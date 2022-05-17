Рубрика Вопрос-ответ

17 Мая 2022



Согласно официальной статистике, еще в начале мая в России отмечался устойчивый спад заболеваемости COVID-19. Однако в последние дни фиксируется небольшой подъем. Число заболевших COVID-19 стало расти с 12 мая, тогда было зарегистрировано 4 065 новых случаев за сутки. 16 мая число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 4 543 за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. По данным штаба, число госпитализаций из-за коронавируса в стране за сутки составило 1 127, что на 0,2 % больше показателя предыдущего дня. Количество госпитализаций выросло в 33 регионах РФ, снизилось – в 40. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в конце апреля предупредил о риске возникновения новой волны коронавируса в июне, указав, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в стране снижается, и призвал к ревакцинации. Также он подчеркнул важность вакцинировать детей перед летними каникулами, чтобы не допустить распространения болезни. На Камчатке требование к соблюдению обязательного масочного режима при посещении общественных мест продлено постановлением губернатора до 31 мая. Власти оценивают ситуацию как стабильную с тенденцией к улучшению, но напоминают о важности прививок.

Мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей о ситуации с коронавирусной инфекцией.

– Сколько человек болеет коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 17 мая на Камчатке за сутки коронавирус выявили у 10 человек. Всего с начала пандемии было отмечено 39 781 случай заражения. Выздоровели за сутки 17 человек, с начала пандемии 38 705 человек. В стационаре находятся 44 пациента с коронавирусом, трое из них поступили в течение суток. 14 человек больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд для ковидных пациентов составляет 105 мест, из них свободным остается 61 место.

С начала пандемии на Камчатке от коронавируса умерли 615 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса на Камчатке?

– По информации краевого Минздрава, 17 мая в регионе первым компонентом вакцины привились 148 642 человека. Из них за день прививку поставили 62 человека. Вторым компонентом, закончив вакцинацию, привились 99 387 человек, из них 54 за день.

Детской вакциной Гам-КОВИД-Вак-М на указанное число привиты 366 подростков, 244 завершили вакцинацию, поставив второй компонент.

Ранее Минздравом сообщалось, что для создания коллективного иммунитета в крае необходимо вакцинировать около 197 тысяч человек.

– В каких больницах вернулись к оказанию плановой медицинской помощи населению?

– Стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией позволила вернуть крупнейшие медучреждения региона к допандемийному уровню оказания плановой медицинской помощи. Об этом сообщили в краевом правительстве со ссылкой на региональный Минздрав.

«Сегодня ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, что позволило провести мероприятия по реорганизации коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Мы вернулись к полноценному режиму работы крупных учреждений здравоохранения региона. Два года в режиме моногоспиталя работала городская больница № 1 в Петропавловске-Камчатском. Сейчас учреждение полноценно функционирует для оказания плановой помощи пациентам терапевтического профиля. В стационаре работают неврологическое, терапевтическое и кардиологическое отделения», – рассказал заместитель министра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

Он дополнил, что сегодня Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями – единственное учреждение, которое работает в режиме моногоспиталя для лечения пациентов с коронавирусом. «Все остальные учреждения функционируют в плановом режиме, оказывая экстренную и плановую медицинскую помощь», – уточнил заместитель министра.

– Планируют ли на Камчатке снять ограничения по коронавирусу в ближайшее время?

– На фоне низкого уровня заболеваемости коронавирусом на Камчатке глава региона Владимир Солодов предложил проработать вопрос снятия режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии. Об этом он заявил 12 мая на оперативном совещании в краевом правительстве. «Мы видим, что ситуация сохраняется стабильной с тенденцией к улучшению. В этой связи я считаю целесообразным проработать вопрос снятия режима повышенной готовности, касающегося коронавирусных ограничений. Нам необходимо обсудить, каким образом мы можем в соответствии со сложившейся фактической ситуацией внести изменения в нормативное регулирование», – сказал губернатор. Он подчеркнул, что низкий уровень заболеваемости не должен вводить в успокоение. Ревакцинация очень важна, поскольку эпидемиологическое благополучие во многом зависит от неё.

Режим повышенной готовности в связи с распространением COVID-19 ввели на Камчатке с 18 марта 2020 года. С того времени в рамках этого правового механизма краевые власти вводили различные ограничения для жителей и организаций.

– По истечении какого срока надо проходить повторную вакцинацию от коронавируса?

– Через полгода. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников, которого процитировала ведомственная пресс-служба. «Ревакцинация очень важна. Сейчас мы не можем с уверенность сказать, что победили коронавирус. Для того чтобы оставить пандемию в прошлом, нужно выработать необходимый уровень коллективного иммунитета через ревакцинацию. Отмечу, что организм человека, вырабатывая антитела, не может поддерживать необходимый уровень антител более шести месяцев. Поэтому по истечении шести месяцев ревакцинация на данном этапе необходима», – объяснил заместитель министра.

– Какие коронавирусные ограничения будут действовать во время выпускных экзаменов у школьников на Камчатке?

– О том, какие меры безопасности будут предусмотрены во время экзаменационной кампании в регионе, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе программы «Камчатка. Главное за неделю». «Я очень рад, что в этом году мы избавились практически от всех ограничений, связанных с коронавирусом. Мы по-прежнему проводим дезинфекцию помещений, сохраняется контроль с точки зрения проведения тестов для педагогов. Мы внимательно следим за тем, чтобы преподаватели, которые ведут работу с детьми, прививались. Это очень важно, но в остальном существенных ограничений нет», – заявил глава региона.

В краевом правительстве отметили также, что при проведении государственной итоговой аттестации в 2022 году не будет применяться социальная дистанция в 1,5 м. При этом все работники пунктов проведения экзаменов и участники экзаменов будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а в аудиториях будут работать обеззараживатели воздуха. В ходе экзаменационной кампании будут учтены действующие на момент проведения государственной итоговой аттестации санитарно-эпидемиологические нормы.

– Означает ли повсеместное смягчение ограничительных коронавирусных мер близкое окончание пандемии?

– Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал хрупким баланс между ситуацией с распространением коронавируса в России и ослаблением ограничительных мер. «В настоящее время мы можем наблюдать снижение уровня заболеваемости, темпы невысокие, но нужно помнить о балансе, который сейчас возник: с одной стороны, заразность вируса, а с другой – меры. Так вот этот самый баланс очень хрупкий. Для того чтобы он перешел из противоэпидемической формы в проэпидемическую, много не нужно. Небольшие колебания факторов способны увести баланс в противоположную сторону», – указал эксперт. По его словам, в настоящее время наблюдается ослабление противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации, а также снижение коллективного иммунитета.

«Как я и говорил ранее, весьма вероятно, что в ближайший месяц будет всплеск линии BA.2. Он вряд ли будет таким же, как «омикрон», но весьма заметным. Важно помнить, что пандемия коронавируса не закончилась, и нет фактов, которые подтвердили бы её окончание», – резюмировал иммунолог. (Информация опубликована ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики».)

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА