Однажды на работе

24 Мая 2022



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

(Продолжение. Начало «В» от 18.05.2022)

Без любимой главбухи на работе мне снова стало уныло и морально тяжело. Хихиканье коллег про то, что у Гром-бабы, оказывается, был мужик, выводили меня из себя, было противное ощущение того, что я работаю среди странных людей, лишенных милосердия. Для себя я решила, что, если Татьяна Павловна не вернется, я, не задумываясь, уволюсь и займусь делом, которое будет дарить моей душе радость…

Утром следующего дня руководством было принято решение направить меня на совещание с докладом вместо моего коллеги, который боялся выступать на публике. Я стала возмущаться, утверждать, что по заданной теме не знаю ничего и не смогу достойно ответить собеседникам на дополнительные вопросы. Слушать меня отказались и в приказном порядке потребовали выполнить поручение. Собрав силу воли в кулак, я отправилась на совещание, участниками которого были только высокопоставленные лица. Меня решили заслушать первой. Быстро прочитав полученный текст, я попыталась улизнуть с трибуны, но меня задержали вопросами, которые пугали с самого начала. Выслушав все замечания, спокойным и ровным голосом я произнесла: «Ответы на дополнительные вопросы можно получить в рабочем порядке при обращении к моему руководству», захлопнула папку и села на свое место. Дальнейшее обсуждение касалось иных тем, что безумно меня обрадовало. Через несколько часов совещание было закончено, я хотела выйти из зала заседаний, но путь мне преградил высокий мужчина. Я подняла глаза и узнала в нем общественного деятеля, который славился выступлениями, разоблачающими бездарность некоторых управленцев нашей области. Онемев на мгновение, я попросила пропустить меня, но он, хитро улыбаясь, предложил познакомиться и проводить меня до кабинета. Дрожащим голосом я назвала свое имя, но от сопровождения отказалась.

Общественного деятеля звали Сергеем Тарасовичем, на вид ему было около сорока пяти лет, по слухам, был женат и воспитывал дочь. Его появление в коридорах власти вызывало неоднозначную реакцию у чиновников. Кто-то опасался его визитов, кому-то было лестным знакомство с человеком, который влиял на многие умы, обладал знаниями и умениями в политических технологиях, проводил выборы депутатов разных регионов, руководил PR-агентством. Знакомство с этим интересным и в то же время непростым человеком не сулило мне ничего хорошего, поэтому я постаралась отделаться от него и быстро шмыгнула в свой кабинет. По какой-то причине моя личность заинтересовала Сергея Тарасовича, он решил отыскать меня и предложил вместе выпить кофе. Я объяснила, что очень занята. Его появление в моём кабинете стало поводом для распускания грязных слухов среди коллег.

Когда сплетни дошли до руководства, мне объяснили, что с таким человеком ссориться нельзя, необходимо разузнать причину появления его в нашем органе власти. Я объяснила, что его интерес, вероятнее всего, связан с докладом, автор которого сам может встретиться с общественным деятелем и уточнить все детали. Меня стали осыпать нелепыми комплиментами, убеждать в моей неотразимости, упрашивать встретиться с «грозой» общественного мнения и выяснить причину его интереса к нам. Когда Сергей Тарасович позвонил снова, я решила встретиться с ним. Погрузившись в работу, я стала осознавать бездарность моего руководства. Управленческие бестолковые решения могли привести к негативным последствиям для области. Для освещения и общественного порицания я решила рассказать этому политтехнологу всё, что творится на моей службе. Наша встреча состоялась в его офисе.

При встрече Сергей Тарасович произвел впечатление приятного и умного человека. Он рассказывал о любимых книгах, интересных фильмах, угощал меня хорошим дорогим вином. Когда вечер подходил к завершению, он вдруг поцеловал меня…

Я не успела опомниться, как под блузкой на своей груди почувствовала его горячую руку. Эта наглость возмутила меня, я, словно ошпаренная, отскочила от нахала, схватила пальто, сумку и выскочила из кабинета.

Пока бежала по коридору, была страшно раздражена своей наивностью, а потом, вспомнив перепуганные лица своего руководства, рассмеялась в голос, ведь настоящей причиной интереса к нашему органу власти были только отдельные части моего тела. Утром я должна была сообщить все подробности нашей встречи, но никак не могла подобрать нужных слов, решила воспользоваться ситуацией и объявила руководству, что Сергей Тарасович готовит запрос в правоохранительные органы для проверки нашей деятельности. Оставив начальников отделов в предобморочном состоянии, отправилась на свое рабочее место. Эта маленькая месть за прежние унижения доставила мне удовольствие. Еще некоторое время я пыталась сосредоточиться на документах, но приятные воспоминания о поцелуе не давали мне покоя. Отчитав себя за распущенность, я решила забыть о происшедшем и приступить к своим рутинным обязанностям.

После работы я вышла из здания и решила немного прогуляться, но на крыльце вдруг увидела Сергея Тарасовича. Мое сердце, которое давно забыло, что такое душевное волнение, вдруг стало биться так, будто собиралось выпрыгнуть из груди. Я засмущалась и попыталась скрыться в толпе выходящих людей, но приятный мужской голос вдруг окликнул меня по имени. Мне не хотелось выглядеть глупо, я решила подойти. «Привет, беглянка», – вдруг с нежностью в голосе сказал Сергей Тарасович. «Привет, наглец», – неожиданно для себя ответила я. «Извини меня за тот наш вечер», – продолжил мужчина. Пристально посмотрев собеседнику в глаза, я вдруг ответила: «Вы ошиблись, ничего «нашего» между Вами и мной быть не может», – развернулась и пошла в свою сторону. В этот вечер Сергей Тарасович преследовать меня не стал, но с тех пор стал часто звонить. Иногда он спрашивал про мою работу, просил дать контакты коллег из других органов власти, и через две недели всё-таки смог заманить меня в свой офис, при этом обещая вести себя прилично и очень достойно. Обещание он не нарушил, вечер прошел на одном дыхании, я даже почувствовала влечение к этому мужчине. В обществе Сергей Тарасович слыл невероятным бабником, ему приписывали романы с женщинами разных возрастов и положений, я не хотела стать очередной любовницей в его списке, поэтому решила больше не встречаться.

Вскоре вернулась Татьяна Павловна, она заметно похудела, её безжизненный взгляд источал бесконечную тоску. Увидев наставницу, мое сердце сжалось от боли. Я попыталась произнести слова сочувствия, но сильная женщина перебила меня и предложила другую тему для разговора. Недослушав рабочие новости, Татьяна Павловна вдруг перебила меня и спросила: «Крошка, ты что, влюбилась?» «Вовсе нет», – ответила я. Наставница долго выпытывала имя мужчины, взволновавшего мою душу, услышав которое произнесла: «Ты что, с ума сошла?! На нём же пробу ставить негде». Потом немного помолчала и продолжила: «Хотя ты права, он способен увлечь женщину, но всё равно будь осторожнее». Я утвердительно кивнула головой, но решила уточнить, почему Татьяна Павловна увидела во мне перемены. «Тебя выдали глаза: они светятся по-особенному, только влюбленная женщина способна так преобразиться», – ответила моя наставница.

Целый год Сергей Тарасович штурмовал неприступную крепость моей души. Для этого ему пришлось стать моим союзником и помощником на работе. Его публичные выступления позволили избавиться от самых отпетых мошенников и дураков в структурах власти. Наши победы меня окрыляли, однажды я перестала сопротивляться его напору и решила сдаться. Когда мы стали близки, я поняла, что мое увлечение давно превратилось в настоящую любовь. Каждая женщина мечтает быть единственной и неповторимой для своей второй половинки, я не была исключением и, встретив мужчину о котором давно мечтала, всё же решила согласиться на роль любовницы. Планов на будущее я не строила, была счастлива тем, что дарила мне судьба в настоящее время, здесь и сейчас. Через два года тайных свиданий я стала тяготиться нашим романом, устав проводить выходные и вечера одна. Мне надоело просыпаться, обнимая подушку, жить и дышать только от встречи к встрече, я позвонила Сергею и, не успев сказать о разрыве наших отношений, услышала приглашение провести вместе несколько дней. Лишних вопросов я никогда не задавала, снова решила просто радоваться своему маленькому счастью. Это были лучшие выходные в моей жизни. Перед расставанием Сергей вдруг сказал: «Если бы я был свободен, не задумываясь, сделал бы тебе предложение стать моей женой». Он пытался объяснить что-то про обязательства перед семьей, не позволяющие решиться на развод, но я прервала его речь поцелуем и попросила больше не обсуждать эту тему.

На работе всё было по-прежнему: рутина, совещания, доклады, сплетни. Прогуливаясь мимо здания, где я трудилась уже более четырех лет, вдруг вспомнила, как мечтала стать частью этого достойного мира. Грустно улыбнулась, осознала – мои мечты сбылись, но поняла, что я так и не нашла себя. Татьяна Павловна, заметив печаль в моих глазах, предложила вечером задержаться после работы, чтобы немного поболтать о жизни. Когда все разошлись, мы, по старой привычке, закрылись в кабинете, чтобы выпить немного хорошего коньяка.

Разговор Татьяна Павловна начала первой. Она не стала ни о чем расспрашивать, чтобы выведать причину моей грусти, лишь сказала, чтобы я прекратила мучиться, родила ребенка от любимого человека и жила своей жизнью. Потом рассказала, что познакомилась с интересным мужчиной. Он был свободен и мечтал создать семью, чтобы старость встретить не в одиночестве. Я не успела спросить о её решении, как Татьяна Павловна сказала, что не может предать память любимого мужа, не представляет себя в постели с другим мужчиной и не собирается жить без любви, а так сильно она никого никогда больше не полюбит…

Мужчина, которого я любила всем сердцем, был и жив здоров. Но, понимая бесперспективность наших отношений, мне не хотелось родить ребенка и растить его одной. Мы еще немного поговорили о жизни и разошлись по домам.

Через несколько дней Татьяна Павловна приболела, вскоре попала в больницу с воспалением легких, после недельного курса антибиотиков её сердце остановилось…

Это была настоящая потеря для меня. В глубине души я радовалась, что влюбленные сердца встретились на небесах, но не представляла, как теперь буду работать без этой по-своему очаровательной, веселой, жизнерадостной, сильной женщины. Дочь Татьяны Павловны Алина похоронила маму рядом с мужем на его родине, я даже не смогла проститься со своей наставницей как положено. Горечь потери я смогла разделить лишь с родителями, хотя в душе нуждалась в поддержке моего любимого мужчины. В те дни Сергей уехал в командировку и снова оставил меня одну. Он звонил чаще обычного, пытался утешить, говорил нежные слова, обещал привезти подарок, но телефонных разговоров для меня было недостаточно, хотелось прижаться к нему и вдоволь поплакать. Устав от пустых ожиданий, придирок и сплетен недалеких коллег, глупого руководства я приняла два решения: уволиться с работы и разорвать отношения с Сергеем.

Заявление об увольнении руководством было завизировано в тот же день, оставалось собраться с мыслями, чтобы написать сообщение о расставании с любимым человеком. Зная, что на выходные дни у нас не будет возможности встретиться, необходимые слова я написала в пятницу вечером и отключила телефон.

Всю ночь мне снились кошмары, бросало в пот. На рассвете у меня поднялась температура, появилось ощущение, будто у меня вырвали сердце, и проехался трактор. Я включила телефон, чтобы попросить маму купить мне лекарства, и увидела несколько десятков пропущенных звонков от Сергея. Грустно улыбнувшись, я написала маме сообщение, отложила телефон и попыталась уснуть. Проваливаясь в сон, я вдруг услышала стук в дверь моей квартиры. «Наверное, мамуля», – подумала я и поплелась открывать дверь, совершенно забыв, что у родителей хранился запасной комплект ключей. Не глядя в глазок, я распахнула дверь и увидела перед собой измученного Сергея. Не говоря ни слова, он обнял меня и сказал, что пришел ко мне навсегда…

С тех пор прошло больше десяти лет. За это время я потеряла своих родителей, но приобрела настоящую семью, родила сыночка, отучилась на мастера по наращиванию волос, стала профессионалом своего дела и никогда не расставалась с Сережей. Гуляя вместе с семьей мимо самого красивого здания нашего города, где когда-то мечтала работать и получила заветное место, я неохотно вспоминаю о тех унылых и жутких буднях. Только два обстоятельства приносят моему сердцу нежные воспоминания о прежней работе – это знакомство с будущим мужем и наставницей, сердце которой отказалось биться без любви.

Наше с мужем счастье нельзя назвать безоблачным и легким. Терпкий вкус нашей жизни придает сложный характер супруга, его напряженная работа и непростые отношения с прежней семьей, которая не простила предательства. Получив после развода всё имущество и приличное содержание дочери, бывшая супруга Сергея не смогла найти в себе силы сохранить с ним хотя бы нейтральные отношения. Сейчас истерики бывшей жены происходят реже, его дочь давно вышла замуж и живет своей жизнью, что вселяет в нас надежду обрести абсолютное счастье. Но даже если впереди нас будут ждать новые испытания, я уверена, что мы сможем всё преодолеть, потому что стараемся беречь друг друга и нашу любовь…

Ариша ЗИМА