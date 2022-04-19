НАС ПРОДОЛЖАЮТ «МИНИРОВАТЬ»

19 Апреля 2022



С начала этого года в образовательные учреждения нашей страны поступили уже сотни ложных сообщений о минировании. Наплыв таких заявлений от анонимов начался 12 января с Екатеринбурга, а затем распространился практически по всем регионам. Их получали в Красноярске, Новосибирске, Челябинске, Барнауле, Магадане, Южно-Сахалинске, Владивостоке и других городах. В столице Камчатского края из-за сообщений о возможном минировании образовательных учреждений школьников эвакуировали уже несколько раз.

В управлении образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «Вестям» рассказали, что анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в школах города поступали 26 января, 8 и 14 февраля, 14 марта, 4 и 5 апреля, 13 апреля и 14 апреля. Каждый раз эвакуация учащихся и персонала происходила во всех 35 школах города, поскольку в сообщении не указывались адреса конкретных учебных учреждений. Взрывных устройств обнаружено не было. Во время эвакуаций никто не пострадал.

Заместитель начальника Управления образования администрации ПКГО Анастасия Захаровская уточнила, что сообщения всегда поступали по-разному: как напрямую в школы посредством анонимных звонков или писем на электронную почту, так и на электронную почту Министерства образования Камчатского края. Утром 14 апреля, по её словам, такие анонимные письма поступили сразу на несколько адресов: в краевое министерство образования, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в администрацию ПКГО.

В итоге было эвакуировано 15 665 учащихся и работников школ. На объектах предположительного минирования работали 4 группы кинологов, 4 взрывотехника, 3 следственные группы УМВД. Проверка учреждений на наличие взрывных устройств закончилась в 16 часов, информация о минировании не подтвердилась. На следующий день дети приступили к занятиям.

Анастасия Алексеевна уточнила, что когда сообщение о возможном террористическом акте получает непосредственно школа, администрация её, согласно установленному порядку, обязана позвонить в ЕДДС, затем ЕДДС ставит в известность правоохранительные органы, а школа тем временем начинает эвакуацию детей и сотрудников, оповещает родителей учеников о прерванных занятиях. Ученики младших классов, выведенные из школьного здания, под присмотром педагогов ожидают, когда их заберут родители, остальные учащиеся расходятся по домам самостоятельно.

Если же такое сообщение поступило в управление образования, работники его передают оперативную информацию в образовательные учреждения об эвакуации школ, как и было сделано 14 апреля.

«Вести» выяснили, на какую законодательную базу опирается алгоритм действий в школах, когда директор или иной представитель школьной администрации получает сообщение о возможном минировании здания. Как пояснили нашей газете в Управлении образования администрации ПКГО, порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта направляет Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Правоохранительные органы, в свою очередь, согласно существующему регламенту спецслужб, обязаны оперативно отреагировать на каждое сообщение о возможном теракте. Если в нём не содержится информация о конкретном адресе той организации, где он готовится (как это и было с ложными сообщениями о минировании школ), обязаны проверить все адреса названных учреждений.

14 апреля из-за сообщений о возможном минировании пришлось эвакуировать не только учеников и персонал школ, но и пассажиров и сотрудников аэровокзала в Елизовском аэропорту, что подтвердили «Вестям» в пресс-службе аэропорта. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась. Кроме того, на сайте администрации краевой столицы со ссылкой на ЕДДС ПКГО сообщалось, что в числе заминированных объектов, кроме учебных заведений и аэропорта, были названы три автозаправки и автостанция.

Между тем реагирование на каждое такое сообщение – это выезд на место экстренных служб, простаивание «заминированных» объектов и в итоге финансовые потери, расходование государственных средств. Одновременно происходит нагнетание атмосферы тревожности в обществе. Неслучайно «лжетеррористы» всегда называют в своих сообщениях объекты социального значения. Так что волна анонимных звонков или писем «лжетеррористов» – тоже оружие, способное нанести ощутимый урон, особенно в масштабах страны. И опробовано оно не сегодня.

Впервые эта напасть пришла к нам в сентябре 2017 года, когда атаке «лжетеррористов» в России подверглись более 170 городов, эвакуация затронула более двух миллионов человек. В правоохранительные органы столицы Камчатского края тогда поступила серия сообщений о возможной угрозе взрывов в ряде школ, мэрии города, здании краевого правительства. Проводилась массовая эвакуация детей, персонала школ, чиновников. Через некоторое время подобная ситуация повторилась: в ноябре стали поступать ложные сообщения о минировании ряда офисных зданий, торговых центров, а в декабре – о возможных взрывных устройствах в ряде больниц, магазинов, административных зданий. В последующие годы анонимные сообщения о возможном минировании время от времени продолжали поступать. Сотрудникам правоохранительных органов приходилось проверять на предмет обнаружения «адских машин» школы, детские сады, аэропорт и другие социально значимые объекты.

В прежние годы были единичные случаи, когда звонили обычные рядовые граждане. Так, в 2020 году в Петропавловске-Камчатском задержали школьницу: она позвонила на номер «112» и анонимно сообщила о заложенном взрывном устройстве в одной из школ. В 2019 году письма о минировании социальных объектов на Камчатке рассылал железнодорожник из Приморья. В 2017 году в Вилючинске о минировании цеха рыбокомбината сообщил работник предприятия. Выяснилось, что таким образом он решил свести счеты со своим бригадиром, который не раз делал ему замечания. Житель закрытого города не нашел ничего лучшего, как употребить спиртное и позвонить в полицию с собственного мобильного…

С такими преступлениями правоохранители работают оперативно, и «минеры» несут наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, предусмотренное статьей 207 УК РФ. По части 2 статьи 207 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба) предусмотрены штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, штраф в размере зарплаты дохода осужденного за период от года до двух лет либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Вот только все происходящее мало похоже на рядовую ситуацию. К сожалению, в отделе информации и общественных связей Управления МВД России по Камчатскому краю от комментариев по поводу ложных сообщений о минировании отказались. Пришлось обратиться к открытым источникам в интернете. Вот что пишут российские СМИ. «По данным, имеющимся у правозащитника и вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, сообщения о минировании идут с территории Украины. Для этого создана целая система, потому привлечь виновных к ответственности практически невозможно. Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии капитан полиции в отставке Михаил Пашкин добавляет, что западные спецслужбы чаще всего работают именно с Украиной и Службой безопасности Украины (СБУ) через голландские серверы. «Когда в стране якобы минируются сотни учебных заведений в разных городах, другой вариант, если не вмешательство извне, вряд ли возможен», – убежден он. С его предположениями согласен директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

«Факт хорошо подготовленной спецоперации западных спецслужб, выполненной руками СБУ, очевиден. Колл-центры осуществляют веерную рассылку по списку, а цель её прозрачна – дестабилизация общественно-политической ситуации», – утверждает он. На сегодняшний день найти тех, кто стоит за рассылкой таких сообщений, российской правоохранительной системе просто невозможно, уверяет Иванников. Всё потому, что преступники, как и заказчики, находятся за рубежом. Только документировав все сообщения IP-адреса и обратившись к руководству тех стран, где зарегистрированы серверы, с которых выдается преступная информация, проблему можно решить, объясняет эксперт».

Остается добавить, что западные страны и раньше не стремились сотрудничать с Россией в этой сфере, практически никогда не отвечая на отправленные запросы. Сейчас, во время проведения Россией военной операции на Украине с целью демилитаризации и уничтожения там неонацизма, об этом и вовсе не может идти речи. В свете сказанного выше у меня возникает вопрос: а что предполагается делать, если в результате таких анонимных звонков и писем придется эвакуировать уже не пятнадцать с половиной тысяч человек из школ города, а в пять, десять раз больше? И не только из 35 образовательных учреждений, а из множества социально значимых объектов? Службы экстренного реагирования будут работать на разрыв, родителей учеников и воспитанников детских садов сорвут с рабочих мест, чтобы разбирали по домам ребятишек, в больницах придется прерывать операции и куда-то выводить пациентов и персонал больниц. Толпам чиновников из якобы заминированных административных зданий придется спешно покинуть свои рабочие места, покупателям и работникам торговых центров выйти из помещений… Жизнь города будет парализована, ущерб от подобной атаки не будет поддаваться учету. А главное – готовы ли в городе к развитию событий по такому сценарию?

На этот вопрос нет ответа. Очевидно одно: наивно ожидать, что волна лжесообщений о «заложенных взрывных устройствах» в социально значимых объектах в Камчатском крае закончится апрельской серией этого года. Не пора ли пересмотреть и скорректировать систему реагирования на подобного рода сообщения, когда они выглядят явно ложными? Да, это непросто, только в случае с образовательными учреждениями понадобится переработать два федеральных закона и два правительственных постановления. Но если не сделать этого, в будущем на эвакуацию и проверки не хватит сил.

Наталья МАКСИМИШИНА