 1 400 человек, входит в состав Новоавачинского сельского поселения Елизовского района, на администрацию которого и возложены полномочия по работе с безнадзорными животными. А если быть точнее, такой работой занимается Управление дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры районной администрации, которым руководит Мыльников Александр Александрович. К нему мы и обратились, чтобы узнать, что будет с покусавшими ребенка собаками дальше, сообщали ли ранее жители Нагорного о бродячих псах на территории поселка и как в Управлении проводится работа по отлову безнадзорных животных.

Но, прежде чем дать ему слово, не могу не вспомнить, что когда подобный же вопиющий случай произошел во времена моего детства, напавшую на ребенка собаку застрелили немедленно. И вызвано это было отнюдь не жестокостью по отношению к животным, а здравым смыслом и твердо усвоенной истиной: жизнь человека – важнее всего. Потом времена изменились, однако приютам не запрещалось усыплять отловленных на улицах бездомных собак и кошек. Теперь в стране порядок обращения с бездомными собаками определяется Федеральным законом № 498 «Об ответственном отношении к животным». Принятый в конце 2018 года, закон запрещает усыплять (а тем более отстреливать) собак, предписывает забирать их с улицы, стерилизовать и выпускать обратно в среду обитания, то есть снова на улицу. (Замечу, что при этом нет никаких гарантий того, что эти псы, сбившись в стаю, кого-нибудь не покусают.) Возвращать обратно на улицу нельзя только самых агрессивных по отношению к человеку особей. Они должны содержаться в специально построенных для животных приютах пожизненно. Строить такие приюты и содержать в них животных местные власти должны на свои средства. Дополню, что автором этого закона, наверное, самого гуманного в мире (в США и ряде европейских стран возможность усыпления бездомных животных законодательно предусмотрена), выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Федеральных средств на финансирование или хотя бы софинансирование приютов изначально предусмотрено не было – господин Бурматов вносил законопроект с нулевым финансово-экономическим обоснованием. Тем не менее его горячо поддержали общественники, ратующие за права животных. Закон, обеспечивший популярность его автору, был принят и очень быстро обернулся обратной стороной. После его вступления в силу случаи нападения безнадзорных собак на детей и взрослых в разных регионах страны стали происходить с удручающим постоянством (примеры я приведу ниже), и со временем ситуация только ухудшилась.

А теперь вернемся к беседе с Александром Александровичем. Он пояснил, что отловленные в поселке Нагорный собаки будут провакцинированы и останутся жить в приюте для безнадзорных животных, как проявившие агрессию по отношению к человеку. Выпуску в естественную среду обитания они, согласно закону, не подлежат.

Всего же с сентября 2021 года и по 8 февраля 2022 года из поселка Нагорный поступило 12 заявок на отлов бесхозных животных, бригада по отлову выезжала туда 11 раз, в результате было отловлено 17 собак, не имеющих владельцев. Если брать весь район в целом, то с территорий поселений, входящих в его состав, в течение 2021 года поступило 894 заявки на отлов бродячих животных, по которым было проведено 7 рейдов. С начала этого года таких рейдов проведено уже три.

Рейды проводятся на основании графиков, которые размещаются на сайте Елизовского муниципального района и направляются подрядчикам. «Отлов безнадзорных животных производится в первую очередь в местах массового скопления людей, и особенно детей: возле школ, детских садов, почты, офисов МФЦ и так далее. Проводятся такие мероприятия в обязательном порядке перед началом учебного года, на каникулах, в праздничные дни, а также по заявкам граждан», – пояснил он. Обращаться при обнаружении бродячих животных жители Елизовского района могут в круглосуточную Единую диспетчерскую службу района по телефонам: 8 (41531) 6-15-60; 8-961-962-41-41.

По данным, предоставленным нашей газете начальником Управления, в прошлом году в результате таких мероприятий было отловлено 562 собаки, стерилизовано 443, возвращена владельцам 51 собака, выпущено в прежнюю среду обитания 309. В 2022 году отловлено 100 собак, стерилизовано 79, возвращено владельцам 6, выпущено обратно 54. Все отловленные собаки содержались или содержатся в приюте для безнадзорных животных, расположенном в городе Елизово на улице Мурманская. Содержать их там, согласно законодательству, можно не более 20 дней.

Александр Мыльников рассказал, что приют рассчитан на 215 собак и 58 кошек. На сегодняшний день территория приюта самая большая в Камчатском крае, она предполагает дальнейшее развитие: для этого есть свободные площади и помещения. «В свое время, в 2020, в 2021, а теперь уже и в этом, 2022 году, мы просили дополнительное финансирование для развития этого приюта. Нам необходимо 11 млн рублей, и мы сможем довести количество мест для бездомных животных до 500. Очень надеюсь, что нас услышат, так как востребованность в новых местах есть», – уточнил он.

Занимается отловом бродячих животных в районе подрядная организация, выигравшая в 2021 году электронный аукцион на отлов и выпуск безнадзорных животных в 2022 году. Мы были немало удивлены, когда Александр Александрович отказался сообщить её название, но он объяснил причину. «Афишировать через газету эти сведения я не хочу, хотя понимаю, что они есть в интернете. К сожалению, наше общество разделилось сейчас на два враждующих лагеря: тех, кто прикармливает бездомных животных, ухаживает за ними, и тех, кто считает их опасными для людей и выступает против нахождения таких животных на улицах. Уже был случай, когда зоозащитники подожгли автомобиль нашему подрядчику. А сравнительно недавно произошла стычка на выездном мероприятии по жалобам граждан в Паратунке. В этом поселке на одной из улиц женщина возле своего дома прикармливала около 12 собак. В остальное время животные находились на самовыгуле. Разумеется, многие жители эту свору опасались. Дошло до того, что одна из собак схватила ребенка, по счастью, обошлось без последствий для его здоровья. Когда мы приехали, чтобы провести мероприятие по отлову животных и побеседовать с женщиной, несколько местных жителей набросились на ловцов с угрозами, дело чуть не дошло до драки», – сказал он.

На мой взгляд, дело идет уже не о любви и жалости к бездомным животным, а об аномалиях в психике таких вот буйных зоозащитников. До них, похоже, не доходят никакие доводы оппонентов – им важен сам протест, и они давно потеряли здравый смыл и способность проникнуться страданиями людей, пострадавших от нападений бродячих псов.

А таких случаев, повторюсь, становится всё больше, и на весах уже лежит не только здоровье, но и жизнь людей. Приведу только два последних резонансных примера, случившихся в Дальневосточном федеральном округе. В конце декабря прошлого года в Якутске стая бродячих псов загрызла 53-летнюю женщину, доцента Северо-Восточного федерального университета. Женщина погибла практически в центре города, в месте, где бродячие псы уже не раз нападали на людей.

22 января этого года в Забайкалье, в 30 км от Читы, в поселке Домна одичавшие собаки напали на первоклассницу, возвращавшуюся домой из музыкальной школы. Тело ребенка нашли на одном из пустырей со следами многочисленных укусов. Сразу же после трагедии в селе организовали сход. Возмущению жителей не было предела. Пока губернатор принимал меры, организовав в правительстве региона заседание, посвященное проблеме безнадзорных животных, в селе слышались выстрелы. Мужчины, не дожидаясь помощи властей, отстреливали собак.

Региональные следственные управления возбудили уголовные дела в отношении неназываемых «должностных лиц» по статье «халатность», но людей это уже не вернет. Дополню, что в прошлом году, по данным российских СМИ, случаи нападения собак на людей фиксировались на Сахалине, Чукотке, в Магадане, в Республике Бурятия, в Приморье.

Что касается Камчатского края, то происшествия, связанные с нападением бродячих собак на людей (особенно на детей) происходят здесь регулярно. Так, незадолго до происшествия в поселке Нагорный стая бесхозных псов напала на 8-летнего мальчика в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа. Это случилось 23 января, днем. Собак сумел отогнать подоспевший очевидец. В этом случае мальчику повезло, однако периодичность нападений говорит сама за себя. По мнению редакции, это самая объективная оценка качеству работы с безнадзорными животными, и оценка неудовлетворительная. Газета «Вести» неоднократно доказывала это в цикле публикаций под общим названием «Собачья жизнь», где детально освещала работу муниципалитетов в этом направлении, а особенно работу в Петропавловск-Камчатском городском округе. Именно на его территории, в районе Красной сопки 4 ноября 2020 года в результате нападения стаи бродячих псов погиб 8-летний школьник Миша Толстов («В» от 10.11.2020 г. «Трагедия в кислой яме»). Напомню, что рядом с местом происшествия находилось не менее 11 агрессивных псов без владельцев. Все они были отловлены, и экспертные исследования подтвердили, что ребенок погиб от собачьих укусов. Было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела санитарного контроля Муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Юлии Лопатиной по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Лопатина, имея реальную возможность исполнить возложенные на неё обязательства, проигнорировала свои прямые функции и заявки на отлов животных уполномоченному индивидуальному предпринимателю не направила. Дело было передано в суд. До настоящего времени свою вину обвиняемая не признала. Но даже если она признает её и понесет наказание за решеткой, проблему безнадзорных животных это не решит. Начинать надо с изменений в федеральном законодательстве об обращении с животными, не имеющими хозяев.

Наталья МАКСИМИШИНА

От «Вестей»

14 февраля на сайте Правительства Камчатского края появилась информация: «15 февраля на площадке Законодательного собрания региона пройдет обсуждение возможных инициатив по изменению закона об ответственном обращении с животными с привлечением федеральных экспертов».

Каких федеральных экспертов надо привлекать, чтобы уяснить простые истины? Во-первых, всех бродячих собак и кошек надо усыплять, как представляющих угрозу здоровью и жизни людей. Во-вторых, собак и кошек с признаками того, что у них имелся владелец, размещать в приютах и давать объявления об этом. Если в течение 20 дней владелец или новый желающий взять собаку или кошку к себе не появится, животных – усыплять. И, в-третьих: людей, которые препятствуют исполнению функций по отлову безнадзорных животных, привлекать к административной ответственности путем наложения штрафа. А при повторных действиях – увеличивать размер штрафа в несколько раз. Только при соблюдении этих нехитрых, но действенных мер дело сдвинется с мертвой точки.

Что же качается предложений депутатов Заксобрания Камчатского края о маркировании домашних животных, чтобы установить ответственность для нерадивых владельцев, которые выбрасывают питомцев на улицы (информация об этом была размещена на сайте краевого Заксобрания 10 февраля), то это полный абсурд. Как они собираются маркировать домашних животных на практике? Напомню уважаемым камчатским законодателям, что когда несколько лет назад в столице Бурятии столкнулись с подобной проблемой, к работе по учету домашних питомцев некоторые чиновники в добровольно-принудительном порядке попытались привлечь… педагогов школ. Чтобы те выясняли, у кого из их учеников есть домашние животные. Предлагаю пойти дальше: заставить гос- и мунслужащих ходить по квартирам сограждан и привлечь к обходу преподавателей спортивных и музыкальных школ. А депутатов Заксобрания Камчатского края записать в контролеры этого собачье-кошачьего обхода.

В театре абсурда всё должно удивлять, ошеломлять и жить своею противоречивой и бестолковой жизнью.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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