Спрашивали-отвечаем

12 Апреля 2022



Тема коронавируса перестала быть злободневной, вытесненная информацией о событиях на Украине и введении экономических санкций против России. Но говорить о прекращении заболеваемости СOVID-19 рано. Несмотря на снижение числа госпитализаций пациентов с ковидом, новая коронавирусная инфекция по-прежнему остается с нами.

По состоянию на 11 апреля текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 1 390 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,6 %. Снижение числа госпитализаций произошло в 42 регионах, ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ, увеличение количества госпитализаций отмечено в 31 регионе страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, сообщается, что за прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом также снизился. Он составил 65,24 на 100 тысячу, что на 25,4 % меньше по сравнению с предыдущей неделей.

На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионах происходит поэтапное снятие антиковидных ограничений, но в большинстве из них сохраняется масочный режим, требование к соблюдению социальной дистанции и усиленной дезинфекции помещений. Повсюду продолжается вакцинация.

Мы продолжаем информировать наших читателей о развитии ситуации с коронавирусом, отвечая на их вопросы.

– Сколько человек болеет коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкорнавирус41.рф, в регионе 11 апреля новая коронавирусная инфекция выявлена у 15 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 39 289 случаев заболевания ковидом. Выздоровели за сутки 25 человек, за всё время пандемии отмечено 37 795 выздоровлений. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в крае сокращен коечный фонд для пациентов с ковидом. Он составляет 125 мест. За сутки в стационары поступили 2 пациента с ковидом, всего там находятся 74 пациента. Из них 30 больны пневмонией с COVID-19.

С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 609 человек (данные сайта стопкоронавирус.рф).

– До какого времени продлен масочный режим на Камчатке?

– Требование к соблюдению масочного режима на Камчатке продлено до 31 мая включительно. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края от 31.03.2022 года № 37 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 03.07.2021 года № 94 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края.

«Сохранить ограничительные меры по соблюдению гражданами обязательного масочного режима в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях следующих организаций: образовательных организаций, организаций здравоохранения, социального обслуживания, многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения, клиентских служб Управления Федеральной почтовой связи Камчатского края, государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю, государственного учреждения – Камчатского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, торговых центров, а также в общественном транспорте, такси, в лифтах», – говорится в документе.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса на Камчатке?

– По данным регионального министерства здравоохранения, 12 апреля за сутки первым компонентом вакцины от коронавируса привились 84 человека. Второй компонент поставили 37 человек. Всего на указанный день на Камчатке первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 146 825 граждан, второй компонент, завершив вакцинацию, поставили 98 230 граждан.

Для создания коллективного иммунитета на полуострове вакцинацией от коронавируса должно быть охвачено 197 025 человек.

– Когда Петропавловск-Камчатская городская больница № 1 вернется к обычному режиму работы?

– В связи со снижением заболеваемости и уменьшением количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе сокращается коечный фонд в моногоспиталях. Так, моногоспиталь для лечения ковид-пациентов на базе городской больницы № 1 перепрофилируется для лечения пациентов с терапевтической патологией, в частности пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Открытие городской больницы № 1 по основному профилю работы запланировано на 14 апреля. Об этом сообщили в краевом правительстве.

«Петропавловск-Камчатская городская больница № 1 практически два года работала в режиме моногоспиталя для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Напомню, что до пандемии основным видом работы данного учреждения было оказание плановой медпомощи пациентам с терапевтической патологией, а также пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В настоящий момент оказание плановой медпомощи по данным направлениям, особенно по профилю «кардиология», является наиболее востребованным видом помощи на Камчатке. Сложившаяся на сегодня эпидемиологическая ситуация позволила разработать комплекс мероприятий по распределению потоков пациентов», – рассказала заместитель председателя Правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Сегодня ведутся работы по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий. В день открытия будет развернуто три бригады для приема пациентов, уточнили в Минздраве. Учреждение состоит из стационара на 140 коек с кардиологическим, неврологическим и терапевтическим отделениями, а также поликлиники.

– По какому графику работают мобильные пункты вакцинации от коронавируса на Камчатке?

– В связи со снижением заболеваемости в регионе изменился график работы мобильных пунктов вакцинации.

«Мы наблюдаем тенденцию к улучшению эпидемиологической обстановки, снижение заболеваемости и напряженности в поликлиниках. Поэтому принято решение об оптимизации работы мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в пользу усиления оказания плановой медицинской помощи гражданам. Сейчас в поликлиниках снизился поток пациентов, что позволяет всем желающим пройти вакцинацию обратиться в поликлинику по месту жительства», – заявили в региональном министерстве здравоохранения.

Общий режим работы для пунктов вакцинации в торговых центрах Петропавловска (ТЦ «Фамилион», ТЦ «Галант-Plaza») с 28 марта – с 12 до 18 часов. Мобильный пункт вакцинации, расположенный в торговом центре «Шамса», закрыт с 26 марта.

Медики напоминают о своевременной ревакцинации против коронавируса.

– Полагаются ли в настоящее время выходные дни для прохождения вакцинации от ковида?

– Согласно постановлению губернатора Камчатского края от 31.03.2022 года № 37, такие дни предоставлять рекомендовано. «Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, рекомендуется предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), два оплачиваемых дня отдыха», – говорится в документе.

Дополню, что согласно постановлению работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, с 8.11.2021 предписывается обеспечить перевод на дистанционный режим работы невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией) работников в возрасте 65 лет и старше.

– Какие ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, действуют в магазинах и сфере оказания услуг населению на Камчатке?

– В организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, запрещается работа персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты (маски) и обслуживание, в том числе расчеты за услуги и товары, без использования посетителями маски. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края от 31.03.2022 города № 37.

Документом также предписывается приостановление на территории Камчатского края работы торговых объектов, расположенных в многоквартирных жилых домах и реализующих товары в ночное время (с 22:00 до 07:00); деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе находящихся на территориях торгово-развлекательных и торговых центров.

Запрещается предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров занятости населения), за исключением помещений, позволяющих организовать предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метра). При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронной форме, предоставляются исключительно в электронной форме, говорится в документе.

Также постановлением губернатора сохраняется запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. Установлено, что рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Запрещается функционирование на указанных предприятиях караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение массовых корпоративных, банкетных и иных развлекательных, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий.

– Какие антиковидные меры должны соблюдаться в кинотеатрах, парках культуры и отдыха, а также в зоопарке в Елизово?

– Организации культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в Камчатском крае, в том числе кинотеатры (кинозалы), вправе осуществлять деятельность при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

МБУК «Елизовский районный зоопарк» им. Шевлягина А. А. вправе осуществлять деятельность при условии обеспечения соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, в смотровых зонах, при входе в зоопарк, в том числе путем нанесения соответствующей разметки; при обеспечении маршрутизации, исключающей встречные потоки, а также обеспечивающей раздельные входы и выходы как в здание зоопарка, так и смотровые зоны, а также установки в помещениях соответствующих указателей; ограничения контактов между сотрудниками разных секций и функциональных групп (заведующие секциями, рабочие по уходу за животными кассиры, технический персонал), не связанных общими задачами и производственными процессами.

Парки культуры и отдыха «Электрон» и «Сказка» (аттракционы, находящиеся на их территориях) вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края от 31.03.2022 года № 37.

Ответы подготовила

Наталья Максимишина