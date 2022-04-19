ГЛУПОСТЬ СТОИТ ДОРОГО

19 Апреля 2022



6 апреля Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении четырех человек за мошенничество с объектами недвижимости, совершенное в отношении 37 местных жителей.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Как установил суд, под предлогом получения займов и реализации недвижимости эти люди в течение 2016–2018 годов похитили у граждан более 57 млн рублей. Вот что сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации: «Одна из обвиняемых формировала ложное мнение об успешности своей коммерческой деятельности, под видом которой собирала займы, в том числе для приобретения «проблемной» недвижимости по заниженной цене и дальнейшей её продажи по рыночной стоимости. Для создания видимости успешности предприятия она производила частичные выплаты ранее занятых средств за счет средств новых обратившихся к ней лиц. Она же, совместно с пособниками и собственниками жилых помещений, занимаясь посредничеством на рынке недвижимости в г. Петропавловске-Камчатском, инициировала от имени продавцов заключение с желающими купить квартиры соответствующих договоров, получала от них предоплату и под различными предлогами вынуждала отказаться от сделки, действительных намерений на совершение которой ни продавец, ни риелтор не имели. Полученные в качестве предоплаты денежные средства женщина покупателям не возвращала.

По результатам личного приема потерпевших Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым уголовное дело передано в центральный аппарат СК России, в целях возмещения причиненного пострадавшим вреда арестовано имущество одной из обвиняемых стоимостью 13 млн рублей, включая дорогостоящие автомобили, которые она пыталась скрыть, переоформив на других лиц.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил инициатору реализации преступных схем наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, остальным соучастникам – от 3 до 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком от 3 до 4 лет. С целью компенсации причиненного вреда на имущество подсудимых обращено взыскание. Приговор суда в законную силу не вступил».

По версии следствия, речь идет о преступных деяниях Екатерины Островской и её сообщников – Ольги Чукавиной, Зои Ефимовой, Вадима Хегай. В 2018 году газета «Вести» подробно рассказывала об обманутых этими обвиняемыми жителях краевой столицы. Суммы, которых лишались доверчивые граждане, поддавшись на уловки аферистов, составляли от 40 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Все пострадавшие обращались в агентство, расположенное в офисе 17 дома № 33 на улице Ленинградской. Там их встречали приветливые и услужливые хозяйки – риелтор Островская и юрист Чукавина, умело втиравшиеся в доверие клиентов. Они предлагали им квартиры по привлекательной цене и, вызвав заинтересованность, начинали настаивать на задатке. Потенциальные покупатели послушно «клевали» на эту наживку и верили всему, что им говорят милые дамы, просившие называть их дружески «Оля» и «Катюша». Людям даже не приходило в голову потребовать предоставить полный пакет документов, необходимый при такого рода сделках, не заглядывали они и в паспорт потенциального продавца. Риелторши ходили по краю: ведь почти на сорок человек обманутых мог попасться один дотошный. Но таким как раз часть денег и возвращали. Остальные продолжали ждать неизвестно чего.

Одной из пострадавших от преступных действий аферистов оказалась пенсионерка Валентина Васильевна, решившая на старости лет перебраться поближе к детям. Вот что она рассказывала «Вестям» о памятной встрече с «Катюшей» и «Олей»:

«Решили подобрать мне недорогую однокомнатную квартиру. Дали объявление в СМИ. Нам позвонили из риелторского агентства. Сообщили, что есть квартира на продажу по адресу: Ленинградская, 37. И цена приемлемая – всего 650 тысяч. Правда, там долги и ремонт нужен хороший. Мы с дочерью посоветовались и решили, что нам подходит. Подъехали в агентство. Нам сказали, что квартира продается очень срочно. Потому такая низкая стоимость. Но нужно внести залог в размере 300 тысяч. Поскольку есть еще покупатели, квартиру получит тот, кто первым внесет деньги». 29 января 2018 года Валентина Васильевна подписала так называемый «предварительный договор купли-продажи», в котором продавец Хегай Вадим Юрьевич «обязуется передать в собственность покупателя (Валентины Васильевны) однокомнатную квартиру общей площадью 32,3 кв. метра, а покупатель обязуется уплатить определенную сторонами цену». В этом же договоре было указано, что 300 тысяч рублей покупатель уплачивает при подписании настоящего договора, а оставшуюся сумму в размере 350 тысяч – в день подачи документов на регистрацию сделки. Стороны договорились, что основной договор купли-продажи будет заключен до 15 марта 2018 года. В заключительной части документа написано: «…в случае отказа продавца от сделки выплаченный покупателем аванс возвращается в двойном размере». И всё. Неразборчивая подпись продавца. И подпись покупателя. Кроме Екатерины Островской и юриста агентства Ольги Чукавиной, при совершении сделки присутствовал продавец Вадим Хегай.

Подобным же образом ту же самую квартиру «купила» семья Жанны К. Молодая пара с детьми проживала в общежитии и решила улучшить свои жилищные условия. Сделка совершалась в том же офисе, теми же «риелторшами» и продавцом.

При просмотре пакета документов покупатели обнаружили, что в продаваемой квартире до сих пор прописаны два человека. На вопрос, почему они еще не выписаны, сотрудники офиса заявили, что завтра всё оформят. Но вот деньги нужны прямо сегодня. Иначе квартира уйдет другому покупателю. Ни завтра, ни через неделю хозяин квартиры не спешил выписываться с принадлежащей ему жилплощади. Выяснилось: у господина Хегая недействителен паспорт. Он, видите ли, забыл, что документ нужно менять в возрасте 45 лет.

Странно, что никто не удосужился заглянуть в паспорт продавца раньше. А потом, когда возникли проблемы, людям почему-то не пришло в голову обратиться к опытному юристу для сопровождения или даже отмены сомнительной сделки. Непонятно, почему при огромном количестве информации о квартирных мошенничествах люди слепо доверились обещаниям незнакомых женщин. А те, разумеется, тянули время. После долгих дней ожиданий и звонков риелторам Жанне предложили вернуть уплаченный аванс. Правда, не в двойном размере, как было написано в договоре, но семья была рада и тому, что дают. Разумеется, им ничего не вернули, а потом риелторы и вовсе перестали выходить на связь.

Покупатели квартиры на Ленинградской встретились возле злополучного офиса № 17. Валентина Васильевна, поняв, что стала жертвой обмана, ворвалась в офис, куда покупателей с недавних пор перестала пускать охрана здания, и добилась возвращения ей части внесенного залога. Это стоило пожилой женщине больших усилий. Хозяйки офиса, давно переставшие быть милыми, вызывали охрану, чтобы выставить назойливую клиентку, запугивали её полицией, довели до истерики. Но пенсионерка не отступила, и в итоге ей отдали 200 тысяч рублей, пообещав вернуть остальное позднее. Естественно, все обещания остались только на словах. Другим обманутым клиентам денег не вернули.

Больше всего в этой истории удивляет долготерпение всех остальных покупателей. Но и ему, в конце концов, наступил предел. Кто-то из пострадавших от действий мошенников скинул в соцсети информацию с предложением объединиться в группу. В результате к офису на Ленинградской пришли более сорока человек с похожими историями. В правоохранительные органы были написаны заявления. В мае 2018 года в отношении риелтора Островской было возбуждено три уголовных дела, впоследствии объединенных в одно. Расследование завершилось в марте 2021 года в главном следственном управлении СК России. В ведомственном пресс-релизе сообщалось, что Островская, выдавая себя за успешного риелтора, действовала как самостоятельно, так и совместно с Ефимовой, Чукавиной и Хегаем и совершила хищение денежных средств у 37 жителей края под предлогом продажи 6 квартир, а также получения займов и возврата денег с выплатой высоких процентов.

Дополню, что особый цинизм ситуации придает то обстоятельство, что Екатерина Островская ранее уже была осуждена за подобное же «предпринимательство». Решением Петропавловск-Камчатского городского суда от 9 ноября 2012 года она была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4. ст. 160 УК РФ (мошенничество, а также присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере). В период с 2006 по 2011 год она и Татьяна Майнагашева обманули более 60 жителей Камчатского края. Расчетливые и хваткие мошенницы продавали квартиры, находившиеся в собственности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, и малоимущих. Они собирали информацию о людях, накопивших долги по коммунальным платежам и не имеющих возможности их погасить. Дамы предоставляли им алкоголь, а затем предлагали произвести сделку по продаже или обмену принадлежащих им квартир через свое представительство по доверенности или при сопровождении сделки на условиях, якобы выгодных для граждан. После реализации квартир Островская и Майнагашева присваивали вырученные деньги, а собственников «переселяли» в пустующие квартиры, не оформляя при этом на них право собственности. Они получали от жителей Петропавловска-Камчатского нотариальные доверенности на распоряжение их квартирами и денежными средствами, вырученными с продаж. На основании «доверенностей» аферистки продали несколько квартир, вырученные 5,9 млн рублей присвоили, а бывших собственников обрекли на положение лиц без определенного места жительства.

Суд приговорил Майнагашеву к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Островскую – к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой данного наказания до достижения возраста 14 лет двух её малолетних детей. Похоже, даму не очень-то напугал суд, раз, оставшись на свободе, она продолжила свой «бизнес», на этот раз втираясь в доверие к гражданам, пожелавшим улучшить свои жилищные условия.

