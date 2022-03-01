ОДНАЖДЫ В МОСКВЕ

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01 Марта 2022

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

В детстве я был мечтательным мальчиком, во всём видел волшебство и верил в чудеса, но мое серьезное увлечение медициной постепенно превратило меня в прагматичного юношу, лишенного романтичного отношения к жизни. Я получил научную степень в области акушерства и гинекологии, досконально изучил психологию людей, давно осознал, как на самом деле устроен homosapiens и что им движет, но однажды встретил человека, судьба и поступки которого не попадали в заученные мною шаблоны личности. Эта случайная встреча не изменила моей судьбы, но позволила иначе посмотреть на свою жизнь…

Для того чтобы возглавить одну из лучших гинекологических клиник Москвы, мне пришлось много работать в городских больницах и родильных домах. Профессию акушера-гинеколога мои родители не приняли, поэтому к моменту моего переезда в столицу нашей страны мы много лет не общались. Мои успехи родню не интересовали, их судьбы мне были тоже безразличны. В мегаполисе жизнь приобрела совершенно иной ритм: частые ночные дежурства и вызовы, невероятная конкуренция, бесконечная необходимость повышения квалификации превращали месяца в мгновения, а годы – в дни. Только поседевшие виски и перекидной календарь на столе напоминали о моём возрасте и времени, которое я прожил в Москве. Несмотря на то, что любой медицинский коллектив состоял в основном из представительниц прекрасного пола, создать крепкую настоящую семью мне так и не удалось. Жить под одной крышей с коллегой мне было неинтересно, крутить романы с пациентками неэтично, на улицах я не знакомился, культурные заведения не посещал, от надоедливых особ быстро уставал – и к сорока пяти годам жил один, среди приятелей слыл махровым холостяком. Мне удалось приобрести неплохую квартиру рядом с клиникой. Я оформил её на свой вкус и крайне редко впускал в свою берлогу гостей.

Однажды, отработав целый день в клинике, я собрался поужинать в любимом ресторане и выпить хорошего вина, но вдруг в кабинет заскочила медицинская сестра Верочка и стала умолять принять еще одну пациентку. Я равнодушно посмотрел на молоденькую сестричку и предложил показать больную Анне Михайловне, своему заместителю. Верочка напомнила, что утром Анне Михайловне не здоровилось, и она отпросилась, чтобы отлежаться. Не дожидаясь моей реакции, Верочка продолжила, что Тамара Ильинична и Инна Васильевна заняты на приеме, а женщине нужно срочная помощь, а возможно, экстренная операция. Аромат стейка из тунца, который кружился в моей голове в предвкушении ужина, испарился, вместо терпкого вина употребить пришлось стакан воды. Я снова одел халат и отправился к пациентке. По дороге до смотровой Верочка уверяла, что это странный, но очень тяжелый случай. «Разберемся», – ответил я. У стойки регистрации я увидел высокого крепкого мужчину старше меня лет на пять. Он заметно нервничал и был натянут словно струна. Я подошел к незнакомцу, представился. Он протянул свою руку, назвался Геннадием Романовичем, потом отвел меня в сторонку и тихонько сказал, что у него деликатное дело, которое не подлежит огласке. Немного помялся и продолжил: «Дело в том, что у моей мамы… как Вам сказать, ну, в общем… подозрение на внематочную беременность». «Сколько же Вашей маме лет?» – обескуражено спросил я. «Семьдесят», – грустно ответил Геннадий Романович. Он снова стал просить о помощи. Я успокоил взволнованного сына и предложил маме пройти в смотровой кабинет. Геннадий Романович выскочил на улицу, открыл дверь такси и помог выйти немолодой женщине из машины. Держа под руку сына, она зашла в клинику. Я представился и предложил пройти на осмотр. Обеспокоенного сына оставил в холле и распорядился, чтобы его напоили чаем. «Какой, к черту, чай, впору коньяк пить», – расстроенным голосом ответил Геннадий Романович и сел на удобный диван возле окна.

Немолодая женщина была хорошо одета, но выглядела на свой возраст. Мне нужно было уточнить все детали и жалобы пациентки. Она назвалась Валентиной Степановной и смущенно рассказала, что влюбилась в молодого дворника, приехавшего из Узбекистана, окружила его заботой и вскоре стала его женой. Учитывая религиозность избранника, она приняла ислам и всё рассказала сыну, но вдруг почувствовала недомогание и по симптомам предположила наступление внематочной беременности. Я был удивлен этим признанием, спорить о происхождении болей не стал и обследовал пациентку. УЗИ брюшной полости показало наличие камней в почках, по характерным неприятным ощущениям в нижней части живота стало понятно, что солевые отложения начали двигаться и выходить. Валентину Степановну я успокоил, перезвонил в соседнее урологическое отделение и договорился о наблюдении женщины. Она поблагодарила меня за помощь, извинилась за беспокойство. Я предложил одеться, а сам вышел в холл. Геннадий Романович, увидев меня, быстро поднялся навстречу. Подойдя ближе, я рассказал о предполагаемом диагнозе любвеобильной мамы, уточнил наличие финансовой возможности для прохождения лечения, после выписал направление в соседнее отделение. Геннадий Романович поблагодарил за помощь и оставил деньги за осмотр. Валентина Степановна вышла из кабинета и, не произнеся ни одного слова, покорно шла вслед за нами через коридоры, объединяющие оба отделения. После оформления всех бумаг, женщину оставили на ночь под наблюдением, а нам предложили удалиться. Сын очень сухо простился с мамой, сказал, что утром привезет необходимые вещи. Она попыталась что-то объяснить Геннадию Романовичу, но, поймав на себе его суровый взгляд, тихонько сказала: «До завтра…»

Мы развернулись и отправились обратно. Геннадий Романович снова благодарил меня за участие. Потом остановился и сказал: «Доктор, а можно я угощу Вас хорошим коньяком?» Мне вдруг стало невероятно любопытна судьба этих странных людей, я вспомнил, что давно общаюсь только на медицинские темы, поэтому крайне соскучился по историям совершенно чужих семей. Я согласился, порекомендовал свой любимый ресторан, но мужчина настоял на посещении грузинского заведения. Мы сели в такси, которое терпеливо дожидалось своего заказчика, и отправились в соседний квартал. Пышный восточный антураж, яркий аромат специй, выпечки и дорогого вина ошеломили меня. Геннадия Романовича встретили как родного, в ответ он приветствовал администратора грузинскими словами. Когда мы сели за стол, я не выдержал и спросил: «Геннадий Романович, вы не похожи на грузина, откуда Вы знаете их язык?» Мужчина впервые с нашего знакомства улыбнулся и сказал, что носит польскую фамилию, а родился и прожил первые десять лет в Грузии, этот ресторан обожает за разнообразие вкусных блюд. Официанты кружились возле нашего столика, словно заведенные, еще до принятия заказа на нашем столе появился кувшин с ледяным красным вином и сырная тарелка. Видя мое удивление, собеседник объяснил: «Если не хочешь, чтобы тебе плюнули в тарелку, будь щедр с теми, кто тебя обслуживает, и проявляй к ним уважение, ведь это тоже чьи-то дети». Нам разлили вино, первый тост звучал за меня и мое мастерство.

Судя по манерам и широким жестам, я предположил, что мой собеседник не москвич, выправка, хорошо поставленный голос, выдавали в нём военного. Услышав мои предположения, Геннадий Романович засмеялся в голос и сказал, что я угадал. Передо мной сидел капитан второго ранга Северного Военно-морского флота России в отставке, ныне заместитель руководителя крупнейшего мурманского судоремонтного завода. У сильного волевого мужчины был единственный сын, которому заботливый отец решил подарить возможность жить и учиться в столице, но для адаптации ребенка в новых и непростых условиях Геннадий Романович попросил свою маму на время поселиться вместе с внуком. Потом он вдруг замолчал и продолжил: «Разве я мог представить, что мама снова будет проверять меня на прочность и ставить эксперименты над моим сердцем…»

Я попытался успокоить собеседника, говорил слова, в которые сам не верил, про то, что маму любят любую, прощают всё, хотя до сих пор таил обиду за равнодушие своей матери. «Добрый доктор, если бы Вы знали, сколько мне пришлось пережить с моей милой и такой непростой мамушкой», – сказал мой собеседник и решил открыть душу совершенно постороннему человеку, начав свой рассказ…

«Мама родилась в небольшом поселке Омской области за год до начала Великой Отечественной войны. Её молодые родители были родом из крепких сибирских семей, которые «поставили» собственный дом для новобрачных. Они любили друг друга с детства, рано создали семью. Мечтали родить много детей и окружить их теплом и заботой, но судьба распорядилась иначе. Однажды в зимнюю стужу соседи обратили внимание на отсутствие дыма из трубы дома, где жила молодая семья, забили тревогу. Когда родня зашла в дом, молодые супруги были мертвы. По полу ползала маленькая девчушка, не издавая ни единого звука. Следов насилия на охладевших телах не обнаружили, официальная версия событий была объявлена местным фельдшером. Он уверял, что причиной скоропостижной смерти стала открытая форма туберкулеза, которая в те времена была неизлечима.

Оценив материальное состояние родни, девочку оставили на попечение старшего брата её матери – дяди Кузьмы. Он был женат на красивой девушке Ольге, которая спустя несколько лет родила ему двух сыновей. Родных родителей моя мама не помнила, от них не осталось даже фотографий, но про дядю Кузьму и тетю Ольгу она рассказывала много и часто. В доме жили дружно, никогда не скандалили, но, чтобы прокормить семью, нужно было много работать на огороде. После войны женщинам пришлось осваивать много мужских профессий, они трудились наравне с мужчинами. Так, после получения полного среднего образования мама прошла специальные курсы и устроилась водителем троллейбуса. Вскоре встретила выпускника общевойскового военного училища Романа (моего отца), почти сразу вышла за него замуж и покинула отчий дом в надежде обрести иную жизнь, наполненную семейным счастьем.

Первым местом службы отца была воинская часть в небольшом городке Грузинской Советской Социалистической республики, куда молодожены отправились сразу после свадьбы, где родился я. В моей памяти хорошо сохранились картинки нашего скромного быта, аромат цветущей акации и вкус недозревших плодов и ягод, которые мы с мальчишками добывали в соседних дворах и зарослях на окраине нашего городка. Воспоминания о веселом безмятежном детстве всегда заканчивались одной картиной, когда крепко выпивший отец первый раз избил маму на моих глазах. Мне кажется, в этот день светлый чистый образ отца навсегда исчез из моей жизни. С тех самых пор я мечтал стать взрослым и сильным, чтобы защитить своего самого близкого человека – мою маму. Родители то мирились, то страшно скандалили. Обычный распорядок дня моего отца состоял из похода на службу, выпивки в кругу сослуживцев, игры в покер, иногда в бильярд. Мама была занята бытом: готовкой еды, стиркой бесконечного количество портянок, редких женских посиделок во время военных учений отца и его сослуживцев. Эта череда однообразных будней закончилась, когда мне исполнилось десять лет. Отцу дали направление на обучение в военную академию, и наша семья на несколько лет переехала жить в холодный, но таинственный город Ленинград.

После солнечной Грузии, где урожай собирался два раза в год, а снег всегда был сюрпризом, я вдруг оказался в промозглом городе, в котором солнце появлялось, словно чудо – редко и ненадолго. Мы поселились в коммунальной квартире, где вдоль коридора тянулись бельевые веревки с нательным и постельным бельем. Маленькая комнатушка была пустой. Первую ночь родители спали на полу, на матраце, а я на сундуке, привезенном с собой. Отец перестал крепко пить и распускать руки, но в глазах мамы всё равно читалась грусть и тоска. Когда я пошел в третий класс, у меня появилась сестренка Светочка. Нам выделили вторую комнату. Мы стали привыкать к жизни в новом городе. У меня даже появились места, которые я обожал посещать.

Однажды к нам в класс пришел офицер военно-морского флота. Высокий широкоплечий мужчина рассказывал о своей службе и смог в сердцах мальчишек зажечь интерес к морской стихии. С тех пор я стал просто бредить формой военного моряка и мечтать увидеть самые дальние моря и страны.

По окончании военной академии отца распределили служить на Украину. Он хорошо учился, имел отличные организаторские способности, мечтал получить высокую должность и звание, но на службе ему не везло. Молодые шустрые сослуживцы, обладая связями и более уживчивым характером, обходили его, без зазрения совести отнимая заветную мечту. Успехи бездарных, по мнению отца, офицеров подкосили и без того некрепкого духом отца. В новом доме всё началось по-старому… Отец снова стал пить, по вечерам скандалить, но руку на маму больше не поднимал. Она терпела, старалась прятать деньги, чтобы отец не успевал их пропить, из простых продуктов готовила шедевры и порой тихонько плакала за столом нашей кухни.

После окончания восьмого класса я заявил маме, что возвращаюсь в тот самый серый, но очаровательный город, чтобы поступить в Нахимовское военно-морское училище. Мама, которая за все мои детские и юношеские шалости была скора на расправу, вдруг обмякла, села на стул и заплакала. Она боялась моего отца и никак не могла решиться на развод. Я предложил маме развестись немедленно и пообещал, что всегда буду заботиться о ней и Светлане. Мама еще немного пыталась уговорить меня остаться, но вскоре поняла, что это бесполезно.

Отличная учеба в школе позволила пройти вступительные испытания и зачислиться в училище, расположенное на берегу реки Невы. Почти сразу после моего отъезда отец снова попытался ударить маму, но теперь она не дала себя в обиду, разбила бутылку о его голову и объявила о разводе. В первый приезд на каникулы вещей отца в нашем доме уже не было. Заодно он захватил мое пальто, которое ему было впору, и фотоаппарат «ФЭД», подаренный им на мой день рождения.

За этот год мама похорошела, сменила прическу, купила новое платье. Сестричка хвасталась успехами в музыкальной школе и попросила купить ей хорошую виолончель. Увидев меня в курсантской форме, соседские девчонки пришли в восторг. Никогда прежде я не пользовался оглушительным успехом у противоположного пола, но теперь всё изменилось, и мне это нравилось.

Окончив Ленинградское военно-морское училище, я имел привилегию для получения высшего образования. Друзья убеждали меня остаться в культурной столице нашей страны, но, устав от серого тяжелого неба без солнца я уехал учиться в Севастополь. Получив заветный диплом вместе с лейтенантскими погонами, я встретил девушку своей мечты Наташу. Она собиралась замуж за гнусавого студента медницкого института, но не смогла устоять перед моими чарами и шикарной военной формой молодого перспективного офицера. В год выпуска мы поженились. Маме невеста совсем не понравилась, но, надо отдать ей должное, истинного отношения к моей избраннице она не проявила, чего нельзя было сказать о Светульке, которая постоянно язвила и дерзила своей снохе.

Наташа мечтала, чтобы я остался служить в Крыму, признаться, мне самому хотелось жить на берегу Черного моря, однако нужно было помогать маме и сестре (на алименты содержать дочь она не могла). Из-за отсутствия профессии мама работала уборщицей, получала гроши и нуждалась в моей поддержке. Домой в Сибирь возвращаться не хотела, стыдилась своего развода. Мне пришлось приложить все свои усилия, чтобы получить распределение на Северный флот, где довольствие в несколько раз превышало уровень дохода офицеров Черноморского флота. Наташа была в трансе, но после долгих уговоров она отправилась в Мурманск вместе со мной.

Служба на корабле оказалась не такой романтичной, как рассказывал когда-то нам, мальчишкам, офицер ВМФ, но я гордился профессией и служил своей стране верой и правдой. Продолжительные боевые походы, постоянное пребывание на корабле не способствовали укреплению семейной жизни, через год после свадьбы Наталья заявила, что втайне от меня сделала аборт и подала на развод. Это был гром посреди ясного неба. Мне казалась, мы с Наташей были счастливой парой, но, узнав об изменах жены и уничтожении нашего ребенка, я понимал, что не смогу больше любить эту женщину. В сердцах Наталья обвинила меня в обмане своих надежд, собрала вещи и уехала навсегда.

Я был раздавлен и разбит, мне нужно было поделиться своим несчастьем, но горевать оказалось некогда – маме и Светочке нужны были деньги. Моя милая сестричка решила уехать за границу для учебы в консерватории. Учитывая недооформленный развод родителей, влияющий в те годы на получение соответствующей визы и необходимость оформления кучи документов, я взял несколько дней в счет отпуска и отправился на помощь своей семье. Посетив массу государственных заведений и архивов, я смог подготовить нужный пакет документов, после чего мама заявила, что решила не отправлять девочку на чужбину. Перед отъездом я узнал, что Светочка влюбилась в безработного байкера и решила выйти за него замуж. Свадьба не состоялась, потому что Светочка погибла в автокатастрофе. Она сидела на заднем сидении злосчастного мотоцикла, когда её пижон решил обогнать какую-то фуру. Мне снова пришлось залезть в долги, чтобы проводить сестричку в последний путь…

Воспоминания о моей маленькой пипеточке, которой в детстве заплетал косички и для которой выстаивал бесконечные очереди, чтобы купить детское питание в молочной кухне, больно терзали душу. Я не мог поверить в эту потерю и несправедливость судьбы, но страшнее всего было увидеть молодую красивую сестру в гробу. Всю дорогу от Мурманска до маминого городка свое горе я заливал водкой и не знал, что сказать маме при встрече, но она снова поразила меня своей стойкостью. Осунувшаяся и седая, она встретила меня на вокзале, посмотрела на меня и грозно спросила: «Ты что, пил?» В ответ я утвердительно замотал головой и сказал: «Мне больно…» Мама погладила меня по небритой щеке и сказала: «Мне тоже, но я же не пью и тебе не позволю, это не выход…»

Она вскользь спросила про жену, после чего махнула рукой и попросила не переживать, поскольку немного обрадовалась нашему разводу. Мама мужественно пережила день похорон, лишь ночью я слышал, как она тихонько плакала у себя в комнате. Отец на похороны дочери не приехал. К тому времени он снова женился. Его супруга родила дочку, которую отец зачем-то назвал Светой, а про нас он так больше и не вспоминал.

Мне было страшно оставлять маму одну. Я предложил ей переехать в Мурманск и пожить у меня. Мама грустно улыбнулась и ответила, что теперь не сможет оставить могилу дочери, и пообещала не впадать в уныние, потому как искренне считала это смертным грехом. Я еще немного побыл с мамой и вернулся к месту службы.

Из писем я узнал, что мама увлеклась какой-то религиозной организацией, вступив в её ряды, обрела покой, но часть денег, которые получала от меня, она дарила новым духовным братьям и сестрам, чем вызывала у меня бурю негодования. Вскоре она влюбилась и в сорок семь лет снова решила стать мамой. Я пытался вразумить немолодую женщину, просил не связывать свою жизнь с малограмотным, к тому же хорошо пьющим работягой. Но решительная мама заявила, что не отступит. Вскоре у влюбленных родилась девочка Ольга. Мне нужно было придумать, где брать деньги на содержание своей маленькой сестры Ольги, поскольку возлюбленный мамы оказался не готов к столь серьезным отношениям и вскоре уехал на заработки в Европу.

Свой очередной отпуск я провел с мамой, чтобы немного разгрузить уже немолодую, но энергичную роженицу. Мама переживала за мое душевное состояние и просила поскорее встретить ту единственную, которая украсила бы мою жизнь, но забота о моей семье не позволяла тратить время на поиски своей половинки.

Вторую жену Маргариту я встретил спустя десять лет после рождения младшей сестры. Мне казалось, я обрел счастье на всю свою жизнь после рождения сына Сережки, практически парил в облаках, но вскоре стал замечать, что мы с супругой начали отдаляться друг от друга. Она мечтала покинуть Мурманск, упрекала за мои неудачи на службе. Её раздражала наша маленькая квартира, утомляли заботы о сыне, выводили из себя денежные переводы маме и сестре. После очередного скандала, возникшего на ровном месте, супруга заявила, что должна отдохнуть от нас и решить, как жить дальше. Я предложил ей съездить развеяться к сестре в другой город, но сына оставить со мной. Супруга вдруг заметно повеселела, спорить со мной не стала и на следующий день, оставив прощальную записку, исчезла в неизвестном направлении. Я не ожидал такого резкого поворота в своей судьбе, мне не верилось, что Марго смогла бросить собственного сына. Я сидел на полу, играя с малышом, и не знал, что делать дальше. Мои мысли прервал телефонный звонок. Взяв трубку, я услышал приятный нежный голос мамы, способный вселять надежду в самой безвыходной ситуации. Она спокойно выслушала меня и сказала: «Сынуля, не переживай, Марго мне никогда не нравилась, собирай Сереньку и вези ко мне». Взяв несколько дней за свой счет, я полетел к маме…

В её квартире меня встретила огромная собака, напоминающая пони. Псина рыкнула на меня и преградила путь. «Ева, фу», – послышался детский голос из кухни. Навстречу выскочила Оля и стала звать маму. От неожиданности я обомлел, стал расспрашивать маму о происхождении этого монстра в доме. Мама стала улыбаться, что-то невнятно объяснять, а потом сказала, что собачку захотела доченька. «СОБАЧКУ?! – вскрикнул я, – это же маленькая лошадь». Мама начала смеяться, стала уверять, что желание детей – закон. Я глубоко вздохнул и спросил, откуда взялись деньги на чистокровного скакуна. Мама расхохоталась в голос, потом поцеловала меня в щеку и виновато ответила: «Сыночка, это те денежки, которые ты мне на шубу присылал». Моему возмущению не было предела. О покупке шубы мама мечтала смолоду, а потом с легкостью поменяла мечту на какую-то псину. Мама еще долго говорила про интеллект и ум собачки, а потом, устав оправдываться, пригласила всех к столу на ужин.

Сережка быстро освоился в новом доме и подружился с собакой. Перед моим отъездом на улице случилась гроза, я боялся, что сынок испугается неизвестного грохота, но вместо страха, он подполз к Еве, крепко обнял её и что-то «по-птичьи», стал говорить животному. Псина тихонько поскуливала и прятала морду подмышку сыну. Я смотрел на эту странную картину и не мог понять, что происходит. Оказалась, эта «лошадь» боялась грозы, а маленький ребенок, почувствовав её страх, решил утешить и защитить «беспомощную собачку». Махнув рукой, я перестал злиться, собрал вещи и пообещал маме в ближайшее время придумать, как устраивать свою жизнь.

Забрать сына я смог только через два года, когда развелся с Маргаритой, уволился со службы и устроился работать на судоремонтный завод. Помогать маме я не перестал, копил деньги на ремонт её квартиры, покупку мебели, техники и посуды, но, когда, приезжая в гости, видел пустые старые стены, возмущался и требовал объяснений. Мама снова отшучивалась, говорила, что Олечке нужны денежки на развитие и развлечения. Я злился, грозился перестать присылать деньги, которые мне давались с огромным трудом, но каждый раз, слыша слезы мамы в трубке телефона, нарушал свою клятву, понимая, что снова буду обманут.

И теперь, когда мне нужна была помощь, мама так странно распорядилась своей новой жизнью, поставив под удар единственного сына. Ведь новый возлюбленный мамы был на двадцать лет моложе её, мог обокрасть или даже убить ради денег и наживы маму и сына…»

Геннадий Романович замолчал, тем временем официанты принесли лучшие закуски на стол. Он извинился за излишнюю откровенность и предложил начать наш ужин. Весь вечер я слушал флотские истории своего собеседника и получал удовольствие от общения с таким необычным человеком. О себе я почти ничего не говорил, мне никогда не приходилось жертвовать своей мечтой ради кого-то. Обида на родителей, так давно сидевшая в моей душе, превратила меня в настоящего сироту. Я хорошо зарабатывал, но никогда не задумывался, нуждается моя семья в помощи или нет. За отсутствие поддержки и понимания со стороны родных я решил их наказать своим молчанием, хотя только теперь стал понимать, насколько одинок. Моя мама тоже прожила тяжелую жизнь, в которой, кроме бесконечного труда на стройке, не видела ничего. Отец никогда не проявлял особой нежности, был сдержан в общении. Но почему-то маму Геннадия Романовича я пожалел больше, чем свою, и попросил не ругать беззащитную женщину, которая до последнего вздоха хочет любить и быть любимой. Мой собеседник, немного захмелев, ответил, что не может долго злиться на эту родную женщину, которую в детстве безошибочно узнавал по шагам, но для прекращения этой порочной связи он решил вернуть её домой. Я попросил не спешить, пройти все обследования, только потом решить, что делать дальше. Геннадий Романович согласился, и мы продолжили разговор про мечты и планы на будущее.

Мы разошлись почти перед самым закрытием ресторана. Официанты, получившие достойные чаевые, приглашали нас посетить заведение снова. Простившись, мы пожелали друг другу крепкого здоровья, сели в разные такси и разъехались каждый в свою сторону. Из окон моего дома приветливо горел теплый свет, лишь окна моей квартиры были похожими на черные непроницаемые дыры, таящие одиночество и холод, в который не хотелось возвращаться. Вдруг в душе возникло резкое желание услышать голос мамы, почувствовать тепло её рук. Не дожидаясь приезда лифта, я кинулся на лестничную площадку. Переступая через несколько ступеней, я заскочил в квартиру, включил везде свет и лихорадочно стал искать старую записную книжку. Найдя нужный номер, я набрал давно забытую комбинацию цифр. После третьего гудка в трубке раздалось родное тихое: «Алло…»

Я нашел в себе силы просить моих родных и вновь стать частью одной семьи. Вскоре после нашего примирения отца не стало, и мне пришлось взять заботы о маме на себя. Она переехала в Москву и украсила мое одиночество своей заботой и теплом.

С Геннадием Романовичем мы больше не встречались. Лишь через несколько лет на почтовый адрес клиники, где я работал, пришел конверт, в котором лежали несколько свадебных фотографий. На снимках красовалась молодая улыбчивая женщина в подвенечном платье, под руку она держала счастливого мужчину, который нежно смотрел на свою возлюбленную. На обороте фотографии была оставлена размашистая надпись: «Услада моего сердца очень понравилась маме. Уверен, что теперь буду счастлив по-настоящему. Будьте счастливы и Вы. С уважением, Славский Г. Р.».

Это послание из далекого сурового города Мурманска стало для меня словно пророчеством. В моей жизни появилась вторая половинка, осветившая мою жизнь, подарившая настоящее волшебство любить и быть любимым…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."