ТРАГЕДИЯ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ

26 Апреля 2022



Затопление гвардейского ракетного крейсера «Москва» в Черном море стала трагедией для всей страны. Вокруг этой катастрофы сразу возникло множество версий. Так называемые эксперты и аналитики, правда анонимно, начинают рассуждать об обстоятельствах этой катастрофы. Если можно так сказать, страсти вокруг гибели флагманского корабля Черноморского флота продолжают кипеть из-за ничтожно малой официальной информации о трагедии и слишком «неудачном» времени наступившей беды. «Укропы» сразу приписали себе заслугу в утоплении крейсера, якобы в наш крейсер попали две украинских противокорабельных ракеты «Нептун». Но так ли это?

Для нас, можно сказать, это ключевой вопрос и нам важно знать: крейсер затонул вследствие трагической случайности, что нередко бывало на российском и советском военно-морском флоте, либо ВСУ действительно нанесли по крейсеру ракетный удар?

Сначала приведем скудные строки официальной информации. 14 апреля этого года согласно сообщению Министерства обороны РФ на гвардейском ракетном крейсере (ГРК) Черноморского флота России «Москва» (проект 1164 «Атлант») при пожаре сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Позднее стало известно, что у крейсера был сильный крен на левый борт. Команду успели эвакуировать подоспевшие корабли Черноморского флота. Затем на крейсер завели буксировочный трос и потащили в Севастополь. При буксировке во время шторма гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул.

Попытаемся понять, насколько правдоподобна украинская версия событий. Не буду спорить с тем, что разведывательные данные о точном местонахождении крейсера «укропы» получили от натовских вояк. Дальше у бандеровцев ничего не складывается. Существует такое понятие – количество ракет, необходимое для поражения корабля такого класса, как ракетный крейсер «Москва». Другими словами – залп из скольких ракет нужно произвести, чтобы утопить наш флагманский крейсер Черноморского флота?

Начну с того, что флагманский корабль Черноморского флота в район боевых действий не выходит в одиночку, а в сопровождении кораблей охранения, составляющих ордер. Все корабли ордера имеют свои средства ПВО и способны поражать низколетящие скоростные цели практически на любой высоте. Для того чтобы пробить подобную систему ПВО крылатыми ракетами и поразить главную цель, противнику нужно сделать залп из максимального количества ракет. Для комплекса «Нептун» максимальный залп равен 24 ракетам. Исходим из того, что не все ракеты долетят до цели из-за неисправности.

Техническая готовность ракет у ВСУ составляет около 80 процентов. Это означает, что из 100 выпущенных ракет лишь 80 окажутся исправными и полетят к цели, т. е. из 24 ракет в нужном направлении отправятся лишь 19. Интервал запуска ракет в залпе составляет примерно пять секунд. Это означает, что все 24 ракеты будут выпущены в течение двух минут. Что нарушает скрытность залпа. Траектория полета ракеты «Нептун», идущей на маршевой высоте от 5 до 10 метров, имеет две «горки» – в начале и в конце (за 40 км до цели) полета, высотой до 300 метров. То есть в это время ракета очень хорошо видна на экранах радаров. Средствами ПВО кораблей ордера ракеты могут быть обнаружены на максимальной дальности стрельбы (около 280 км). Таким образом, ракеты «Нептун», имеющие дозвуковую скорость около 800 км в час, могут быть сбиты ракетами «Форт» (морской аналог С-300) на всём протяжении полета противокорабельных ракет. На борту крейсера «Москва» находятся 64 ракеты «Форт» с дальней зоной поражения до 300 км. Побортно размещены комплекс ПВО самообороны «Оса МА» с зоной поражения до 12 км и боекомплектом из 20 ракет, а также три шестиствольных артустановки АК-630 с зоной поражения до пяти км. Все средства ПВО работают в автоматическом режиме. Для гарантированного поражения одной крылатой ракеты против неё нужно запустить две зенитные. В данном случае против 19 противокорабельных ракет необходимо выстрелить 38-ю ракетами «Форт». Принимая во внимание техническую готовность ракет ПВО, равную 80 процентам, можно сделать вывод, что до цели дойдут лишь 30 ракет. Но у корабля есть возможность сделать еще несколько залпов, гарантирующих полное уничтожение ракет противника. Если из-за технических поломок не удалось выпустить достаточное количество зенитных ракет и две противокорабельных ракеты «Нептун» вошли в зону самообороны корабля, по ним начинают работать комплексы ПВО «Оса» и АК-630. Так же как и в первом случае, для гарантированного поражения двух ракет «Нептун» необходимо выпустить четыре зенитных ракеты. Если одной ракете удалось прорваться, по ней работают три артустановки АК-630. Для низколетящих противокорабельных ракет выставляется еще водяная завеса. Для этого из реактивных бомбометных установок по курсу атаки выстреливаются глубинные бомбы (на расстоянии до шести км) с минимальной глубиной подрыва. Водяные султаны высотой до 15 метров способны сбить ракету с курса, уничтожив её. Залп одной РБУ составляет 12 глубинных бомб. Достоверно известно, что во время трагедии в этом районе находились гражданские суда других государств различных классов. Поэтому стрельба противокорабельными ракетами была небезопасной для иностранных гражданских судов. Головки самонаведения ПКР «Нептун» могли навестись по ним. Среди гражданских судов было немало тех, которые по своим размерам соответствовали габаритам ракетного крейсера «Москва», а значит, отраженные радиосигналы от них были такой же величины, как и от крейсера. Логика построения выбора основной цели головки самонаведения работает по схеме захвата самого большого по величине отраженного сигнала. Именно поэтому ракеты могли захватить иную цель. К тому же крейсер «Москва» находился в постоянном движении, т. е. его местоположение всё время менялось, что уменьшало вероятность его поражения.

Мы рассмотрели только лишь огневое противодействие противокорабельным ракетам. Но есть еще другое, не менее эффективное, – радиоэлектронное. Ракета «Нептун» оснащена радиолокационной головкой самонаведения, работающей в активном режиме. Для захвата цели она должна работать непрерывно. При постановке кораблем радиоэлектронных помех противокорабельная ракета слепнет, т. е. не видит цели.

Всё вышеизложенное с точки зрения противовоздушной обороны способен сделать один корабль – гвардейский ракетный крейсер «Москва». Корабли охранения усиливают его противовоздушную оборону своими огневыми средствами и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уменьшая вероятность прорыва противокорабельных ракет к главной цели в ордере.

Таким образом, вероятность прорыва хотя бы одной вражеской ракеты «Нептун» через средства противовоздушной обороны чрезвычайно мала, точнее, ничтожна. Поэтому версия, что гвардейский ракетный крейсер «Москва» своими ракетами потопили украинские неонацисты, не выдерживает критики. В пользу трагической случайности говорят следующие примеры.

Расскажу о двух малоизвестных катастрофах в советском Военно-Морском Флоте. Первая случилась на Черноморском флоте 30 августа 1974 года на большом противолодочном корабле «Отважный» (проект 61). Примерно в 10 часов в кормовом погребе зенитных ракет В-601 (комплекс «Волна») произошел самопроизвольный запуск маршевого двигателя зенитной ракеты. Из-за чего начался пожар, который привел к тому, что сдетонировали остальные 15 ракет. Из 266 человек экипажа погибли 24 человека, среди которых оказалось пятеро курсантов из высших военно-морских училищ. Почти через шесть часов борьбы за живучесть корабль затонул.

Вторая катастрофа произошла на Тихоокеанском флоте 13 июня 1978 года на артиллерийском крейсере «Адмирал Синявин» (проект 68 бис). Корабль выполнял учебные стрельбы из орудий главного калибра 152,4 мм. Огонь вела лишь одна носовая первая (их в носовой части две) трехорудийная башня. После нескольких успешных залпов одно орудие не выстрелило. Сразу сработали две автоматические блокировки, не позволяющие открыть затвор. Однако матросы орудийного расчета вручную выключили блокировку, открыли затвор, и новый снаряд автоматически пошел в камору ствола, раздавил находившийся в ней заряд, и тот воспламенился. Тогда струя раскаленного газа прорвалась в боевое отделение. Раздавленный снаряд упал в воду недалеко от корабля, а второй снаряд отскочил в боевое отделение. В башне вспыхнул пожар. Немедленно были затоплены носовые погреба. Огонь быстро погасили, но погибли все, кто находился в первой башне. Если бы вовремя не затопили погреба с артиллерийскими снарядами, то взрыв от сдетонировавшего боезапаса был бы такой силы, что мог оторвать всю носовую часть корабля. Из 37 погибших 31 человек отравился окисью углерода, трое утонули при затоплении артиллерийских погребов и трое получили смертельные раны. Все погибшие похоронены в братской могиле на берегу бухты Абрек залива Стрелок.

Катастрофа имела и внутриполитическую подоплеку. Дело в том, что 7 апреля 1978 года накануне катастрофы крейсер «Адмирал Синявин» посетил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вместе с министром обороны СССР маршалом Дмитрием Устиновым и главкомом ВМФ СССР адмиралом флота Сергеем Горшковым. На флагманском корабле Тихоокеанского флота Леониду Брежневу присвоили звание «Почетный матрос» и навечно зачислили в экипаж крейсера.

Теперь пора вспомнить об известной катастрофе на Северном флоте с атомным подводным крейсером К-141 «Курск» (проект 949 «Антей»), случившейся 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Тогда, по основной версии технических экспертов, в результате взрыва водородной смеси в носовом торпедном отсеке сдетонировал боезапас из 16 торпед. Водородная смесь просочилась в отсек через микротрещину в торпеде, возникшую из-за плохого технического состояния торпеды 65-76. Атомная подводная лодка К-141 «Курск» затонула на глубине 108 метров, все 118 членов экипажа погибли. Через два года затонувшую подводную лодку подняли и поставили в док. Тела погибших членов экипажа АПЛ «Курск» предали земле.

Еще одна хорошо известная катастрофа произошла с советским ракетным подводным крейсером стратегического назначения К-219 (проект 667 АУ «Налим») осенью 1986 года в районе Бермудских островов (США). На борту подлодки произошел взрыв баллистической ракеты Р-27, возникший из-за повреждения ракетной шахты и поступления в неё забортной воды. Гибель советской АПЛ стала следствием просчетов и неграмотных действий экипажа, а также трагических совпадений и случайностей. Тогда подлодка ушла на дно, погибло четыре человека.

Из вышеприведенных катастроф видно, что трагические случайности на флоте, к сожалению, происходят регулярно. Поэтому, полагаю, наиболее вероятной причиной катастрофы на гвардейском ракетном крейсере «Москва», скорее всего, была именно она – трагическая случайность. Пожар столь высокой интенсивности мог возникнуть только в ракетном погребе зенитных ракет комплекса «Оса», иначе погреб успели бы затопить. Не исключено, как в случае с БПК «Отважный», что на одной из ракет самопроизвольно запустился разгонно-маршевый двигатель, в результате чего возник пожар большой интенсивности и сдетонировал весь боезапас ракет в количестве 20 штук. По мощности этот взрыв эквивалентен примерно 1 800 кг тротила. Судя по тому, что корабль лег на левый борт, можно не сомневаться, что пожар и взрыв в ракетном погребе произошел по левому борту, и корабль получил большую пробоину именно с этой стороны. Экипаж боролся за живучесть несколько часов, пока командир не принял решение покинуть корабль.

Пока для меня остается лишь одна убедительная версия, что никакие украинские ракеты в крейсер не попадали. Слухи об этом распускают представители киевского режима. Разумеется, украинским неонацистам очень хочется думать, что крейсер утопили они. Но это лишь, полагаю, очередное вранье неонацистского отребья.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

Справка «Вестей»:

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант» введен в эксплуатацию 13 декабря 1982 года, строился на судостроительном заводе имени 61 коммунара в городе Николаеве. Имеет полное водоизмещение 11 490 тонн, длина – 186,5 метра, ширина – 20,8 метра, высота – 42,5 метра, осадка – 8,4 метра. До 16 мая 1996 года назывался ракетным крейсером «Слава», затем получил новое имя – «Москва». К тому времени из состава флота был списан противолодочный крейсер «Москва», а крейсер «Слава» находился в длительном ремонте на заводе в Севастополе. По одной из версий, командование флота не могло найти средства для ремонта корабля, и было принято решение обратиться к мэру Москвы Юрию Лужкову. Флотские начальники понимали, что получить средства на ремонт крейсера от мэра Москвы можно только при условии, что корабль будет носить имя столицы Российской Федерации «Москва». Так крейсер «Слава» превратился в крейсер «Москва».