СОЗДАНИЕ БИПОЛЯРНОГО МИРА. ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

26 Апреля 2022



На южном берегу Крыма, в пяти километрах от Ялты, в поселке Ливадия находится место, которое невозможно не посетить, путешествуя по Южному Крыму. Это Ливадийский дворец – последнее сооружение, созданное в Российской империи для царской семьи Романовых. В разное время гостями прекрасного дворца, выстроенного в стиле итальянского Возрождения, были видные политики и деятели искусств, неоднократно в нём проходили встречи международного уровня. Стены дворца, справедливо считающегося жемчужиной Крыма, были свидетелями многих поворотных моментов истории. Здесь, в бывшей царской резиденции, с 4 по 11 февраля 1945 года проходила Ялтинская конференция, на которой руководители трех союзных держав антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – решали судьбу послевоенного мира.

До Дня Победы оставалось три месяца. В результате успешно проведенных стратегических операций Красной Армии боевые действия были перенесены на германскую территорию, наши войска уже подходили к Берлину. Было ясно: окончательное поражение фашистской Германии – лишь вопрос времени. А потому председатель Совета Народных Комиссаров СССР Иосиф Сталин, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт решили, что пора встретиться лично, чтобы договориться о деталях окончательного разгрома общего врага – фашистской Германии и милитаристской Японии, обсудить вопросы будущего мироустройства. В ходе судьбоносной встречи был решен вопрос о новых государственных границах территорий, оккупированных в результате германской агрессии, достигнута договоренность об установлении демаркационных линий между сферами влияния союзников, созданы благоприятные возможности для эффективного действия послевоенной системы международных отношений, основанной на принципах баланса интересов, равенства и сотрудничества, в целях обеспечения международной безопасности. В результате работы конференции были одобрены важнейшие международно-правовые документы, такие как Декларация об освобожденной Европе, документы об основных принципах создания международной Организации Объединенных Наций, заложившие основу отношений между государствами.

Но самый главный урок, который был дан в ходе Ялтинской конференции, на мой взгляд, в умении подняться над разногласиями и договориться во имя главной цели – окончательного уничтожения фашизма и установления прочного мира на Земле. Вспомним: каждый из лидеров стран «большой тройки» представлял не просто государство, а державу, обладающую огромной военной мощью, имеющую свои национальные интересы, различный общественный строй. СССР всегда являлся идеологическим противником США и Великобритании. Однако и Сталин, и Рузвельт, и Черчилль продемонстрировали единство в понимании того, что общая безопасность неизмеримо выше амбиций и идейных разногласий.

На проведении исторической встречи в Крыму настоял руководитель СССР Иосиф Сталин. Он хотел, чтобы лидеры и другие представители западных делегаций увидели последствия чудовищного ущерба, нанесенного фашистской Германией Советскому Союзу. Полуостров Крым, освобожденный Красной Армией весной 1944 года, был разорен в той же степени, что и остальная территория СССР, оккупированная врагом. Разрушенные дома, улицы, остатки боевой техники произвели неизгладимое впечатление на всех участников конференции. Президент США Рузвельт «ужаснулся размерами разрушений, причиненных немцами в Крыму».

Для того чтобы провести конференцию, понадобились титанические усилия по восстановлению зданий, предназначенных для проживания и работы союзных делегаций, обеспечению безопасности. Оборудование, мебель, продукты свозили в Крым со всей территории СССР, в Ялту прибывали специалисты строительных организаций и сферы обслуживания. За короткое время в Ялте и близлежащих городах было построено несколько электростанций, проведены масштабные работы по разминированию южной части Крыма.

Местом стоянки союзных кораблей и судов выбрали Севастополь, где были созданы запасы топлива, питьевой и котельной воды, отремонтированы причалы, маяки, навигационное и противолодочное оборудование, проведено дополнительное траление в бухтах и по фарватеру, подготовлено достаточное количество буксиров. Аналогичные работы были проведены в ялтинском порту.

На море участников конференции охраняли крейсер «Ворошилов», эсминцы и подлодки Черноморского флота, к которым присоединились боевые корабли союзников. На побережье были размещены крупные артиллерийские подразделения, в первую очередь зенитные. Поскольку Крым всё еще находился в радиусе действия немецкой авиации, базировавшейся в Северной Италии и Австрии, нападение с воздуха не исключалось. С целью отражения опасности было выделено 160 истребителей авиации флота и вся ПВО. Было также построено несколько бомбоубежищ. На ближних подступах гостей от возможных диверсантов защищали 500 офицеров из наркомата внутренних дел и около 1 200 оперативных работников в штатском. Всего же на полуострове для этих целей было размещено четыре полка войск НКВД. Парк, окружавший Ливадийский дворец, за одну ночь был огорожен громадным забором, достигавшим высоты 4 метров.

Прибывающие по воздуху и железной дороге участники конференции размещались в трех дворцах: советская делегация во главе со Сталиным заняла Юсуповский, британская во главе с Черчиллем – Воронцовский, в распоряжение американского президента и других участников американской делегации Сталин отдал Ливадийский дворец. Официальные и неофициальные (обеды глав государств) встречи членов делегаций проводились во всех трех дворцах. Например, в Юсуповском Сталин и Черчилль обсуждали вопрос о передаче на родину людей, освобожденных из фашистских лагерей. В Воронцовском встречались министры иностранных дел: Молотов, Стеттиниус (США) и Иден (Великобритания). Но основные встречи проходили в Ливадийском дворце. Связано это было с тем, что Рузвельт плохо себя чувствовал и с трудом передвигался. С 4 по 11 февраля 1945 г. в Ливадийском дворце состоялось восемь официальных встреч.

Конференция открылась подробным докладом заместителя начальника Генерального штаба РККА генерала Алексея Антонова о положении на советско-германском фронте. Нам было чем гордиться: накануне завершилась Висло-Одерская операция, которая стала одним из самых стремительных наступлений в мировой военной истории. За 23 дня войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, взломав немецкую оборону, продвинулись вперед на 500 километров. Советские войска, очистив от врага большую территорию Польши, вышли к Одеру и захватили на его левом берегу ряд плацдармов, оказавшись в 60–70 км от Берлина. Севернее успешно развивалось наступление 2-го и 3-го Белорусских фронтов. Союзники тоже могли похвалиться успехами, правда, более скромными. К концу января 1945 года в Бельгии американские войска окончательно остановили немецкое стратегическое контрнаступление в Арденнах и начали подготовку к вторжению в Западную Германию.

Союзники понимали, что ситуация, сложившаяся в освобожденных странах Европы, могла осложнить межсоюзнические отношения, а поэтому искали пути к сглаживанию противоречий. Сталин, Черчилль и Рузвельт решили не повторять ошибку Первой мировой войны. Тогда союзники, разгромив кайзеровскую Германию, не стали вводить на её территорию свои войска, ограничившись огромной репарацией (возмещением ущерба, нанесенного странам-победителям). Это в итоге привело к зарождению агрессивного реваншистского движения в виде национал-социализма и, как следствие, ко Второй мировой войне. (Реваншизм (фр. revanchisme, от revanche «месть, отплата, возмездие») – стремление государств, партий или общественных групп к реваншу путём пересмотра результатов нанесённых им военных и политических поражений.)

В Ялте Рузвельт, Сталин и Черчилль решили, что восточную часть Германии оккупирует Советский Союз, северную – Великобритания, западную – США, а часть южной достанется Франции. Допуск Франции в стан государств – победителей нацизма был сделан в знак признания заслуг «Сражающейся Франции» во главе с генералом Шарлем де Голлем, а также как залог послевоенного мира на континенте, где Франция должна была служить основным противовесом Германии.

Требовалось провести новые границы и на других территориях, находящихся под влиянием той или иной страны антигитлеровской коалиции. На Балканах вопрос решился без особых споров: Греция отошла в сферу влияния Лондона, тогда как Югославия, Румыния и Болгария попали под влияние Москвы.

