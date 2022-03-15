В ТЕНИ «КРЕМЛЯ» «БЛАУ» НЕ ВИДНО

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15 Марта 2022

Часть VI

(Продолжение. Начало «В» от 19.01.2022, 26.01.2022, 02.02.2022, 09.02.2022, 16.02.2022)

Почему «мышь проскочила»?

Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер вечером 28 июня 1942 года запишет в своем дневнике: «Наступательная операция «Блау» началась. Выступление группы фон Вейхса оказалась для противника тактической неожиданностью. После сравнительно легко удавшегося прорыва в расположение противника он начал местами оказывать очень упорное сопротивление, которое пришлось подавлять. Наступление развивается вполне удовлетворительно. Результаты наступления полностью подтверждают данные о группировке противника. Силы противника на фронте количественно слабы, но на отдельных участках – глубоко эшелонированы. Когда и где противник введет в глубине обороны более крупные силы, еще неизвестно. В течение первого дня наступления никаких признаков такого ввода сил не обнаружено».

Франц Гальдер ошибался. Плотность советских войск была достаточной, а вот сопротивление они оказали слабое. Немцы опасались, что их противник сознательно отвел дивизии первого эшелона, чтобы избежать потерь от артподготовки и штурмовых ударов авиации, предшествующих наступлению, и затем нанести удары из глубины обороны. Они слишком хорошо думали о командующем 40-й армии генерале Михаиле Парсегове, который получил звание Героя Советского Союза за прорыв линии Маннергейма на Карельском перешейке в марте 1940 года. Он был умелым и храбрым артиллеристом, но других способностей современники за ним не замечали.

Парсегов утратит управление войсками уже в первый день немецкого наступления и не восстановит его до 4 июля, когда на посту командующего армией его сменит Маркиан Попов – генерал со сложной судьбой и несомненным полководческим талантом. В его активе Брянская наступательная операция, проведенная в августе–сентябре 1943 года. Продвинувшись на 200 километров, войска возглавляемого Маркианом Поповым Брянского фронта, освободив несколько крупных городов, форсировав реки Сож и Десна, понесут наименьшие потери за всю историю Великой Отечественной войны в подобных операциях.

Но генерал имел одно пагубное пристрастие, из-за которого его назначение командующим фронтом неизменно оборачивалось снятием с должности. Любил Маркиан Попов крепко выпить и под воздействием зеленого змия поскандалить с руководством. Конфликты забывались, генерал вновь получал высокие назначения и успешно воевал.

Ему удастся восстановить надежное управление 40-й армией, но все эти события – удел будущего, а пока… Соединения, не имея связи с командованием, не объединенные на активные действия общим оперативным замыслом, отступали сами по себе, теряя людей и технику, лишаясь в конечном итоге значения боевых единиц.

Немцы за неделю, с 28 июня по 3 июля, прошли более двухсот километров, достигли Дона в районе Воронежа и захватили без боя переправы через реку. Таких темпов продвижения гитлеровцы не всегда достигали даже летом 1941 года. В советской и российской исторической литературе успехи гитлеровцев на первоначальном этапе операции «Блау» на воронежском направлении привычно объясняют недостатком сил, поздним вводом резервов и прочими причинами, зависящими от Ставки.

Но почему тогда в ночь перед наступлением гитлеровцев, когда противник уже не мог скрывать подготовки к предстоящему штурму, командарм Парсегов спокойно спит, а накануне разрешает члену военного совета армии отправиться к семье в отпуск? Судя по всему, не менее комфортно чувствовали себя командующий фронтом и его штаб. Незадолго до начала операции «Блау» Голиков интересовался у Парсегова, устоит ли армия, если немцы ударят по полосе её обороны? Командарм тогда успокоил своего начальника заверением, что «мышь не проскочит».

Начальник штаба Брянского фронта генерал Михаил Казаков в мемуарах рассказывает, что в ночь на 28 июня он не отдавал распоряжений о переброске резервов на юг, а готовил план наступательной операции. Из такого признания вытекают два очевидных вывода. Первый заключается в том, что советская сторона старательно закрывала глаза на подготовку гитлеровцев к наступлению. И если Брянский фронт сам готовился к наступлению, то этот факт означает, что Голиков и Казаков располагали достаточными силами для успешного удара по противнику. Наступательные действия требуют значительно больше войск и техники, чем для обороны. Это второй вывод.

Несомненно, что немцы на участке прорыва 40-й армии создали значительный перевес в личном составе, артиллерии и технике. Но я не возьмусь утверждать, что он оказался настолько критическим, что априори гарантировал поспешное отступление наших войск, переходящее в бегство.

Большинство советских и российских источников сообщают о больших потерях, которые гитлеровцы понесли в боях против войск генерала Парсегова и четырех советских танковых корпусов, наносивших в полосе обороны 40-й армии контрудары по противнику начиная с 29 июня. Один из современных авторов в публицистических усилиях дошел до такого уровня фашистских потерь в бронетехнике, что превысил количество танков и штурмовых орудий в группировке Вейхса к началу операции. Мне бы хотелось верить в такой исход боёв, но…

Реальность несоизмеримо страшнее и трагичнее. Если верить немецким источникам, то соотношение потерь в полосе обороны 40-й армии выглядит для нас даже более печальным, чем летом 1941 года. Не стану сейчас называть эти цифры, чтобы и не шокировать читателей, и потому, что, на мой взгляд, они требуют серьезной проверки. Согласно дневниковым записям Гальдера, безвозвратные потери (погибшие и пропавшие без вести) гитлеровской армии на всём советско-германском фронте за девять дней, с 22 по 30 июня, составили 1 584 человека. Но, по статистике того же Гальдера, немцы за первый год войны ежедневно теряли около 1 000 человек.

Причины успешного прорыва немцами полосы обороны 40-й армии кроются не только в слабости наших войск, организационном несовершенстве стрелковых и танковых соединений этого периода. Подоплеку событий позволяет увидеть письмо Сталина. Оно написано более чем за месяц до начала операции «Блау», 27 мая, и адресовано командованию Юго-Западного фронта. Но в нём фиксируется ситуация, характерная для всей летней кампании 1942 года и для всей Красной Армии.

Документ настолько красноречивый, что есть необходимость процитировать его полностью:

«Тимошенко, Хрущеву, Баграмяну.

За последние четыре дня Ставка получает от вас всё новые и новые заявки по вооружению, по подаче новых дивизий и танковых соединений из резерва Ставки.

Имейте в виду, что у Ставки нет готовых к бою новых дивизий, что эти дивизии сырые, необученные и бросать их теперь на фронт – значит доставлять врагу легкую победу.

Имейте в виду, что наши ресурсы по вооружению ограничены, и учтите, что, кроме вашего фронта, есть ещё у нас другие фронты.

Не пора ли вам научиться воевать малой кровью, как это делают немцы? Воевать надо не числом, а умением. Если вы не научитесь управлять войсками, вам не хватит всего вооружения, производимого во всей стране.

Учтите всё это, если вы хотите когда-либо научиться побеждать врага, а не доставлять ему легкую победу. В противном случае вооружение, получаемое вами от Ставки, будет переходить в руки врага, как это происходит теперь».

На мой взгляд, всё то, о чём пишет Сталин командованию Юго-Западного фронта, тождественно имело место на Брянском фронте и в 40-й армии с началом операции «Блау», поэтому Ставка и поспешила избавиться от командующих обоими объединениями. Филипп Голиков отправился командовать армией. Потом у него еще происходили карьерные взлеты, пока в марте 1943 года генерала окончательно не отозвали с фронта. Служебный рост Филиппа Голикова возобновится во времена руководства страной Никитой Хрущевым, когда бывший командующий Брянским фронтом с разрывом в два года станет генералом армии, а затем и маршалом Советского Союза.

Михаил Парсегов отправится командовать артиллерией невоюющего Дальневосточного фронта. Его карьерный рост возобновится (правда, более скромный, чем у Филиппа Голикова) также во времена Никиты Хрущева.

Ни шагу назад!

Но вернемся в лето 1942 года на воронежское направление. Здесь немцы решительное превосходство имели в авиации, и от неё зависело очень многое. Танки и мотопехота противника не двигались, если им не расчищали путь пикирующие бомбардировщики. Наши бойцы вспоминали, что авиация противника буквально висела в воздухе, не давая поднять головы. Полное господство противника в небе позволяло ему вести непрерывную воздушную разведку и получать сведения о действиях наших войск, в том числе о выдвижении советских резервов из глубины обороны.

Это обстоятельство сыграло роковую роль для 5-й танковой армии Героя Советского Союза генерала Александра Лизюкова. Планировалось, что она нанесет 6 июля удар по флангу механизированной группировки противника, наступавшего с запада на Воронеж. Но воздушная разведка немцев засекла передвижение корпусов Лизюкова двумя днями раньше, поэтому противнику удалось своевременно перебросить навстречу советской армии вначале 9-ю, а затем 11-ю танковые и две пехотные дивизии.

Для наших читателей, которые не очень хорошо ориентируются в организационно-штатной структуре частей и соединений Красной Армии и вермахта, поясню, что немецкая танковая дивизия того периода по количеству личного состава, артиллерии и транспортных средств превосходила советский танковый корпус. Стрелковая дивизия РККА также уступала по численности, по количеству и калибрам артиллерии, автотранспорту пехотной дивизии вермахта.

Александр Лизюков имел в распоряжении 641 танк, в том числе 83 – КВ, 228 – Т-34, английских MK-II «Матильда» – 88, легких Т-60 – 242. По количеству бронетехники мы имели значительное преимущество перед гитлеровцами, но во всём остальном уступали им. Армия Лизюкова понесла большие потери и от авиации противника. Согласно распоряжению Ставки нашу танковую группировку с воздуха прикрывала сформированная буквально на днях 1-я авиационная истребительная армия (ИАА). Она имела в своем составе 231 истребитель – значительно больше, чем у противника в 4-м воздушном флоте, который действовал в интересах всей группы армий «Юг». А в состав Брянского фронта входила еще и 2-я воздушная армия.

Официальные источники сообщают, что ИАА «вела ожесточенные бои на земле и в воздухе, прикрывая войска от ударов вражеской авиации». К исходу 12 июля в составе истребительной армии уцелели 66 машин. В журнале боевых действий 7-го танкового корпуса, входившего в состав 5ТА, в записи, датированной тем же днем, говорится о том, что «в корпусе в среднем 5–7 танков на бригаду и значительный некомплект противотанковой артиллерии и мотопехоты, погибших от авиации противника». Наши наземные войска, по их словам, почти не видели советской авиации в воздухе.

Друг Александра Лизюкова писатель и журналист Александр Кривицкий, в дни контрудара находившийся в боевых порядках 5-й армии, вспоминал, что командарм требовал от фронта: «Прикройте нас с воздуха, и мы сделаем всё, что необходимо... Дайте авиацию, иначе всё погибнет».

Часть причин, по которым поддержка с воздуха танковой армии оказалась неэффективной, называет служебная записка на имя Сталина, подписанная 9 сентября 1942 года заместителем Верховного главнокомандующего Георгием Жуковым, заместителем наркома обороны СССР по авиации Александром Новиковым и членом Государственного комитета обороны Георгием Маленковым. В ней говорилось:

«…на основании многочисленных фактов пришли к убеждению, что наша истребительная авиация работает очень плохо. Наши истребители даже в тех случаях, когда их в несколько раз больше, чем истребителей противника, в бой с последними не вступают. В тех случаях, когда наши истребители выполняют задачу прикрытия штурмовиков, они также в бой с истребителями противника не вступают, и последние безнаказанно атакуют штурмовиков, сбивают их, а наши истребители летают в стороне, а часто и просто уходят на свои аэродромы».

В тот же день Сталин подписывает приказ № 0685 «Об установлении понятия боевого вылета для истребителей».

В нём нарком обороны приказывал:

«1. Считать боевым вылетом для истребителей только такой вылет, при котором штурмовики и бомбардировщики при выполнении боевой задачи не имели потерь от атак истребителей противника.

  1. Засчитывать сбитыми самолетами за летчиками только те самолеты противника, которые подтверждены фотоснимком или донесением наземного наблюдения…
  2. Летчиков-истребителей, уклоняющихся от боя с воздушным противником, предавать суду и переводить в штрафные части в пехоту».

5-я танковая армия поставленную задачу отбросить врага от Воронежа выполнить не смогла. Потеряв 489 танков и 7 929 бойцов, командиров и политработников убитыми, ранеными и пропавшими без вести, она отошла. Противник в этих боях также понес немалый урон, но они не сказались критически на наступательных возможностях гитлеровцев. Казалось, что Воронеж обречен на захват немцами. Но тут произошло то, что случится спустя полтора месяца, 23 августа в Сталинграде. Прорвавшиеся к Волге немецкие танки и мотопехоту встретит 10-я дивизия НКВД, и, многократно уступая противнику в живой силе и огневых средствах, продержится до подхода 62-й армии.

Нечто похожее случится и в Воронеже. В городских боях основной удар примут на себя 4 полка НКВД. Они сковали значительные силы противника, дав возможность новым командующим Брянского фронта и 40-й армии организовать на левом берегу Дона надежную оборону и оставить за собой на правом – плацдармы. С них в январе 1943 года начнется советское наступление, в ходе которого в плен попадет 71 тысяча военнослужащих противника – больше, чем под Сталинградом.

Воронеж в первой декаде июля сковал значительные силы гитлеровцев. Подвижные соединения 4-й танковой армии вермахта должны были, быстро уничтожив советские войска, оборонявшие город, передать занятые рубежи пехоте и, повернув на юг, завершить окружение основных сил Юго-Западного фронта. В этом случае немцы получали возможность практически беспрепятственно выйти к Волге и продвинуться на Кавказ, но этого не произошло.

«Топтание» танковых и моторизованных дивизий под Воронежем настолько раздражало Гитлера, что он принял решение снять с должности командующего группой «Юг» фельдмаршала Федора фон Бока. Фюрер, надо отдать ему должное, справедливо оценивал промедление у Воронежа как угрозу всей операции «Блау».

Но пока наступление нацистов на южном участке советско-германского фронта продолжалось. 28 июля 1942 года нарком обороны СССР Иосиф Сталин подписывает приказ № 227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», больше известный как приказ «Ни шагу назад!». Начинался новый этап Великой Отечественной войны, когда произойдет то, что советский народ ждал от Красной Армии. Она научится воевать умением.

 

Константин КОРОТОВ,

генеральный директор

«Корпорации развития Камчатки»

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."