ТРИ СОБЫТИЯ ОДНОГО КАМЧАТСКОГО ГОДА

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12 Апреля 2022

Часто случается так, что события, первоначально казавшиеся заурядными, вдруг масштабируются до параметров большой политики. Одни из них становятся достоянием широкой общественности, другие долгое время не покидают страниц засекреченных документов. Но вся совокупность этих событий позволяет почувствовать дух времени, глубоко проникнуть во взаимосвязь его событий и явлений. Сегодня я хочу рассказать о трех событиях одного камчатского года – 1933-го, которые вначале представлялись малозначительными, но вдруг становились явлениями большой политики.

Февраль несбывшихся авиационных надежд

Начальник Камчатского областного отдела ОГПУ Николай Киселев папку с очередной шифротелеграммой из Хабаровска открывать не спешил. В последнее время оперативная почта редко приносила хорошие новости. В стране не утихал голод, продолжалось раскулачивание, ограниченные финансовые средства Москва в первую очередь направляла на решение задач индустриализации, на стройки второй советской пятилетки. Другие государственные расходы обеспечивались по остаточному принципу.

Приходящие в отдел телеграммы то сообщали об очередных антиправительственных выступлениях и требовали повышения бдительности, то предписывали увеличить сроки носки обмундирования, то извещали о задержках с поставкой продовольствия и приказывали активнее опираться на местные резервы провизии и фуража…

Киселев провел рукой по бородке «а-ля Калинин», скрывавшей шрам, оставшийся в наследство от Первой мировой войны. Вздохнул. Открыл папку. Шифровальщик небрежно положил телеграмму начальными строками вниз. Начальник отдела переворачивать документ не стал. Длительная работа до революции печатником научила его бегло читать перевернутый текст. Лицо Киселева вначале приняло недоуменное выражение, а затем – почти радостное. Торопливо встал из-за стола, вложил в желто-коричневую полевую сумку телеграмму, застегнул длиннополую кавалерийскую шинель. На выходе из здания ОГПУ коротко бросил дежурному: «Иду к Самсонову».

Молодого 32-летнего первого секретаря Организационного бюро Дальневосточного краевого комитета ВКП(б) по Камчатской области Ивана Самсонова незапланированный визит Киселева вначале встревожил, но улыбка на лице чекиста успокоила.

Приятной новостью гость начал делиться с порога: «Получил телеграмму от руководства из Хабаровска. Приказано вам сообщить, Иван Иванович. Москва начинает налаживать с Камчаткой авиационное почтовое сообщение. 17 февраля планируется вылет к нам летчика Михаила Водопьянова. Дней за пять, а то и раньше может добраться».

По тем временам преодолеть расстояние от Москвы до Петропавловска за пять дней казалось достижением невероятным. Особенно если шла речь о регулярном авиасообщении. В 1929 году Петропавловск-Камчатский уже встречал прилетевший из Москвы самолет АНТ-4, имевший собственное название «Страна Советов».

Но тогда речь шла об уникальном, рекордном перелете из СССР в США. И расстояние от столицы до Камчатки «Страна Советов» преодолела почти за три недели. АНТ-4 стартовал из Москвы 23 августа, а приводнился в Авачинской губе только 12 сентября. С Камчатки «Страна Советов» направилась на Алеутские острова.

Теперь полет Михаила Водопьянова мог положить начало регулярным почтовым рейсам на Камчатку. Тестовой полет специально запланировали зимой с ее экстремальными погодными условиями и сложной навигационной обстановкой, чтобы определить возможность всесезонного воздушного сообщения с самой удаленной советской областью.

Выбор правительства на Михаила Водопьянова выпал не случайно. Он уже имел опыт успешного перелета из Москвы в Хабаровск за 41 час на легком транспортном биплане П-5, созданном на базе разработанного в ОКБ Николая Поликарпова самолета-разведчика Р-5. Проложить маршрут на Камчатку предстояло на том же П-5.

Перелет предполагал несколько посадок. Последнюю из них перед Камчаткой запланировали в Николаевске-на-Амуре. График перелета разработали предельно напряженный. Водопьянову и его механику Серегину предстояло проводить в воздухе ежедневно не менее 9 часов. Благополучно прошел только первый участок пути – от Москвы до Свердловска. Дальше начались поломки. Время, потраченное на устранение неисправностей, экипаж старался компенсировать за счет увеличения дальности суточных перелетов, что и привело к трагедии.

На пути от Иркутска к Чите Водопьянов от переутомления потерял сознание, самолет совершил жесткую посадку на лед озера Байкал. Механик погиб на месте, а летчик получил серьезные травмы, которые приковали Водопьянова к госпитальной койке на пять месяцев.

На Камчатке об аварийном завершении экспериментального полета узнали только в марте. В планы правительства о налаживании воздушного сообщения с полуостровом в Петропавловске посвятили всего несколько человек, печать того времени о попытке рекордного перелета Михаила Водопьянова ничего не сообщала, поэтому о катастрофе на Байкале и о том, какое оно имело отношение к Камчатке, жители области не знали решительно ничего.

Неудачный полет на Камчатку заставил советское руководство задуматься о создании машины, способной гарантированно добираться «от Москвы до самых до окраин». И уже в 1936 году экипаж Валерия Чкалова на самолете АНТ-25 без посадки достигнет полуострова. Известно, какое значение придавал налаживанию регулярного воздушного сообщения с тихоокеанскими берегами Иосиф Сталин. Напутствуя Валерия Чкалова, глава Советского Союза еще раз напомнил о важности предстоящей миссии: «Сегодня нам чрезвычайно нужен беспосадочный полет из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Я уже говорил с товарищем Блюхером, чтобы он был готов встретить вас на территории своей армии. Одновременно сказал ему о важности перелета, приравняв его по значению к действию двух полевых армий».

Камчатка в условиях растущего напряжения в отношениях между Советским Союзом и Японией все чаще становилась точкой острых конфликтов и противоречий двух стран. Нейтрализация инцидентов, купирование их возможности перерастания в фазу военного противостояния требовала активного, квалифицированного и максимально быстрого подключения Центра.

Одно из происшествий, имевших отчетливый потенциал перерастания в вооруженный конфликт, произошло на Камчатке летом 1933 года. Оно получило название «кроноцкий инцидент».

Выстрелы в июне

Происшествие вновь заставило Николая Киселева нанести незапланированный визит Ивану Самсонову. Только теперь отправиться в обком начальника отдела ОГПУ побудили события совсем другого рода. О них рассказывается в рассекреченной недавно Федеральной службой безопасности России спецсводке № 2 «О действии японских военно-морских судов на участке 60-го Камч[атского] погранотряда ОГПУ ДВК за летний сезон 1933 года».

Документ, подписанный новым начальником регионального органа безопасности Александром Львом, в январе 1934 года направили заместителю полномочного представителя ОГПУ по Дальневосточному краю Сергею Барминскому. К тому времени «кроноцкий инцидент» остался в прошлом, худших из возможных его последствий удалось избежать, но в июне конфликт имел высокую вероятность перерасти в локальное вооруженное противостояние между СССР и Японией.

Взрывоопасную ситуацию обсуждали 17 июня Иван Самсонов, Николай Киселев и дипломатический агент Народного комиссариата иностранных дел в Петропавловске-Камчатском Георгий Тихонов.

Начальник отдела ОГПУ доложил в подробностях о случившемся накануне происшествии.

Инцидент произошел на участке пограничного поста «Кроноки», расположенного на берегу бухты Ольга, вблизи устья одноименной реки.

Утром 16 июня в советские территориальные воды вошла японская промысловая шхуна. Шлюпка, спущенная с нее, около полудня доставила трех японцев на берег в районе так называемой «второй переправы», в 15 километрах северо-восточнее поста «Кроноки». Моряки направились вглубь полуострова. Дальнейшему продвижению японцев помешали пограничники. Рыбаки попытались вернуться к шлюпке, никак не отреагировав на требование красноармейцев остановиться. Пограничникам пришлось открыть огонь. Три рыбака погибли.

Японская сторона впоследствии настаивала на версии, что промысловая шхуна вошла в советские территориальные воды, укрываясь от непогоды. Но такая версия никак не объясняет причин, побудивших рыбаков отправиться вглубь нашей территории. Ранее нелегальные вояжи японцев на камчатские берега, зафиксированные в оперативных документах областного отдела ОГПУ и пограничного отряда, имели цели криминально-утилитарные.

Часто речь шла о контрабанде пушнины. Японцы договаривались с кем-то из местных жителей о встрече в укромном месте на побережье, куда охотники обязались доставить меха. В двадцатые годы японцы расплачивались за пушнину иенами, но позднее, когда в СССР усилился контроль валютных операций, меха обменивались на товары и продовольствие.

Японцы высаживались на наши берега и для поиска полудрагоценных и поделочных камней. До того как Советскому Союзу удалось организовать на Камчатке эффективный пограничный и таможенный контроль, наши южные соседи тоннами вывозили с полуострова агаты, хризолиты, яшму, мраморный оникс… Есть сведения, что японцы в районах выхода рассыпного золота вели незаконную добычу драгоценного металла.

В случае же с «кроноцким инцидентом» так и не существует убедительных объяснений причин, заставивших японцев высадиться на берег, а потом не подчиниться требованиям пограничников. Увы, но в те годы выстрелы и трупы часто сопровождали подобного рода происшествия.

Годом ранее, 4 июля 1932 года, японский миноносец, войдя в советские территориальные воды у западного побережья Камчатки, обстрелял из пулемета пограничный наряд, который нес службу у устья реки Сопочной.

Одно из серьезных вооруженных столкновений произошло на пограничном посту «Хайрюзово», который возглавлял Ефим Захаров, все в том же 1932 году.

Японская шхуна без названия и опознавательных знаков то приближалась, то удалялась от берега. Так продолжалось несколько часов. Для наблюдения за судном начальник поста выставил на берегу часового. Заметив одинокого бойца, японцы высадились на берег и обезоружили часового. Красноармейца иностранцы отвезли на судно, после чего вновь направились к берегу. В этот раз их встретили четыре бойца, вооруженные винтовками, и начальник поста с ручным пулеметом.

Захаров сделал две очереди по приближающемуся баркасу. Мотор на нем заглох. Открыли огонь из винтовок и красноармейцы. Когда волны прибили баркас к берегу, пограничники обнаружили в нем семь трупов. Японцы на шхуне больше не предпринимали пыток высадиться на берег. Подняв якорь, они ушли, захватив с собой плененного бойца. Его удалось вернуть на родину через несколько месяцев.

Но странной и достаточно красноречивой особенностью «кроноцкого инцидента» является максимально быстрая и радикальная реакция на него японской стороны. Миноносец императорского флота «Татикадзе» подошел к месту гибели соотечественников спустя два–три часа после того, как в районе «второй переправы» прозвучали выстрелы. И что еще более примечательно: корабль имел на борту подразделение морской пехоты, что являлось совершенно нехарактерной особенностью боевых кораблей, которые императорский флот направлял в воды, омывавшие Камчатку, согласно официальной версии «для охраны рыболовных участков».

Летом 1933 года у западных и восточных берегов полуострова оперировали четыре японских однотипных миноносца. Кроме «Татикадзе», в состав флотилии, согласно спецсводке ОГПУ, входили «Минекадзе», «Аникадзэ» и «Хакадзэ». Схожести названий удивляться не стоит. Вся серия из построенных 15 эсминцев этого проекта носила поэтические названия ветров, дующих над Японией. «Татикадзе», к примеру, в переводе означает «Ветер, словно взмах меча».

Четыре японских эсминца действовали на огромной акватории, и следует считать большой «удачей», что один из кораблей в нужный час и в нужное время да еще с подразделением морской пехоты оказался в районе инцидента. К активным действиям «Ветер, словно взмах меча» приступил на следующий день.

Вот как описывает дальнейшие события спецсводка (пунктуация, орфография и стилистика документа сохранены):

«17 июня в 14 часов 30 минут к миноносцу подошел катер, взял шлюпку и направился в район 2-й переправы, т.е. к месту происшествия (убийства японцев)… Через несколько времени катер возвратился и миноносец придвинулся ближе к берегу в район КП Кроноки и в 18 часов 10 минут была произведена высадка десанта у КП Кроноки. Техника высадки десанта следующая: с миноносца было спущено на воду три вельбота с 40 – 45 солдатами морской пехоты, при чем первый вельбот имел мотор и вооружен одним станковым пулеметом, последний стоял в боевой готовности укрепленный на вельботе, а второй пулемет (ручной) находился в руках солдат. Остальные же два вельбота шли под веслами. Перед самой высадкой десанта личный состав КП не вступая в бой отступил в глубь (тыл). Оружие, боеприпасы и часть секретной переписки Нач КП были взяты с собой. Дальнейшие действия высадившегося десанта неустановлены.

19 июня в 10 часов японминоносец вторично производил высадку десанта. Офицеры вместе с солдатами прежде всего осмотрели кусты расположенные около здания КП, затем подошли к зданию КП. Десант пробыл на берегу до позднего времени, поэтому время убытия с берега не установлено.

21 июня в 12 часов с миноносца 3-й раз высаживался десант на трех шлюпках. Высадившимися производился осмотр склада, конюшни, склада с продуктами, оцинкованного сарая, который стоит левее КП и здания КП».

О том, как восприняло население Камчатки «кроноцкий инцидент» и последовавшие за ним события, можно судить по записям Бориса Пийпа в дневнике, который ученый вел во время экспедиции на полуостров в 1933 году:

«Сегодня приходила коллекторша и сообщила пренеприятную новость, что будто бы японцы послали свои миноносцы на Кроноцкий мыс с целью расследовать убийство трех японских рыбаков: случайное было убийство или провокация. Если провокация, то японцы намереваются захватить полуостров, и придется нам, глазея с парохода, помахать камчатским берегам и проплыть мимо, куда-нибудь в Анадырь. Вот будет штука с хреном».

Дневниковая запись Бориса Пийпа датирована 2 июля. К этому времени инцидент удалось урегулировать.

22 июня в бухту Ольга советский катер доставил помощника начальника камчатского пограничного отряда по секретно-оперативной части Александра Сикорского и дипломатического агента НКИД Георгия Тихонова. Японцы с миноносца, находившегося в территориальных водах СССР, выслали навстречу катеру шлюпку с десятью вооруженными морскими пехотинцами и офицером. Узнав через переводчика, что прибыли советские представители, уполномоченные вести переговоры об урегулировании конфликта, вельбот вернулся к кораблю.

Еще через пять дней в бухту Ольга вошла полицейская шхуна «Кинси-мару», на борту которой находился секретарь японского консульства в Петропавловске Нагучи.

Переговоры по урегулированию конфликта проходили в Москве 2 июля. Советская сторона согласилась компенсировать ущерб родственникам погибших. Японцам пообещали, что пограничников, причастных к конфликту, в том числе начальника областного отдела ОГПУ, одновременно возглавлявшего пограничный отряд, Николая Киселева, привлекут к суду.

Представители Страны восходящего солнца составили список советских военнослужащих, которых, по их мнению, следовало наказать. Всех внесенных в него красноармейцев и командиров с Камчатки перевели в другие места для продолжения службы, но уголовному наказанию не подвергали. Видимо, советская сторона полагала, что пограничники действовали в рамках своих полномочий.

Николай Киселев после перевода, возглавил, как принято выражаться на бюрократическом языке, участок с большим объемом работы. Его назначили начальником Ашхабадского пограничного отряда, который вел активную и напряженную борьбу с басмачеством. А в 1935 году Николай Киселев уже командовал Сестрорецким пограничным отрядом. Он прикрывал ленинградское направление и в табели о рангах пограничной охраны того времени значился под номером 1.

Впоследствии генерал Николай Киселев активно участвовал в Великой Отечественной, награжден многими орденами, в том числе редким полководческим орденом Суворова II степени.

После кроноцкого конфликта японцы продолжали высаживаться на камчатские берега. Один из таких случаев произошел 15 июля на мысе Лопатка. Шесть вооруженных пистолетами граждан Страны восходящего солнца, высадившись на побережье со шхуны, которая не имела опознавательных знаков, попытались помешать команде гидрографического судна «Чукча» разгружать пиломатериалы. Потребовалось вмешательство начальника пограничного поста «Лопатка», который выдворил нарушителей с советской территории.

«В это время, – сообщает спецсводка, – на восточной стороне мыса Лопатки стояли в 3-мильной зоне два японминоносца, и шхуна, приняв лодку, ушла к месту стоянки миноносцев».

В 1933 году в водах, омывающих Камчатку, произошел еще один советско-японский инцидент, для разрешения которого пришлось подключиться высшему советскому руководству в лице самого Иосифа Сталина. Есть основания полагать, что Япония пошла на этот конфликт после того, как переговоры вокруг кроноцкого происшествия дали Токио понять, что Москва не намерена обострять межгосударственные отношения и готова пойти на уступки по всем вопросам.

Новый конфликт начинался по достаточно привычному и тривиальному для тех времен сценарию. Советский пограничный наряд, находившийся на траулере «Алексей Пешков» задержал 6 июля японскую браконьерскую шхуну «Котохиро-мару».

Владимир СЛАБУКА

(Окончание следует)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."