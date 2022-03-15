ЖЕСТКОСТИ НЕ ХВАТАЕТ ИЛИ ЕЩЕ ЧЕГО?

15 Марта 2022



Жители Камчатки всё чаще жалуются на повышение цен на продукты и другие товары, которое началось после введения экономических санкций против нашей страны из-за военной операции на Украине. В редакцию нашей газеты о таких фактах читатели сообщают регулярно. Так, цена на сахар в краевой столице на оптовой базе на 9 км составляла 10 марта уже 105 рублей за 1 кг, тогда как перед Новым годом сахар стоил там 80 рублей. Цена на спиртные напитки в среднем увеличилась на 15 %.

Одной из наших читательниц в интернет-магазине предложили линзы для глаз по цене 14 тысяч рублей за упаковку в 180 штук, в то время как ранее она стоила там 9 тысяч рублей. В магазине профессиональной косметики «Косметик Центр» 10 марта о цене любого товара надо было осведомляться на кассе, так как здесь производилась переоценка товара. Как пояснил продавец, в среднем цены выросли на 20 % на все товары. В аптеке «Миницен» мне предложили упаковку арбидола для взрослых (антивирусное лекарство) уже за 1 500 рублей.

Люди фиксируют повышение цен на детские товары, на ассортимент строительных и хозяйственных магазинов, услуги в сфере бытового питания.

В условиях, когда резко подорожало всё, появились предприимчивые граждане, принявшиеся скупать продукты первой необходимости там, где на них «держат» цены.

Так, в ряде магазинов пришлось установить ограничение на отпуск ряда продовольственных товаров. Теперь в «Шамсе» и «Семейной корзинке» в одни руки разрешено отпускать не более 10 кг сахара, муки, не более 10 бутылок растительного масла, 10 пачек круп, макаронных изделий, соли, не более 10 банок тушенки.

«Ограничения на продажу в магазинах розничной торговли «Шамса» было решено ввести после того, как мы увидели ажиотажный спрос на покупку этих продуктов в магазинах нашей сети. Отдельные покупатели брали по 20, 30 кг, а то и более, сахара, круп и других товаров. Мы поняли, что появились перекупщики, которые будут перепродавать эти продукты людям по завышенной цене, и приняли меры», – пояснила нашей газете руководитель службы информации и связи с общественностью ООO «Холдинг Шамса» Ольга Горбикова. По её словам, четких сроков, на которые установлены ограничения на отпуск товаров, пока нет, всё зависит от текущей ситуации. Продовольствием магазины обеспечиваются по-прежнему, поставки не прекращаются. Однако в отдельных точках могут наблюдаться перебои в отношении весового сахара и круп, которые разбирают быстрее всего.

А вот в плане ценообразования ситуация сложная. «К сожалению, мы пока не можем сказать, что заморозили цены. Поставщики уведомили нас о повышении цен на товары практически по всем категориям. У нас определен достаточно широкий перечень товаров первой необходимости, на которые мы держим минимальную наценку – не более 12 %. В их списке и те продукты, на покупку которых установлены ограничения», – пояснили в «Шамсе».

«Свою наценку на товары холдинг не увеличил. Но когда к нам приходит новый прайс-лист с повышенными ценами, соответственно, и покупатель видит другой ценник на товаре. Сейчас наблюдается серьезное повышение цен на некоторые бренды бытовой химии, возможно, придется искать других поставщиков», – дополнила Ольга Горбикова.

Замечу, что не все готовы к обсуждению ситуации с повышением цен в условиях санкций. Например, директор Государственного унитарного предприятия Камчатского края «Камчатфармация» (старейшего в регионе фармацевтического предприятия, правопреемника Камчатского аптечного управления) Екатерина Колганова от комментариев отказалась. Она предложила нам переадресовать свои вопросы о ценах на лекарства в аптеках в краевое Министерство здравоохранения. Непонятно, что секретного в информации, которую мы попросили предоставить читателям, обеспокоенным ситуацией?

На сайте Минздрава, к слову, 4 марта была размещена информация, что «на сегодня санкции не коснулись фармацевтической отрасли». «Даже если санкции будут введены, то в отношении лекарств существуют такие инструменты, как принудительное лицензирование, разработка лекарств-аналогов, что при любом сценарии позволит в полном объёме обеспечить доступность лекарственных средств для жителей Камчатского края. Стабильность поставок и запасы в аптеках постоянно отслеживаются», – говорится в пресс-релизе со ссылкой на слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

И ничего о повышении цен на лекарства, которое отметили покупатели.

Впрочем, в Камчатском крае работает телефон горячей линии единого колл-центра края, где можно узнать о состоянии экономики, а стало быть, и о ценовых скачках. На сайте краевого правительства указано: «Достоверную информацию о ситуации в экономике страны и Камчатки можно узнать по номеру горячей линии 8-800-141-00-00». Позвонив по указанному номеру 10 марта, я задала свой вопрос о повышении цен на лекарства в нашем регионе и стала ждать соединения с оператором. После того, как мне в шестой раз сообщили: «Ваша позиция в очереди седьмая, благодарим за терпение», – терпение мое закончилось.

Сегодня величина прожиточного минимума на душу населения в Камчатском крае в среднем составляет 22 930 рублей. Для трудоспособного населения он определяется суммой в 24 994 рубля, для пенсионеров в 19 720 рублей, для детей в 24 422 рубля.

Ключевым показателем при определении размера прожиточного минимума раньше являлось понятие потребительская корзина. Это набор продуктов, перечень непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы для человека, его здоровья и удовлетворения минимальных потребностей. Другими словами, это тот минимум, который достаточен, чтобы прожить человеку в течение месяца.

Газета «Вести» поинтересовалась в службе государственной статистики по Камчатскому краю, насколько выросла стоимость самых необходимых продуктов со времени ведения экономических санкций против нашей страны.

Как пояснила заместитель начальника отдела статистики цен, финансов, региональных счетов и балансов Ирина Уланова, в настоящее время опубликован мониторинг цен за февраль (напомним, военную операцию на Украине Россия начала 24 февраля). Мартовский ценовой мониторинг, по которому можно судить о стоимости товаров в регионе после введения санкций, будет опубликован в апреле.

Однако о том, что такой рост происходит, можно судить по еженедельному мониторингу цен, который регулярно публикует Камчатстат. На момент подготовки этой публикации, службой были обнародованы данные на 4 марта. Речь идет о средней цене.

В списке еженедельного мониторинга насчитывается более 100 позиций, из них 49 – продовольственные товары. На указанный день (4 марта) за неделю на 1,2 % выросла цена на растительное масло, она составила 181,50 рубля за литр, сахар подорожал на 2,6 %, он стоит в среднем 86 рублей за кг, рыба мороженая неразделанная стала стоить на 2,4 % дороже, её цена в среднем 270 рублей за кг. Существенно подорожал картофель, его цена увеличилась сразу на 4,6 %, в среднем он стоит 76,40 рубля за кг. Цена на капусту возросла на 5,9 %, её средняя цена 81,40 рубля за кг. На 4 % больше стали стоить бананы, их продают за 187 рублей за кг. На том же уровне оставались средние цены на хлеб, молоко, крупы. А вот мука поднялась в цене на 1,6 %, её средняя цена была 80 рублей за кг.

В списке лекарств насчитывается 10 наименований (анальгин, валидол, корвалол, аллохол и другие недорогие лекарства), среди которых самым дорогостоящим является эргоферон (615 рублей за упаковку в 20 таблеток). Наценки на эти лекарства не наблюдалось.

К слову, больше всего, на 18 % за неделю, выросла цена на отечественные автомобили. Средняя цена за новый автомобиль российского производства достигла 1,024 миллиона рублей, ранее он стоил 866,6 тысячи рублей.

Даже беглое ознакомление с еженедельным мониторингом средних цен в крае говорит о том, что стоимость потребительской корзины возросла. Будет ли в связи с этим пересматриваться величина прожиточного минимума? Этот вопрос мы задали врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю Галине Дворка. Она попросила переадресовать его заместителю начальника отдела статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Забелиной Ирине. Однако Ирина Борисовна, сославшись на то, что не дает комментарии по телефону, попросила отправить официальный запрос в ведомство. Она пояснила также, что в настоящее время потребительская корзина как таковая не рассчитывается. Сейчас используется иная методология, прожиточный минимум определяют исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год, и с методологией расчета можно ознакомиться на сайте.

Уже не в первый раз при подготовке публикаций мы сталкиваемся с тем, что наши чиновники «в упор не видят» федеральный закон о средствах массовой информации, в котором черным по белому написано: запрос информации редакцией возможен как в устной, так и в письменной форме. Замечу также, что мы не запрашивали методологии расчета, нас интересовало только, планируется ли увеличение прожиточного минимума в связи с ростом цен. В условиях, когда всё меняется ежедневно и как никогда раньше требуется оперативность в предоставлении информации населению, не меняются только чиновники. С упорством, достойным лучшего применения, они твердят о необходимости официальных письменных запросов, срок ответа на которые составляет 7 дней, и к тому же допускают отсрочку, если требуемые сведения не могут быть представлены в указанное время. Ранее таким подходом отличались представители краевого Минздрава, теперь к ним присоединился и Камчатстат. Какие секреты боятся разгласить работники этого ведомства?

Моей соседке Валентине Даниловне 76 лет. Её пенсия, к счастью, превышает среднюю величину прожиточного уровня. Но, поверьте, ей не интересно, каким методом рассчитывают этот показатель, являющийся одним из ключевых в экономике края. Зато её очень волнует рост цен. Кроме того, она опасается возникновения дефицита на товары и лекарства, памятуя, что еще сравнительно недавно из-за коронавирусных ограничений грузы, предназначенные для отправки на Камчатку, задерживались во Владивостоке.

10 марта в краевом правительстве сообщили, что лекарства и продукты питания на Камчатку, как и в другие регионы ДФО, будут доставляться в первую очередь.

«Абсолютно точно можно сказать, что дефицита товаров на Дальнем Востоке и в Камчатском крае в частности не будет. За праздничные дни при поддержке федеральных органов власти внесены изменения в организацию поставок продуктов питания и иных товаров первой необходимости в дальневосточные регионы. Сделано это прежде всего благодаря Правительству РФ, работе Минсельхоза и Минпромторга России. Сегодня мы точно знаем, что крупнейшие федеральные производители получили соответствующую установку о необходимости первоочередной загрузки контейнеров и их отправки в регионы Дальнего Востока, в том числе в Камчатский край. В первую очередь уходят грузы с фармацевтической продукцией и с медицинским оборудованием, во вторую – продукты питания. Потом идут иные товары, в том числе строительные материалы. Так что мы однозначно понимаем, что сбоев поставок нет и не будет. На штабе и оптовики, и представители розничной торговли подтвердили, что на сегодня в регионе имеются достаточные запасы товаров первой необходимости, продовольственных товаров. Сбоев в поставках нет – контейнеры имеются в наличии, и их нехватки не наблюдается», – сказала заместитель председателя краевого правительства Юлия Морозова на оперативном штабе по обеспечению устойчивости экономики Камчатского края.

Штаб, заседания которого решено проводить еженедельно, был создан для «оперативного реагирования на меняющуюся ситуацию». Как сообщили в краевом правительстве, работа штаба призвана «нивелировать негативные факторы и обеспечить устойчивое функционирование экономики края».

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале сообщил, что ему поступает большое количество жалоб и обращений о повышении цен. «Особенно острые вопросы задавались по детским товарам, памперсам и детскому питанию. В этой связи я обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой расследовать эти факты и по итогам принять решение в соответствии с законодательством», – написал он. Губернатор также напомнил, что на полуострове сформирован достаточный объём продовольствия и товаров первой необходимости. Представители сетевых магазинов и крупных оптовых предприятий оценивают объем примерно в полтора-два месяца. Глава региона призвал сообщать о необоснованном повышении цен. «Если вы видите, что цены необоснованно повышаются, а в рамках действующих закупленных партий они должны быть стабильными, пишите мне, обращайтесь в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края. Будем внимательно рассматривать такие обращения и незамедлительно принимать меры в соответствии с законодательством», – подчеркнул он.

Ранее в краевом правительстве заверяли, что на период реализации запасов продуктов цена на них не будет расти. По словам заместителя председателя краевого правительства Юлии Морозовой, известны те предприниматели, которые необоснованно завышали цены: «Это просто откровенная спекуляция на сложившейся ситуации. Мы таких предпринимателей знаем. Мы реестр составили. И в индивидуальном порядке отрабатываем с каждым предпринимателем, который так себя ведет. Потому что у нас даже был сетевик, который 25 числа принимал только наличные денежные средства. Это недопустимо, конечно. Поэтому эта работа в индивидуальном порядке ведется с каждым предпринимателем».

Боюсь, что работа проводится недостаточно жестко, поскольку «спекулятивные настроения», судя по сообщениям граждан, продолжают цвести пышным цветом.

Наталья МАКСИМИШИНА