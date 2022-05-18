«НЕ ХОТИМ ЖИТЬ НА ЗОНЕ!» – ТАК И НЕ БУДЕТЕ!

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17 Мая 2022

11 мая в селе Никольское (окружном центре и единственном населенном пункте Алеутского муниципального округа) состоялся очередной митинг протеста. Начиная с 2019 года, его жители протестуют против включения поселения в состав национального парка «Командорские острова». Они уверены, что после создания национального парка не смогут продолжать привычную хозяйственную деятельность, так как всё село будет особо охраняемой природной территорией с множеством запретов и ограничений. Митингующие вышли с требованием к Правительству РФ, Государственной думе России, губернатору Камчатского края и депутатам исключить северную часть острова Беринга, где расположено село, из состава национального парка. В руках они держали плакаты: «Не хочу жить на зоне!», «Север – наш!», «Правительство нас обмануло» и другие.

Митинг состоялся после того, как 21 апреля 2022 года вышло в свет Постановление Правительства РФ «О преобразовании государственного природного биосферного заповедника «Командорский» в национальный парк «Командорские острова». Документ подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, в состав национального парка общей площадью 3 648 679 гектаров вошли 80 200 гектаров земель в северной части острова Беринга, а также прилегающая прибрежная полоса акватории Тихого океана шириной 5 миль, площадью 100 400 гектаров, без изъятия их из хозяйственного использования. Национальный парк «Командорский» отнесен к ведению Министерства природных ресурсов и экологии РФ, которому предписано обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов, с включением указанных выше 80 200 гектаров земель и прилегающей прибрежной полосы в зону хозяйственного назначения национального парка.

Через четыре дня после выхода постановления, 25 апреля, губернатор Камчатского края Владимир Солодов прокомментировал документ. Комментарии были опубликованы на сайте краевого правительства (https://www.kamgov.ru/news/ziteli-komandorskih-ostrovov-smogut-prodolzat-vesti-hozajstvennuu-deatelnost-gubernator-kamcatki-50754). После ознакомления с ними возникает ряд вопросов. Процитирую опубликованный текст в части ответов на вопросы жителей:

«– Чем отличается национальный парк от заповедника?

– В национальном парке есть возможность ведения хозяйственной деятельности. Из того, что больше всего волнует жителей села Никольское, – это возможность строительства. Мы все знаем, что планируется модернизация аэропорта, причала. Все эти стройки возможны и обязательно будут реализованы в ближайшие годы. Также стоял вопрос об обращении с коммунальными отходами, что запрещено в заповеднике, но разрешено в национальном парке. Добыча полезных ископаемых местного значения, инертных материалов (песка, щебня) и развитие карьеров также возможны.

(В то же время статья 15 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» запрещает разведку и разработку полезных ископаемых на территориях национальных парков. В границах населенных пунктов, включенных в состав национальных парков, такая разведка и добыча допускается в части добычи подземных вод для целей питьевого и технического водоснабжения. Как одно согласуется с другим? – Прим. ред.)

– Нужно ли будет согласовывать планы строительства и развития самого посёлка с администрацией национального парка?

– В зоне хозяйственного использования, в самом населенном пункте Никольское никакого согласования для строительства не требуется. Мы будем согласовывать план развития и стратегию национального парка с развитием поселка один раз в социально-экономической стратегии. После этого поселок будет жить своей жизнью. Подчеркну, что земля будет отнесена к ведению местной администрации и не будет передана в собственность федерального уровня. (Но как быть с указанным выше постановлением Правительства РФ? В нём четко сказано: «Преобразовать государственный природный биосферный заповедник «Командорский» площадью 3 648 679 гектаров в национальный парк «Командорские острова общей площадью 3 648 679 гектаров. Отнести национальный парк «Командорские острова» к ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации», другими словами, к территориям федерального значения. – Прим. ред.).

Чтобы гарантировать упорядочивание использования земли, планируется существенное расширение населённого пункта: в него войдёт и аэропорт, и зона вплоть до озера, где осуществляется промышленное рыболовство.

– Что станет с рыболовством и охотой?

– Не только охота и рыбалка местных жителей, но и промышленное рыболовство будут возможны с учетом планов, которые мы закрепим в нормативных документах. Эта наша принципиальная позиция, которая будет отражена в территориальной схеме и градостроительных документах. Сейчас администрация Алеутского муниципального округа такую работу проводит.

– Смогут ли жители собирать дикоросы?

– Никаких ограничений по сбору дикоросов в зоне хозяйственного использования нет, а это вся северная часть острова Беринга. На территории за её пределами во взаимодействии с заповедником те виды деятельности, которые не вредят природе, будут разрешены. Так, уже в этом году мы добились разрешения на охоту на северного оленя на территории национального парка. Уже сейчас жители могут получать разрешение и соответствующую деятельность вести. Многие годы этот вопрос не решался, но мы видим, что позиция и руководства заповедника, и Министерства природы РФ учитывает все пожелания, даже те, которые на первый взгляд трудно соотносятся с заповедным режимом.

– Нужны ли будут специальные разрешения на посещение села Никольское для жителей посёлка или других районов Камчатки?

– Единственным разрешением, которое потребуется для посещения поселка, будет согласование пограничного режима, которое сейчас и так проводится. (На Камчатке при посещении острова Беринга, где расположено село Никольское, от гражданина РФ предъявления специального разрешения не требуется. О каком согласовании пограничного режима идет речь? – Прим. ред.).

В остальном посещение Никольского и хозяйственной зоны никаких разрешений не потребует. Что касается посещения национального парка: экскурсии, которые организовываются администрацией нацпарка, будут использовать в том числе льготные условия для жителей региона, а также бесплатное посещение для жителей Командорских островов».

Как видим, после обнародования комментариев к документу ясности не прибавилось…

Газета «Вести» говорила о неизбежности создания национального парка на Командорах еще в 2019 году. Тогда жители Никольского активно протестовали против поправок, внесенных в Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях», согласно которым и началось преобразование заповедника в нацпарк. Внесенные в закон изменения означали, что вся хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории парка, должна будет согласовываться с Министерством природных ресурсов РФ. Протестующие жители в письме, адресованном Президенту РФ, министру природных ресурсов России и губернатору Камчатского края, жаловались: «В случае создания национального парка все вопросы социальной сферы, снабжения будет выполнять администрация федерального учреждения национального парка». То есть глава Алеутского района (в настоящее время Алеутского муниципального округа) должен будет согласовывать все решения, касающиеся осуществления своих хозяйственных полномочий, с дирекцией национального парка. Алеутским районом в то время руководила Светлана Арнацкая. В настоящее время на пост главы Алеутского муниципального округа претендуют четыре человека. Как сообщили в Министерстве по делам местного самоуправления и развития Корякского округа Камчатского края, это Светлана Арнацкая, Никита Кузнецов, Светлана Нешкова, Евгения Яськина. 12 мая они прошли первый отборочный этап, в ближайшее время состоится второй этап конкурса в виде собеседования. Затем Думе Алеутского округа представят не менее двух кандидатов на назначение одного из них на должность главы округа, где так развиты протестные настроения.

Между тем, как уже не раз напоминала наша газета, село Никольское ранее было включено в состав Командорского биосферного заповедника. Об этом говорит постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.04.1993 № 359 «О создании в Камчатской области государственного природного заповедника «Командорский» Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации». Вот его текст: «В целях сохранения уникальных природных комплексов Командорского архипелага, генофонда растений и животных, а также естественных условий жизни и деятельности командорских алеутов Совет Министров – Правительство Российской Федерации постановляет:

  1. Принять предложения администрации Камчатской области, согласованные с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации:

– о создании на территории Алеутского района Камчатской области государственного природного заповедника «Командорский» Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации общей площадью 3 648 679 гектаров;

– о предоставлении государственному природному заповеднику «Командорский» 105 179 гектаров земель запаса и 3 362 900 гектаров окружающей острова акватории Тихого океана;

– о включении в состав государственного природного заповедника «Командорский» 80 200 гектаров земель запаса в северной части острова Беринга и прилегающей к северной части острова Беринга прибрежной полосы Тихого океана шириной 5 миль, площадью 100 400 гектаров.

  1. Администрации Камчатской области совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации уточнить границы государственного природного заповедника «Командорский».

Председатель Совета Министров – Правительства Российской Федерации

В. Черномырдин».

Еще раньше было опубликовано постановление главы администрации Камчатской области от 01.12.1992 № 232 «Об организации наземно-морского биосферного заповедника «Командорский» на территории Алеутского района Камчатской области». В нём, в частности, сказано следующее:

«1. Считать возможным, целесообразным и своевременным создание государственного наземно-морского биосферного заповедника «Командорский» Минэкологии РФ на территории Командорского архипелага и акватории прилегающей прибрежной зоны на общей площади 3 648 679 га в границах согласно приложению № 1–3, в том числе с передачей земель госземзапаса (105 179 га) и окружающей острова акватории (3 362 900 га) в постоянное бессрочное пользование биосферному заповеднику. Выделить на территории биосферного заповедника участки следующих категорий:

– заповедные ядра – зоны абсолютной заповедности (земля – 40 671 га, акватория – 1 250 000 га);

– буферные зоны – участки с сохранением ограниченной хозяйственной деятельности, главным образом, традиционных направлений природопользования: промысловой охоты, промысла морского котика, лова лососевых рыб, сбора дикоросов, сбора морских водорослей и беспозвоночных животных, туризма и отдыха населения, судоходства (земля – 64 508 га, акватория – 2 112 900 га);

– зоны хозяйственного использования, в пределах которых биосферный заповедник не является землепользователем, – территории и акватории, где осуществляются традиционные и современные направления природопользования по планам администрации, организаций и предприятий Алеутского района (земля – 80 200 га, акватория – 100 400 га).

  1. Установить наименование биосферного заповедника – «Командорский».
  2. Центральную усадьбу биосферного заповедника «Командорский» расположить в с. Никольском.

Заместитель главы администрации Б. П. Синченко».

Сама же заповедная территория охватывает Командорские острова с прилегающей акваторией около 3,5 млн га, из них 185 379 га суши. Командорский архипелаг состоит из двух крупных островов – Беринга и Медного, мелких островков. С 2002 года Командорский государственный заповедник находится под защитой ЮНЕСКО.

После опубликования Постановления Правительства РФ от 23.04.1993 № 359 президиум Алеутского районного Совета народных депутатов издал решение от 29.06.1993 № 11 «О создании государственного биосферного заповедника «Командорский» на территории Алеутского района».

Приведу цитату из статьи газеты «Вести» «Нацпарк будет», опубликованной 30 июля 2019 года.

«С высоты сегодняшнего дня выглядит смешно, когда президиум районного Совета народных депутатов Алеутского района своим решением меняет постановление Правительства Российской Федерации.

Время тогда было демократическо-смутное и постановление российского правительства президиуму Алеутского Совета было не указ. Нардепы самостоятельно изменили границы биосферного заповедника «Командорский», отняв у него площадь своего района. Согласно их рассуждению, они сами вправе решать, как им кроить федеральную землю. Никто на это не обращал внимания до 14 марта 1995 года, когда увидел свет Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями).

Закон запрещал любую хозяйственную деятельность на территориях заповедников и запрещал уменьшение их площадей. После выхода этого закона началась долгая переписка камчатских областных властей с федеральным центром. Региональные власти пытались найти выход из данной ситуации, внося свои предложения в изменения закона. Сам закон был настолько сырой, т. е. недоработанный, что изменения в него вносились постоянно, но главные киты, на которых он держался, плыли незыблемо в одном направлении: хозяйственную деятельность запретить, площади уменьшать нельзя. Так продолжалось до принятия вышеупомянутого 3 августа 2018 года 321-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях», в котором государство предоставило небольшую лазейку для многострадального Алеутского района, изменив статус заповедника на статус национального парка, что и было сделано».

Уточню, что согласно статье 15 вышеуказанного федерального закона, в целях установления режима национального парка осуществляется зонирование его территории. Так, кроме заповедной, особо охраняемой, рекреационной и иных зон, выделяется зона хозяйственного назначения. В её границах допускается осуществление деятельности, направленной на обеспечение функционирования федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным парком, и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национального парка.

Так что включение северной части острова Беринга в зону хозяйственного назначения нового национального парка «Командорские острова» следует считать благом и единственным выходом из правового тупика. Если бы статус заповедника не изменили, жителей пришлось бы выселять с острова, ведь они, как ни крути, жили на заповедной территории. Нельзя же в самом деле считать решение районного Совета депутатов, исключившего из состава заповедника земли своего района, выше Постановления Правительства РФ. Так зачем жители Алеутского муниципального округа снова поднимают бурю в стакане воды?

Наталья МАКСИМИШИНА

Наша справка:

Село Никольское расположено на острове Беринга, входящем в состав Командорского архипелага в северной части Тихого океана. Архипелаг включает в себя около 15 островов разного размера, наиболее крупными из которых являются острова Беринга и Медный. Командорские острова, в свою очередь, являются юго-западной оконечностью Алеутской островной дуги.

Село Никольское находится в 775 км от Петропавловска-Камчатского. В нём проживают 682 человека (на 01.01.2022 года по данным Камчатстата). До острова, где оно расположено, можно добраться на самолете или на морском транспорте.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."