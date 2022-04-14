ЕСТЬ ТАКАЯ РУССКАЯ БУКВА Z

12 Апреля 2022



В то время как Российская Армия совместно с формированиями Луганской и Донецкой милиций ведут упорные бои по освобождению Донбасса, демилитаризации и денационизации Украины, активизировались диванные аналитики, которые стараются предсказать, как будет складываться дальнейший ход операции. Аналитикам всех мастей легко рассуждать, не находясь в зоне боевых действий, т. е. в гуще событий. Людям, которые мало-мальски разбираются в военном деле и честно стараются быть максимально объективными в своих оценках и прогнозах, приходится выуживать из бесполезного потока информации те крупицы достоверности, на которые можно опираться. Но в этой статье я не буду рассуждать о чисто военном аспекте проблемы, поговорим о другом – моральном духе. В своих оценках нельзя забывать о главных отправных точках: 1) Мы победим. 2) Победа будет нелегкой.

Без осознания этих постулатов невозможно провести объективный анализ. К сожалению, военные операции такого масштаба не обходятся без потерь как среди бойцов, так и среди мирного населения. Представьте себе наших солдат и офицеров, которые идут в атаку, понимая, что каждый их шаг может быть последним. Мы должны быть вместе с этими солдатами и офицерами, мысленно поддерживая их, благодарить их за тяжелый ратный труд, гордиться их храбростью, чтобы они это чувствовали. Животную ненависть, которую так называемый цивилизованный Запад вместе с бандеровской коричневой швалью питает ко всему русскому, дает еще большее убеждение в нашей правоте. Дикое и абсурдное поведение европейских политиков заставляет нас думать, что они выживают из ума. Перед лицом столь масштабной русофобской истерики мы не дрогнули, а еще больше сплотились. В этом смысле нашим врагам стоит сказать спасибо. Это первый вывод, который можно сделать из сложившейся ситуации.

Антироссийские санкции доходят до абсурда. Кто бы мог подумать, что латинская буква Z станет настолько русской, что недружественные нам страны попытаются запретить ее использование.

Для примера приведу отрывок из статьи Натальи Пуртовой из еженедельной газеты «Мир новостей»:

«Недавно французская компания Louis Vuitton презентовала новую коллекцию ювелирных изделий Volt. Не успели закончиться первые показы, как соцсети разразились шквалом критики. Люди писали, что на украшениях слишком выделяется буква Z. Та самая, что используется на российской бронетехнике.

По задумке дизайнеров, буквы должны были сливаться друг с другом, напоминая что-то очень динамичное: сердечный ритм, пульс времени, электричество (по крайней мере так было написано в пресс-релизе). Однако зрители решили, что на некоторых изделиях стилизованные инициалы переплелись в букву Z. Европейцы связали ювелирные новинки с опознавательным знаком Вооруженных сил РФ. Дом моды пока не комментирует, что будет делать с новой коллекцией, но, надеемся, отзывать ее из продажи не придется.

Полиция Чехии тоже грозится начать наказывать жителей республики за публичную демонстрацию латинской буквы Z. При этом сами юристы признают, что даже понятия не имеют, по какой статье сажать нарушителя. Отдельного закона, который бы запрещал какие-либо символы, в Чехии нет, поэтому следователи должны будут отдельно рассматривать каждый случай. Если они смогут доказать, что человек демонстрировал эту литеру в качестве поддержки специальной операции, это может быть расценено как уголовное преступление.

В Литве также вышла инициатива приравнять букву Z и георгиевскую ленточку к запрещенной в стране коммунистической символике. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовили депутаты Сейма Литвы Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас. Согласно этим поправкам, за распространение указанных символов, а также их публичную демонстрацию будет грозить штраф от 300 до 500 вро.

Незадолго до этого власти нескольких федеральных земель Германии решили запретить использование логотипа с латинской буквой Z. Теперь за подобное изображение предусмотрено уголовное наказание.

По такому же пути пошла Эстония. Министерство юстиции прибалтийской страны разрабатывает законопроект о запрете публичной демонстрации пророссийских символов, в том числе знака Z. Глава ведомства Марис Лаури сообщила, что их цель – запретить любые символы, используемые для «оправдания агрессии и призывов к войне». Предполагается, что за использование ленты или знака Z сначала последует штраф, а затем – уголовное дело.

Между тем политики уже понимают, что такие инициативы могут стать абсурдными. Например, что делать швейцарской страховой компании Zurich Insurance, если ее логотип в соцсетях состоит только из первой буквы. Руководство уже заявило, что временно запрещает использовать собственный фирменный знак, чтобы избежать неверного толкования. Но если из соцсетей убрать неугодную букву можно, то как избавиться от нее в рекламе, на городских вывесках, в документах? «Отмените букву Z! Измените алфавит прямо сейчас!» – такие призывы раздаются от пользователей в Интернете. Компания Samsung переименовала свои смартфоны, отказавшись от буквы Z в названии. Корейцы уже изменили на своем сайте данные о складных флагманах Galaxy Z FoldB и Galaxy Z Flip3. После переименования устройства получили названия Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3.

Одним из первых решение проблемы попробовал отыскать министр обороны Латвии Артис Пабрикс, который тоже требует ограничить использование символа Z.

Пока за российский символ заступились только китайцы. В газете Global Times «отмену» Z назвали проявлением русофобии, достигшей стадии безумия.

«Запад, похоже, зашел слишком далеко. Санкции в отношении буквы уже вызвали насмешки со стороны пользователей Сети, многие из них шутят, что по этой логике президенту Украины Владимиру Зеленскому следует поменять фамилию, ведь она начинается с той самой буквы», – написал заместитель директора Департамента азиатско-тихоокеанских исследований Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюнь».

Безумная ненависть всегда была плохим советчиком. Драться нужно с холодным умом и не позволять своей ненависти управлять разумом. Значит, и здесь мы получили преимущества.

Когда я вижу кадры, как неонацисты расстреливают наших пленных, как гибнут мирные жители, которых хладнокровно убивают их же земляки, военнослужащие Украины, мое сердце сжимается от горя и боли также как и у многих моих соотечественников. Не надо стесняться своей ненависти к украинским неонацистам. Нужно помнить, что они не считают нас людьми и выражение «хороший русский – мертвый русский» придумали они. Эти подонки помогают нам сильнее сплотиться вокруг национального лидера и пойти на большие жертвы, чтобы победить. Чем громче Запад впадает в антироссийское безумие, тем вернее мы будем добиваться поставленной задачи разгромить врага и очистить Украину от неонацизма.

Попытка запретить букву Z говорит нам о том, что мы имеем дело с трусливыми безумцами, которые понимают только силу, значит, мы должны быть сильными, во что бы то ни стало.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