С мошенниками всё понятно – они беззастенчиво используют юридическую безграмотность граждан, их ничем не объяснимую беспечность при совершении такого серьезного шага, как приобретение недвижимости. Их не волнует судьба обманутых клиентов, среди которых есть и небогатые пенсионеры, и матери маленьких детей. Но когда же люди научатся не пренебрегать элементарной осторожностью? Почему они так легко отдают последние деньги, собранные со всей родни, не требуя никаких гарантий исполнения обещания? Не мы ли сами создаем благоприятную среду для процветания аферистов?

Да, хорошо, если и квартира подходит, и цена устраивает, и продавцы дружески тебе улыбаются. Но когда начинают торопить и уверять, что если вы сегодня не заплатите, завтра квартира уйдет другому, – надо просто уходить. Никто из пострадавших этого не сделал. Что и требовалось продавцам: продавая одну и ту же квартиру несколько раз, они попросту брали с покупателей авансы. Несколько таких сделок – и ты владелец кругленькой суммы. И если облапошенному клиенту кажется, что вот напишет он заявление в полицию, и ему быстренько вернут его кровные, то он заблуждается.

Доказать факт мошенничества бывает очень непросто. В УМВД разъясняют: «Для правоохранительных органов расследование мошенничества представляет достаточно большую сложность. Бывает непросто подтвердить его факт, если нет очевидных доказательств. Мелкие мошенники, конечно, попадаются нередко, и вычислить их не составляет труда. Ну а мошенничество в крупных размерах, к сожалению, выявить и доказать зачастую бывает непросто, благодаря «профессионализму» тех, кто присваивает себе чужие деньги и имущество. Обусловлено это тем, что порой действительно сложно разграничить действия мошенников с обычной деятельностью обычного предпринимателя. Основной проблемой является доказательство умысла на хищение. О наличии умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у него реальной возможности исполнить обязательство по договору, использование фиктивных документов, сокрытие какой-то информации, договор с кем-то еще, выступающим в качестве одной из сторон в сделке. Только вот обычный гражданин вряд ли сможет выяснить истинные намерения мошенника, тем более мошенника со стажем, юридическим образованием и большим опытом. Получается, что единственным прямым доказательством может служить лишь личное признание мошенника в этом. Однако, поскольку последний тщательно скрывает свои истинные намерения, то именно в этом и заключается основная трудность».

В случае с госпожой Островской и её сообщниками дело дошло до суда, и аферисты сели на скамью подсудимых. Но риелторский бизнес не стал от этого менее привлекательным для других обманщиков. Пока существуют доверчивые граждане, готовые пользоваться услугами таких «предпринимателей», те будут строить свой бизнес, пусть и на людском несчастье. Вежливость в общении с покупателем – это нормально, но риелтору, если он не аферист, совершенно не обязательно искать вашего дружеского расположения, особенно до сделки. Не говоря уже о том, что явно заниженная цена на квартиру и требование немедленного залога сами по себе являются подозрительными. Нельзя забывать: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В нашем случае «дешевый» сыр.

Газета «Вести» много раз рассказывала о том, как наживаются аферисты на доверчивости и юридической безграмотности граждан. Казалось бы, людям пора перестать наступать на одни и те же грабли. Не тут-то было. Пока этот материал готовился к печати, в Управлении МВД России по г. Петропавловску Камчатскому сообщили об очередной жертве мошенников. На этот раз своих кровных лишилась 56-летняя жительница краевого центра. 56 лет – не тот возраст, когда впадают в старческий маразм, однако женщина добровольно вручила мошенникам более 8 миллионов рублей.

Она продала в городе недвижимость и хотела переехать в другой регион. Но в конце февраля увидела объявление в одной из соцсетей о способе сохранить и приумножить свои средства. Женщина решила вложить вырученные деньги и зарегистрировалась на соответствующем сайте, оставив свои контакты. «Финансовые аналитики» тут же перезвонили ей и предложили свою помощь в инвестировании.

Доверившись лжеброкерам, жертва собственной доверчивости установила на смартфон специальное приложение и перевела на неизвестный банковский счет 15 тысяч рублей. В течение месяца злоумышленники звонили ей с разных телефонных номеров и старательно «доили», а женщина послушно переводила различные суммы на чужие счета, думая, что её заработок растет. И только в марте, когда она решила вывести деньги со своего инвестиционного счета, жертва почуяла неладное. Это произошло после того, как от неё потребовали уплатить гарантийный взнос за операцию. Женщина наконец-то поняла, что её облапошили, и обратилась в полицию.

Следователями следственного управления УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому по данному факту было возбуждено очередное уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.

А нам остается в очередной раз развести руками и задаться вопросом: есть ли предел человеческой глупости?

Наталья МАКСИМИШИНА