«НЕ ХОТИМ ЖИТЬ НА ЗОНЕ!» – ТАК И НЕ БУДЕТЕ!

17 Мая 2022



11 мая в селе Никольское (окружном центре и единственном населенном пункте Алеутского муниципального округа) состоялся очередной митинг протеста. Начиная с 2019 года, его жители протестуют против включения поселения в состав национального парка «Командорские острова». Они уверены, что после создания национального парка не смогут продолжать привычную хозяйственную деятельность, так как всё село будет особо охраняемой природной территорией с множеством запретов и ограничений. Митингующие вышли с требованием к Правительству РФ, Государственной думе России, губернатору Камчатского края и депутатам исключить северную часть острова Беринга, где расположено село, из состава национального парка. В руках они держали плакаты: «Не хочу жить на зоне!», «Север – наш!», «Правительство нас обмануло» и другие.

Митинг состоялся после того, как 21 апреля 2022 года вышло в свет Постановление Правительства РФ «О преобразовании государственного природного биосферного заповедника «Командорский» в национальный парк «Командорские острова». Документ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, в состав национального парка общей площадью 3 648 679 гектаров вошли 80 200 гектаров земель в северной части острова Беринга, а также прилегающая прибрежная полоса акватории Тихого океана шириной 5 миль, площадью 100 400 гектаров, без изъятия их из хозяйственного использования. Национальный парк «Командорский» отнесен к ведению Министерства природных ресурсов и экологии РФ, которому предписано обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов, с включением указанных выше 80 200 гектаров земель и прилегающей прибрежной полосы в зону хозяйственного назначения национального парка.

Через четыре дня после выхода постановления, 25 апреля, губернатор Камчатского края Владимир Солодов прокомментировал документ. Комментарии были опубликованы на сайте краевого правительства (https://www.kamgov.ru/news/ziteli-komandorskih-ostrovov-smogut-prodolzat-vesti-hozajstvennuu-deatelnost-gubernator-kamcatki-50754). После ознакомления с ними возникает ряд вопросов. Процитирую опубликованный текст в части ответов на вопросы жителей:

«– Чем отличается национальный парк от заповедника?

– В национальном парке есть возможность ведения хозяйственной деятельности. Из того, что больше всего волнует жителей села Никольское, – это возможность строительства. Мы все знаем, что планируется модернизация аэропорта, причала. Все эти стройки возможны и обязательно будут реализованы в ближайшие годы. Также стоял вопрос об обращении с коммунальными отходами, что запрещено в заповеднике, но разрешено в национальном парке. Добыча полезных ископаемых местного значения, инертных материалов (песка, щебня) и развитие карьеров также возможны.

(В то же время статья 15 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» запрещает разведку и разработку полезных ископаемых на территориях национальных парков. В границах населенных пунктов, включенных в состав национальных парков, такая разведка и добыча допускается в части добычи подземных вод для целей питьевого и технического водоснабжения. Как одно согласуется с другим? – Прим. ред.)

– Нужно ли будет согласовывать планы строительства и развития самого посёлка с администрацией национального парка?

– В зоне хозяйственного использования, в самом населенном пункте Никольское никакого согласования для строительства не требуется. Мы будем согласовывать план развития и стратегию национального парка с развитием поселка один раз в социально-экономической стратегии. После этого поселок будет жить своей жизнью. Подчеркну, что земля будет отнесена к ведению местной администрации и не будет передана в собственность федерального уровня. (Но как быть с указанным выше постановлением Правительства РФ? В нём четко сказано: «Преобразовать государственный природный биосферный заповедник «Командорский» площадью 36 486 679 гектаров в национальный парк «Командорские острова общей площадью 36 486 679 гектаров. Отнести национальный парк «Командорские острова» к ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации», другими словами, к территориям федерального значения. – Прим. ред.).

Чтобы гарантировать упорядочивание использования земли, планируется существенное расширение населённого пункта: в него войдёт и аэропорт, и зона вплоть до озера, где осуществляется промышленное рыболовство.

– Что станет с рыболовством и охотой?

– Не только охота и рыбалка местных жителей, но и промышленное рыболовство будут возможны с учетом планов, которые мы закрепим в нормативных документах. Эта наша принципиальная позиция, которая будет отражена в территориальной схеме и градостроительных документах. Сейчас администрация Алеутского муниципального округа такую работу проводит.

– Смогут ли жители собирать дикоросы?

– Никаких ограничений по сбору дикоросов в зоне хозяйственного использования нет, а это вся северная часть острова Беринга. На территории за её пределами во взаимодействии с заповедником те виды деятельности, которые не вредят природе, будут разрешены. Так, уже в этом году мы добились разрешения на охоту на северного оленя на территории национального парка. Уже сейчас жители могут получать разрешение и соответствующую деятельность вести. Многие годы этот вопрос не решался, но мы видим, что позиция и руководства заповедника, и Министерства природы РФ учитывает все пожелания, даже те, которые на первый взгляд трудно соотносятся с заповедным режимом.

– Нужны ли будут специальные разрешения на посещение села Никольское для жителей посёлка или других районов Камчатки?

– Единственным разрешением, которое потребуется для посещения поселка, будет согласование пограничного режима, которое сейчас и так проводится. (На Камчатке при посещении острова Беринга, где расположено село Никольское, от гражданина РФ предъявления специального разрешения не требуется. О каком согласовании пограничного режима идет речь? – Прим. ред.).

В остальном посещение Никольского и хозяйственной зоны никаких разрешений не потребует. Что касается посещения национального парка: экскурсии, которые организовываются администрацией нацпарка, будут использовать в том числе льготные условия для жителей региона, а также бесплатное посещение для жителей Командорских островов».

Как видим, после обнародования комментариев к документу ясности не прибавилось…

Газета «Вести» говорила о неизбежности создания национального парка на Командорах еще в 2019 году. Тогда жители Никольского активно протестовали против поправок, внесенных в Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях», согласно которым и началось преобразование заповедника в нацпарк. Внесенные в закон изменения означали, что вся хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории парка, должна будет согласовываться с Министерством природных ресурсов РФ. Протестующие жители в письме, адресованном Президенту РФ, министру природных ресурсов России и губернатору Камчатского края, жаловались: «В случае создания национального парка все вопросы социальной сферы, снабжения будет выполнять администрация федерального учреждения национального парка». То есть глава Алеутского района (в настоящее время Алеутского муниципального округа) должен будет согласовывать все решения, касающиеся осуществления своих хозяйственных полномочий, с дирекцией национального парка. Алеутским районом в то время руководила Светлана Арнацкая. В настоящее время на пост главы Алеутского муниципального округа претендуют четыре человека. Как сообщили в Министерстве по делам местного самоуправления и развития Корякского округа Камчатского края, это Светлана Арнацкая, Никита Кузнецов, Светлана Нешкова, Евгения Яськина. 12 мая они прошли первый отборочный этап, в ближайшее время состоится второй этап конкурса в виде собеседования. Затем Думе Алеутского округа представят не менее двух кандидатов на назначение одного из них на должность главы округа, где так развиты протестные настроения.

Между тем, как уже не раз напоминала наша газета, село Никольское ранее было включено в состав Командорского биосферного заповедника. Об этом говорит постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.04.1993 № 359 «О создании в Камчатской области государственного природного заповедника «Командорский» Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации». Вот его текст: «В целях сохранения уникальных природных комплексов Командорского архипелага, генофонда растений и животных, а также естественных условий жизни и деятельности командорских алеутов Совет Министров – Правительство Российской Федерации постановляет:

Принять предложения администрации Камчатской области, согласованные с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации:

– о создании на территории Алеутского района Камчатской области государственного природного заповедника «Командорский» Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации общей площадью 3 648 679 гектаров;

– о предоставлении государственному природному заповеднику «Командорский» 105 179 гектаров земель запаса и 3 362 900 гектаров окружающей острова акватории Тихого океана;

– о включении в состав государственного природного заповедника «Командорский» 80 200 гектаров земель запаса в северной части острова Беринга и прилегающей к северной части острова Беринга прибрежной полосы Тихого океана шириной 5 миль, площадью 100 400 гектаров.

Администрации Камчатской области совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации уточнить границы государственного природного заповедника «Командорский».

Председатель Совета Министров – Правительства Российской Федерации

В. Черномырдин».

Еще раньше было опубликовано постановление главы администрации Камчатской области от 01.12.1992 № 232 «Об организации наземно-морского биосферного заповедника «Командорский» на территории Алеутского района Камчатской области». В нём, в частности, сказано следующее:

«1. Считать возможным, целесообразным и своевременным создание государственного наземно-морского биосферного заповедника «Командорский» Минэкологии РФ на территории Командорского архипелага и акватории прилегающей прибрежной зоны на общей площади 3 648 679 га в границах согласно приложению № 1–3, в том числе с передачей земель госземзапаса (105 179 га) и окружающей острова акватории (3 362 900 га) в постоянное бессрочное пользование биосферному заповеднику. Выделить на территории биосферного заповедника участки следующих категорий:

– заповедные ядра – зоны абсолютной заповедности (земля – 40 671 га, акватория – 1 250 000 га);

– буферные зоны – участки с сохранением ограниченной хозяйственной деятельности, главным образом, традиционных направлений природопользования: промысловой охоты, промысла морского котика, лова лососевых рыб, сбора дикоросов, сбора морских водорослей и беспозвоночных животных, туризма и отдыха населения, судоходства (земля – 64 508 га, акватория – 2 112 900 га);

– зоны хозяйственного использования, в пределах которых биосферный заповедник не является землепользователем, – территории и акватории, где осуществляются традиционные и современные направления природопользования по планам администрации, организаций и предприятий Алеутского района (земля – 80 200 га, акватория – 100 400 га).

Установить наименование биосферного заповедника – «Командорский». Центральную усадьбу биосферного заповедника «Командорский» расположить в с. Никольском.

Заместитель главы администрации Б. П. Синченко».

Сама же заповедная территория охватывает Командорские острова с прилегающей акваторией около 3,5 млн га, из них 185 379 га суши. Командорский архипелаг состоит из двух крупных островов – Беринга и Медного, мелких островков – Топорков и Арий Камень. С 2002 года Командорский государственный заповедник находится под защитой ЮНЕСКО.

После опубликования Постановления Правительства РФ от 23.04.1993 № 359 президиум Алеутского районного Совета народных депутатов издал решение от 29.06.1993 № 11 «О создании государственного биосферного заповедника «Командорский» на территории Алеутского района».

Приведу цитату из статьи газеты «Вести» «Нацпарк будет», опубликованной 30 июля 2019 года.

«С высоты сегодняшнего дня выглядит смешно, когда президиум районного Совета народных депутатов Алеутского района своим решением меняет постановление Правительства Российской Федерации.

Время тогда было демократическо-смутное и постановление российского правительства президиуму Алеутского Совета было не указ. Нардепы самостоятельно изменили границы биосферного заповедника «Командорский», отняв у него площадь своего района. Согласно их рассуждению, они сами вправе решать, как им кроить федеральную землю. Никто на это не обращал внимания до 14 марта 1995 года, когда увидел свет Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями).

Закон запрещал любую хозяйственную деятельность на территориях заповедников и запрещал уменьшение их площадей. После выхода этого закона началась долгая переписка камчатских областных властей с федеральным центром. Региональные власти пытались найти выход из данной ситуации, внося свои предложения в изменения закона. Сам закон был настолько сырой, т. е. недоработанный, что изменения в него вносились постоянно, но главные киты, на которых он держался, плыли незыблемо в одном направлении: хозяйственную деятельность запретить, площади уменьшать нельзя. Так продолжалось до принятия вышеупомянутого 3 августа 2018 года 321-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях», в котором государство предоставило небольшую лазейку для многострадального Алеутского района, изменив статус заповедника на статус национального парка, что и было сделано».

Уточню, что согласно статье 15 вышеуказанного федерального закона, в целях установления режима национального парка осуществляется зонирование его территории. Так, кроме заповедной, особо охраняемой, рекреационной и иных зон, выделяется зона хозяйственного назначения. В её границах допускается осуществление деятельности, направленной на обеспечение функционирования федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным парком, и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национального парка.

Так что включение северной части острова Беринга в зону хозяйственного назначения нового национального парка «Командорские острова» следует считать благом и единственным выходом из правового тупика. Если бы статус заповедника не изменили, жителей пришлось бы выселять с острова, ведь они, как ни крути, жили на заповедной территории. Нельзя же в самом деле считать решение районного Совета депутатов, исключившего из состава заповедника земли своего района, выше Постановления Правительства РФ. Так зачем жители Алеутского муниципального округа снова поднимают бурю в стакане воды?

Наталья МАКСИМИШИНА

Наша справка:

Село Никольское расположено на острове Беринга, входящем в состав Командорского архипелага в северной части Тихого океана. Архипелаг включает в себя около 15 островов разного размера, наиболее крупными из которых являются острова Беринга и Медный. Командорские острова, в свою очередь, являются юго-западной оконечностью Алеутской островной дуги.

Село Никольское находится в 775 км от Петропавловска-Камчатского. В нём проживают 682 человека (на 01.01.2022 года по данным Камчатстата). До острова, где оно расположено, можно добраться на самолете или на морском транспорте.