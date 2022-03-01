КОНЕЦ «РУБЛЕВКИ»-2

01 Марта 2022



В конце февраля этого года Камчатский краевой суд оставил без изменения решение Елизовского районного суда по заявлению бывшего председателя Елизовской районной думы Андрея Шергальдина (в некоторых кругах известного как Рубль). Господин Шергальдин просил суд о самой «малости» – признании действительным сфальсифицированного протокола подсчета голосов на избирательном участке № 107 в четвертом избирательном округе Елизовского городского поселения по итогам выборов в Елизовскую городскую думу в сентябре 2021 года. Признай суд этот протокол законным, Рубль стал бы депутатом. Но суд отказал господину Шергальдину. Отныне господин Шергальдин – просто Рубль.

Вкратце напомним эту полную драматизма историю. Когда на выборах депутатов Собрания депутатов Елизовского городского поселения четвертого созыва Андрея Шергальдина не избрали, стало ясно, что он не будет делегирован в Елизовскую районную думу и, следовательно, не видать ему председательского кресла как собственного затылка. Тогда он обратился в Елизовский суд с заявлением об отмене результатов голосования. Елизовские избиратели не на шутку разволновались, так как они наслышаны о необыкновенном профессионализме елизовских служителей Фемиды. Однако на этот раз судьи поступили по закону.

Чтобы понять значимость этого события (неизбрания Рубля), нужно вспомнить, кто такой Андрей Шергальдин, и как он эффективно выстроил свою систему власти, превратив Елизовский район, на мой взгляд, в подконтрольную только ему вотчину. Словно там нет иной власти, кроме Рублевской. Оттого Елизовский район получил второе название – «Рублевка».

В своей официальной биографии бессменный председатель думы Андрей Шергальдин указывает: «После окончания школы обучался в Камчатском медицинском училище…» (Которое не окончил. – Авт.) Вообще-то он едва «домучил» восемь классов Петропавловск-Камчатской вечерней школы № 16. То есть господин Шергальдин, по нашей версии, не получил даже среднего образования. Каким-то чудом он окончил ныне ликвидированный Камчатский финансово-юридический колледж. Данное учебное заведение готовило трактористов, водителей автотранспорта, повышало квалификацию среднего медицинского персонала и заодно выдавало дипломы финансистов и юристов. Целый год господин Шергальдин (Рубль) истязал свой мозг учебой и получил специальность юриста.

Снова приведу строчки из официальной биографии: «В 2001 году окончил Институт сферы социальных отношений по специальности «юриспруденция», город Москва». Разумеется, так называемая учеба прошла за плату и заочно. Полагаю, господин Шергальдин свой диплом о высшем образовании купил. Думаю, это была самая незначительная «юридическая шалость» Рубля.

Напомню, уголовное дело, возбужденное против Андрея Шергальдина в 2016 году по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Уголовное дело было расследовано и передано в суд, попав к судье Соловьеву.

Этот неподкупный федеральный судья в течение полутора месяцев разбирался в непростом уголовном деле и вдруг вспомнил, что его жена (Соколова) работает в Следственном комитете, а это, по его мнению, попадает под конфликт интересов.

Разумеется, мы не сомневались в кристальной честности елизовского судьи господина Соловьева. Просто у него что-то с памятью случилось. Ну забыл он, что у него жена трудится в следственных органах. Либо должность, которую она занимает, настолько секретна, что даже мужу не было известно, где она работает. Теперь, для того чтобы новому судье вникнуть в суть уголовного дела, потребовался почти месяц. Полагаю, господин Шергальдин вместе со своими адвокатами (их у него было двое) сделали всё для того, чтобы затянуть процесс до того момента, когда уголовное дело прекратили бы по истечении срока давности для привлечения к ответственности за совершенное преступление. Тогда у Шергальдина (Рубля) не будет судимости, т. е. он не будет осужден. Для него получить уголовное наказание, даже в виде смешного штрафа, в принципе неприемлемо, иначе пришлось бы сложить с себя депутатские полномочия и освободить все четыре занимаемых им выборных поста. Адвокатам Шергальдина, видимо не без помощи елизовского судьи, удалось заволокитить уголовное дело, которое было прекращено именно по истечении срока давности. Если кто-нибудь скажет, что Шергальдин–Рубль откупился, так я скажу – нет, ему просто повезло родиться под счастливой звездой. Но, как известно, всякому везению приходит конец.

Выборы 19 сентября 2021 года в городе Елизово выдались нелегкими. В избирательном округе номер четыре, состоящем из четырех участков – № 107, 108, 109, 110 – кандидатами зарегистрировались больше 15 человек, Андрей Шергальдин был среди них. После закрытия избирательных участков и подсчета голосов выяснилось, что Андрей Шергальдин проиграл, т. е. не попал в представительные органы власти города Елизово, и соответственно ему ничего уже «не светило» в думе Елизовского муниципального района. Самой подконтрольной Рублю, и следовательно уязвимой для конкурентов, была участковая избирательная комиссия на участке № 107. Когда результаты голосования на этом участке были оглашены, то многие облегченно вздохнули: господин Шергальдин в депутаты не прошел. Настораживало лишь то, что члены комиссии отказались выдать копии протоколов наблюдателям, сославшись на неисправность оргтехники. Как оказалось, тревога была не напрасной. Пока члены участковой комиссии добирались до территориальной, цифры в протоколе изменились в пользу Рубля. Последний даже успел поздравить своих сторонников с победой. Рано радовался бывший председатель районной думы. Наблюдатели от других кандидатов потребовали пересчитать бюллетени, что и было сделано. Выяснилось, что цифры были кем-то изменены. Несколько наблюдателей обратились к руководителю Следственного комитета по Камчатскому краю А. В. Липало. После изучения всех материалов и свидетельских показаний заместитель руководителя следственного отдела полковник юстиции Подопригора не усмотрел в действиях членов участковой избирательной комиссии № 107 состава уголовного преступления. Изменение цифр в протоколе итогового голосования было признано технической ошибкой. Таким образом, следствие установило, что господин Шергальдин всё-таки не был избран депутатом Елизовского городского поселения.

Расставаться с властью Рублю было болезненно трудно, около 13 лет он возглавлял Елизовский район. «Рублевка» переставала быть таковой. Первое кресло, которое зашаталось после ухода Андрея Шергальдина, грело пятую точку Владимира Кекуха, главы Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения. Депутаты славного заповедника Елизово внесли изменения в Положение Контрольно-счетной палаты, согласно которому господин Кекух должен был сложить с себя полномочия.

Господин Кекух в свое время попадал на страницы нашей газеты в связи со скандальными событиями 2013–2015 годов. Человек он презанятный. Начну с того, что этот гражданин в 1994 году он был осужден Петропавловск-Камчатским народным судом Камчатской области по статьям 145 ч. 2, 144 ч. 2, 40 УК РСФСР к лишению свободы сроком на три года шесть месяцев общего режима. Сиделец вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Кроме исполнения своих прямых обязанностей, по одной из версий, примерно с 2008 по 2013 годы 80 процентов икры, скупаемой в городе Елизово, принадлежало двум известным должностным лицам – Шергальдину и Кекуху. По той же версии, господин Кекух обеспечивал отправку икры на материк военно-транспортными самолетами. В то время он тесно дружил с командиром авиабазы полковником Ковалевым. Когда в 2013 году Андрея Ковалева уволили за упущения по службе, пришедший на его место полковник Сергей Рассказов подвергся активному прессингу. На него «обрушился» главный «борец» с коррупцией Елизовского района, возглавляющий одноименный комитет на общественных началах Евгений Поперенко. На тот момент антикоррупционер являлся подчиненным председателя Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения Владимира Кекуха. Он трудился у него на должности аналитика с заработной платой 120 тысяч рублей в месяц. По правде сказать, из господина Поперенко такой же аналитик, как из г…а пуля, но он имеет одно неоспоримое достоинство: умеет писать кляузы с упорством сумасшедшего. На кого-то настрочить кляузу (конечно, не по указанию Кекуха, а просто из принципиальных побуждений) для него не составляет труда. Раньше его таланты по составлению жалоб и обращений в государственные инстанции, по версии нашей газеты, вовсю использовал Андрей Шергальдин (Рубль). Неспроста в конце концов Евгению Поперенко было присвоено звание «Почетный житель города Елизово». Без благословения Рубля в Елизово такой пряник получить было невозможно.

Но вернемся к господину Кекуху. Он не захотел расставаться со своей должностью и начал бороться с Собранием депутатов Елизовского городского поселения, председателю которого был подчинен, простым известным в народе способом. Как говорится, стал «включать дурака» и к тому же писать жалобы в различные инстанции. Председателю есть за что бороться. Зарплата Владимира Кекуха составляет 350 тысяч рублей в месяц. По версии газеты, Контрольно-счетная палата Елизовского городского поселения (КСП ЕГП) располагается в здании, принадлежащем господину Кекуху через подставное лицо. На эту мысль наталкивает то обстоятельство, что ранее этим зданием владела мать «героя» нашего повествования. Другими словами, председатель КСП ЕГП платит себе арендную плату от имени КСП? Здесь уместно вспомнить слова великого русского поэта Александра Пушкина: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

Ай да Кекух…

Продолжение этой истории ждите в следующих номерах «Вестей».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