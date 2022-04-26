РУБРИКА ВОПРОС – ОТВЕТ

26 Апреля 2022



В России продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, в последние дни выявляют менее 10 тысяч новых случаев в сутки (25 апреля – 7 651), при этом значительно уменьшилось число госпитализаций: в стационары направляют до 1,5 тысячи пациентов за день. Несмотря на это, эпидемиологи и представители власти предупреждают, что остается угроза новой волны коронавируса. Предстоящие майские праздники министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал использовать для ревакцинации, в том числе переболевшим гражданам. «Им надо сделать прививку не позднее шести месяцев после перенесенного заболевания», – пояснил он.

Ранее о возможности возникновения нового коронавируса напоминала вице-премьер РФ Татьяна Голикова при обсуждении организации летнего отдыха детей.

В большинстве регионов сохраняются коронавирусные ограничения, пусть и в смягченном виде, но они заботят людей очень мало. В общественном транспорте маски надевают лишь единицы, массовая вакцинация тоже идет на спад. В некоторых городах начали закрывать мобильные пункты вакцинации из-за низкой посещаемости. И хотя власти предупреждают, что в прививочных кабинетах в поликлиниках создан необходимый запас вакцин и желающие могут свободно там привиться, ревакцинация в целом проходит слабо.

Мы продолжаем информировать читателей о развитии ситуации.

– Сколько человек болеет коронавирусом на Камчатке?

– В Камчатском крае, по данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 26 апреля выявлено 15 заболевших ковидом за сутки. Всего с начала пандемии на полуострове зарегистрировано 39 510 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за сутки 19 человек, за все время пандемии – 38 166 человек. В стационарах находится 51 пациент с ковидом, из них 5 поступили за сутки. 18 человек больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд в ковидных госпиталях сокращен до 125 мест, из них свободными остаются 74.

За всё время пандемии на Камчатке от COVID-19 умерли 610 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

Напоминаем: на Камчатке обязательный масочный режим сохраняется до 31 мая, согласно постановлению губернатора Камчатского края № 37 от 31.03.2022 года. Маски следует носить в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях следующих организаций: образовательных учреждений, организаций здравоохранения, социального обслуживания, МФЦ, центров занятости населения, почтамта, регионального отделения ПФР, регионального отделения фонда социального страхования РФ, торговых центров, а также в общественном транспорте, такси, говорится в документе.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса на Камчатке?

– По данным краевого Минздрава, по состоянию на 26 апреля первым компонентом вакцины были привиты 147 706 граждан, из них 128 привились за указанный день. Второй компонент поставили, завершив вакцинацию, 98 701 житель, из них 63 – за день.

Детской вакциной Гам-КОВИД-Вак-М привился, поставив первый компонент, 261 подросток, из них 19 вакцинировались за день. Вторым компонентом, завершив вакцинацию, привились 100 подростков, из них 6 поставили прививки за день.

Ранее в краевом Минздраве сообщали, что заявки на вакцинацию подростков против коронавируса подаются с согласия родителей (законных представителей) по предварительной записи в медицинских учреждениях региона.

– Как будут проводить мероприятия ко Дню Победы в школах в условиях коронавирусных ограничений?

– Как рассказали в Управлении образования администрации ПКГО, эпидемиологическая обстановка позволяет провести праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая, в образовательных учреждениях в очном режиме. Вместе с тем массовые мероприятия в закрытых помещениях разрешено проводить для каждого класса или группы отдельно, согласно требованиям СанПиНов. Действующее ранее правило по разграничению потоков учащихся на входе в здание отменено. По-прежнему сохраняется требование к уборке помещений дезинфицирующими средствами, наличию обеззараживателей воздуха.

В Управлении образования уточнили, что по состоянию на 26 апреля в Петропавловске-Камчатском коронавирус был выявлен у 4 школьников и 5 воспитанников детских садов. В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления Главного государственного санитарного врача России, школьные классы и группы в детских садах теперь не закрываются на карантин, если в коллективе болеет менее 20 % детей. Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией.

– Ожидается ли новый подъем заболеваемости ковидом?

– Подъем заболеваемости, вызванной коронавирусной инфекцией, в России может произойти во второй половине мая – после праздничных выходных. Такое мнение высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев. «Судя по тому, как новая волна коронавируса распространяется в других странах, можно предположить, что подъем заболеваемости в России придется на вторую половину мая, то есть сразу после праздничных выходных, когда люди будут активнее перемещаться и вступать в контакты», – рассказал он. По словам ученого, в ряде стран зафиксированы новые вариации «омикрона» – BA.4 и BA.5.

«Пока ни один из этих штаммов официально не обнаружен в России. Однако надо понимать, что в нашей стране обнародование данных по секвенированию (масштабное считывание генетического кода с целью обнаружения в нем мутаций. – Авт.) происходит с существенной задержкой примерно в месяц», – добавил Исаев. (Информация опубликована ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики».)

Ранее о возможности возникновения новой волны заболеваемости коронавирусом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он спрогнозировал её на конец мая – начало июня.

– В каких странах растет заболеваемость ковидом?

– Беспрецедентный рост заболеваемости ковидом продолжается в Китае. В 26-миллионном Шанхае регистрируют 30 тысяч новых в сутки – это рекордный показатель с начала пандемии в стране. В китайском Шанхае с 28 марта объявлен строгий карантин из-за вспышки штамма «стелс-омикрон» – самого заразного варианта вируса SARS-CоV-19.

В Шанхае ограничена работа всего общественного транспорта. Предприятия переведены на режим закрытого управления. Большинство сотрудников отправлено на удаленную работу. Люди, в том числе не имеющие симптомов ковида, вынуждены находиться дома. Питьевую воду, еду им развозят по подъездам волонтеры или специальные роботизированные доставщики.

В апреле «стелс-омикрон» обнаружен уже более чем в 100 странах. Высокий уровень заболеваемости сохраняется в США, Южной Корее, ряде европейских стран – Франции, Германии, Италии. В Европе продолжают носить маски, но дистанционная работа и большая часть ранее введенных ограничений отменены.

Эксперты из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора говорят о возможности дальнейших мутаций вируса.

ВОЗ тоже предупреждает, что пандемия далека от завершения. Если всплеск в Китае специалисты связывают с распространением «стелс-омикрона», то в Европе и США уже фиксируют новые штаммы. В России, как рассказал руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов, 90 % всех случаев ковида – это «работа» именно «стелс-омикрона».

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА