КАМЧАТКА В ОЖИДАНИИ БЕЖЕНЦЕВ

12 Апреля 2022



С начала военной операции на Украине уже более 714 тысяч беженцев приехали в нашу страну, чтобы здесь найти спасение от киевского режима, обрести спокойствие и мир. Людей, уставших от обстрелов и постоянного страха, принимают во всех регионах нашей необъятной Родины, помогают им обустроиться на новом месте.

На Камчатке граждан Донецкой, Луганской республик и Украины готовы разместить в общежитии Камчатского промышленного техникума, в городе Елизово. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов ходе программы «Камчатка. Главное за неделю».

«Первоочередная наша задача – обеспечить приют и оказать помощь тем людям, которые попали в сложнейшую жизненную ситуацию, в гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся на наших глазах. На Камчатке мы ждем порядка двухсот человек. Сейчас готовимся к приему людей и решаем вопрос о создании подходящих условий для них. Мы приняли решение выделить не пункт временного размещения, потому что подобные помещения создаются для того, чтобы продержаться короткое время. Это неудобные условия. Мы ремонтируем здание общежития техникума в Елизове, которое не используется сейчас. Затем максимальной нашей задачей будет как можно скорее найти людям работу и создать им комфортные условия для жизни и работы на Камчатке», – сказал глава региона.

В краевом правительстве уточнили, что в общежитии проводится косметический ремонт, и в ближайшее время комнаты будут готовы к приему первых постояльцев. Помещения рассчитаны на размещение 55–60 человек. Семьи будут размещаться в отдельных комнатах.

«Нам уже поступили обращения от 21 человека с просьбой принять их на территории Камчатского края. Это те люди, которые здесь никогда не были и не имеют родственников, но очень хотели бы жить и работать на Камчатке. Кто-то рассматривает полуостров как временное место жительства, а кто-то как постоянное», – сказал заместитель председателя Правительства Камчатского края Роман Василевский.

Наша газета поинтересовалась, какие рабочие места готовы предложить на Камчатке людям, прибывшим к нам в качестве беженцев. И. о. министра труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Иван Голованов рассказал «Вестям», что вакантных мест достаточно много, но они не делятся по принципу «для беженцев» и для прочих граждан. Поэтому сегодня проводится работа с работодателями, чтобы они рассматривали возможность трудоустройства для лиц, прибывших к нам с Украины, ДНР и ЛНР. Исполняющий обязанности министра пояснил, что перечень вакансий отслеживается ежедневно, чтобы в случае массового прибытия беженцев можно было оперативно работать с ними. «Предложения есть разнообразные, но мы не знаем какие люди приедут к нам, будут они иметь образование, опыт работы или же нет. Поэтому формируем оперативный перечень вакансий, чтобы работать потом можно было с каждым прибывшим. На сегодняшний день из числа прибывших к нам беженцев, а их несколько человек, и все они прибыли самостоятельно, никто пока не планирует трудоустраиваться. Люди оформляют документы, надеются переждать тяжелое время. Вопрос трудоустройства мы отрабатывали с каждым из них, но пока заинтересованности не выразил никто, рассматривая свое пребывание здесь как временное», – уточнил Иван Голованов.

И. о. министра дополнил, что в Камчатском крае традиционно больше всего вакансий в сфере здравоохранения, образования, транспортной логистики, в обрабатывающем производстве, например, в рыбопереработке, и других.

Дополню, что некоторым беженцам покупают билеты для авиаперелета в регион. Руководитель Камчатского регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест» Евгений Калинин рассказал нашей газете, что билеты для авиаперелета на Камчатку были куплены для четырех беженцев. 11 апреля они прибыли на полуостров из Белгорода. По словам Евгения Викторовича, эти четыре человека будут жить у родственников в поселке Октябрьском. Он уточнил, что практика покупки авиабилетов для беженцев будет продолжена, поскольку в организацию поступают запросы на приобретение авиабилетов от людей, которые находятся в зоне бедствия.

Также Евгений Калинин сообщил «Вестям», что по состоянию на 11 апреля жители Камчатского края перевели на счет регионального отделения «Красного Креста» на Камчатке более 7 миллионов рублей пожертвований на нужды беженцев. Из них около 2,5 миллиона потрачены на покупку 30 тонн гуманитарной помощи. Фура с продуктами питания отправилась в Ростовскую область для распределения среди пострадавших людей в пунктах временного содержания. Продукты были закуплены в Москве, где и была укомплектована фура.

В настоящее время на счете организации около 4,5 миллиона рублей, собранных камчатцами для пострадавших людей. Решение о том, как они будут потрачены, примет созданная при краевом правительстве рабочая группа по распределению гуманитарной помощи и финансовых пожертвований в помощь беженцам.

Евгений Викторович рассказал, что на Камчатке сформирован груз гуманитарной помощи, в ближайшее время он будет отправлен бортом МЧС на материк. Вес его составляет 25 тонн. Часть груза – консервированная продукция, выделенная рыболовецким колхозом имени В. И. Ленина. Часть – бутилированная вода «Малкинская». Остальную часть составляют всевозможные вещи, которые собрали жители Камчатки: одежда и обувь для детей и взрослых, одеяла, подушки, постельное белье, средства личной гигиены, детские игрушки, книжки и канцелярские принадлежности, средства по уходу за лежачими больными и многое другое.

Дополню, ранее в краевом правительстве сообщали, что Акционерное общество «ЯМСы» закупило в большом количестве теплую одежду, передав ее в пункт приема гуманитарной помощи. Активно участвуют в сборе и жители муниципальных районов.

Евгений Калинин уточнил, что в настоящее время в силу сложной логистики сбор гуманитарной помощи на Камчатке приостановлен, но денежные пожертвования принимаются по-прежнему.

Напомню, что Камчатка объявила о готовности принять беженцев 28 февраля, спустя четыре дня с начала военной операции на Украине с целью демилитаризации и уничтожения неонацизма и освобождения Луганской и Донецкой народных республик от коричневой чумы. Украинские неонацисты, пришедшие в 2014 году к власти на Украине, в жестокости не отстают от своих учителей из фашистской Германии.

На сайте Камчатского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» указано, что сделать пожертвование можно напрямую на сайте с помощью QR-кода или там же путем перевода через Сбербанк Онлайн. Также благотворительную помощь можно перевести на реквизиты Камчатского Красного Креста:

Расчетный счет: 407 038 102 361 70000 494

Корреспондентский счет: 301 018 103 0000 0000 607

БИК: 044442607

ОГРН: 1034100000538

ИНН: 4101006158

КПП: 410101001

ОКПО: 029 393 65

Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 12 БАНК: Северо-Восточное отделение № 8645 ПАО «Сбербанка России» г. Магадан. Получатель: Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Телефон/факс: 8 (4152) 247-912; 8 (4152) 484-230.

Назначение платежа: Пострадавшим при проведении спецоперации на УКРАИНЕ.

Данный вид помощи является приоритетным в связи с дороговизной доставки гуманитарных грузов из Камчатского края.

Наталья МАКСИМИШИНА