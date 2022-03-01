ДЕПУТАТЫ РАЗОШЛИСЬ. СОБАКИ ОСТАЛИСЬ…

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01 Марта 2022

Проблема бездомных животных на Камчатке наконец-то вышла на законодательный уровень. Депутаты краевого Заксобрания инициировали создание рабочей группы, призванной усовершенствовать закон об обращении с животными в регионе. Другими словами, защитить граждан, и прежде всего детей, от нападений бродячих собак, которые происходят в крае с удручающим постоянством. Уточню, что первой подобный вопрос рассматривала Городская дума Петропавловск-Камчатского городского округа, так как полномочия в работе с бездомными животными, согласно законодательству Камчатского края, переданы на уровень муниципалитетов. В городской думе ни к какому конструктивному решению не пришли.

15 февраля состоялось первое заседание группы, созданной в краевом Заксобрании, с участием губернатора Камчатского края Владимира Солодова и с привлечением федеральных экспертов. Депутаты признали: число бездомных животных в крае увеличивается, количество случаев нападения собак на людей растет, действующие приюты не справляются с нагрузкой. Но, прежде чем перейти к тому, какие же пути решения проблемы были намечены, напомню читателям, что правила обращения с бездомными животными в нашей стране определяются Федеральным законом № 498 от 27 декабря 2018 года «Об ответственном обращении с животными». Закон запрещает эвтаназию (усыпление) животных, за одним исключением – если животное страдает неизлечимой болезнью, причиняющей ему непереносимые физические страдания. Единственным способом регулирования численности бездомных животных является схема ОСВВ (отлов–стерилизация–вакцинация–чипирование–возврат в прежнюю среду обитания). При этом животное содержится в приюте 20 дней. Возвращать обратно на улицу нельзя лишь особо агрессивных особей – они должны находиться в приютах пожизненно. Обязанность по строительству и содержанию таких приютов, не прописанная на федеральном уровне, была возложена на местные власти.

Как и следовало ожидать, закон, метко названный в народе «собачьим», привел к увеличению числа бродячих псов, сбивающихся в стаи на улицах городов и поселков. Приюты быстро заполнились собаками «на пожизненном содержании», соответственно, уменьшилось число мест для потоковой стерилизации. В нашем регионе это хорошо видно на примере самого крупного приюта, расположенного в Елизовском районе и рассчитанного на 215 мест для собак и 55 – для кошек. При этом на постоянной основе в нём содержатся 177 собак. Всего же на Камчатке функционирует 11 приютов.

Как следует из доклада руководителя Агентства по ветеринарии в Камчатском крае Артема Никитина, постоянное содержание одной собаки в приюте (кормежка и уход) составляет 179,2 рубля в сутки. А стоимость обработки одной собаки по схеме ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, чипирование, содержание 20 дней) – 13 400 рублей. Значительные средства расходуются также на строительство и ремонт приютов, на оплату штата работников.

В 2021 году на работу с животными без владельцев было израсходовано около 90 млн рублей. В этом году для той же цели выделена примерно такая же сумма. Тем не менее, как отметил Никитин, «несмотря на принимаемые меры и выделение больших средств, интенсивность работы с животными без владельцев на территории края снизилась в 2 раза по сравнению с 2019 годом и в 4,4 раза по сравнению с 2017 годом».

Дошло до того, что бездомные животные стали представлять угрозу уже не только здоровью, но и жизни человека. Страшная трагедия произошла в Петропавловске-Камчатском 4 ноября 2020 года, когда бродячие собаки загрызли 8-летнего мальчика. «Вести» подробно рассказывали о случившемся («В» от 10.11.2020 года «Трагедия в Кислой яме»). Напомню, что в отношении заместителя начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Юлии Лопатиной было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Следствие установило, что в адрес службы от жителей поступило несколько заявок на отлов собак, обитавших в районе, где произошла трагедия. Чиновница, в обязанность которой входило обеспечение выполнения заявок на отлов агрессивных животных, не организовала их исполнения. Несколько дней назад, 25 февраля, Петропавловск-Камчатский суд приговорил чиновницу к лишению свободы сроком на два года в колонии-поселении.

Разумеется, проблемы безнадзорных животных это не решило. Текущий год тоже начался с нападений собак на детей. 23 января такой случай произошел в Вилючинске. Очевидец происшествия сумел отогнать агрессивных животных, они не успели покусать ребенка. А 8 февраля в п. Нагорный Елизовского района прикормленные бездомные псы покусали двухлетнюю девочку. Малышку доставили в больницу с множественными укушенными ранами головы и шеи (в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает). 20 февраля в Петропавловске бродячая собака укусила трехлетнего малыша, спустя два дня бродячий пес напал на семилетнего мальчика со спины.

В то же время люди, ответственные за работу с безнадзорными животными, стали отмечать случаи агрессии со стороны отдельных жителей по отношению к работникам, осуществляющим отлов безнадзорных животных. Такие примеры привел нашей газете начальник Управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовской районной администрации Александр Мыльников. Забегая вперед, отмечу, что эта сторона вопроса на заседании рабочей группы не рассматривалась, хотя сбрасывать её со счетов нельзя. Там, где так много говорят о гуманности в обращении с бездомными животными, нельзя забывать о тех, кто проводит работу по их отлову, сталкиваясь с активным противодействием граждан, которые этих животных подкармливают.

Вернемся к заседанию рабочей группы, призванной найти решение сложной и многогранной проблемы. В нем, как следует из списка участников (имеется в редакции), приняли участие 11 человек. Перечислим их: очно присутствовали губернатор Камчатского края Владимир Солодов, председатель регионального Заксобрания Ирина Унтилова, заместитель председателя Правительства Камчатского края заместитель, председателя организационного комитета Роман Василевский, депутат Заксобрания, председатель постоянного комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Оксана Герасимова, депутат Заксобрания, заместитель председателя постоянного комитета по социальной политике Екатерина Зайцева, заместитель руководителя аппарата, начальник главного управления по правовому обеспечению деятельности краевого Заксобрания Сергей Гудин, руководитель агентства по ветеринарии Артем Никитин. В формате видео-конференц-связи участвовали глава Елизовского района Сергей Тюлькин, глава Вилючинского городского округа Сергей Потапов, глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин, председатель КРОО «Общество помощи животным «Доброе сердце» Луиза Хмель и представители этого общества Екатерина Гненная, Мария Штейн и Мария Мурыгина. Кроме того, в заседании заочно участвовали советник губернатора Подмосковья по вопросам гуманного регулирования численности безнадзорных домашних животных Илона Броневицкая, директор фонда защиты животных «Сострадание» в Нижнем Новгороде Владимир Гройсман, адвокат, член адвокатской палаты Камчатского края, правовой эксперт Камчатского отделения Общероссийской организации «Деловая Россия» Елена Комлева и председатель Камчатского отделения политической партии «Партия роста», член Камчатского отделения Общероссийской организации «Деловая Россия», эксперт Агентства стратегических инициатив при Президенте РФ в Камчатском крае Сергей Митюшин.

Непонятно, по какому принципу формировался этот состав. Что делают, например, в группе, которая решает проблему бездомных животных, адвокат Елена Комлева и председатель Камчатского отделения «Партии роста» Сергей Митюшин? Их мнения никто не услышал, на заседании они промолчали. И кого считать федеральными экспертами? Илону Броневицкую, бывшую эстрадную певицу, которая переключилась на защиту животных и активно поддерживала провальный «собачий» закон? Теперь она владеет фирмой, занимающейся стерилизацией бездомных животных в Московской области по госзаказу. На заседании группы именитая зоозащитница не проронила ни слова.

Допустим, что гости из Подмосковья и Нижнего Новгорода являются экспертами, так как занимаются проблемами бездомных животных. Что же нового, ранее неизвестного на Камчатке, поведал нижегородец? Ровным счетом ничего. Он говорил о том, что надо увеличивать финансирование на работу с животными без владельцев и наращивать темпы массовой стерилизации собак и котов. Это было известно и без него. Только у нас в регионе, в отличие от Нижнего Новгорода, нет таких денег.

Приведу пример. Глава администрации Петропавловск-Камчатского краевого округа сказал «Вестям», что для решения проблемы безнадзорных животных в столице края, по его подсчетам, потребуется не менее 70 млн рублей. Они нужны, чтобы построить вольеры, отвечающие всем требованиям, и сделать стерилизацию животных масштабной.

Поинтересовались мы и мнением зоозащитников, присутствующих на заседании рабочей группы. Так, Екатерина Гненная из общества помощи животным «Доброе сердце» считает, что в краевой столице проблему бродячих собак устранит строительство нового приюта. При этом сначала она говорила о приюте на тысячу мест, потом на четыреста мест. Ответить на вопрос, почему цифры так сильно разнятся, она затруднилась. Взяв за основу четыреста мест, она посчитала, что потребуется около 54 миллионов рублей на строительство вольеров, подсобных помещений и годовое содержание приюта. При этом для обеспечения массовой стерилизации животных там должно работать не менее трех специалистов, которых придется приглашать со стороны и оплачивать их труд.

При этом госпожа Гненная почему-то решила, что в Петропавловске-Камчатском тысяча бездомных собак. А вот по оценке городской администрации, в столице Камчатки около восьми тысяч собак без владельцев. Приведенные цифры говорят о том, что методики определения численности бездомных животных у нас нет, есть только предположения, не подтвержденные никакими подсчетами. Это касается и домашних животных.

Если реализовать советы экспертов и мечты зоозащитников, мы получим еще одну «черную дыру» в бюджете и выпущенных обратно на улицы тех же собак, только стерилизованных. К ним добавятся выброшенные домашние собаки и их щенки, как это происходит и сейчас. Сомнительно, чтобы все владельцы животных стройными рядами повели своих собак и кошек в ветклиники для регистрации, маркировки и стерилизации, как это видится нашим законодателям.

Рабочая группа, выслушав мнения экспертов и защитников животных, не смогла предложить ни одного внятного решения поставленной задачи. Вот что сообщается по итогам заседания на сайте Заксобрания Камчатского края: «Во-первых, скорее всего, будет разграничение полномочий. Потому что сегодня на региональном уровне полномочия в работе с бездомными животными переданы муниципалитетам. Мы же предлагаем на муниципальном уровне оставить работу, связанную с выполнением мероприятий по отлову, вакцинации, стерилизации и выпуску животных. На региональный уровень мы выводим регулирование по остальным вопросам. Мы предлагаем ввести новую статью, связанную с приютами для животных… Часть из них будет ориентирована на систему: отлов–стерилизация-вакцинация (муниципальные приюты), другие приюты – в большей степени для постоянного содержания животных, которые являются агрессивными или потенциально опасными для людей. Проблемы, связанные с несоблюдением правил выгула домашних животных, скорее всего, нам придется решать ужесточением ответственности владельцев за нарушение правил», – сказала Оксана Герасимова. По её словам, еще один важный вопрос, который обсуждали на заседании рабочей группы, – обязательная маркировка животных. «Нам бы это позволило идентифицировать тех животных, которые сегодня находятся на улице, потому что по той информации, которая у нас есть, 10 % нападений на людей – это бездомные животные, 90 % – животные, имеющие владельцев и находящиеся на самовыгуле», – прокомментировала депутат».

Как видим, в тексте нет даже упоминания об эвтаназии (усыплении) бродячих собак, хотя по этому вопросу ведутся жаркие споры в обществе. Нет внятного объяснения, как будут проводить обязательную маркировку домашних животных. Непонятно, сколько специалистов необходимо привлечь для массовой стерилизации собак и кошек, есть ли у нас предприниматели, готовые открыть приюты для пожизненного содержания животных, и где их будут размещать.

За разъяснениями мы обратились к Оксане Герасимовой. Она смогла сказать только то, что маркировать животных и вести их учет готово агентство по ветеринарии, при условии, что владельцы приведут в ветстанции своих домашних питомцев. Предполагается также введение стерилизации домашних животных, если они используются для разведения и специального использования. Наш вопрос, что будет, если животных приведут не все владельцы, вызвал у неё в замешательство. Более того, выяснилось, что Оксана Владимировна не знает, каких размеров штрафы назначаются в крае за ненадлежащее содержание (в том числе неправильный выгул) домашних собак, ей неизвестно, сколько бригад занимается отловом бездомных животных, не говоря уже о том, сколько ветврачей надо привлечь для проведения массовой стерилизации животных. Что же касается частных приютов для пожизненного содержания собак, то, по словам Оксаны Владимировны, они должны быть размещены в промзонах Елизовского района. Она затруднилась сказать нам, где именно, на сколько мест, и какие предприниматели выразили желание их открыть.

Ответы Оксаны Герасимовой, по мнению нашей редакции, хорошо иллюстрируют уровень подготовки депутатов, призванных скорректировать законодательство о бездомных животных. Уровень этот, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Непонятно, как люди, не имеющие четкого представления о поставленной задаче, собираются её решать.

На Камчатке единственной нормой, по которой владельца собаки можно привлечь к ответственности за её ненадлежащее содержание, является закон Камчатского края от 3 декабря 2010 года № 519 «О внесении изменения в статью 10 Закона Камчатского края «Об административных правонарушениях». В соответствии с этим законом «нарушение правил благоустройства территорий городских округов и поселений, установленных органами местного самоуправления городских округов и поселений в Камчатском крае, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей». Следуя изложенному, порядок надлежащего содержания домашних животных, в том числе их выгул, должен быть регламентирован правилами благоустройства муниципалитетов. В Петропавловске-Камчатском, например, действуют Правила благоустройства, утвержденные решением городской думы от 26 апреля 2019 года № 170-нд (с изменениями на 17 марта 2021 года). Согласно Правилам, запрещается выгуливать собак без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 30 см, без поводка и намордника, на территориях общего пользования, в том числе на детских и спортивных площадках, на территориях, прилегающих к детским и образовательным организациям, а также к учреждениям здравоохранения и оздоровления, на всех видах общественного транспорта, в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Как видим, штрафы минимальны, и об увеличении их заговорили только недавно.

Затрону еще один важный вопрос: как определить агрессивность собаки по отношению к человеку? На данный момент в законодательстве таких критериев нет. На заседании рабочей группы по этому поводу предложили составлять экспертное (комиссионное) заключение, а также безоговорочно признавать агрессивными животное, укусившее человека или нанесшее вред его имуществу. А как быть с другими? Ждать, когда кого-то покусают? Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в передаче «Камчатка. Главное за неделю» пояснил, что в регионе готовы начать подготовку специалистов, зоопсихологов и кинологов, которые смогут наблюдать за животными и делать выводы об их немотивированной агрессии. При этом глава региона высказал свое мнение: «Я считаю, что собаки с явными признаками агрессии, которые находятся на пожизненном содержании в приютах, должны подвергаться гуманной эвтаназии. В этом нет ничего криминального и катастрофического, эксперты с этим соглашаются».

То есть сначала надо подготовить специалистов, которые смогут определить, представляет ли отловленная собака угрозу для человека? Но ведь агрессия может проявиться у любой бродячей собаки: она будет бороться за еду, защищать свою территории, прогонять чужаков, особенно тех, кто слабее.

Вывод: четкого механизма определения агрессии животных по отношению к человеку в настоящее время у нас нет. Муниципалитеты не располагают точными данными о количестве безнадзорных и домашних животных на своих территориях. Как их считать и, главное, кто будет этим заниматься – непонятно. Контролировать прирост бездомных животных возможности нет, так как дорогостоящий механизм отлов-стерилизация-выпуск доказал свою неэффективность. Привлечь владельца, выбросившего свою собаку или кошку на улицу, к ответственности практически невозможно, поскольку порядок установления прав собственности на животное законодательно не определен.

Есть ли способ вырваться из этого замкнутого круга? По мнению нашей газеты, он очевиден, и мы о нем неоднократно писали. Во-первых, необходимо проводить эвтаназию всех бездомных животных. Во-вторых, тех из них, у кого имеются признаки, что ранее они имели владельцев, помещать в приют на определенный срок и размещать объявления об этом. Каким будет срок этого содержания (редакция предлагала 20 дней) – вопрос технический, он может быть увеличен в разумных пределах. Если по истечении срока прежний владелец не появится, а новый желающий взять собаку или кошку к себе не найдется – животное усыпить. В-третьих, штрафовать тех, кто препятствует отлову бродячих животных, а если препятствует повторно – в разы увеличить штраф.

Предложения эти основываются на глубоком знании проблемы. Газета «Вести» постоянно пишет о безнадзорных животных, начиная с 2012 года. Наши корреспонденты детально разобрались, как проводится работа с бродячими собаками на практике, особенно в Петропавловск-Камчатском городском округе. Оценка такой работе может быть только одна – неудовлетворительная. Её справедливость подтверждает как вынесенный судом приговор чиновнице, о котором говорилось выше, так и периодичность нападений собак на людей. Вызывает большие сомнения, что предлагаемые депутатами пути решения смогут устранить проблему.

В своем мнении газета «Вести» не одинока. 17 января этого года на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа были опубликованы вопросы для населения по проблемам безнадзорных животных. Публиковались они по просьбе депутатов городской думы. Среди них был следующий вопрос: «Считаете ли вы, что после обязательного срока передержки, в течение которого отловленные собаки или кошки возвращаются прежним владельцам, животные могут быть переданы новым хозяевам или общественным приютам для дальнейшего содержания, а невостребованные животные могут быть подвержены эвтаназии? Как рассказал нам и. о. руководителя аппарата городской думы ПКГО Дмитрий Глуховский, на этот вопрос отвечали 4 800 респондентов. «За» высказались 3 134 человека (65,29 % от числа опрошенных граждан). Учитывалось ли мнение этих людей на заседании рабочей группы? Если да, то почему оно нигде не отражено? Если нет, зачем проводили опрос?

28 февраля на сайте краевого правительства появилось сообщение о том, в Елизовском районе до 10 марта откроют дополнительный приют для бездомных собак на 300 мест. Уточняется, что муниципалитетам необходимо составить план работы так, «чтобы не меньше чем 300 собак были сейчас, не дожидаясь жалоб жителей, стерилизованы». Любопытно узнать, какой промежуток времени скрывается за словом «сейчас»?

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."