Наибольшие споры вызвало будущее Польши – государства, которое до 1939 года занимало значительные земли на востоке Европы и лишилось их в результате войны. Было решено, что утерянные Польшей территории будут восполнены на севере и западе за счет Германии. Таким образом, полякам компенсировались потерянные области, а Германия лишалась важных для себя районов. Сложнее обстояло дело с политическим устройством Польши. Британцы настаивали на приоритете польского правительства в изгнании, которое пребывало в Лондоне. Однако к началу конференции власть в освобожденной советскими войсками Польше находилась у временного правительства, признанного СССР. В этом вопросе Рузвельт поддержал Сталина, и в итоге именно просоветскому временному правительству поручили формировать состав будущего кабинета министров Польши.

Американского президента, в отличие от премьера Великобритании, куда больше волновала ситуация на Тихом океане, где американские войска вышли на ближние подступы к Японии. Японские солдаты, моряки и авиаторы, несмотря на подавляющее превосходство США, сражались отважно до фанатичности, бросаясь в самоубийственные атаки. Кроме того, в Китае еще не была разгромлена Квантунская армия, самая мощная группировка Японии. Всё это обещало США долгие месяцы борьбы и высокие потери в живой силе. Рузвельт был крайне заинтересован в том, чтобы Советский Союз выступил против Японии вместе с союзниками. Его желание совпадало с намерениями Сталина, который желал вернуть утраченные в ходе Русско-японской войны 1904–1905 годов Курильские острова и Южный Сахалин. В итоге на конференции было решено, что ровно через три месяца после победы над Германией СССР вступит в войну с Японией, что и произошло 9 августа 1945 года.

В заключение встречи руководители трех государств решили вместо утратившей авторитет и допустившей мировую войну Лиги Наций создать новую международную коалицию – Организацию Объединенных Наций. В её лице человечество впервые получило достаточно эффективный инструмент обеспечения коллективной безопасности, поддержания и укрепления мира, развития сотрудничества между всеми странами.

Именно решающий вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне во многом определил исход конференции, содержание принятых документов. Успехи Красной Армии не могли не произвести впечатления на Рузвельта и Черчилля. В письме к Иосифу Сталину от 23 февраля 1945 года Уинстон Черчилль писал: «Красная Армия празднует свою двадцать седьмую годовщину с триумфом, который […] решил участь германского милитаризма. Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных достижений». Это слова человека, которого трудно заподозрить в симпатии к Советскому Союзу. Хорошо, если бы их помнили нынешние западноевропейские лидеры.

Итог конференции, проходившей под знаком неизмеримо возросшего международного авторитета Советского Союза, был подведен в коммюнике (официальном сообщении), подписанном лидерами трех стран. В нём, в частности, отмечалось: «Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое сделало в современной войне победу возможной и несомненной для Объединенных Наций. Мы верим, что это является священным обязательством наших Правительств перед своими народами, а также перед народами мира.

Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве и взаимопонимании между нашими тремя странами и между всеми миролюбивыми народами может быть реализовано высшее стремление человечества – прочный и длительный мир, который должен, как говорится в Атлантической Хартии, «обеспечить такое положение, при котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды».

Победа в этой войне и образование предполагаемой международной организации предоставят самую большую возможность во всей истории человечества для создания в ближайшие годы важнейших условий такого мира».

Результаты работы глав трех союзных правительств послужили основой тех миролюбивых принципов послевоенного устройства Европы, которые были разработаны Потсдамской конференцией вскоре после победы над фашистской Германией. Сейчас, 77 лет спустя, мы можем сказать: созданный в Ялте биполярный мир сохранился более чем на 40 лет, до распада Советского Союза. Сегодня мы являемся свидетелями восстановления биполярного мира.

Наталья МАКСИМИШИНА

Источники:

Советская военная энциклопедия. В 8 т. Т. 8 «Ташкент» – Ячейка / гл. ред. комис.: Н. В. Огарков (пред.) и др. – М. : Воениздат, 1980 – 687 с.

Военная истории России / В. А. Золотарев, О. В. Саксонов, С. А. Тюшкевич. – Жуковский ; М. : Кучково поле, 2001 - 736 с.

Прохоровская А.И. Крымская (Ялтинская) конференция (4–11 февраля 1945 г.) // Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) : [сайт]. – URL: https://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12007251@cmsArticle (дата обращения: 20.04.2022).

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю.

Свидетельство о регистрации КИА «Вести» ИА № ТУ 41-00291 от 21 октября 2016 года.

Адрес редакции: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 37.