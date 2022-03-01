ОНИ ЗНАЮТ, ОНИ ПОМНЯТ?

01 Марта 2022



Наконец-то свершилось. 24 февраля началась военная операция России на Украине с целью демилитаризации (разоружения), уничтожения неонацизма (фашизма) и освобождения Луганской и Донецкой народных республик от коричневой чумы. Разумеется, наша военная операция (война) вызвала бурю негодований на Западе, в США, Японии, Австралии, Канаде и других странах, причисляющих себя к носителям демократии. Не обошлось без заявлений отдельных представителей и российской интеллигенции, как тут без них. Они выступают против действий России на Украине.

Разумеется, можно иметь свое мнение, наверняка нужно иметь возможность его высказать. Но прежде чем сформулировать свою мысль, т. е. облечь её в слова, нужно крепко подумать, на чём основываются твои знания о ситуации, комментировать которую ты собрался. А тем более делать банальные заявления и ронять их, словно истину, на серебряный поднос своего социального статуса. Я не собираюсь обсуждать визги околокультурной тусовочной шантрапы, типа светских львиц, как Ксения Собчак, они в один голос кричат: «Нет войне!» Это бесспорный лозунг, всё равно как говорить: «Вода мокрая, трава зеленая».

Есть другие слова, которые доходят до самого сердца, они по-настоящему искренни и берут за душу. Мое поколение знает о них из стихотворения Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?».

«Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны».

Я внук своих дедов Кузьмы Андреевича и Василия Андреевича Зюбиных и Романа Игнатовича Скалацкого, прошедших всю Великую Отечественную войну, имеющих ранения и награды, помню и знаю, какой ценой нам досталась Победа, а также помню наших врагов и как они издевались над моими соотечественниками. Мне 62 года, и будь я помоложе, то, не задумываясь, пошел бы с оружием в руках ломать хребты украинским неонацистам (фашистам). Можно сколько угодно прыгать на сцене, лицедействовать, не понимая, кому вы обязаны этой возможностью – сытно есть и сладко спать.

Наша тусовочная деградирующая околокультурная шантрапа полагает, что нацистов можно было остановить невоенной силой в июне 1941 года? Михаил Шолохов в своей книге «Наука ненависти» рассказывал про случай, когда наши красноармейцы-новобранцы начали угощать пленных фашистов папиросами и говорить им, что они тоже рабочие и крестьяне. Тогда бывалый фронтовик сказал своим сослуживцам: «Видели бы вы, что они с нашими пленными делают». Всех наших культурных тусовщиков нужно заставить читать книги украинского писателя Ярослава Галана. Он рассказывал, как бандеровцы убивали мирных жителей и детей на Украине. Как одна десятилетняя девочка не может смотреть, как жарятся котлеты, потому что на её глазах бандеровские изверги убили её мать и отца и из их мяса пожарили котлеты и заставили её есть. Я видел могилы, в которых были похоронены дети. На надгробии была надпись: дата рождения и смерти, а дальше – «замучены бандеровцами», и это всё было ни где-нибудь в Австрии или Германии, это было на Украине. Украинские националисты зверствовали хуже немцев. Примеры эти можно продолжать долго. Интересно узнать, наши деятели культуры смогли бы договориться о мире с этой бандеровской и неонацистской мразью? На Украине в 2014 году к власти пришли неонацисты (читай – фашисты), они поставили памятники тем, кто убивал и мучил мирных советских людей, стариков, детей, кто расстреливал евреев в Бабьем Яру (под Киевом), под городом Борщев и Кременце (Тернопольская область). Особенно надо сказать о Кременце. До Великой Отечественной войны это было еврейское местечко со своей синагогой и кладбищем. Бандеровцы приняли участие в массовой казни. Более 20 тысяч евреев были убиты и зарыты в одном большом рву. В их домах поселились украинцы, включая тех, кто не принимал участия в расправах. После освобождения Кременца в живых не осталось ни одного еврея. Именно за казнь советских людей (евреев) в этих городах легендарный разведчик-диверсант Николай Кузнецов пытался казнить гауляйтера Западной Украины Эрика Коха. К сожалению, этого сделать не удалось. Памятники Герою Советского Союза Николаю Кузнецову стояли в нескольких городах Западной Украины, включая Львов и Ровно. В 1993 году «братский» украинский народ снес эти памятники. Останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова львовские власти до сих пор отказываются выдать России для перезахоронения на Родине героя.

Нынешнее бандеровское отребье по зверствам и жестокости мало чем отличается от своих предшественников. Массовые захоронения в Луганской и Донецкой областях мирных украинских граждан, замученных и расстрелянных, говорят сами за себя. Запрещение русского языка на Украине, дискриминация русскоязычного населения, введение запрета на свободу слова, когда на Украине верно одно утверждение: «Русский – ватник и враг», а также: «Москаляку на гiляку» (означает – русского повесить на суку). Может, нашим подписантам-интеллигентам поговорить с теми, кто это хочет сделать, и убедить их, что не надо затягивать петлю на шее россиян, т. е. убивать их? Чем то неонацистское украинское отребье 40-х годов прошлого века лучше нынешнего?

Я понимаю, что современным тусовщикам некогда знакомиться с отечественной историей, т. е. хотя бы читать книги. Но меня удивили люди, подписавшие следующее обращение:

«Мы выступаем сейчас не только как деятели культуры, а как обычные люди, граждане нашей страны, нашей Родины. Среди нас – дети и внуки тех, кто воевал в Великой Отечественной войне, свидетели и участники той войны. В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди. Ушедший ХХ век принес человечеству слишком много горя и страданий. Мы хотим верить, что XXI век станет веком надежды, открытости, диалога, веком разговора человека с человеком, веком любви, сострадания и милосердия. Мы призываем всех, от кого это зависит, остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности – человеческой жизни».

Назовем подписантов: 87-летний советский и российский актер, общественный деятель, народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили, 65-летний театральный режиссер Михаил Владимирович Бычков, 60-летний советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Яковлевич Золотовицкий, 73-летний советский и российский актер театра, кино и дубляжа, народный артист РФ Игорь Матвеевич Костолевский, 67-летний российский художник, сценограф, театральный режиссер и педагог Дмитрий Анатольевич Крымов, 55-летний советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа Евгений Витальевич Миронов, 60-летний российский театральный режиссер и педагог Андрей Анатольевич Могучий, 49-летний российский актер и режиссер, театральный педагог Евгений Александрович Писарев, 71-летний советский и российский актер театра и кино, театральный педагог и режиссер Константин Аркадьевич Райкин, 67-летний российский театральный деятель Мария Евсеевна Ревякина, 61-летний российский театральный режиссер Виктор Анатольевич Рыжаков, 83-летний советский и российский фотограф и журналист Юрий Михайлович Рост, 77-летний советский и российский дирижер, скрипач, педагог Владимир Теодорович Спиваков, 74-летний советский и российский театровед, режиссер, педагог, профессор Владимир Георгиевич Урин, 70-летняя советская и российская актриса, народная артистка РФ Нина Николаевна Усатова, 76-летний советский и российский режиссер, актер, педагог Валерий Владимирович Фокин, 87-летняя советская и российская актриса театра и кино Алиса Бруновна Фрейндлих.

Средний возраст подписантов, как видно из приведенных данных, составляет почти 70 лет. Что случилось с их памятью? Почему они стали путать причину со следствием? Украина с неонацистским режимом, ненавидящая Россию, – это источник постоянной угрозы нашей безопасности и самим украинцам, которых их правители готовы бросить в братоубийственную мясорубку с криком «Хайль!» («Хай живе!»). Фашистскую опухоль можно удалить только хирургическим путем. Вся так называемая западная цивилизация вскармливает украинских неонацистов, как послушных псов, готовых броситься на нас в любой момент. Пройдет еще совсем немного времени и наше поколение, которое помнит о подвиге, совершенном советским народом, победившим фашизм, уйдет. Кто будет помнить о том, насколько опасен нацизм? Если даже возрастные театральные деятели его уже не помнят. Скорее всего, они запамятовали не от незнания, а от лукавства: их дети и внуки давно уже вкушают прелести жизни на курортах Ривьеры, а теперь им там становится неуютно. Что стало с памятью этих заслуженных и достаточно возрастных людей?

Так повелось, что в России всегда и во всём виновата власть. Мы склонны критиковать наших правителей лишь за то, что они наши правители. Странную особенность в психологии русского человека отметил еще Антон Иванович Деникин, лидер Белого движения на юге России во время Гражданской войны. В своей книге «Очерки русской смуты» он написал, что у русского человека есть психологическая аномалия – склонность к самоуничтожению. Жаль, что ни один из вышеназванных театральных деятелей не читал Деникина. Видимо, заигравшись в своем лицедействе, они не способны отличить реальную жизнь от придуманной.

Дай Бог, чтобы наши военнослужащие вместе с милицией ЛНР и ДНР успешно завершили военную операцию и вернулись домой живыми.

Выскажу свою версию, какой будет дальнейшее обустройство Украины. Полагаю, на карте «незалэжной» появятся новые независимые народные республики: Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Сумская, Черниговская и Харьковская. Главная задача военной операции, проводимой российской армией, – это в максимально короткое время разгромить наиболее многочисленную и боеспособную группировку украинских вооруженных сил под Донецком и Луганском и в дальнейшем обезоружить остатки украинского войска, т. е. принудить их сдаться. Украина на оставшейся ей территории не должна иметь тяжелых вооружений и техники, истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации, с нашей помощью она навсегда получит нейтральный (внеблоковый) статус.

Питаю слабые надежды, что наша, так называемая культурная, инфантильная интеллигенция попытается хотя бы немного любить свою Родину и что-то читать, кроме посланий в социальных сетях.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