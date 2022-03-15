СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

15 Марта 2022



С начала марта в России отмечается спад заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю заболеваемость в стране снизилась на 41,4 %, а число госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей уменьшилось на 44,9 %. Об этом сообщили 14 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Снижение заражений, по данным Роспотребнадзора, наблюдается во всех возрастных группах. Также глава ведомства Анна Попова отметила, что 97 % всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.

Накануне врач-инфекционист кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что пока неверно говорить о скором завершении пандемии коронавируса в России, несмотря на снижение заболеваемости. Он считает, что закончится только её острая фаза: «Заболеваемость невысока из-за того, что значительная, подавляющая часть населения приобрела иммунную защиту. Через некоторое время уровень защиты снизится, заболеваемость снова начнет расти».

В то же время главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альт-штейн считает, что заболеваемость ковидом в России снизится к июню, после чего пандемия коронавируса может закончиться.

По его словам, в России, как и во всём мире, постепенно снижается частота заболеваемости COVID-19. Эксперт отметил, что в Москве сложилась наиболее благоприятная ситуация с коронавирусом. В столице низкая заболеваемость и достаточно много привитых. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок.

На фоне снижения заболеваемости регионы один за другим смягчают ограничения, сокращают количество коек в ковидных госпиталях, отказываются от введенных ранее QR-кодов. Вслед за Москвой обязательное ношение масок решили отменить в Кемеровской и Тамбовской областях, а в Чеченской республике носить маски стало необязательным еще в феврале.

Однако власти большинства регионов не спешат отменять масочный режим и усиленную дезинфекцию, объясняя это тем, что опасность заражения коронавирусом остается.

На Камчатке отмечается снижение количества выявленных случаев заболевания коронавирусом. Власти приступили к смягчению некоторых ограничений. По-прежнему сохраняются требования к соблюдению масочного режима, социальной дистанции в общественных местах и ряд других. Продолжается вакцинация населения против COVID-19. Мы информируем читателей о ситуации с коронавирусной инфекцией и изменениях в этой сфере.

– Сколько человек болеет коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоонавирус41.рф, 14 марта в Камчатском крае СOVID-19 выявили еще у 56 человек.

Всего с начала пандемии было зарегистрировано 38 394 заражения. Выздоровели за сутки 689 человек, за всё время пандемии – 27 422 человека. В стационарах находятся 262 пациента с коронавирусом, из них 7 поступили в течение суток. 132 пациента больны пневмонией с COVID-19.

Коечный фонд в ковидных госпиталях сокращен до 430 мест. Свободными остаются 168 мест.

С начала пандемии на Камчатке от коронавируса умерли 609 человек (данные опубликованы на сайте сопкоронавирус.рф).

Требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест продлены в Камчатском крае до 31 марта. Соответствующее изменение внесено в Постановление губернатора Камчатского края от 22.02.2022 года № 22.

– Как в регионе идет вакцинация от коронавируса?

– По данным пресс-службы краевого Министерства здравоохранения, 11 марта в Камчатском крае первым компонентом вакцины привились 145 115 человек, из них 136 человек поставили прививку в течение суток. Вторым компонентом, закончив вакцинацию, привились 96 940 граждан (за сутки 97). Ранее сообщалось, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 197 тысяч человек, что составляет 80 % взрослого населения региона.

3 февраля в крае от ковида начали прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет. По состоянию на 11 марта первым компонентом вакцинировано 65 подростков, вторым компонентом – 26. Вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной «Спутник М», на добровольной основе с согласия родителей (законных представителей). «Спутник М» представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник V». В ведомстве уточнили: на Камчатке принимают заявки на вакцинацию подростков против COVID-19 по предварительной записи в медицинских учреждениях региона.

14 марта в краевом правительстве напомнили о необходимости ревакцинации. «Сейчас мы наблюдаем стабилизацию уровня заболеваемости, но ситуация и дальнейшее её развитие непредсказуемы… Коронавирус не ушел, и действенной защитой от него является поддержание иммунитета через ревакцинацию в рекомендованные врачами сроки», – сказал глава региона.

