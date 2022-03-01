ДЕПУТАТЫ РАЗОШЛИСЬ. СОБАКИ ОСТАЛИСЬ…

01 Марта 2022



Проблема бездомных животных на Камчатке наконец-то вышла на законодательный уровень. Депутаты краевого Заксобрания инициировали создание рабочей группы, призванной усовершенствовать закон об обращении с животными в регионе. Другими словами, защитить граждан, и прежде всего детей, от нападений бродячих собак, которые происходят в крае с удручающим постоянством. Уточню, что первой подобный вопрос рассматривала Городская дума Петропавловск-Камчатского городского округа, так как полномочия в работе с бездомными животными, согласно законодательству Камчатского края, переданы на уровень муниципалитетов. В городской думе ни к какому конструктивному решению не пришли.

15 февраля состоялось первое заседание группы, созданной в краевом Заксобрании, с участием губернатора Камчатского края Владимира Солодова и с привлечением федеральных экспертов. Депутаты признали: число бездомных животных в крае увеличивается, количество случаев нападения собак на людей растет, действующие приюты не справляются с нагрузкой. Но, прежде чем перейти к тому, какие же пути решения проблемы были намечены, напомню читателям, что правила обращения с бездомными животными в нашей стране определяются Федеральным законом № 498 от 27 декабря 2018 года «Об ответственном обращении с животными». Закон запрещает эвтаназию (усыпление) животных, за одним исключением – если животное страдает неизлечимой болезнью, причиняющей ему непереносимые физические страдания. Единственным способом регулирования численности бездомных животных является схема ОСВВ (отлов–стерилизация–вакцинация–чипирование–возврат в прежнюю среду обитания). При этом животное содержится в приюте 20 дней. Возвращать обратно на улицу нельзя лишь особо агрессивных особей – они должны находиться в приютах пожизненно. Обязанность по строительству и содержанию таких приютов, не прописанная на федеральном уровне, была возложена на местные власти.

Как и следовало ожидать, закон, метко названный в народе «собачьим», привел к увеличению числа бродячих псов, сбивающихся в стаи на улицах городов и поселков. Приюты быстро заполнились собаками «на пожизненном содержании», соответственно, уменьшилось число мест для потоковой стерилизации. В нашем регионе это хорошо видно на примере самого крупного приюта, расположенного в Елизовском районе и рассчитанного на 215 мест для собак и 55 – для кошек. При этом на постоянной основе в нём содержатся 177 собак. Всего же на Камчатке функционирует 11 приютов.

Как следует из доклада руководителя Агентства по ветеринарии в Камчатском крае Артема Никитина, постоянное содержание одной собаки в приюте (кормежка и уход) составляет 179,2 рубля в сутки. А стоимость обработки одной собаки по схеме ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, чипирование, содержание 20 дней) – 13 400 рублей. Значительные средства расходуются также на строительство и ремонт приютов, на оплату штата работников.

В 2021 году на работу с животными без владельцев было израсходовано около 90 млн рублей. В этом году для той же цели выделена примерно такая же сумма. Тем не менее, как отметил Никитин, «несмотря на принимаемые меры и выделение больших средств, интенсивность работы с животными без владельцев на территории края снизилась в 2 раза по сравнению с 2019 годом и в 4,4 раза по сравнению с 2017 годом».

Дошло до того, что бездомные животные стали представлять угрозу уже не только здоровью, но и жизни человека. Страшная трагедия произошла в Петропавловске-Камчатском 4 ноября 2020 года, когда бродячие собаки загрызли 8-летнего мальчика. «Вести» подробно рассказывали о случившемся («В» от 10.11.2020 года «Трагедия в Кислой яме»). Напомню, что в отношении заместителя начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Юлии Лопатиной было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Следствие установило, что в адрес службы от жителей поступило несколько заявок на отлов собак, обитавших в районе, где произошла трагедия. Чиновница, в обязанность которой входило обеспечение выполнения заявок на отлов агрессивных животных, не организовала их исполнения. Несколько дней назад, 25 февраля, Петропавловск-Камчатский суд приговорил чиновницу к лишению свободы сроком на два года в колонии-поселении.

Разумеется, проблемы безнадзорных животных это не решило. Текущий год тоже начался с нападений собак на детей. 23 января такой случай произошел в Вилючинске. Очевидец происшествия сумел отогнать агрессивных животных, они не успели покусать ребенка. А 8 февраля в п. Нагорный Елизовского района прикормленные бездомные псы покусали двухлетнюю девочку. Малышку доставили в больницу с множественными укушенными ранами головы и шеи (в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает). 20 февраля в Петропавловске бродячая собака укусила трехлетнего малыша, спустя два дня бродячий пес напал на семилетнего мальчика со спины.

В то же время люди, ответственные за работу с безнадзорными животными, стали отмечать случаи агрессии со стороны отдельных жителей по отношению к работникам, осуществляющим отлов безнадзорных животных. Такие примеры привел нашей газете начальник Управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовской районной администрации Александр Мыльников. Забегая вперед, отмечу, что эта сторона вопроса на заседании рабочей группы не рассматривалась, хотя сбрасывать её со счетов нельзя. Там, где так много говорят о гуманности в обращении с бездомными животными, нельзя забывать о тех, кто проводит работу по их отлову, сталкиваясь с активным противодействием граждан, которые этих животных подкармливают.

Вернемся к заседанию рабочей группы, призванной найти решение сложной и многогранной проблемы. В нем, как следует из списка участников (имеется в редакции), приняли участие 11 человек. Перечислим их: очно присутствовали губернатор Камчатского края Владимир Солодов, председатель регионального Заксобрания Ирина Унтилова, заместитель председателя Правительства Камчатского края заместитель, председателя организационного комитета Роман Василевский, депутат Заксобрания, председатель постоянного комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Оксана Герасимова, депутат Заксобрания, заместитель председателя постоянного комитета по социальной политике Екатерина Зайцева, заместитель руководителя аппарата, начальник главного управления по правовому обеспечению деятельности краевого Заксобрания Сергей Гудин, руководитель агентства по ветеринарии Артем Никитин. В формате видео-конференц-связи участвовали глава Елизовского района Сергей Тюлькин, глава Вилючинского городского округа Сергей Потапов, глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин, председатель КРОО «Общество помощи животным «Доброе сердце» Луиза Хмель и представители этого общества Екатерина Гненная, Мария Штейн и Мария Мурыгина. Кроме того, в заседании заочно участвовали советник губернатора Подмосковья по вопросам гуманного регулирования численности безнадзорных домашних животных Илона Броневицкая, директор фонда защиты животных «Сострадание» в Нижнем Новгороде Владимир Гройсман, адвокат, член адвокатской палаты Камчатского края, правовой эксперт Камчатского отделения Общероссийской организации «Деловая Россия» Елена Комлева и председатель Камчатского отделения политической партии «Партия роста», член Камчатского отделения Общероссийской организации «Деловая Россия», эксперт Агентства стратегических инициатив при Президенте РФ в Камчатском крае Сергей Митюшин.

Непонятно, по какому принципу формировался этот состав. Что делают, например, в группе, которая решает проблему бездомных животных, адвокат Елена Комлева и председатель Камчатского отделения «Партии роста» Сергей Митюшин? Их мнения никто не услышал, на заседании они промолчали. И кого считать федеральными экспертами? Илону Броневицкую, бывшую эстрадную певицу, которая переключилась на защиту животных и активно поддерживала провальный «собачий» закон? Теперь она владеет фирмой, занимающейся стерилизацией бездомных животных в Московской области по госзаказу. На заседании группы именитая зоозащитница не проронила ни слова.

Допустим, что гости из Подмосковья и Нижнего Новгорода являются экспертами, так как занимаются проблемами бездомных животных. Что же нового, ранее неизвестного на Камчатке, поведал нижегородец? Ровным счетом ничего. Он говорил о том, что надо увеличивать финансирование на работу с животными без владельцев и наращивать темпы массовой стерилизации собак и котов. Это было известно и без него. Только у нас в регионе, в отличие от Нижнего Новгорода, нет таких денег.

Приведу пример. Глава администрации Петропавловск-Камчатского краевого округа сказал «Вестям», что для решения проблемы безнадзорных животных в столице края, по его подсчетам, потребуется не менее 70 млн рублей. Они нужны, чтобы построить вольеры, отвечающие всем требованиям, и сделать стерилизацию животных масштабной.

Поинтересовались мы и мнением зоозащитников, присутствующих на заседании рабочей группы. Так, Екатерина Гненная из общества помощи животным «Доброе сердце» считает, что в краевой столице проблему бродячих собак устранит строительство нового приюта. При этом сначала она говорила о приюте на тысячу мест, потом на четыреста мест. Ответить на вопрос, почему цифры так сильно разнятся, она затруднилась. Взяв за основу четыреста мест, она посчитала, что потребуется около 54 миллионов рублей на строительство вольеров, подсобных помещений и годовое содержание приюта. При этом для обеспечения массовой стерилизации животных там должно работать не менее трех специалистов, которых придется приглашать со стороны и оплачивать их труд.

При этом госпожа Гненная почему-то решила, что в Петропавловске-Камчатском тысяча бездомных собак. А вот по оценке городской администрации, в столице Камчатки около восьми тысяч собак без владельцев. Приведенные цифры говорят о том, что методики определения численности бездомных животных у нас нет, есть только предположения, не подтвержденные никакими подсчетами. Это касается и домашних животных.

Если реализовать советы экспертов и мечты зоозащитников, мы получим еще одну «черную дыру» в бюджете и выпущенных обратно на улицы тех же собак, только стерилизованных. К ним добавятся выброшенные домашние собаки и их щенки, как это происходит и сейчас. Сомнительно, чтобы все владельцы животных стройными рядами повели своих собак и кошек в ветклиники для регистрации, маркировки и стерилизации, как это видится нашим законодателям.

Рабочая группа, выслушав мнения экспертов и защитников животных, не смогла предложить ни одного внятного решения поставленной задачи. Вот что сообщается по итогам заседания на сайте Заксобрания Камчатского края: «Во-первых, скорее всего, будет разграничение полномочий. Потому что сегодня на региональном уровне полномочия в работе с бездомными животными переданы муниципалитетам. Мы же предлагаем на муниципальном уровне оставить работу, связанную с выполнением мероприятий по отлову, вакцинации, стерилизации и выпуску животных. На региональный уровень мы выводим регулирование по остальным вопросам. Мы предлагаем ввести новую статью, связанную с приютами для животных… Часть из них будет ориентирована на систему: отлов–стерилизация-вакцинация (муниципальные приюты), другие приюты – в большей степени для постоянного содержания животных, которые являются агрессивными или потенциально опасными для людей. Проблемы, связанные с несоблюдением правил выгула домашних животных, скорее всего, нам придется решать ужесточением ответственности владельцев за нарушение правил», – сказала Оксана Герасимова. По её словам, еще один важный вопрос, который обсуждали на заседании рабочей группы, – обязательная маркировка животных. «Нам бы это позволило идентифицировать тех животных, которые сегодня находятся на улице, потому что по той информации, которая у нас есть, 10 % нападений на людей – это бездомные животные, 90 % – животные, имеющие владельцев и находящиеся на самовыгуле», – прокомментировала депутат».

Как видим, в тексте нет даже упоминания об эвтаназии (усыплении) бродячих собак, хотя по этому вопросу ведутся жаркие споры в обществе. Нет внятного объяснения, как будут проводить обязательную маркировку домашних животных. Непонятно, сколько специалистов необходимо привлечь для массовой стерилизации собак и кошек, есть ли у нас предприниматели, готовые открыть приюты для пожизненного содержания животных, и где их будут размещать.

За разъяснениями мы обратились к Оксане Герасимовой. Она смогла сказать только то, что маркировать животных и вести их учет готово агентство по ветеринарии, при условии, что владельцы приведут в ветстанции своих домашних питомцев. Предполагается также введение стерилизации домашних животных, если они используются для разведения и специального использования. Наш вопрос, что будет, если животных приведут не все владельцы, вызвал у неё в замешательство. Более того, выяснилось, что Оксана Владимировна не знает, каких размеров штрафы назначаются в крае за ненадлежащее содержание (в том числе неправильный выгул) домашних собак, ей неизвестно, сколько бригад занимается отловом бездомных животных, не говоря уже о том, сколько ветврачей надо привлечь для проведения массовой стерилизации животных. Что же касается частных приютов для пожизненного содержания собак, то, по словам Оксаны Владимировны, они должны быть размещены в промзонах Елизовского района. Она затруднилась сказать нам, где именно, на сколько мест, и какие предприниматели выразили желание их открыть.

Ответы Оксаны Герасимовой, по мнению нашей редакции, хорошо иллюстрируют уровень подготовки депутатов, призванных скорректировать законодательство о бездомных животных. Уровень этот, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Непонятно, как люди, не имеющие четкого представления о поставленной задаче, собираются её решать.

На Камчатке единственной нормой, по которой владельца собаки можно привлечь к ответственности за её ненадлежащее содержание, является закон Камчатского края от 3 декабря 2010 года № 519 «О внесении изменения в статью 10 Закона Камчатского края «Об административных правонарушениях». В соответствии с этим законом «нарушение правил благоустройства территорий городских округов и поселений, установленных органами местного самоуправления городских округов и поселений в Камчатском крае, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей». Следуя изложенному, порядок надлежащего содержания домашних животных, в том числе их выгул, должен быть регламентирован правилами благоустройства муниципалитетов. В Петропавловске-Камчатском, например, действуют Правила благоустройства, утвержденные решением городской думы от 26 апреля 2019 года № 170-нд (с изменениями на 17 марта 2021 года). Согласно Правилам, запрещается выгуливать собак без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 30 см, без поводка и намордника, на территориях общего пользования, в том числе на детских и спортивных площадках, на территориях, прилегающих к детским и образовательным организациям, а также к учреждениям здравоохранения и оздоровления, на всех видах общественного транспорта, в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Как видим, штрафы минимальны, и об увеличении их заговорили только недавно.

Затрону еще один важный вопрос: как определить агрессивность собаки по отношению к человеку? На данный момент в законодательстве таких критериев нет. На заседании рабочей группы по этому поводу предложили составлять экспертное (комиссионное) заключение, а также безоговорочно признавать агрессивными животное, укусившее человека или нанесшее вред его имуществу. А как быть с другими? Ждать, когда кого-то покусают? Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в передаче «Камчатка. Главное за неделю» пояснил, что в регионе готовы начать подготовку специалистов, зоопсихологов и кинологов, которые смогут наблюдать за животными и делать выводы об их немотивированной агрессии. При этом глава региона высказал свое мнение: «Я считаю, что собаки с явными признаками агрессии, которые находятся на пожизненном содержании в приютах, должны подвергаться гуманной эвтаназии. В этом нет ничего криминального и катастрофического, эксперты с этим соглашаются».

То есть сначала надо подготовить специалистов, которые смогут определить, представляет ли отловленная собака угрозу для человека? Но ведь агрессия может проявиться у любой бродячей собаки: она будет бороться за еду, защищать свою территории, прогонять чужаков, особенно тех, кто слабее.

Вывод: четкого механизма определения агрессии животных по отношению к человеку в настоящее время у нас нет. Муниципалитеты не располагают точными данными о количестве безнадзорных и домашних животных на своих территориях. Как их считать и, главное, кто будет этим заниматься – непонятно. Контролировать прирост бездомных животных возможности нет, так как дорогостоящий механизм отлов-стерилизация-выпуск доказал свою неэффективность. Привлечь владельца, выбросившего свою собаку или кошку на улицу, к ответственности практически невозможно, поскольку порядок установления прав собственности на животное законодательно не определен.

Есть ли способ вырваться из этого замкнутого круга? По мнению нашей газеты, он очевиден, и мы о нем неоднократно писали. Во-первых, необходимо проводить эвтаназию всех бездомных животных. Во-вторых, тех из них, у кого имеются признаки, что ранее они имели владельцев, помещать в приют на определенный срок и размещать объявления об этом. Каким будет срок этого содержания (редакция предлагала 20 дней) – вопрос технический, он может быть увеличен в разумных пределах. Если по истечении срока прежний владелец не появится, а новый желающий взять собаку или кошку к себе не найдется – животное усыпить. В-третьих, штрафовать тех, кто препятствует отлову бродячих животных, а если препятствует повторно – в разы увеличить штраф.

Предложения эти основываются на глубоком знании проблемы. Газета «Вести» постоянно пишет о безнадзорных животных, начиная с 2012 года. Наши корреспонденты детально разобрались, как проводится работа с бродячими собаками на практике, особенно в Петропавловск-Камчатском городском округе. Оценка такой работе может быть только одна – неудовлетворительная. Её справедливость подтверждает как вынесенный судом приговор чиновнице, о котором говорилось выше, так и периодичность нападений собак на людей. Вызывает большие сомнения, что предлагаемые депутатами пути решения смогут устранить проблему.

В своем мнении газета «Вести» не одинока. 17 января этого года на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа были опубликованы вопросы для населения по проблемам безнадзорных животных. Публиковались они по просьбе депутатов городской думы. Среди них был следующий вопрос: «Считаете ли вы, что после обязательного срока передержки, в течение которого отловленные собаки или кошки возвращаются прежним владельцам, животные могут быть переданы новым хозяевам или общественным приютам для дальнейшего содержания, а невостребованные животные могут быть подвержены эвтаназии? Как рассказал нам и. о. руководителя аппарата городской думы ПКГО Дмитрий Глуховский, на этот вопрос отвечали 4 800 респондентов. «За» высказались 3 134 человека (65,29 % от числа опрошенных граждан). Учитывалось ли мнение этих людей на заседании рабочей группы? Если да, то почему оно нигде не отражено? Если нет, зачем проводили опрос?

28 февраля на сайте краевого правительства появилось сообщение о том, в Елизовском районе до 10 марта откроют дополнительный приют для бездомных собак на 300 мест. Уточняется, что муниципалитетам необходимо составить план работы так, «чтобы не меньше чем 300 собак были сейчас, не дожидаясь жалоб жителей, стерилизованы». Любопытно узнать, какой промежуток времени скрывается за словом «сейчас»?

Наталья МАКСИМИШИНА