– Какие ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, отменили на Камчатке?

– С 11 марта предъявление QR-кодов, справок и сертификатов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания, при посещении общепита, общественных мест, учреждений культуры и спорта было отменено. Такое решение принято оперативным штабом по недопущению распространения COVID-19 в крае и зафиксировано в соответствующем постановлении губернатора. Об этом сообщили в краевом правительстве.

«Улучшение эпидемиологической обстановки позволило нам принять решение об отмене ряда ограничительных мер, которые действуют на Камчатке. С 11 марта 2022 года отменено обязательное предъявление сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании при посещении учреждений общепита, общественных мест, учреждений культуры и спорта», – сказал глава региона.

При этом в регионе сохраняются требования по соблюдению масочного режима, дезинфекции помещений и поверхностей, социальная дистанция, самоизоляция для непривитых и не переболевших граждан в возрасте от 60 лет и старше. Снятие других ограничительных мер станет возможным, когда в регионе будет выработан необходимый уровень коллективного иммунитета, сообщили в краевом правительстве.

– Какие ковидные ограничения отменили в кинотеатрах?

– В кинотеатрах и концертных залах Камчатки отменили прежние ковидные ограничения по заполняемости. Теперь количество посетителей в них не должно превышать 75 % от максимальной заполняемости зала. Ранее заполняемость залов не могла превышать 50 %.

Такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Камчатского края, который прошел под председательством главы региона Владимира Солодова, сообщили в краевом правительстве. Принятое решение, которое вступило в силу с 11 марта, закреплено соответствующим постановлением губернатора Камчатского края.

– Как обеспечиваются лекарствами аптеки Камчатки в условиях введения экономических санкций?

– Введение санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине не повлияет на поставку лекарств и других товаров медицинского назначения в регион. Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил в ходе программы «Камчатка: Главное за неделю».

«На Камчатке достаточный запас лекарств. Мы перепроверяем достаточность медикаментов в аптеках, в том числе в отдаленных районах. Кроме того, работа ведется по обеспечению стабильного функционирования оборудования. Повторюсь, проверка ведется очень тщательно в отношении медоборудования и поставок лекарства. Даже те страны, которые вводят самые жесткие санкции против России, отмечают, что они не касаются товаров медицинского назначения и лекарств. Позаботиться о здоровье наших граждан мы точно сможем вне зависимости от внешних вызовов», – сообщил глава региона.

– С началом военной операции на Украине о коронавирусе говорят всё меньше. Инфекция нас покидает?

– Как отмечают социологи, тема коронавируса почти полностью ушла из новостных лент, так как её заглушила информация о военных действиях на Украине и введении экономических санкций против нашей страны. По этой причине у населения складывается впечатление, что пандемия на исходе. Но хотя официальная статистика свидетельствует о снижении роста заболеваемости COVID-19 почти в два раза по сравнению с тем, что наблюдалось на подъёме пятой волны, точного прогноза о дальнейшем развитии ситуации нет.

«Коронавирус только в процессе исчезновения из повестки, еще непонятно, чем закончится дело с ним», – считает молекулярный биолог, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. По словам эксперта, смертность от коронавируса до сих пор высокая, данные по уровню заболеваемости тоже не радужные.

«Коронавирус не ушел, хотя и снизился по сравнению с максимумом, но заболеваемость все-таки еще на приличном уровне… Сроки окончания пандемии я назвать не могу: если мы сейчас не видим новых вариантов штамма «омикрон», это пока ничего не значит – они могут быть выявлены или находиться в стадии выявления», – сказал он.

О том, что тема коронавируса ушла с новостных лент, но не из жизни, говорит и тот факт, что в Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. В попытке сдержать распространение COVID-19 власти Китая закрыли на карантин несколько городов, в том числе город Шэньчжэнь, который по числу жителей сопоставим с Москвой.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА